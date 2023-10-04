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Євросоюз (12770) Шарль Мішель (333)

Україна може стати членом ЄС в 2030 році, - голова Євроради Мішель

мішель

Україна може стати членом Євросоюзу в 2030 році, якщо обидві сторони виконають поставлені перед ними умови.

Як інфоомує Цензор.НЕТ, про це заявив голова Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

"Україна може приєднатися до Євросоюзу у 2030 році, якщо обидві сторони зроблять свою домашню роботу. Україна та інші країни-кандидати мають провести реформи, боротися з корупцією та виконати вимоги щодо модернізації законодавства. ЄС необхідно чітко розуміти, чого ми хочемо досягти разом, які наші пріоритети і на що ми хочемо витрачати гроші. І нам необхідно прискорити процеси ухвалення рішень", - зазначив Мішель.

Він також наголосив, що це не буде легким процесом. Але, за його словами, ЄС більше не може гаяти часу.

"Процвітаюча і безпечна Україна – у наших інтересах. Їхній недавній опір Росії показав, що Україна належить ЄС. І скоро, а не колись. У свою чергу, ЄС також доведе, що здатний на геополітичні дії", - додав глава Євроради.

Зазначимо, що глави держав та урядів ЄС обговорять у п'ятницю у Гранаді, Іспанія, бажання України розпочати переговори щодо вступу до ЄС до кінця року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС готується розпочати переговори про вступ України до грудня, - Politico

Автор: 
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Топ коментарі
+20
У 2030 році = ніколи
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04.10.2023 02:04
+16
Може стати, а може і не стати...а може і не 2030-му році...а може і не ЄС...
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04.10.2023 05:54
+14
главное - не торопиться. будут как турцию мариновать.
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04.10.2023 02:53
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Може відкрити фронт і Франція не в 2030 стане губернією, а швидше?
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04.10.2023 01:31 Відповісти
Відкрий - раша захоплену територію особливо захищати не буде
Прилетить Трайдент и усьо
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04.10.2023 02:31 Відповісти
Це знущання про 2030?
Або це комплемент?

Оце так бачення!!!

Мішель, а буде ще ЕС у 30?
Якщо- да, то як він буде виглядать?
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04.10.2023 03:21 Відповісти
Знаю точн, що ні Шарля, ні Мішеля у 2030 році на посаді не буде
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04.10.2023 08:11 Відповісти
ні Зоряна ні Шкіряка)
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04.10.2023 08:57 Відповісти
В ОПі вже піймали клина від такої заяви.
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04.10.2023 01:38 Відповісти
Тобто смачно харканули в лице кожному українцю цією заявою. 🥕🫏

