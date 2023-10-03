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МВС (3468) Клименко Ігор (472) ухилянти (716)

Можливі штрафи для чоловіків після повернення в Україну із-за кордону, - Клименко

клименко,ігор

Серед органів влади триває юридична дискусія щодо покарань для чоловіків, які виїхали з України під час війни.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Клименко зауважив, що питання покарання чоловіків, які залишили країну, комплексне.

"Тут є юридична сторона і моральна сторона. Моральна сторона - це відчуття справедливості тих хлопців, які сидять в окопах, які забезпечують життєдіяльність країни, і тих, хто вже 19 місяців перебував за кордоном", - пояснив міністр, додавши "проблема з часом стане соціальною".

Водночас Клименко наголосив: необхідно з одного боку працювати над поверненням чоловіків в Україну, з іншого - розрізняти тих, хто виїхав з країни нелегально, і тих - то виїхав на законних підставах, але не повернувся.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Імена ухилянтів та лікарів ВЛК, які їм допомагали, будуть оприлюднені, - Данілов

"Тут держава зараз шукає ту золоту середину, щоб їх, з одного боку, можна було повернути в Україну. Можливо це буде штраф, адміністративний штраф, після повернення з-за кордону в Україну", - зазначив міністр.

При цьому він наголосив, що якщо чоловік виїхав з України по підроблених документах - йтиметься вже про кримінальну відповідальність.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ухилянтів, спійманих на кордоні, вистачило б на 5 бригад ЗСУ, - Financial Times

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Топ коментарі
+52
Українську владу окупували товпойопи.
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03.10.2023 22:21
+43
Пока не покараны люди притащившие войну в Украину: Кучмы, Ахметовы, Шуфричи, вся эта шобла, говорить об ответственности простых людей просто смешно.
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03.10.2023 22:26
+43
Ви б, придурки, краще вже думали про те, як втримати хоча б тих, хто ще залишився, аби не втекли з цього "раю ЗЕмного" за першої ж можливості.
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03.10.2023 22:29
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А ****? Вернувся - заплатить штраф, відберуть майно, закують в кандали і відправлять на заводи Фірташа і Ахметова. Треба ж економіку піднімати, суддям по 100.000 платити, та й депутати за який х*й мають своїх дітей за кордоном вчити?
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03.10.2023 23:07 Відповісти
Зверніть увагу, що карати збираються тих хто виїхав, а не тих хто брав хабарі та переправляв за кордон, бо можуть пострадати посадовці та налагоджені канали.
Це у них така боротьба зі злочинністю...
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03.10.2023 23:08 Відповісти
Держава виграла б,якби офіційно дала відкупитися потенційним втікачам .
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03.10.2023 23:11 Відповісти
На мою думку, як би не закривали кордони і шость трошки продумали щоб не ловити людей бусом, то ніхто б і не виїжджав.
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04.10.2023 00:46 Відповісти
Закон обратной силы не имеет.

Отсосиновики(С)
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03.10.2023 23:14 Відповісти
Штрафы так это пожалуйста . а как закрыть ночной клуб - мы импотенты... Клоуны
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03.10.2023 23:25 Відповісти
То він так п@здить щоб пиплу сподобатися. Хай краще посадять тих хто краде у солдат під час війни. Отто я розумію роблять зло, а той хто поїхав з нього все одно , навіть якщо би призвали, користь була би як з безуглої в раді.
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03.10.2023 23:25 Відповісти
"Мене аніскільки не проймають пафосно-розпачливі розмови про «негайне повернення наших співвітчизників у рідну мародерократію». Варто починати з предметного обгрунтування, з якого дива мають вертатися з кращого в гірше, зі свободи в авторитаризм, із безпечнішого в небезпечне ті люди, які зуміли адаптуватися на чужині, знайти роботу, влаштувати дітей і щодня насолоджуються всіма красотами свободи?

Діти, яких вивезли батьки, це взагалі окрема тема. Це назавжди. Для них навіть образливою є думка про повернення. Важко припустити, хто з юнаків і юнок був би готовий свідомо поміняти іноземну освіту й кар'єру, а насамперед свободу пересування й розмаїття шансів, на м'ясорубку війни.

