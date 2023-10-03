Постачання зброї та боєприпасів Україні має йти за рахунок збільшення виробництва, - голова Військового комітету НАТО Бауер

Країни НАТО вже "бачать дно" у власних запасах озброєнь, тому подальше постачання Україні повинні йти за рахунок нового виробництва.

Про це заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер на Варшавському форумі безпеки, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, десятиліття недостатніх інвестицій у військово-промисловий комплекс НАТО призвели до того, що країни-партнери були змушені постачати Україні зброю з арсеналів власних армій, але зараз їхні склади боєприпасів уже наполовину порожніші.

Бауер зазначив, що стратегія військового виробництва "just-in-time, just-enough" (у потрібний момент, у потрібній кількості, без надлишкових запасів), яка домінувала на Заході протягом останніх 30 років, не годиться для воєнного часу. "Нам потрібні великі обсяги", – заявив адмірал, пояснюючи необхідність нарощування роботи ВПК.

Заступник міністра оборони Великої Британії Джеймс Хіппі погодився, що модель just-in-time, just-enough "безумовно не працює, коли потрібно бути готовим до завтрашнього бою".

"Ми не можемо зупинитися лише тому, що наші запаси виглядають дещо мізерними. Ми повинні тримати Україну в боротьбі сьогодні ввечері, і завтра, і післязавтра, і післязавтра. І якщо ми зупинимося, це не означає, що Путін автоматично зупиниться", – заявив Хіппі і зазначив, що НАТО має постачати зброю Україні одразу з конвейера та одночасно відновлювати власні запаси.

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Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що для Європи життєво важливо привести свою оборонно-промислову базу у форму, щоб підтримувати Україну в довгостроковій перспективі. "Тут ми отримали кілька важких уроків щодо масштабів і обсягів, принаймні, коли йдеться про артилерійські боєприпаси", – сказав він.

Тим часом у Пентагоні попередили, що раніше виділене фінансування американської допомоги Україні вже на межі вичерпання. Як заявила заступник прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх, в розпорядженні Білого дому на це лишається 1,6 мільярда доларів, тому важливо, щоб Конгрес схвалив наступний раунд фінансування.

"Нам потрібно, щоб Конгрес діяв, щоб забезпечити відсутність перебоїв у нашій підтримці. Як сказав (міністр оборони Ллойд) Остін у суботу, ми закликаємо Конгрес виконати зобов’язання Америки щодо надання терміново необхідної допомоги народу України, коли він бореться, щоб захистити свою власну країну проти сил тиранії", – сказала речниця Пентагону.

За словами Сінгх, ці 1,6 мільярда доларів, що залишилися, будуть витрачені в залежності від поточних пріоритетів ЗСУ – на ППО, артилерію, засоби розмінування.

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