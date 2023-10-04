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Новини
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Іран (1973) зброя (7278) США (20990)

США мають намір задіяти всі можливі засоби, щоб притягнути Іран до відповідальності, - Держдеп

ракети,іран

Нове озброєння в руках іранського режиму несе руйнування та хаос у країнах та регіонах, де Іран хоче збільшити свою роль.

Про це під час брифінгу заявив спікер Держдепартаменту США Ведант Пател, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми продовжимо використовувати всі наявні інструменти, щоб надалі притягнути іранський режим до відповідальності. І ми робитимемо це у тісній взаємодії з нашими союзниками та партнерами", - заявив пател.

Представник Держдепу США додав, що використання іранської зброї, хоч би якою вона була, безумовно, створює додаткові ризики в розхитуванні ситуації в інших регіонах.

У зв'язку з цим Пател нагадав, що за останні два роки адміністрація США звертала увагу, зокрема, на поглиблення військового партнерства між Іраном та Росією.

За його словами, будь-яка нова потенційно нова система озброєнь у руках Тегерана збільшує потенційний ризик дестабілізації у країнах та регіонах за межами Ірану.

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Топ коментарі
+9
Повна ізоляція Ірану та збиття всіх рейсів з Ірану от це буде допомога, заборона на харчі, хай пісок жруть, а так це тільки слова на які таким владам всеодно
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04.10.2023 07:18
+7
Нажаль ми бачимо, що це ні про що.
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04.10.2023 06:52
+3
Довго чіхаєтеся.Років десять тому,я ,наслухавшись англійців-знайомих,котрі подорожували світом,котрі захоплювалися подорожжю та побаченим в Ірані також,був проти того ,щоб Штати бомбили їх,іранців.Тепер бачимо,що за "самобутньою культурою",я і москалів,ховається хвора свідомість,котру лікувати треба лиш як Том Круз в кіно.
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04.10.2023 07:19
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Нажаль ми бачимо, що це ні про що.
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04.10.2023 06:52 Відповісти
Повна ізоляція Ірану та збиття всіх рейсів з Ірану от це буде допомога, заборона на харчі, хай пісок жруть, а так це тільки слова на які таким владам всеодно
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04.10.2023 07:18 Відповісти
І як це можна реально здійснити якщо він по каспію з кацапами межує ?
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04.10.2023 10:25 Відповісти
Там де можна там і зробить хай два ізгої і один одному возять, від іншого світу як і північній кореї хер
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04.10.2023 11:41 Відповісти
Довго чіхаєтеся.Років десять тому,я ,наслухавшись англійців-знайомих,котрі подорожували світом,котрі захоплювалися подорожжю та побаченим в Ірані також,був проти того ,щоб Штати бомбили їх,іранців.Тепер бачимо,що за "самобутньою культурою",я і москалів,ховається хвора свідомість,котру лікувати треба лиш як Том Круз в кіно.
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04.10.2023 07:19 Відповісти
Не дивно, що обмін адміністрацією Байдена грошей на заручників на 6 мільярдів доларів з Іраном викликав значні суперечки.

Ціна угоди із заручниками з Іраном - це ще більше тероризм і проблеми для Америки. Державний департамент підрахував у 2020 році, що Іран фінансує «Хезболлу» на суму 700 мільйонів доларів щороку. Це число, ймовірно, є низькою оцінкою. За кілька років до цієї оцінки провідний ізраїльський офіцер назвав цифру в 1 мільярд доларів на рік.

Немає жодних доказів того, що Іран буде готовий припинити «ескалацію конфліктів» - або, якщо на те пішло, постачання безпілотників Росії - щоб підписати нову ядерну угоду зі США. Почнемо з того, що всемогутній і радикальний Корпус вартових ісламської революції, швидше за все, виступить проти будь-якої угоди з «Великим Сатаною», яка обмежує можливості Ірану створити засоби ядерного стримування, спрямовані не тільки на Ізраїль, але і на самі США.
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04.10.2023 07:40 Відповісти
Ну... наскільки я пам'ятаю Іран війни ніяки не починав на відміну від деяких сусідів з атомною зброєю 😁
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04.10.2023 08:16 Відповісти
То подвойте постачання комплектуючих!
Нехай іранці продукують озброєння у режимі 24/7 і передохнуть від втоми та стресу!
Абсурд? Так, але план США буде не кращим.
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04.10.2023 08:22 Відповісти
То може треба не до відповідальності, а бомбанути оті заводи які клепають оте ''нове озброєння хаосу''. Ракети протибункерні маєте.
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04.10.2023 09:30 Відповісти
Знову одні балачки....іранців навчалось в США майже як китайців, більшість здобували освіту на технічних факультетах. Тільки повна ізоляція але цього не буде, бо вже є домовленості по нафті і зняття санкцій з ірану...
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04.10.2023 09:57 Відповісти
Буде задіяна стурбованість та занепокоєння одночасно?
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04.10.2023 10:21 Відповісти
Ой бляха, насмішили! Що ви їм зробите, імпотенти західні?! 40 років дивилися як вони міцніють, як і рашка, а тепер отямились?! Єдине адвекватне рішення - це вторгнення, по типу як в Ірак, все інше - це пердьож в калюжу!
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04.10.2023 12:21 Відповісти
 
 