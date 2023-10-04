Минулої доби окупанти випустили по Херсонщині майже 700 снарядів, одна людина загинула
За минулу добу противник здійснив 100 обстрілів Херсонської області, випустивши 699 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БМП-2, авіації, БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 39 снарядів.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; адмінбудівлю, навчальний заклад, пошту, церкви, аптеки та територію агропідприємства у Херсонському районі; будівлі навчального закладу та сільського клубу у Бериславському районі; територію парку та заводу в Херсоні", - йдеться в повідомленні.
Через російську агресію 1 людина загинула, ще 16 - дістали поранення.
За інформацією голови Херсонської МВА Романа Мрочка, вночі окупанти здійснили обстріл Херсону та Придніпровського.
Будь ласка, зачекайте...
Ну, що ж.
БМП-2: гармата 30 мм, максимум на 4 км.
Танк: дальность стрільби по цілі - до 4 км.
Міномет: 120 мм - 7,5 максимум. Може 8 км.
Звичайно, що були вразливі в момент стрільби, по треба було близько підійти до берега Дніпра.