Окупанти скинули на Бериславський район Херсонщини з десяток керованих авіабомб, наслідки уточнюються
Російські загарбники атакували населені пункти Бериславського району керованими авіабомбами.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"Бериславський район — під вогнем ворожої авіації. Окупанти атакували Бургунку, Ольгівку та Миколаївку", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+2 николай николаенко 598090f8
показати весь коментар04.10.2023 10:21
+1 Nika Niko
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+1 Boruh Zackelberger
показати весь коментар04.10.2023 09:48
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Будь ласка, зачекайте...
Де ти грандіозну відповідь разглядів? А то що школи вже під землею ти не разгледів?
А те що тебе, дурня, бомбять щодня, це для тебе проходить під номінацією човеннетребараскачивати?
Ну, і хто ти після цього? Животное.
Плюс через величезні розміри країни більшість підприємств ВПК або поза зоною досяжності навіть "Томагавків", або будуть туди евакуйовані з часом.
У нас немає стільки можливостей.
Знищення України - 603700 кв.км - знищення пʼятнадцаті тисяч Бахмутів.
Такими темпами, якщо бути точними, їм знадобиться щє 7500 років, щоб "каменя на камені не залишать від наших міст і сіл"
Города, куда арта и РСЗО кацапское не доставало, отделались лёгким испугом пока. Сюда уместнее будет Николаев.