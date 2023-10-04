Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 279 890 осіб (+450 за добу), 4 745 танків, 6612 артсистем, 9026 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 279 890 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.10.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 279890 (+450) осіб,
танків - 4745 (+13) од,
бойових броньованих машин - 9026 (+18) од,
артилерійських систем - 6612 (+47) од,
РСЗВ - 802 (+1) од,
засоби ППО - 540 (+0) од,
літаків - 315 (+0) од,
гелікоптерів - 316 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5121 (+41),
крилаті ракети - 1530 (+1),
кораблі /катери - 20 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 8962 (+30) од,
спеціальна техніка - 946 (+3).
Будь ласка, зачекайте...
Хто ж тепер її й замінить на тікток фронті, бо ж Подоляк сам не витягне.
Якби не брехали людям, то я б не втік до Молдови, щоб ************ звідти.
Якби не держава віддала мені, все що вона мені винна, то я б уже був у війську на самісінькому нулі!
Якби не руки, то я був би самий сильний боксер, а якби не ноги, то був би зірка футболу, а от щоб і голова не боліла - то написав би книжку.
Русвоенкоры и журналисты зафиксировали уже около 20 случаев ликвидации главкома ВСУ и главы ГУР.
Сейчас активность по их "уничтожению" упала - с осени этого года не было еще ни одного "убийства".🤣
Дон-мама-дон готує новий тікток удар! 6 секунд й какдирківці в Жешуві
Слава ЗСУ !!!
Зовсім не паливно...
І де ти понабирався цієї лексики?
Черговий разгром " залишків націоналістіческіх батальонов" вже був 24.02.2022, говношєнков огололошував - під Харковим, під Сумами, під Черніговим, під Києвом.
Тепер "черговий розгром" ЗСУ в Криму.
Тебе самому не смешно?
Кацапи кричать про черговий розгром українського десанту на Тарханкут ( катер і квадроцикли!). Надіюсь брешуть, бо такі десанти - злочинна тупість.
Тупість плутати квадроцикли з гідроциклами. Звідки інфа, Скабєєва нашептала?
112!!! одиниць техніки та 450! чумардосів.
Арта 48!!!, броня 31!!!, логістика 30!!!
Техніка підтягнулась, арта просто гуд.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 3, і це дуже добре.
Відбита чергова хвиля лайна з неба.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.
P.s. 279 000!!! це більше, ніж таке місто як Стерлітамак ...