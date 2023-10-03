УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10029 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні Війна
1 037 5
НАТО (6207) зброя (7278) Роб Бауер (49)

Постачання зброї та боєприпасів Україні має йти за рахунок збільшення виробництва, - голова Військового комітету НАТО Бауер

бауер

Країни НАТО вже "бачать дно" у власних запасах озброєнь, тому подальше постачання Україні повинні йти за рахунок нового виробництва.

Про це заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер на Варшавському форумі безпеки, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, десятиліття недостатніх інвестицій у військово-промисловий комплекс НАТО призвели до того, що країни-партнери були змушені постачати Україні зброю з арсеналів власних армій, але зараз їхні склади боєприпасів уже наполовину порожніші.

Бауер зазначив, що стратегія військового виробництва "just-in-time, just-enough" (у потрібний момент, у потрібній кількості, без надлишкових запасів), яка домінувала на Заході протягом останніх 30 років, не годиться для воєнного часу. "Нам потрібні великі обсяги", – заявив адмірал, пояснюючи необхідність нарощування роботи ВПК.

Заступник міністра оборони Великої Британії Джеймс Хіппі погодився, що модель just-in-time, just-enough "безумовно не працює, коли потрібно бути готовим до завтрашнього бою".

"Ми не можемо зупинитися лише тому, що наші запаси виглядають дещо мізерними. Ми повинні тримати Україну в боротьбі сьогодні ввечері, і завтра, і післязавтра, і післязавтра. І якщо ми зупинимося, це не означає, що Путін автоматично зупиниться", – заявив Хіппі і зазначив, що НАТО має постачати зброю Україні одразу з конвейера та одночасно відновлювати власні запаси.

Також читайте: У НАТО затвердили плани щодо стримування та захисту від РФ, - голова військового комітету Альянсу Бауер

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що для Європи життєво важливо привести свою оборонно-промислову базу у форму, щоб підтримувати Україну в довгостроковій перспективі. "Тут ми отримали кілька важких уроків щодо масштабів і обсягів, принаймні, коли йдеться про артилерійські боєприпаси", – сказав він.

Тим часом у Пентагоні попередили, що раніше виділене фінансування американської допомоги Україні вже на межі вичерпання. Як заявила заступник прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх, в розпорядженні Білого дому на це лишається 1,6 мільярда доларів, тому важливо, щоб Конгрес схвалив наступний раунд фінансування.

"Нам потрібно, щоб Конгрес діяв, щоб забезпечити відсутність перебоїв у нашій підтримці. Як сказав (міністр оборони Ллойд) Остін у суботу, ми закликаємо Конгрес виконати зобов’язання Америки щодо надання терміново необхідної допомоги народу України, коли він бореться, щоб захистити свою власну країну проти сил тиранії", – сказала речниця Пентагону.

За словами Сінгх, ці 1,6 мільярда доларів, що залишилися, будуть витрачені в залежності від поточних пріоритетів ЗСУ – на ППО, артилерію, засоби розмінування.

Також читайте: НАТО вже має контракти на виробництво основних боєприпасів на 2,4 млрд євро, - Столтенберг

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"я вижу дно...."
показати весь коментар
03.10.2023 23:49 Відповісти
На фронті патова ситуація.Є карта і люди розуміють.ЗСУ на данний момент роблять все від них залежне навіть більше чим все.Щоб патова ситуація перестала бути потрібні велика кількість дронів камікадзе,снаряди на велику відстань в потрібній кількості і головне ракети великої радіусу дії.Це дасть змогу тримати ворога на відстані лупити склади, техніку ,логистику і завалити міст по якому йде логистика.Головне зберегти життя наших хлопців.Час йде і він не на нашу користь.Без ракет і авіації кожне село буде муром.А орки ще більше все замінують.Кожен метр буде залитий нашою кров'ю.Не кажучи що дійдемо до азова весь південь буде лежати в руїнах.
Партнерам годі балакати с пустого в порожне.Все рівно буде зброя яка потрібна все рівно нададуть.Але саме час який партнери тянуть саме він продовжує війну.Час і ще раз час.Один два місяця затримка необхідного коштує 8-10 місяців продовження війни.
показати весь коментар
03.10.2023 23:59 Відповісти
А в жОПі дна не бачать.
От же дурний нарід. Взяли посадили керувати країною кловуна а самі пішли ржати по приколу та гуляти і веселитись.
А воно нехай керує. Вже і прірву видно - а наріду похер, все йому весело.
Якісь товпо*пи, чесне слово.
показати весь коментар
04.10.2023 00:02 Відповісти
Дном можна назвати вашу прозорливість. І як та НАТА збиралась проти рашки воювати?
У вас вже ніхрен немає. А та ще не підійшла до ваших кордонів.
показати весь коментар
04.10.2023 00:14 Відповісти
никто с кацапами танками особо воевать не собирался,доктрина не та, если будет заворушка русню будут ракетами с воздуха и океана бомбить)
показати весь коментар
04.10.2023 00:26 Відповісти
 
 