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Новини Агресія Росії проти України
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бомба (221) Херсонщина (5366)

Окупанти скинули на Бериславський район Херсонщини з десяток керованих авіабомб, наслідки уточнюються

район,бериславський

Російські загарбники атакували населені пункти Бериславського району керованими авіабомбами.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Бериславський район — під вогнем ворожої авіації. Окупанти атакували Бургунку, Ольгівку та Миколаївку", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Минулої доби окупанти випустили по Херсонщині майже 700 снарядів, одна людина загинула

Автор: 
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Топ коментарі
+2
Іде планомірне, цинічне знищення України і всього українського. Путлер, так і сказав:"Все идет по плану, согласно графика". І не треба будувати зайвих ілюзій - воно саме так і є! З цим треба щось терміново робити. Любими способами добиватись від світового співтовариства визнання геноциду в Україні. Потім, під егідою ООН можна створити військову коаліцію і реально втрутитись в ситуацію. Щось на зразок війни в Кореї, в якій приймали участь 17 країн на чолі з США. Інакше ці варвари таки знищать нашу країну. Бомб, ракет і часу в них для цього недостатньо.
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04.10.2023 10:21
+1
План России просто и эффективен. Отрезать Украину от западной помощи и уничтожить украинскую экономику бомбами и дронами. Прямо на ладони.
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04.10.2023 09:34
+1
Эффективный план "Как просрать всю Россию в бессмысленном вторжении в маленькую соседнюю страну".
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04.10.2023 09:48
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План России просто и эффективен. Отрезать Украину от западной помощи и уничтожить украинскую экономику бомбами и дронами. Прямо на ладони.
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04.10.2023 09:34 Відповісти
Уничтожалка не отросла.
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04.10.2023 09:39 Відповісти
Почитай новости. Каждый день бомбы и прочее. Все это направлено на гражданскую инфраструктуру.
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04.10.2023 09:40 Відповісти
Ну да. Только в ответку прилетает между русских рог и армия России заканчивается в пятьдесят раз быстрее, чем в Украине гражданская инфраструктура.
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04.10.2023 09:44 Відповісти
у відповідь прилітає у 100 разів слабше. Дрон до Тули долетить і то добре чи корабль якийсь у криму зачеплять і все.
Де ти грандіозну відповідь разглядів? А то що школи вже під землею ти не разгледів?
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04.10.2023 09:53 Відповісти
начхати на тебе і на твій телемарафон, який ти цілодобово дивишся і потім на форум вилазиш щоб розповісти нам про відповіді і якийсь сраний корабль, який зачепили ракетою.
А те що тебе, дурня, бомбять щодня, це для тебе проходить під номінацією човеннетребараскачивати?
Ну, і хто ти після цього? Животное.
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04.10.2023 10:34 Відповісти
Нема такого слова "Животное", москворота ти тварина, яка тужиться принизити потужність ударів ЗСУ у відповідь. Субмаріна, яку знищили, тебе і бомбила, бо ти в тилу сидиш, а не в селах, про які ця новина.
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04.10.2023 10:42 Відповісти
Эффективный план "Как просрать всю Россию в бессмысленном вторжении в маленькую соседнюю страну".
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04.10.2023 09:48 Відповісти
Військові плани у русні взагалі лайно, нічого кращого крім закидування залізом і м'ясом не придумали. А от у спецоперації вони вміють.
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04.10.2023 09:58 Відповісти
Да. Все планы России простые. Но они работают. Если им как-то не помешать.
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04.10.2023 09:59 Відповісти
Ага, работают за три дня🤡
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04.10.2023 10:14 Відповісти
Будь-якому йолопу дай необмежені ресурси, і у нього теж буде все працювати.
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04.10.2023 10:22 Відповісти
Ну тем не менее Россия знает что делает. Её часто можно остановить, но для этого надо серьезнее относится к этим угрозам, а не как урапатриот, который тут по теме бегает.
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04.10.2023 10:23 Відповісти
Так, її багато хто недооцінює.
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04.10.2023 10:27 Відповісти
Тут в темі більше москвороті намагаються принизити потужність ударів ЗСУ у відповідь по російській навалі. Причому тема про удари по прифронтових селах, які відбуваються щоденно, тому що йде війна, а москвороті тужаться це подати, немов би це вже ворожа авіація над Львовом.
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04.10.2023 10:30 Відповісти
Проблема в тому, що ми б'ємо зброєю Заходу, яка вже, виявляється, починає закінчуватись, в той час як русня б'є здебільшого своєю власною, обсяги виготовлення якої тільки збільшуються.
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04.10.2023 10:35 Відповісти
Якщо не вдаватися в деталі (закінчується оборонна зброя, але починається наступальна), то тут я з вами погоджусь - виробництво зброї треба масштабувати власне також.
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04.10.2023 10:44 Відповісти
Ресурси. Русня має в землі все необхідне: залізо, мідь, алюміній, нафту. Чого не вистачає, те купить в обхід санкцій, гроші за продаж газу завжди є.
Плюс через величезні розміри країни більшість підприємств ВПК або поза зоною досяжності навіть "Томагавків", або будуть туди евакуйовані з часом.
У нас немає стільки можливостей.
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04.10.2023 10:55 Відповісти
Користуються відсутністю авіації в Україні, асфальт Зеленського так і не допоміг…Українцям!
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04.10.2023 10:14 Відповісти
Іде планомірне, цинічне знищення України і всього українського. Путлер, так і сказав:"Все идет по плану, согласно графика". І не треба будувати зайвих ілюзій - воно саме так і є! З цим треба щось терміново робити. Любими способами добиватись від світового співтовариства визнання геноциду в Україні. Потім, під егідою ООН можна створити військову коаліцію і реально втрутитись в ситуацію. Щось на зразок війни в Кореї, в якій приймали участь 17 країн на чолі з США. Інакше ці варвари таки знищать нашу країну. Бомб, ракет і часу в них для цього недостатньо.
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04.10.2023 10:21 Відповісти
Ніхто і не будує ілюзій, графік "за три дня" дотримується, віримо, бачимо)
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04.10.2023 10:23 Відповісти
Справа зовсім не "за три дня", а взагалі про існування нашо країни. Взяти "за три дня" в них не вийшло, а от за п'ять років, такими темпами, вони від на каменя на камені не залишать від наших міст і сіл. Вам від цього буде легше, що не "за три дня"?!
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04.10.2023 10:35 Відповісти
Ну давайте порахуємо темпи. Знищення Бахмуту 40 кв. км. - 6-8 місяців.

