Окупанти скинули на Бериславський район Херсонщини з десяток керованих авіабомб, наслідки уточнюються

Російські загарбники атакували населені пункти Бериславського району керованими авіабомбами.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Бериславський район — під вогнем ворожої авіації. Окупанти атакували Бургунку, Ольгівку та Миколаївку", - йдеться в повідомленні.

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