Якщо ніхто не зрозуміли прікол, й треба пояснити, поясняю: ті ж самі люди казали що воювати Україна буде до 2030 року (Сполучені Штати Америки та їхні союзники з G7 вважають, що бойові дії в Україні можуть затягнутися на невизначений термін [...] війна не закінчиться протягом наступних 6-7 років.)
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04.10.2023 01:43 Відповісти
Це ще привілей, з таким розгулом корупції нікого іншого би не взяли
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04.10.2023 02:22 Відповісти
Ну так Румынии с Венгриями ж и Болгариями взяли. Если вы скажете что там нет коррупции то вы дурачок.
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04.10.2023 11:13 Відповісти
бачу ти харкнуло собі в лице 21.04.2019р.
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04.10.2023 03:03 Відповісти
Погано бачиш, це ви його обирали - я цього блазня б ніколи не обрав
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04.10.2023 03:08 Відповісти
мені навіть у голову не приходило обрати це, питання лише одне - чому тобі незрозумілі процеси що відбуваються, хто кому в лице харкнув?
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04.10.2023 03:13 Відповісти
"Мені не зрозумілі процеси"? А-а-а-а... Стривай, так я ж написав що Шарль П'єрро Мішель харкнув тобі в лице, й пояснив чому. Але я бачу ти почав стартувати, бо напевно, ти хотів стати членькеньою, членнесою, членеткою чи членогинєю ЄС. Так? Й засмутився? Я розумію твоє розчарування, напевно ти сподівався набути членства до 2030. Але ніть. Ну таке-е-е 🤣
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04.10.2023 03:40 Відповісти
я нікузі ні посіняв, не посіняю, не посню "стальтувати" [...]. Який ти жалюгідний тільки. 🤣 Я єврей але не збіжав, а міг, но не збіжав, але ж міг, но не збіжав, але міг 🤣 Нарікаю тебе "БОНЕВТІКОМ ДРУГИМ", бо ти міг збіжати, але не звертався до консульства, але ти міг! Ти - БОНЕВТІК II 🤣
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04.10.2023 22:59 Відповісти
Ти мені вже не цікавий, бо я не розмовляю з бидлом та рагульом. Раунд. 🏁 Прощавай, Боневтік.
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05.10.2023 00:18 Відповісти
Не обрали, а призначили, поставили як наступника прорашистської злочинної влади, прикрившись зманіпульованими псевдовиборами
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05.10.2023 11:45 Відповісти
А в чому прикол? Це все написано у Хангтінгтона. Мішель українським дурням на щось натякнув, але не пояснив. Українським дурням треба читати розумні книжки і думати своєю головою, тоді буде зрозуміло, чому Україна стоїть в черзі до ЄС за Туреччиною. А Туреччина стукає в двері ЄС вже 30 чи 40 років.
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04.10.2023 09:09 Відповісти
доречі багато плутають ЄС з Шєнгєном, до Шенгєна щє +10 років зверху можна чекати
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04.10.2023 01:52 Відповісти
А до Роісі дуже швидко. І нічого не треба робити.
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04.10.2023 01:53 Відповісти
У 2030 році = ніколи
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04.10.2023 02:04 Відповісти
это ошибочное суждение......
на самом деле это значит, что найвеличнейвшивому лiдору ********** дали четко понять, что в Европе его видеть не хотят при любом раскладе.....
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04.10.2023 07:49 Відповісти
Слава Богу шо есть такое как ты которое нам всем все объяснило.
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04.10.2023 11:15 Відповісти
кушай манную кашу и ты таким будешь.... даже лучше!
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04.10.2023 11:44 Відповісти
Зеля - не є Україна, тому не треба все зводити до дитсадівської психології
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04.10.2023 14:22 Відповісти
так, зеля це не Україна, але жере не Україна, а зеля.... терпець обiрвався i йому чiтко сказали, що годувати цю свиню Захiд вже не буде, навiть, якщо вiн пiде на другий термiн.... i це сурова реальнiсть....
а з вашими лозунгами вас почють там, де ви i написали., а не у Штатах i ЭС......
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04.10.2023 14:42 Відповісти
Захід годує Україну, а не Зелю, тому твої гасла - є кремлівська пропаганда
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04.10.2023 14:46 Відповісти
аааа! так-так! хто всрався? невiстка! ))) лошара...


