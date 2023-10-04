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Минулої доби окупанти випустили по Херсонщині майже 700 снарядів, одна людина загинула

херсонщина

За минулу добу противник здійснив 100 обстрілів Херсонської області, випустивши 699 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БМП-2, авіації, БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 39 снарядів.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; адмінбудівлю, навчальний заклад, пошту, церкви, аптеки та територію агропідприємства у Херсонському районі; будівлі навчального закладу та сільського клубу у Бериславському районі; територію парку та заводу в Херсоні", - йдеться в повідомленні.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 16 - дістали поранення.

За інформацією голови Херсонської МВА Романа Мрочка, вночі окупанти здійснили обстріл Херсону та Придніпровського.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Внаслідок обстрілу росіянами Херсону загинула людина, 9 дістали поранення, - керівник військової адміністрації Мрочко

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Ну, що ж.
БМП-2: гармата 30 мм, максимум на 4 км.
Танк: дальность стрільби по цілі - до 4 км.
Міномет: 120 мм - 7,5 максимум. Може 8 км.
Звичайно, що були вразливі в момент стрільби, по треба було близько підійти до берега Дніпра.
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04.10.2023 09:21 Відповісти
 
 