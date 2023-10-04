США мають намір задіяти всі можливі засоби, щоб притягнути Іран до відповідальності, - Держдеп
Нове озброєння в руках іранського режиму несе руйнування та хаос у країнах та регіонах, де Іран хоче збільшити свою роль.
Про це під час брифінгу заявив спікер Держдепартаменту США Ведант Пател, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ми продовжимо використовувати всі наявні інструменти, щоб надалі притягнути іранський режим до відповідальності. І ми робитимемо це у тісній взаємодії з нашими союзниками та партнерами", - заявив пател.
Представник Держдепу США додав, що використання іранської зброї, хоч би якою вона була, безумовно, створює додаткові ризики в розхитуванні ситуації в інших регіонах.
У зв'язку з цим Пател нагадав, що за останні два роки адміністрація США звертала увагу, зокрема, на поглиблення військового партнерства між Іраном та Росією.
За його словами, будь-яка нова потенційно нова система озброєнь у руках Тегерана збільшує потенційний ризик дестабілізації у країнах та регіонах за межами Ірану.
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Ціна угоди із заручниками з Іраном - це ще більше тероризм і проблеми для Америки. Державний департамент підрахував у 2020 році, що Іран фінансує «Хезболлу» на суму 700 мільйонів доларів щороку. Це число, ймовірно, є низькою оцінкою. За кілька років до цієї оцінки провідний ізраїльський офіцер назвав цифру в 1 мільярд доларів на рік.
Немає жодних доказів того, що Іран буде готовий припинити «ескалацію конфліктів» - або, якщо на те пішло, постачання безпілотників Росії - щоб підписати нову ядерну угоду зі США. Почнемо з того, що всемогутній і радикальний Корпус вартових ісламської революції, швидше за все, виступить проти будь-якої угоди з «Великим Сатаною», яка обмежує можливості Ірану створити засоби ядерного стримування, спрямовані не тільки на Ізраїль, але і на самі США.
Нехай іранці продукують озброєння у режимі 24/7 і передохнуть від втоми та стресу!
Абсурд? Так, але план США буде не кращим.