"У 2030 році = ніколи"
твої слова? навіщо смуту та сумнiв серед людей сiэш? на кого працюэш?
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04.10.2023 14:55 Відповісти
Шарль Мішель - не є ЄС, так само як не всі члени ЄС за Україну. Такі як Угорщина.
Україну приймуть всупереч таким гальмам протягом 2 років
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04.10.2023 15:17 Відповісти
добре-добре..... главное, чтобы вы там в Германии, все такие патриотичные, не голодали....., а мы уж тут как ни будь прорвемся.....
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04.10.2023 16:04 Відповісти
главное - не торопиться. будут как турцию мариновать.
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04.10.2023 02:53 Відповісти
А чи буде той ЄС в 2030му? Одна суцільна грандіозна най@бка.
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04.10.2023 03:08 Відповісти
Вони вам треба,треба почати щось робити в своїй країні яку корупційні криси дожеруть до кінця.
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04.10.2023 04:34 Відповісти
"Вони вам треба" --- я також так вважаю,що нам ні захід,ні кацапи не потрібні, але тоді виходить що починаючи з майдану в 2013 році стільки жертв ради життя з заходом були марні? Це дійсно буде плювок в лице тим хто загинув за Україну починаючи з 2013 року,адже все починалося заради зближення з ЄС. Але є ще друга річ, це те,що я не вірю що наше суспільство може самостійно побудувати нормальну країну, мали 30 років на це, що з цього вийшло усі бачили, корупція, люди вибирають дебілів і ще купу проблем. Хотіли би побудувати нормальну країну,зробили би це, за 30 років це можна було зробити. При чому що 30 років тому наприклад Польща чи Чехія мали ввп на душу населення менше ніж Україна,а зараз вони мають в 8 разів більше. Хто хотів державу будував,хто не хотів її розкрадав і деребанив
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04.10.2023 07:00 Відповісти
"При чому що 30 років тому наприклад Польща чи Чехія мали ввп на душу населення менше ніж Україна,а зараз вони мають в 8 разів більше. Хто хотів державу будував,хто не хотів її розкрадав і деребанив " - ******** читати як нас порівнюють з Польщею і країнами Балтії. Правда коли порівнюють дещо забувають - ці країни не були в совку до 1941 року ( тоді коли підорас сралін був у розквіті сил ), а в Польщі економіка була ліберальнішою в порівнянні з совком - і ще багато чого подібні дописувачі забувають.
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04.10.2023 07:17 Відповісти
Какая разница были в совке или нет. Факт в том что украина выбрала комсомольцев и бандюганов. А теперь еще в моде всякие псеводэкономисты, которые видят Украину как ресурс для выкачивания денег, но зато могут красиво говорить и ходят в пиджачках.
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04.10.2023 08:11 Відповісти
Ну так ну так - про шо це я а ну так ну так . До речі - а звідки взялися в нас комсомольці і де ділась українська еліта ( поляки плачуться шо їм в Катині цвіт нації знищили - у нас же таких Катинів було на порядок більше ).
