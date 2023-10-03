Можливі штрафи для чоловіків після повернення в Україну із-за кордону, - Клименко
Серед органів влади триває юридична дискусія щодо покарань для чоловіків, які виїхали з України під час війни.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Клименко зауважив, що питання покарання чоловіків, які залишили країну, комплексне.
"Тут є юридична сторона і моральна сторона. Моральна сторона - це відчуття справедливості тих хлопців, які сидять в окопах, які забезпечують життєдіяльність країни, і тих, хто вже 19 місяців перебував за кордоном", - пояснив міністр, додавши "проблема з часом стане соціальною".
Водночас Клименко наголосив: необхідно з одного боку працювати над поверненням чоловіків в Україну, з іншого - розрізняти тих, хто виїхав з країни нелегально, і тих - то виїхав на законних підставах, але не повернувся.
"Тут держава зараз шукає ту золоту середину, щоб їх, з одного боку, можна було повернути в Україну. Можливо це буде штраф, адміністративний штраф, після повернення з-за кордону в Україну", - зазначив міністр.
При цьому він наголосив, що якщо чоловік виїхав з України по підроблених документах - йтиметься вже про кримінальну відповідальність.
Будь ласка, зачекайте...
Це у них така боротьба зі злочинністю...
Отсосиновики(С)
Діти, яких вивезли батьки, це взагалі окрема тема. Це назавжди. Для них навіть образливою є думка про повернення. Важко припустити, хто з юнаків і юнок був би готовий свідомо поміняти іноземну освіту й кар'єру, а насамперед свободу пересування й розмаїття шансів, на м'ясорубку війни.
Все ж дуже просто: права людини, сила закону та європейський рівень життя - і люди самі потягнуться жити вдома. Бо вдома - найкраще. Бо іншого клаптика рідної землі в людей немає. Але на практиці - все впирається в перспективи рідної країни чи то пак їх відсутність. І не лише у війні й ракетних обстрілах тут справа. Після війни - тим паче: як буде вибір, то хто обере гірше? Такою є "сермяжна правда", найлогічнішна з найлогічніших."
Остап Дроздов.
У разі "особливих інтеграційних досягнень" отримати новий паспорт можна буде навіть через три роки (зараз це 6 років). Такими досягненнями вважаються добре знання німецької мови, активна участь у волонтерській діяльності або високі професійні якост Джерело: https://biz.censor.net/n3439240
Угу, пан викрутив на свій лад і отримав 3 роки для усих. Так що там про Відень ??
Так що там про Відень ?? Австрія ??
Перекинули всю мобілізауію на армію, яка не має ніяких повноважень, а самі в носі колупаюця і "штрафи видумують".
ДЕБІЛИ ЗЕЛЕНІ ви це робите що вони гарантовано не повернулися в Україну ? 🤣
Де ви беретесь один "розумніше" іншого на форумі
І так в усих країнах. Цивілізованих.
А другі не повернуться, через пропагування ненависті до тих, хто виїхав, через погрози.
Ідіоти (а може і ні, може план цього всього трешу був саме такий).
й зима на носі.
Вибір лише бути закріпаченим ненькою,головне досягнення якої за 30 років незалежності це зменшення населення в двічі тому маємо що маємо
"Можеш воювати - іди воюй.
Не можеш воювати - допомагай.
Не можеш допомагати - не патякай!"
1) оптимістичний. Національна диктатура. Залужний у ролі Піночета. Бідність перші років 30-40 і вихід на рівень Польщі десь через років 50-70. Ймовірність - 10-15%
2) реалістичний. Зелене шапіто присвоїть собі досягнення ЗСУ. Придурки на кшталт Єрмака і Подоляка будуть змагатися, хто більше похвалить Зеленського, а у якості винагороди - будуть розкрадати західні гроші на відбудову країни. Паралель будуть обсирати Залужного та реальних героїв. Може навіть видадуть у Гаагу, як хорвати Анте Готовіну. Бідність років 150 і вихід на нормальний рівень життя років через 300. Ймовірність - 85-90%
Обидва варіанти не факт.
У ЄС обіцяють до 2030 р. прийняти, тобто через 7 років.
п.2) насправді нереалістичний. Це у випадку, якщо військовий стан буде продовжуватися. Якщо будуть вибори, то Зе* може і пролетіти. Далі варіанти.
Підсумок. Наче логічні тексти пишеш, а насправді фігня у тебе прогнози.
Мої прогнози в обох варіантах слід відраховувати не від сьогоднішньої дати, а від дати закінчення війни. А війна може тривати десятки років. Я особисто сумніваюся, що доживу до її закінчення. І не буде ніяких виборів під час воєнного стану. А якщо і будуть, то в них нема сенсу, бо новий президент і парламент усе одно мають право вступити у повноваження тільки після закінчення війни. Так говорить українське законодавство. І немає в українському законодавстві заборони на виїзд чоловіків за кордон під час воєнного стану
Констатую - ти громадянин України, який не вийшов з громадянства, проживає у США. І коли отримає громадянство США, невідомо.
Щодо прогнозів. Перебіг подій може розгалужуватися. Тому прогнози фігня. В одному випадку може бути так. В іншому інакше.
І зверни увагу : в цілому світі , так званий "коронавірус" закінчився війною в Україні.
Тому про військовий обовязок, когось , помовчи. Великий Зєля , такий собі діджей прав людини, тобі і всім сказав : конституція на паузі.
Вологі фантазії направ на твого адвоката.
Так ти ж , пропонуєш ганятися за хворими кволими , які ні разу зброю в руках не тримали ))))
Іди мобілізуй мусарню, не вистачить ресурсу - тоді ми, цивільні прийдемо на допомогу. А ні - то соси ***.
Поки шо тобі допомагає *** зеленского в твоєму завафляному роті. Але скоро той артефакт перестане діяти. Так шо ти помаленьку готуйся пізди вигрібати.
Простими словами : тобі пізда.
Згадав собі фільм "Брат" , там фраза така була , "Жизнь висит на нитке, а он думает о прибытке" , так само і ця злочинна шобла зі своїми "штрафами" ))))) ніяк не угомоняться виблюдки... )))) ну нічо нічо .....Війна якраз для того шоб розставити всі крапки над "І" . До кінця війни покажеш який ти великий" Верховний "головнокомандуючий, "Я президент", "я сказал" .. всьо покажеш ше... який ти невїбаний наполеон 21 століття.
Але ... Усі мої родичі за кордоном тихенько там сидять і намагаються не відсвічувати - розказувати, що нам робити під обстрілами. Бо розуміють де червоні лінії.
А ти пропагандон-турист патякаєш тут за мобілізацію.
хочу з закордону подивитись, як Зеленські, Ермаки і прочі підори підуть особисто відвойовувати те, що вони ж і проїбали.