Все ж дуже просто: права людини, сила закону та європейський рівень життя - і люди самі потягнуться жити вдома. Бо вдома - найкраще. Бо іншого клаптика рідної землі в людей немає. Але на практиці - все впирається в перспективи рідної країни чи то пак їх відсутність. І не лише у війні й ракетних обстрілах тут справа. Після війни - тим паче: як буде вибір, то хто обере гірше? Такою є "сермяжна правда", найлогічнішна з найлогічніших."
Остап Дроздов.
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03.10.2023 23:27 Відповісти
Випадків різних повно. І з поверненням теж. У кого тут гарна робота ті повернулися.
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04.10.2023 05:02 Відповісти
Предлагаю еще брать штрафы за переезд в другую область, за переход на другую улицу и за выход из дома. А в чем разница?
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03.10.2023 23:34 Відповісти
Ідіоти. Треба створювати умови, щоб люди хотіли повертатись, а не залякувати їх. Що можна запропонувати цим людям після життя у Відні скажімо? Тобто це і так складне завдання, а зі штрафами і різним "громадським осудом" взагалі нездійснене.
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03.10.2023 23:36 Відповісти
можна подробиці про життя у Відні - як довго там можна жити на пташиних правах ?
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04.10.2023 05:04 Відповісти
Та будь ласка https://biz.censor.net/news/3439240/nimechchyna_sproschuye_otrymannya_gromadyanstva_tam_bilshe_milyiona_ukrayinskyh_bijentsivРозгляд законопроекту восени. Три роки і пташині права перетворяться в громадянство. А ще Німеччина заявила про невидачу ухилянтів за будь-яких обставин, як і Чехія,
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04.10.2023 08:34 Відповісти
Згідно з новим законом, який ще має схвалити бундестаг, отримати німецький паспорт можна буде вже через 5 років проживання в Німеччині (замість нинішніх 8 років), повідомляє https://www.dw.com/ru/pravitelstvo-frg-odobrilo-zakon-ob-uprosenii-polucenia-grazdanstva/a-66613999 Deutsche Welle.

У разі "особливих інтеграційних досягнень" отримати новий паспорт можна буде навіть через три роки (зараз це 6 років). Такими досягненнями вважаються добре знання німецької мови, активна участь у волонтерській діяльності або високі професійні якост Джерело: https://biz.censor.net/n3439240

Угу, пан викрутив на свій лад і отримав 3 роки для усих. Так що там про Відень ??
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04.10.2023 13:55 Відповісти
Війна вже майже 2 роки і ще буде мінімум рік. А по факту довше. ******* самі, навіть якщо 5 років
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05.10.2023 23:39 Відповісти
І що ? Як там країни Європи вирішать далі побачимо. Наразі війна триває 1,5 роки.

Так що там про Відень ?? Австрія ??
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06.10.2023 19:11 Відповісти
Складається враженя, що головному міліціонерові немає чим зайнятися. Які штрафи? У нас всі фітнес клуби і гудьвайни забиті, всі нічні бари, нарід валить із одного Кварталу і інший Дізель- шоу, шоб "конкретно поржать".
Перекинули всю мобілізауію на армію, яка не має ніяких повноважень, а самі в носі колупаюця і "штрафи видумують".
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04.10.2023 00:00 Відповісти
воно ревно відробляє свої "срібняки" і ще підробляє спікером.
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04.10.2023 08:49 Відповісти
Можливі штрафи для чоловіків при поверненні в Україну із-за кордону, - Клименко Джерело:
ДЕБІЛИ ЗЕЛЕНІ ви це робите що вони гарантовано не повернулися в Україну ? 🤣
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04.10.2023 00:03 Відповісти
зустрічне питання - а нащо такі громадяни, якщо вони себе громадянами цієї країни не вважають ??
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04.10.2023 05:05 Відповісти
То слава Богу не тобі вирішувати хто громадянин України, а хто ні.
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04.10.2023 13:31 Відповісти
100 % Кожен сам вирішує. Якщо не хочеш - досвідос. І не треба тут на форумі бухтіти про свободу і демократію під час війни.
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04.10.2023 15:47 Відповісти
Народження вирішує громадянство людини, довбень, а не сама людина.
Де ви беретесь один "розумніше" іншого на форумі
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05.10.2023 15:43 Відповісти
Особа після 18 років сам вирішує, чи хоче бути громадянином країни. Пише заяву і виходить з громадянства.

