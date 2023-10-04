Україна може стати членом ЄС в 2030 році, - голова Євроради Мішель
Україна може стати членом Євросоюзу в 2030 році, якщо обидві сторони виконають поставлені перед ними умови.
Як інфоомує Цензор.НЕТ, про це заявив голова Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
"Україна може приєднатися до Євросоюзу у 2030 році, якщо обидві сторони зроблять свою домашню роботу. Україна та інші країни-кандидати мають провести реформи, боротися з корупцією та виконати вимоги щодо модернізації законодавства. ЄС необхідно чітко розуміти, чого ми хочемо досягти разом, які наші пріоритети і на що ми хочемо витрачати гроші. І нам необхідно прискорити процеси ухвалення рішень", - зазначив Мішель.
Він також наголосив, що це не буде легким процесом. Але, за його словами, ЄС більше не може гаяти часу.
"Процвітаюча і безпечна Україна – у наших інтересах. Їхній недавній опір Росії показав, що Україна належить ЄС. І скоро, а не колись. У свою чергу, ЄС також доведе, що здатний на геополітичні дії", - додав глава Євроради.
Зазначимо, що глави держав та урядів ЄС обговорять у п'ятницю у Гранаді, Іспанія, бажання України розпочати переговори щодо вступу до ЄС до кінця року.
Будь ласка, зачекайте...
Прилетить Трайдент и усьо
Або це комплемент?
Оце так бачення!!!
Мішель, а буде ще ЕС у 30?
Якщо- да, то як він буде виглядать?
Якщо ніхто не зрозуміли прікол, й треба пояснити, поясняю: ті ж самі люди казали що воювати Україна буде до 2030 року (Сполучені Штати Америки та їхні союзники з G7 вважають, що бойові дії в Україні можуть затягнутися на невизначений термін [...] війна не закінчиться протягом наступних 6-7 років.)
П'єрроМішель харкнув тобі в лице, й пояснив чому. Але я бачу ти почав стартувати, бо напевно, ти хотів стати членькеньою, членнесою, членеткою чи членогинєю ЄС. Так? Й засмутився? Я розумію твоє розчарування, напевно ти сподівався набути членства до 2030. Але ніть. Ну таке-е-е 🤣
на самом деле это значит, что найвеличнейвшивому лiдору ********** дали четко понять, что в Европе его видеть не хотят при любом раскладе.....
а з вашими лозунгами вас почють там, де ви i написали., а не у Штатах i ЭС......
"У 2030 році = ніколи"
твої слова? навіщо смуту та сумнiв серед людей сiэш? на кого працюэш?
Україну приймуть всупереч таким гальмам протягом 2 років
"полякам так допомогли шо нам і 10 частини допомоги не надійшло за 30 років" --- тому,що поляки в ЄС хотіли і туди попали,а у нас нарід після розпаду совку себе вважав з кацапами "однім наротом", сидів вибирав дебілів у владу проросійських котрі розвалювали країну,фрмію,економіку і так далі і в результаті поляки зараз розвилися так,що нам 50 років треба щоб до такого рівня добратися. І хто винен в цьому? Поляки,американці? Чи українці у котрих був "один наріт" у голові і ніхто і не думав про якусь еволюцію і рух вперед хоча б на прикладі тих же поляків чи чехів, усі ще дуже довго продовжували жити в постсовку так як би нічого і не змінилося. Хто хотів мінявся і прогресував, а хтось деградував і жив ще совком, от і результат.
Взятка началась с тех,кто на прием к врачу шел с шоколадкой. На экзаменах в школе,с коробочкой конфет... Открой свой кожаный бумажничек где лежат права. Что ты там видишь? Правильно. И не важно,что врач получает зарплату,экзамен ты и так сдашь,а правильней тебя на дороге нет.
Именно простой народ и породил это все в таких масштабах.
Перестали на рабочих местах сливать соляру? Не тащут с предприятий все что не магнитится? Печалька вощем.
Чинуши всюди можуть брати хабарі , але спитайте будь кого в США , в Англії чи в Японії чи беруть в них лікарі хабарі усі вони на тебе подивляться як на пхиха (про депутатів або про міністерських працівників відповідь буде "ні" але когнитивного дісонансу не буде як з лікарями). Страхова медицина потрібна й тоді не те , що не буде хабарів для лікарів , а рівень медицини підскочить .
Бо головна проблема в софку була така , що й там були лікарі , науковців , вчителя й інженери елітою але ж по матеріальному становищу й прибуткам якийсь токар на заводі заробляв в 3 рази більше за головного конструктора на тому ж заводі . А лікарі й вчителя й досі рахуються на постсофку як клас жебраків ...
Високі зарплатні в розинутих країна у лікарів , вчителів , інженерів й вчени це забаганка , а це проекція цих професій на їх соціальну значимість або на прибуток , який має економіка від роботи ціх фахівців . Лікарям й вчителям ми довіряємо саме цінне що в людини є , А інженери й вчені це головні фахівці й мизки будь якої економіки ну й як може десь у США хоч який дупер-пупер кваліфікований работяга мати хоч щось схоже на зарплатню розробника того , чи той токар чи слюсар (чи електромнтер) працює ...
А як раз питання , чи є там більшість одиниць економики чи приватними , чи колективними , чи корпоративними , чи комунальними воно вторинне . Первинна наявність конкуренції й адекватного ринку праці .
відсутнє ...
До ЄС нам як до Марсу на вело...
Хто знав, що ми звернемо настільки не туди, що навіть 2030 здаватиметься оптимістичним терміном.
1. у 2024 чи 25 році - вибори (Захід вимагати легітимізації влади).
2. Мудрий народ обирає знову зе, бо "боневтік", бо "
очоливзнищив олігархів" , а всі проблеми - бо Захід повільний.
3. 2025-2030 - вся країна дивиться щоденні відосики зе про потужний і бурхливу роботу для вступу до ЄС .
4. 2030+ : "чого нас не взяли в ЄС, ми ж потужно вступали" (синдром українця). А зе у відповідь: "я вам нічєво нє должен"/"кожен з вас президент"/"ми досі не в ЄС, але це поки що"
Робіть коридор і хай самі захищаються від кацапів.
Зброї не дамо, фінансування також , санкції - сміх
Заїбали