Путін планує мінімально згадувати війну в Україні під час виборчої кампанії, - ISW
У листопаді 2023 року, під час або після відкриття міжнародної виставки та форуму "Росія", російській диктатор Володимир Путін планує оголосити свою президентську кампанію, при цьому згадувати про війну в Україні буде мінімально.
Так вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.
"Основною ідеологічною лінією кампанії Путіна буде Росія як "сім’я сімей", на яку нападають її вороги, і що кампанія Путіна обговорюватиме війну в Україні "рівно стільки, скільки потрібно", - йдеться у повідомленні.
Раніше аналітики заявляли, що російські чиновники, особливо пов’язані з партією Путіна "Єдина Росія", схоже, стурбовані впливом війни на електорат під час місцевих і регіональних виборів.
Як зазначають аналітики, Кремль складає список "довірених осіб" для агітації за Путіна напередодні президентських виборів у березні 2024 року. Вони повинні відповідати кільком критеріям:
- виражати публічну підтримку Путіна та війни в Україні;
- мати високий рівень визнання та поваги у своїх громадах;
- наявність ораторських навичок та досвіду дебатів;
- участь у релігійній, військовій, освітній та інших сферах суспільного життя.
"Занепокоєння всередині Кремля та "Єдиної Росії" щодо внутрішньої підтримки війни та спроб збільшити підтримку Путіна в суспільстві не є ознакою того, що вони в російській політиці стикаються з законною загрозою на майбутніх президентських виборах", - заявили в ISW.
Будь ласка, зачекайте...
Там вже відомий результат з процентами. Ху-йло може хоч насрать на голову скабєєвій в прямому ефірі.
Оця західна віра, в залежність ху-йла від суспільної думки козломордих, просто уміляє...
можно подумать, что если расеянцы проголосуют за условного навального, то плешивый все бросит, развернется и уйдет..... ))
в крайнем случае нарисуют не 83, а 65 процентов..... а кто будет перья поднимать - швабру в жопу и в окопы на фарш....
В провінціях уZкіх сво вже другий рік головне джерело доходу. КаZапи моляться на нього.
В столицях дронофобія вже витіснила русофобію, ці барани проголосують зі страху.
Та й вибори на рашці виграє не той, за кого голосують, а той, хто рахує голоси
Тож питання інше: 86% він набере? Чи все ж 94%?
Там вже все призначено і голоси пораховані
Вот почему ЕдРо не выставляет своего кандидата, я не пойму.
Пиня сцар до самої смерті , а смерть вже скоро ;😡
добре було б дронами по маскві нагадувати що все таки йде війна