І так в усих країнах. Цивілізованих.
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05.10.2023 16:34 Відповісти
І мабуть всі 18 років людина є громадянином тієї країни де народилась. Сєкрєт полішинеля.
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06.10.2023 01:02 Відповісти
формально громадянином стає коли паспорт отримує. Чи ти думав, що Петрик 5 років сам виїде з країни ??
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06.10.2023 19:08 Відповісти
Формально щось у тебе з IQ
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06.10.2023 23:48 Відповісти
Свідоцтво про народження прописує громадянство, але ж тим у кого з IQ формальні відносини це ні про що не говорить. Тему закрили.
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06.10.2023 23:51 Відповісти
Так, з народження. Вийти з громадянства вона коли може ??
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07.10.2023 17:12 Відповісти
Ніхто не зробив більше за зелену владу, щоб одні зненавиділи країну за закриті кордони, за розділені через це сімї.
А другі не повернуться, через пропагування ненависті до тих, хто виїхав, через погрози.
Ідіоти (а може і ні, може план цього всього трешу був саме такий).
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04.10.2023 00:03 Відповісти
Ідіот
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04.10.2023 00:09 Відповісти
Потрібно будувати побільше тюрем і всіх в тюрму на 13 років або 13млн штрафу. Інакше країну не відбудуєш!
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04.10.2023 00:31 Відповісти
13 років = 13 млн. цікава арихметика...тюрми і так відчуджувалися, а то і платні пілотні... гех, війна заважила.... концтабори зі свіжим повітрям краще
й зима на носі.
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04.10.2023 08:59 Відповісти
Неисправимые...
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04.10.2023 00:40 Відповісти
Чому не покарані ті, хто випустив ? Вони ж тут і продовжують випускати.
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04.10.2023 01:03 Відповісти
Сейчас в Киев едут караваны новых премиальных автомобилей. К дилерам на сервис БМВ очередь на полторы недели. Сам сегодня записался на замену масла. Запись на 17.10! До войны можно было приехать на следующий день! Не так всё плохо у тех кто пилит бабло.
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04.10.2023 01:24 Відповісти
В усі часи на поставках в армію заробляли. Це вигідний бізнес. Особливо, якщо багато різних прокладок.
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04.10.2023 05:07 Відповісти
Треба бути повним довбойобом щоб вернутися в це ****** Зе-шапіто, в Українців більше шансів навіть у тих хто в рашці можна закосити під дурачка внє палітікі та виїхати в Європу чи куди треба, а у нас як бачите
Вибір лише бути закріпаченим ненькою,головне досягнення якої за 30 років незалежності це зменшення населення в двічі тому маємо що маємо
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04.10.2023 01:58 Відповісти
повним довбойобом надо быть сидя не дома, пастись на этом сайте и хаять украинцев.
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05.10.2023 00:00 Відповісти
сидять такі в німеччині і думають як би то їм повернутись ))
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04.10.2023 04:27 Відповісти
Сидять ... Але вічно там всидіти не вийде.
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04.10.2023 05:08 Відповісти
Вау ! Скільки патріотів набігло. Не висовувалися б.

"Можеш воювати - іди воюй.
Не можеш воювати - допомагай.
Не можеш допомагати - не патякай!"
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04.10.2023 05:10 Відповісти
Я особисто допомагаю і більше ніж ти. Бо заробляю десь у п'ять разів більше, ніж заробляв, коли жив в Україні. І маю вищу освіту за спеціальністю психолінгвістика і пропаганда. Але в Україну я не повернуся. Бо після війни чітку бачу два сценарії:
1) оптимістичний. Національна диктатура. Залужний у ролі Піночета. Бідність перші років 30-40 і вихід на рівень Польщі десь через років 50-70. Ймовірність - 10-15%
2) реалістичний. Зелене шапіто присвоїть собі досягнення ЗСУ. Придурки на кшталт Єрмака і Подоляка будуть змагатися, хто більше похвалить Зеленського, а у якості винагороди - будуть розкрадати західні гроші на відбудову країни. Паралель будуть обсирати Залужного та реальних героїв. Може навіть видадуть у Гаагу, як хорвати Анте Готовіну. Бідність років 150 і вихід на нормальний рівень життя років через 300. Ймовірність - 85-90%
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04.10.2023 08:15 Відповісти
От і добре. тепер не громадянин України. Чи громадянин ? Чи вже громадянин США ? У мене там родичі живуть. Вже 2 діток народили, а громадянства не видно.

Обидва варіанти не факт.

У ЄС обіцяють до 2030 р. прийняти, тобто через 7 років.

п.2) насправді нереалістичний. Це у випадку, якщо військовий стан буде продовжуватися. Якщо будуть вибори, то Зе* може і пролетіти. Далі варіанти.

