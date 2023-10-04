Окупанти двічі з мінометів обстріляли дві громади на Сумщині, без постраждалих, - ОВА

Вночі та вранці, 4 жовтня, російські загарбники здійснили два мінометні обстріли двох громад у Сумській області. Зафіксовано 10 вибухів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Обстрілів зазнали Краснопільська. та Середино-Будська громади.

У Краснопільській громаді зафіксовано 3 вибухи, в Середино-Будській – 7 вибухів. Без постраждалих та руйнувань.

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