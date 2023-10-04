УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10267 відвідувачів онлайн
Новини Війна
8 552 45
армія рф (16180) Генштаб ЗС (6064) ліквідація (3517) знищення (6551)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 279 890 осіб (+450 за добу), 4 745 танків, 6612 артсистем, 9026 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 279 890 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.10.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 279890 (+450) осіб,

танків - 4745 (+13) од,

бойових броньованих машин - 9026 (+18) од,

артилерійських систем - 6612 (+47) од,

РСЗВ - 802 (+1) од,

засоби ППО - 540 (+0) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5121 (+41),

крилаті ракети - 1530 (+1),

кораблі /катери - 20 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 8962 (+30) од,

спеціальна техніка - 946 (+3).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни вербують іноземців для служби у ПДВ, - ISW

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 279 890 осіб (+450 за добу), 4 745 танків, 6612 артсистем, 9026 броньованих машин 01

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+17
В росСМИ фиксируется самое низкое число убийств Залужного и Буданова с начала "СВО"

Русвоенкоры и журналисты зафиксировали уже около 20 случаев ликвидации главкома ВСУ и главы ГУР.
Сейчас активность по их "уничтожению" упала - с осени этого года не было еще ни одного "убийства".🤣
показати весь коментар
04.10.2023 08:26
+16
Розуміння наших втрат вам допоможе боронити Україну з Молдови?
показати весь коментар
04.10.2023 08:22
+15
Так, так. Саме так. Якби в цій державі не крали, то я б грудьми боронив Неньку.

Якби не брехали людям, то я б не втік до Молдови, щоб ************ звідти.

Якби не держава віддала мені, все що вона мені винна, то я б уже був у війську на самісінькому нулі!

Якби не руки, то я був би самий сильний боксер, а якби не ноги, то був би зірка футболу, а от щоб і голова не боліла - то написав би книжку.
показати весь коментар
04.10.2023 08:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чого літаків знову 315? Було ж порівну?
показати весь коментар
04.10.2023 08:18 Відповісти
Вчора писали, що підкоректували. І один зник.
показати весь коментар
04.10.2023 09:03 Відповісти
Той, що кацапи над Токмаком самі збили, відмінусували. Автогол не рахується .
показати весь коментар
04.10.2023 10:12 Відповісти
Розуміння наших втрат вам допоможе боронити Україну з Молдови?
показати весь коментар
04.10.2023 08:22 Відповісти
А ще треба оприлюднення мап з повною діслокацією ЗСУ, засобів ППО, кількість та якість озброєння по кожному напрямку...
показати весь коментар
04.10.2023 08:36 Відповісти
В цьому напрямку добре Маляр працювала.
Хто ж тепер її й замінить на тікток фронті, бо ж Подоляк сам не витягне.
показати весь коментар
04.10.2023 09:06 Відповісти
Так, так. Саме так. Якби в цій державі не крали, то я б грудьми боронив Неньку.

Якби не брехали людям, то я б не втік до Молдови, щоб ************ звідти.

Якби не держава віддала мені, все що вона мені винна, то я б уже був у війську на самісінькому нулі!

Якби не руки, то я був би самий сильний боксер, а якби не ноги, то був би зірка футболу, а от щоб і голова не боліла - то написав би книжку.
показати весь коментар
04.10.2023 08:37 Відповісти
ПНХ, ссикливий зрадник!
показати весь коментар
04.10.2023 08:48 Відповісти
А потім колись ти захочеш повернутися в Україну, і тебе зустрінуть, і спитають: "А де ти був? А що робив?". Так що сиди собі у Молдові та вчи молдавську мову.
показати весь коментар
04.10.2023 09:51 Відповісти
👍🙏🙏🙏✌️
показати весь коментар
04.10.2023 09:31 Відповісти
Ну герой же!
показати весь коментар
04.10.2023 08:37 Відповісти
В росСМИ фиксируется самое низкое число убийств Залужного и Буданова с начала "СВО"

