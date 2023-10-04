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обстріл (27076) Гуменюк (804) контрнаступ на Півдні (343)

На півдні обстрілів ворога стає менше, за добу ЗСУ знищили два польові пункти боєпостачання, - ОК "Південь"

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Російські загарбники на Південному почали використовувати менше снарядів, щільність обстрілів також знизилася.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Обстрілів ворога стає ще менше, за кількістю це 60+, але використовують вони набагато менше снарядів. Понад 300 снарядів на 60 обстрілів - це значно нижча щільність, ніж була. Певною мірою це відбувається і внаслідок нашої бойової роботи. Тому що протягом доби було знищено вже два польові пункти боєпостачання", - сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що на південному напрямку українські оборонці сьогодні знищили три човни з диверсійно-розвідувальними групами.

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