Окупанти двічі з мінометів обстріляли дві громади на Сумщині, без постраждалих, - ОВА
Вночі та вранці, 4 жовтня, російські загарбники здійснили два мінометні обстріли двох громад у Сумській області. Зафіксовано 10 вибухів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.
Обстрілів зазнали Краснопільська. та Середино-Будська громади.
У Краснопільській громаді зафіксовано 3 вибухи, в Середино-Будській – 7 вибухів. Без постраждалих та руйнувань.
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