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04.10.2023 09:48 Відповісти
У нас не было элиты.
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04.10.2023 09:57 Відповісти
У вас напевно не було - бо для вас як я розумію розстріляне Відродження нічого не значить ( ну розстріляли митців - ну і шо навіщо українцям митці миж село, не те шо кацапи - викококультурна і високодуховна тіпа нація).
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04.10.2023 10:05 Відповісти
Ну как бы Россия сама постоянно уничтожала своих же. Так что не вижу разницы. Русские также любят ныть что у них нет элиты из-за Ивана Грозного и Ленина.
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04.10.2023 10:07 Відповісти
Не бачите різниці - зрозуміло . Прощавайте шановний .
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04.10.2023 10:13 Відповісти
Я не считаю эти чистки уничтожением элиты. Они просто были помехой для Москвы. Помеха не равно угроза. Доказательство очень простое. Украина тридцать лет независима, где эта элита? Ну нет её. Хотя мытци есть. Потому что они не элита и никогда ею не были.
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04.10.2023 10:15 Відповісти
То що сама природа економік була різною це зрозуміло. І економіка України була інтегрована в совкову і працювала разом з іншими економіками інших республік совка,і у багатьох випадках була залежною від тих чи інших моментів. Але нам дісталося багато чого після совка, чого в Польщі і далеко не було. І у нас замість того,щоб це по максимуму зберегти,попробувати пристосувати до нових реалій просто вирішили не мучити собі голову і розпиляти по максимуму і залишитися грубо говорячи без трусів. Я живу на заході країни,і памятаю малим коли стояли черги поляків до універмагу на початку 90х років коли вони приїжджали до нас і скуповували тут усе що могли,тому що у них цього не було. В що тепер перетворилися наші держави і чи доцільно їх зараз зрівнювати взагалі запитання риторичне. Хто хотів розвивався, а хто не хотів сидить і розказує тепер що то просто у нас влада погана, що то ми у совку колись були і ще купу дебільних прични для самооправдання вишукують.
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04.10.2023 09:25 Відповісти
Давайте ви мені тут Польщу як приклад наводити не будете - полякам так допомогли шо нам і 10 частини допомоги не надійшло за 30 років. А якшо перебування в совку ніяк не відобразилося на нас в негативну сторону може писати повний невіглас - поляки до тепер плачуться шо їм в Катині знищили цвіт нації, та в тих Катинів було на порядок більше - нам знищили еліту нашу яка могла нам допомогти, а Голодомор напевно зовсім не вплинув на самовідчуття українців - ну а шо подумаєш Голодомор шо тут такого.
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04.10.2023 10:01 Відповісти
"Давайте ви мені тут Польщу як приклад наводити не будете" --- давай я сам вирішу,що я буду наводити в приклад,а що не буду

