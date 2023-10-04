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Російська ППО "з високою ймовірністю" збила власний СУ-35 над Токмаком, - британська розвідка

истребитель,су-35

За інформацією британської розвідки, 28 вересня російські сили протиповітряної оборони "з високою ймовірністю" збили один з власних багатоцільових бойових літаків СУ-35 поблизу окупованого Токмака на Запоріжжі.

Про це йдеться у звіті Міноборони Великої Британії від 4 жовтня, інформує Цензор.НЕТ.

Розвідка Британії вважає, що втрата СУ-35 – непересічна подія, тому що це найпередовіша модель російських бойових літаків на озброєнні РФ і, ймовірно, лише 5-й випадок втрати такого літака.

Місце події є важливим, оскільки Токмак є добре укріпленим містом, в якому часто розміщуються російські штаби, що керують "однією з найбільш напружених ділянок лінії фронту".

"Ці штаби зазвичай захищені спеціальними системами протиповітряної оборони малої й середньої дальності. Їх майже точно тримають у стані дуже високої готовності, оскільки Україна продовжує завдавати ефективних ударів в глибині тилу (ворога - ред.) по подібних цілях", - зазначили у Міноборони Британії.

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Нагадаємо, 29 вересня Цензор.НЕТ повідомляв про те, що окупанти збили свій літак СУ-35 над Токмаком. 

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Топ коментарі
+16
Головне їм не заважати!
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04.10.2023 09:37
+11
Британці ніколи нікуди не поспішають. Ранковий, передобідній та післяобідній чай, прогулянки на свіжому повітрі, заняття у басейні, перегляд світової преси. Натомість завжди усе роблять чітко та на славу. Щира подяка United Kingdom за усю надану допомогу та підтримку!
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04.10.2023 09:44
+6
Продовжуйте в такому ж дусі.
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04.10.2023 09:40
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Як говорять провеєрка боєм ппо.
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04.10.2023 09:37 Відповісти
Головне їм не заважати!
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04.10.2023 09:37 Відповісти
Що згорить -- не заіржавіє!
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04.10.2023 09:38 Відповісти
Доброго ранку,британська розвідка.👍
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04.10.2023 09:39 Відповісти
Британці ніколи нікуди не поспішають. Ранковий, передобідній та післяобідній чай, прогулянки на свіжому повітрі, заняття у басейні, перегляд світової преси. Натомість завжди усе роблять чітко та на славу. Щира подяка United Kingdom за усю надану допомогу та підтримку!
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04.10.2023 09:44 Відповісти
рашка ще тиждень тому про це сама оголосила і показала фото.
Англійська розвідка лише зараз роздуплилася.
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04.10.2023 09:46 Відповісти
Якось був у Лондоні, була призначена важлива зустріч на 09.00 у Home Office із одним великим босом. Звісно ми прибули вчасно, перевірка на вході така, що checking в аеропортах може сховатися відразу - секьюріти вивернули усе. Чекаємо на зустріч годину, дві, три, починаємо хвилюватися, може щось сталося. Нам помічники пана боса кажуть - не хвилюйтеся, почекайте, усе ок. Десь після обіду лише зявився цей британський посадовець та на зустрічі абсолютно спокійно каже: учора увечері у мене за розкладом був басейн - 1,5 години, але я пішов вечеряти із друзями у ресторан, у басейн вже не встиг, а тому у басейн пішов сьогодні зранку, після басейну обовязково ланч, привести себе до ладу та от я прийшов на зучстріч. Не гнівайтеся, бо здоровя важливіше
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04.10.2023 09:53 Відповісти
Є такий англійський термин як файф-о- клок - це означає о 5 годині другий обід і війна закінчується. Коли поїли, тоді можна й надалі воювати...