Підсумок. Наче логічні тексти пишеш, а насправді фігня у тебе прогнози.
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04.10.2023 13:51 Відповісти
А ти прокурор чи суддя, що намагаєшся мене допитувати? У нас вільний вибір місця проживання і я обрав жити не в Україні. Саме через прихід до влади зеленого шапіто.
Мої прогнози в обох варіантах слід відраховувати не від сьогоднішньої дати, а від дати закінчення війни. А війна може тривати десятки років. Я особисто сумніваюся, що доживу до її закінчення. І не буде ніяких виборів під час воєнного стану. А якщо і будуть, то в них нема сенсу, бо новий президент і парламент усе одно мають право вступити у повноваження тільки після закінчення війни. Так говорить українське законодавство. І немає в українському законодавстві заборони на виїзд чоловіків за кордон під час воєнного стану
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04.10.2023 15:09 Відповісти
В українському законодавстві багато чого є. У т.ч. військовий обов*язок.

Констатую - ти громадянин України, який не вийшов з громадянства, проживає у США. І коли отримає громадянство США, невідомо.

Щодо прогнозів. Перебіг подій може розгалужуватися. Тому прогнози фігня. В одному випадку може бути так. В іншому інакше.
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04.10.2023 15:52 Відповісти
В Українському законодавстві, крім військового обовязку, ше багато чого було : неприпустима узурпація влади, корупція, неможна було ставити експерименти на людях , в вигляді примусових вакцин, ніхто не вправі заборонити Українцю повернутись в Україну, за жодних обставин(навіть коронавірус) , тим паче великий зєля всьо це робив.
І зверни увагу : в цілому світі , так званий "коронавірус" закінчився війною в Україні.
Тому про військовий обовязок, когось , помовчи. Великий Зєля , такий собі діджей прав людини, тобі і всім сказав : конституція на паузі.
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04.10.2023 18:42 Відповісти
Це не він ставить Конституцію на паузу, а Закон. Там так і зазначається - на час війни відбувається звуження прав і свобод. Збільшується тиск обов*язків.
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05.10.2023 11:47 Відповісти
Їбать який ти правовєд невйобний, напевно з 95 кварталу, іди тоді проголоси війну спочатку, так як законом передбачено, ти читав ? А тоді тиск обовязків роби. Ти ж такий правовєд , підкований юрист...
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05.10.2023 13:13 Відповісти
Проголошує війну країна, яка нападає.