"полякам так допомогли шо нам і 10 частини допомоги не надійшло за 30 років" --- тому,що поляки в ЄС хотіли і туди попали,а у нас нарід після розпаду совку себе вважав з кацапами "однім наротом", сидів вибирав дебілів у владу проросійських котрі розвалювали країну,фрмію,економіку і так далі і в результаті поляки зараз розвилися так,що нам 50 років треба щоб до такого рівня добратися. І хто винен в цьому? Поляки,американці? Чи українці у котрих був "один наріт" у голові і ніхто і не думав про якусь еволюцію і рух вперед хоча б на прикладі тих же поляків чи чехів, усі ще дуже довго продовжували жити в постсовку так як би нічого і не змінилося. Хто хотів мінявся і прогресував, а хтось деградував і жив ще совком, от і результат.
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04.10.2023 10:16 Відповісти
Об этом у нас не принято говорить, но если бы не Ельцин, то Россия бы осталась в совке. Ельцин выглядил слишком революционным и украинские консервативные силы просто не хотели иметь с ним дело. Это потом он спислся, а ФСБ взяло контроль над Россией.
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04.10.2023 10:21 Відповісти
Ой, не Россия, а Украина. Украина решила выйти из СССР как раз потому что в Москве замаячили рыночные реформы, а наши в Киеве этого не хотели.
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04.10.2023 10:22 Відповісти
Напишу коротко - колишня НДР. Поцікавтесь шо там відбувається - і це після перебування в совковому таборі після другої війни ( а мало бути все по інакшому - вони ж возєдналися з Західною Німечиною і весь той совковий бруд мав вже відмитися , але чогось не відмився - і комсомолка це явне цього свідчення).
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04.10.2023 10:25 Відповісти
а мені колись подобалися порівняння з 1913 роком, наприклад електромобілей....
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04.10.2023 08:19 Відповісти
Чего это? Про эволюцию и развитие ничего не слышали? Или вы думаете что все появляется сразу совершенным? Ну хотели. Но и ЕС в 2013 и сейчас это не совсем одно и тоже. И вообще чего-то хотеть, потом обломаться и пересмотреть, это признак развивающейся системы.
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04.10.2023 11:16 Відповісти
2030 це ще дуже оптимістично.
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04.10.2023 05:47 Відповісти
Не тринди, наші сказали через 2 роки
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04.10.2023 05:47 Відповісти
Може стати, а може і не стати...а може і не 2030-му році...а може і не ЄС...
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04.10.2023 05:54 Відповісти
А чего не в 2130? Конченые
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04.10.2023 05:59 Відповісти
То що ти хотів би скоріше жити на європейські дотації і бабки то зрозуміло, у нас мудрий нарід мало що від кацапів відрізняється, любителі халяви ще ті. Але щоб в ЄС попасти треба відповідати певним критеріям, які для України ітак достатньо упростили. Але тобі і цього мало, тобі увесь світ щось винен, при тому що сам ти за 30 років так і не спромігся збудувати адекватну державу, навіть в мінімальному її вигляді, і надієшся,що за тебе це зроблять дядьки з ЄС,прийдуть і побудубть тут рай.
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04.10.2023 06:51 Відповісти
Почитав коменти і тепер розумію, чому такою популярністю користується тєлємарафон. Навіть тут повно тих, кому потрібні солодкі казочки а не гірка правда.
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04.10.2023 06:28 Відповісти
Я це суспільство пробую розбудити 4 роки і все дарма.
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04.10.2023 07:50 Відповісти
А никому не приходило в голову, что коррупция прямое продолжение кумовства. А это национальное. И взятка всегда начинается с низу. С мента участкового, уч врача, уч пожарного инспектора, врача райсанстанции, паспортистки, классного руководителя в школе, с квартирного отдела райисполкома итд и тп. Именно эпоха совдепии и породила мелкую первую взятку. А когда толкачи ездили в министерство выбивать сверх фондов финансирование дополнительное, и тоже совок это. А мы совок в 91--93 г не убили как прибалты. Ну вот.
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04.10.2023 08:31 Відповісти
А почему у тебя взятка начинается с врача,учителя и тд? И причем тут эпоха совка?
Взятка началась с тех,кто на прием к врачу шел с шоколадкой. На экзаменах в школе,с коробочкой конфет... Открой свой кожаный бумажничек где лежат права. Что ты там видишь? Правильно. И не важно,что врач получает зарплату,экзамен ты и так сдашь,а правильней тебя на дороге нет.
Именно простой народ и породил это все в таких масштабах.
Перестали на рабочих местах сливать соляру? Не тащут с предприятий все что не магнитится? Печалька вощем.
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04.10.2023 10:30 Відповісти
Лікарь-хабарник це виключно відрижка софкоїда .
Чинуши всюди можуть брати хабарі , але спитайте будь кого в США , в Англії чи в Японії чи беруть в них лікарі хабарі усі вони на тебе подивляться як на пхиха (про депутатів або про міністерських працівників відповідь буде "ні" але когнитивного дісонансу не буде як з лікарями). Страхова медицина потрібна й тоді не те , що не буде хабарів для лікарів , а рівень медицини підскочить .

