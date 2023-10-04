УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10029 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
585 1
авіація (4043) Генштаб ЗС (6064) артилерія (770)

Авіація та реактивна артилерія протягом минулої доби вразили 16 районів скупчення окупантів, 20 артилерійських засобів та 4 ЗРК, - Генштаб

генштаб,війна,зсу

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом минулої доби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 4 - по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 20 артилерійських засобах противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіація та артилерія ЗСУ протягом доби вразили 13 районів скупчення окупантів, 16 артилерійських засобів, ЗРК, пункт управління та склад боєприпасів, - Генштаб

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тут є позитивна динаміка : щоразу ці цифри потроху зростають.Висновок : або дійсно в москалів вже менше засобів ППО,або їх менше,або наші вже набили руку,або збільшилося в нас літаків.Слава ЗСУ!
показати весь коментар
04.10.2023 07:21 Відповісти
 
 