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Путін планує мінімально згадувати війну в Україні під час виборчої кампанії, - ISW

путін

У листопаді 2023 року, під час або після відкриття міжнародної виставки та форуму "Росія", російській диктатор Володимир Путін планує оголосити свою президентську кампанію, при цьому згадувати про війну в Україні буде мінімально.

Так вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

"Основною ідеологічною лінією кампанії Путіна буде Росія як "сім’я сімей", на яку нападають її вороги, і що кампанія Путіна обговорюватиме війну в Україні "рівно стільки, скільки потрібно", - йдеться у повідомленні.

Раніше аналітики заявляли, що російські чиновники, особливо пов’язані з партією Путіна "Єдина Росія", схоже, стурбовані впливом війни на електорат під час місцевих і регіональних виборів.

Як зазначають аналітики, Кремль складає список "довірених осіб" для агітації за Путіна напередодні президентських виборів у березні 2024 року. Вони повинні відповідати кільком критеріям:

  • виражати публічну підтримку Путіна та війни в Україні;
  • мати високий рівень визнання та поваги у своїх громадах;
  • наявність ораторських навичок та досвіду дебатів;
  • участь у релігійній, військовій, освітній та інших сферах суспільного життя.

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"Занепокоєння всередині Кремля та "Єдиної Росії" щодо внутрішньої підтримки війни та спроб збільшити підтримку Путіна в суспільстві не є ознакою того, що вони в російській політиці стикаються з законною загрозою на майбутніх президентських виборах", - заявили в ISW.

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Топ коментарі
+12
Пля... Які вибори?
Там вже відомий результат з процентами. Ху-йло може хоч насрать на голову скабєєвій в прямому ефірі.
Оця західна віра, в залежність ху-йла від суспільної думки козломордих, просто уміляє...
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04.10.2023 08:08
+9
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04.10.2023 08:02
+8
ATACMS будут ему напоминать почаще...., чтобы нюх не терял....
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04.10.2023 07:59
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ATACMS будут ему напоминать почаще...., чтобы нюх не терял....
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04.10.2023 07:59 Відповісти
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04.10.2023 08:02 Відповісти
А здохнути він не планує? Може це станеться поза планом?
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04.10.2023 08:06 Відповісти
Пля... Які вибори?
Там вже відомий результат з процентами. Ху-йло може хоч насрать на голову скабєєвій в прямому ефірі.
Оця західна віра, в залежність ху-йла від суспільної думки козломордих, просто уміляє...
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04.10.2023 08:08 Відповісти
вообще, новость довольно таки забавная.....
можно подумать, что если расеянцы проголосуют за условного навального, то плешивый все бросит, развернется и уйдет..... ))
в крайнем случае нарисуют не 83, а 65 процентов..... а кто будет перья поднимать - швабру в жопу и в окопы на фарш....
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04.10.2023 08:11 Відповісти
Яка різниця?
В провінціях уZкіх сво вже другий рік головне джерело доходу. КаZапи моляться на нього.
В столицях дронофобія вже витіснила русофобію, ці барани проголосують зі страху.
Та й вибори на рашці виграє не той, за кого голосують, а той, хто рахує голоси
Тож питання інше: 86% він набере? Чи все ж 94%?
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04.10.2023 08:15 Відповісти
Яка «виборча кампанія»,не смішіть мене.Скільки кандидатів і від яких партій?
Там вже все призначено і голоси пораховані
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04.10.2023 08:21 Відповісти
НУ я знаю только 3 их партии - ЕдРо, Коммунисты и ЛДПР.

Вот почему ЕдРо не выставляет своего кандидата, я не пойму.
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04.10.2023 08:27 Відповісти
Потому что это партия Путина.
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04.10.2023 08:46 Відповісти
Дійсно, про які там на кацапії вибори йде мова ?

Пиня сцар до самої смерті , а смерть вже скоро ;😡
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04.10.2023 08:29 Відповісти
як завжди іх там нєт,

добре було б дронами по маскві нагадувати що все таки йде війна
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04.10.2023 08:44 Відповісти
Досить цинічний та прагматичний підхід. Цілі так званої сво цілоком досягнуті - обнуленому х#йлу вдалося утримати владу на крові і перетворити країну на концтабір після антиконстутуційного перевороту і подальша ескалація вже не несе ніякого сенсу навіть для режиму х#йла та не сприяє збагаченню його оточення. Ваньки принежені перед цаерм до рівня худоби - відтепер кожен знає що у путінський державі вони ані більше ніж кусок м'яса, яких можуть хоть сотнями тисяч пустити на забій і хай тепер радіють що живі. І тут з'явиться вже добрий путін, який спочатку спустить війну на тормозах, а потім стане великим миротворцем, який зніме санкції, принесе мир народам, відійшовши на кордони 1991 року. А z-бидло, яке відкриє рота коли будуть зливати новоросію бистро розженуть кілька росгадів з палицями.
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04.10.2023 09:23 Відповісти
Мог бы народу показать Ху.... И сказать я выиграл уже... Радуйтесь
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04.10.2023 09:36 Відповісти
 
 