Бо головна проблема в софку була така , що й там були лікарі , науковців , вчителя й інженери елітою але ж по матеріальному становищу й прибуткам якийсь токар на заводі заробляв в 3 рази більше за головного конструктора на тому ж заводі . А лікарі й вчителя й досі рахуються на постсофку як клас жебраків ...

Високі зарплатні в розинутих країна у лікарів , вчителів , інженерів й вчени це забаганка , а це проекція цих професій на їх соціальну значимість або на прибуток , який має економіка від роботи ціх фахівців . Лікарям й вчителям ми довіряємо саме цінне що в людини є , А інженери й вчені це головні фахівці й мизки будь якої економіки ну й як може десь у США хоч який дупер-пупер кваліфікований работяга мати хоч щось схоже на зарплатню розробника того , чи той токар чи слюсар (чи електромнтер) працює ...
А як раз питання , чи є там більшість одиниць економики чи приватними , чи колективними , чи корпоративними , чи комунальними воно вторинне . Первинна наявність конкуренції й адекватного ринку праці .
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04.10.2023 12:21 Відповісти
Это не правда, а тупая инерция мышления бюрократов для которых любые изменения это риск.
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04.10.2023 08:07 Відповісти
Ключевое слово: "может". Чисто теоретически.
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04.10.2023 06:35 Відповісти
Циніму лукавства більше ніж у «Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!»
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04.10.2023 06:37 Відповісти
Ех, какую страну парєрялі!!!...
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04.10.2023 06:57 Відповісти
Ви напевно хотіли сказати: п р а с р а л і!
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04.10.2023 08:21 Відповісти
Казав пан.кожух дам...
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04.10.2023 06:56 Відповісти
Украину никогда не возьмут в ЕС, поляки и венгры этого не допустят, им не совершенно нужна конкуренция, а все эти заявления это всего лишь морковка для осла
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04.10.2023 06:59 Відповісти
Расчёт простой и правильный. Тупая быдломасса в следующем году "выберет" Янелоха ещё на 5 лет (до 2029). Потом (если придёт Украинский Президент) примут через год в ЕС. Не придёт- не примут. Как пример посмотрим на Молдову, если в 2024-м переизберут Майю Санду.
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04.10.2023 07:20 Відповісти
Пан Мішель має рацію ! А в НАТО ми би могли вступити у 2023 році якби не Зеленський.
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04.10.2023 07:46 Відповісти
Все эти прогнозы это просто пожелания. Пока не будет реформ все это ерунда.
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04.10.2023 08:09 Відповісти
Тягайте кота за хвоста й далi...
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04.10.2023 08:12 Відповісти
Так швидко? А чому не в 2060?
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04.10.2023 08:32 Відповісти
У нас трудове законодавство , на хвилинку, 1971 року випуску ... Медичне страхування державне
відсутнє ...
До ЄС нам як до Марсу на вело...
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04.10.2023 08:55 Відповісти
Зеленський ж казав, що до кінця року, хіба ні?
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04.10.2023 10:08 Відповісти
Не треба смішити людей - в нас іде кривава війна!
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04.10.2023 10:25 Відповісти
Пам'ятаю, як за часів Ющенка нам казали, що Україна зможе вступити до ЄС до 2012. Тоді це здавалось настільки довгим проміжком часу...

Хто знав, що ми звернемо настільки не туди, що навіть 2030 здаватиметься оптимістичним терміном.
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04.10.2023 10:50 Відповісти
молодцы ...путин аплодирует стоя таким заявлениям...
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04.10.2023 11:01 Відповісти
После 2019 года появляются сомнения, а надо ли нам в этот соц лагерь 2.0? После 2024 года сомнения должны исчезнуть и прийти отрезвление и осознание, что мы там не нужны. Все соседи ждут нашего падения. США и Британия наши союзники. Надо строить оборонительный союз со странами Балтии, Польши и выстраивать дипломатические отношения с Турцией и Израилем. Что не нужно бороться с коррупцией, а выбивать все причины ведущие к коррупции. Понять наконец-то уже всем кто не понял, что рф это враг и враг принципиальный. Пора может быть стать уже взрослее, хотя мы очень молодая нация и еще формируемся как демократия.
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04.10.2023 11:22 Відповісти
А чому не не в 2230 ?!
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04.10.2023 11:53 Відповісти
Якщо думати логічно і зважувати тільки внутрішній фактор:

1. у 2024 чи 25 році - вибори (Захід вимагати легітимізації влади).

2. Мудрий народ обирає знову зе, бо "боневтік", бо "очолив знищив олігархів" , а всі проблеми - бо Захід повільний.

3. 2025-2030 - вся країна дивиться щоденні відосики зе про потужний і бурхливу роботу для вступу до ЄС .

4. 2030+ : "чого нас не взяли в ЄС, ми ж потужно вступали" (синдром українця). А зе у відповідь: "я вам нічєво нє должен"/"кожен з вас президент"/"ми досі не в ЄС, але це поки що"
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04.10.2023 11:56 Відповісти
3030 это более реальней, окуеть...
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04.10.2023 12:16 Відповісти
🤦🤦🤦
Робіть коридор і хай самі захищаються від кацапів.
Зброї не дамо, фінансування також , санкції - сміх
Заїбали
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04.10.2023 12:33 Відповісти
Залу.а псяча! Може стати, та хто в це повірить? Тоді всім чиновникам доведеться перестати красти і пиляти бюджет, митникам, суддям, прокурорам брати хабарі. А вони так не зможуть жити.
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04.10.2023 13:13 Відповісти
 
 