Русвоенкоры и журналисты зафиксировали уже около 20 случаев ликвидации главкома ВСУ и главы ГУР.
Сейчас активность по их "уничтожению" упала - с осени этого года не было еще ни одного "убийства".🤣
показати весь коментар
04.10.2023 08:26 Відповісти
Ймовірно, затишшя перед бурею
Дон-мама-дон готує новий тікток удар! 6 секунд й какдирківці в Жешуві
показати весь коментар
04.10.2023 09:10 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2023 12:08 Відповісти
"Ваші" - це молдавські? У вас втрати лише в бочках з вином торішнього розливу - бо молоде ще не вибродило
показати весь коментар
04.10.2023 08:34 Відповісти
дай бог что бы такие сцыкливые зрадойобские курвы уматывали подальше от Украины,от того что такие чмони в Украине только вред.жизнь таких индивидуумов ни стоит и гроша ломаного,тупо сцыкливый биомусор
показати весь коментар
04.10.2023 08:57 Відповісти
Вас шо,вигнали з України,чи ви самі втекли?
показати весь коментар
04.10.2023 08:59 Відповісти
Згинь! Від тебе "лаптями" смердить! "Неметчина" може написать в саркастичному сенсі лише кацап що знущається над українською мовою Так що щезни - тебе "розкусили" Ти якщо і пишеш з Молдови - то з Придністров"я Тільки там ще збереглися "відбиті на голову" "совки"!
показати весь коментар
04.10.2023 09:21 Відповісти
Ти не громадянин України, ти втікач, боєць батальону монако, тільки найнижчого рівня!
показати весь коментар
04.10.2023 09:34 Відповісти
Та ніякий він не "втікач" Це кацап! Можливо - з Придністров"я! "Вітікачем" він тільки готується буть - коли Молдова "дозріє" а ми закінчимо війну з кацапнею
показати весь коментар
04.10.2023 09:48 Відповісти
Назви мені хоч одну країну де під час повномаштабної війни у ЗМІ детально висвітлювали кількість власних втрат?
показати весь коментар
04.10.2023 09:26 Відповісти
Україна при Порошенку, поіменно.
показати весь коментар
04.10.2023 10:15 Відповісти
Десь після 15-го року...
показати весь коментар
04.10.2023 10:29 Відповісти
Арти справді рекорд,попередній був 44
показати весь коментар
04.10.2023 08:23 Відповісти
попередній рекорд арти 51 ( 48+3) ...

Слава ЗСУ !!!
показати весь коментар
04.10.2023 08:25 Відповісти
Було би ще краще, ніж є, але я чомусь нарахував 112. Дякувати всім, хто до цього причетний. Так, хочеться більше, точніше щоб всі москалі на нашій землі здохли в один момент, але як є. допомагаємо ЗСУ, тим хто потребує допомоги, не терпимо зраду. Слава Україні!
показати весь коментар
04.10.2023 09:11 Відповісти
Ні не рекорд, 122 одиниці техніки цифра вражаюча, 112 теж не маленька (сьогодніші втрати), а от що дійсно вражає 16.03.22 за один день 179 авто, 96 ББМ, 26 танки, 40 арта, 7 РСЗВ, 6 ППО і напевне 10 спецтехніка (до цього по ній статистики не було).
показати весь коментар
04.10.2023 09:41 Відповісти
За кораблем.
показати весь коментар
04.10.2023 09:12 Відповісти
Юра, чого в тебе прапори постійно міняються? Під однією публікацією то один прапор, то інший?
Зовсім не паливно...
показати весь коментар
04.10.2023 09:26 Відповісти
"Черговий розгром", ***...
І де ти понабирався цієї лексики?
Черговий разгром " залишків націоналістіческіх батальонов" вже був 24.02.2022, говношєнков огололошував - під Харковим, під Сумами, під Черніговим, під Києвом.
Тепер "черговий розгром" ЗСУ в Криму.

Тебе самому не смешно?
показати весь коментар
04.10.2023 09:31 Відповісти
ты дерьмо очень часто в таком стиле пишешь - надеешься что это станет правдой...
показати весь коментар
04.10.2023 09:47 Відповісти
юрий Шмалько ea66d093

Кацапи кричать про черговий розгром українського десанту на Тарханкут ( катер і квадроцикли!). Надіюсь брешуть, бо такі десанти - злочинна тупість.

Тупість плутати квадроцикли з гідроциклами. Звідки інфа, Скабєєва нашептала?
показати весь коментар
04.10.2023 10:00 Відповісти
Минув 3510 день москальсько-української війни.
112!!! одиниць техніки та 450! чумардосів.
Арта 48!!!, броня 31!!!, логістика 30!!!
Техніка підтягнулась, арта просто гуд.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 3, і це дуже добре.
Відбита чергова хвиля лайна з неба.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

P.s. 279 000!!! це більше, ніж таке місто як Стерлітамак ...
показати весь коментар
04.10.2023 09:00 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2023 09:02 Відповісти
 
 