Вологі фантазії направ на твого адвоката.
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05.10.2023 16:32 Відповісти
Ти такий розумний, всіх тут закликаєш що мають якісь обовязки , іти воювати.... іди зніми бронь з мусарів. І вперед, будеш мати мобілізаційний ресурс до 600 000 дармоїдів, навчених користуватись зброєю і надавати медичну допомогу. Ти знаєш шо в цивілізованих країнах департамент національної поліції, локальної, муніципальної , військової , всі підвиди , призиваються наступними після військових ? БЕЗ ВАРІАНТІВ.
Так ти ж , пропонуєш ганятися за хворими кволими , які ні разу зброю в руках не тримали ))))
Іди мобілізуй мусарню, не вистачить ресурсу - тоді ми, цивільні прийдемо на допомогу. А ні - то соси ***.
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04.10.2023 18:51 Відповісти
еще одно сс*ло, которое с*лось, но сидит на этом сайте и поучает как жить надо. Испанцев поучай.
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05.10.2023 00:03 Відповісти
Витягни спочатку *** зеленского зі свого завафляного рота, а тоді пиши людям ))))
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05.10.2023 00:48 Відповісти
Коли війна закінчиться, я зразу приїду в Україну, *******, піздити тебе і таких як ти. За всі ці 1.5 років так званої "війни" , і за коронавірус перед війною, за сотні тисяч загинувших і за зломані долі мільйонів українців. Я думаю ти тому ночами і молишся, шоб в Україні тривала війна. Бо знаєш шо тебе чекає ))
Поки шо тобі допомагає *** зеленского в твоєму завафляному роті. Але скоро той артефакт перестане діяти. Так шо ти помаленьку готуйся пізди вигрібати.
Простими словами : тобі пізда.
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05.10.2023 02:20 Відповісти
лікуйся, хворе
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05.10.2023 02:33 Відповісти
А ви, вибачте, не в Голландії часом?)
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05.10.2023 23:47 Відповісти
Ну в Хорватів не один генерал був зданий і останній для вступу в ЄС, і він сам виступив за вступ до ЄС хоча люди вже цього і не хотіли. І вступила Хорватія в ЄС через 18 років. І в Хорватії реформи пройшли і коли там розповідали про корупцією в країні було дуже смішно) Казав їм приїхати в центр Києва і глянути, що таке корупція по авто. Так що, ніхто не дасть до 2030 вступити України в ЄС. Як і в 2050, з такою корупцією
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06.10.2023 00:05 Відповісти
Я б на місці Верховного головнокомандуючого і всьої бандитської шобли, яка його оточує, думав би куда ви будете уйобувати, за всьо, шо ваше Шапіто начудило,а не які штрафи ви людям будете впарювати , які виїхали за кордон. А уїбати ви зможете хіба в ліса Бразілії. Будете завидувати Янику, який свалив в Ростов, бо ніхто з цивілізованого світу вас не сховає. Той хоча б мирно свалив...А в тебе , Зєля, булава з жопи буде торчати до закінчення війни , гарантовано.При любих роскладах, які можуть відбутися.
Згадав собі фільм "Брат" , там фраза така була , "Жизнь висит на нитке, а он думает о прибытке" , так само і ця злочинна шобла зі своїми "штрафами" ))))) ніяк не угомоняться виблюдки... )))) ну нічо нічо .....Війна якраз для того шоб розставити всі крапки над "І" . До кінця війни покажеш який ти великий" Верховний "головнокомандуючий, "Я президент", "я сказал" .. всьо покажеш ше... який ти невїбаний наполеон 21 століття.
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04.10.2023 07:16 Відповісти
Патякання язиком. Ніяк вони нікого не повернуть. Є Конвенція про захист прав біженців, яка забороняє видавати людину, що має статус біженця в країну її громадянства (ст. 14 Конвенції). Це просто сигнал усім таким як я: в Україні при владі придурки-неокомсольці, тому повертатись в Україну не слід за жодних обставин.
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04.10.2023 08:08 Відповісти
мы рады, что избавились от такого г*! просьба не мусорить на сайте своими комментариями. Все и так поняли, что вы сс*ло.
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05.10.2023 00:04 Відповісти
Ти мені не вказуй, де і що мені коментувати. І я не скажу тобі, куди йти. В Україні з владою зелених швондерів скоро залишаться тільки холуї й епігони
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05.10.2023 00:20 Відповісти
Так, з точки зору демократії ніхто тобі не командир.

Але ... Усі мої родичі за кордоном тихенько там сидять і намагаються не відсвічувати - розказувати, що нам робити під обстрілами. Бо розуміють де червоні лінії.

А ти пропагандон-турист патякаєш тут за мобілізацію.
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05.10.2023 16:41 Відповісти
При чому тут мобілізація? Я лише сказав, що заборона на виїзд чоловіків за кордон незаконна. До мобілізації це жодного відношення не має. Закон про мобілізацію НЕ забороняє виїжджати за кордон цивільним чоловікам. І я нікому не вказую, що йому робити. Просто констатую, що влада продовжує розмовляти з українським народом як з глядачами 95 кварталу.
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05.10.2023 20:45 Відповісти
Коли ж ти вже вгамуєшся ? Щось ти мало крові здав, раз такий завзятий. Вибач ...
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05.10.2023 21:34 Відповісти
Та якби ж до тебе доходило з першого разу
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05.10.2023 23:01 Відповісти
ноу комент, сер
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06.10.2023 19:17 Відповісти
так можна заплатити штраф і виїхати?
хочу з закордону подивитись, як Зеленські, Ермаки і прочі підори підуть особисто відвойовувати те, що вони ж і проїбали.
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04.10.2023 08:19 Відповісти
Все, на що здатна шобла блаЗЕня, це відбілювати власний непотріб держиморд, та ошукати простих людей під героїчні гасла. Навіть не цікаво слухать, що ще придумає відкосивший гарант за ради підтримки й досі не прозрівших баранів.
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04.10.2023 08:42 Відповісти
Склалось враження, що саме це у зелібоб "хворе місце", за яке їх нагнули. Як же так трапилось, що раби розбіглись крізь зачинені кордони? Бо брудні дупи своїх топ-корупціонерів ручні структури миттєво відмивають. Тімашонка і Шаурма не дадуть збрехати.
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04.10.2023 09:32 Відповісти
А що вже стоять в черзі на повернення?
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04.10.2023 20:59 Відповісти
Я насрав в рот зеленскому данілову гетманцеву шмугалю і подоляку
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09.10.2023 04:57 Відповісти
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09.10.2023 05:07 Відповісти
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