Знищення України - 603700 кв.км - знищення пʼятнадцаті тисяч Бахмутів.

Такими темпами, якщо бути точними, їм знадобиться щє 7500 років, щоб "каменя на камені не залишать від наших міст і сіл"
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04.10.2023 10:48 Відповісти
Ну-ну, надійтесь і рахуйте. І ще порахуйте, що на розмінування України знадобиться 757 років. Ви забули ще порахувати Маріуполь, Мар'їнку, Авдіївку,Попасну, Краматорськ, Херсон, Одесу, Чернігів, Суми, Харків, Рубіжне,Кремінна... Деякі з цих міст дійсно ще існують, але деяких вже жити неможливо.
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04.10.2023 11:23 Відповісти
Ну Одессу сюда включать лишнее. Я здесь не имею ощущения разрушенного города. Да, собор и отель были культурными фишками, но в целом ничего радикально не пострадало чтоб попадать в список действительно серьёзно порушенных от войны городов.
Города, куда арта и РСЗО кацапское не доставало, отделались лёгким испугом пока. Сюда уместнее будет Николаев.
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04.10.2023 13:12 Відповісти
Якщо вас це якось втішить, я маю на увазі за Одесу (порт не рахуємо), тоді так, але ще не вечір.
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04.10.2023 17:30 Відповісти
 
 