З обраного, 2 мирова, Північна Африка
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04.10.2023 10:05 Відповісти
Не знаю, що то була за ділова зустріч, але чекати декілька годин на другу сторону, це занадто.....
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04.10.2023 10:22 Відповісти
Під час аналогічної зустрічі в Італії посадовці Мінюсту Італії теж запізнилися на кілька годин, але на відміну від британців не вибачалися та нічого не пояснювали Натомість о 12.30 почали завершувати зустріч, бо дуже поспішали до ресторану на обід, а о 13.40-13.50 усі ресторани у Римі зачиняються на перерву до вечора
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04.10.2023 10:29 Відповісти
Може то просто до нас таке відношення.... 😞
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04.10.2023 12:13 Відповісти
Можливо, є таке...
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04.10.2023 12:27 Відповісти
Це давно було?
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04.10.2023 12:36 Відповісти
Більше 10 років тому
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04.10.2023 12:38 Відповісти
А, ок, тоді це пояснює...не думаю, що таке можливо зараз...

Десять років тому британці, можливо, і не знали, що є така країна, маю на увазі, пересічні британці....

Я у Лондоні з 2001, і коли приїхав, то довго пояснював багатьом, що Україна не є росія....
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04.10.2023 13:13 Відповісти
Брити добре знали та завжди гарно і тепло ставилися і ставляться до українців. Мав ще справу із ірландцями, так вони взагалі захоплювалися Україною та українцями. До речі, саме брити ніколи не асоціювали українців із кацапами та рфією, завжди відзначали нашу національну аутентичність та поважали нас як націю, на відміну від тих самих італійців, німців, хорватів, французів ще до 2022, які на питання звідки, почувши відповідь, дуже часто казали: а, раша. І так до весни 2022. Після цього усе змінилося. Маю досвід спілкування
До речі маю багаторічний досвід спілкування із китайцями. Був у КНР. Так от китайці чітко відрізняють Україну та українців, добре знають за незалежність, до України ставилися дружелюбно, переїжджали до України жити з прицілом рухатися далі на Захід
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04.10.2023 14:53 Відповісти
Ви з політиками спілкувалися? Я коли приїхав до Лондону, то працював і у ресторані, і на будівництві. Багатьом треба було пояснювати, що і де знаходиться Україна....
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04.10.2023 15:13 Відповісти
Посадовцями у Home Office, працівниками Crown Prosecution Service, перехожими та продавцями їжі під час перекусів на берегах Темзи, із продавцями у продуктових магазинах чи то ресторанах (продавалася готова та дуже смачна їжа, запамятався британський гороховий суп, досі теплі та смачні спогади), до речі у багатьох закладах зустрічав наших громадян, переважно молодого віку - студенти, у готелях із персоналом, у ресторанах під час їжі, у магазинах (люблю чай, купував багато різного, продавчині запитували, чому я "повернутий" на чаї та звідки я саме). Із різними людьми, у т.ч. африканського походження. Дізнвалися звідки - ставлення доволі дружнє, приємні спогади за Лондон - чисто, акуратно, затишно, щоправда дорогувато, а от Рим - стара гарна архітектура, але усюди срач, бруд, купа бомжів, поліцейські у брудному одязі (поліція, не карабінери, бо ті - надраяні )
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04.10.2023 15:31 Відповісти
Із збиттям Су-35, Су-34 і двох гелікоптерів над Брянськом 13.05.2023 рашка теж саме оголосила. Але як виявилось, це відпрацював "Patriot".
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04.10.2023 10:38 Відповісти
Як на мене, дарма командну машину показали із намальованими позначками. Хай би кацапи далі на своє ппо думали
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04.10.2023 12:26 Відповісти
Продовжуйте в такому ж дусі.
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04.10.2023 09:40 Відповісти
Тобто "свій-чужий" у кацапівських анало-говнет не працює?
Цікаво чим саме кацапи збили су-35, адже рашисти з усіх дзюрок свистіли та рекламували, що цей анало-говнет тазік із крилами невразливий для всіх систем ппо
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04.10.2023 09:41 Відповісти
У "Ігли" немає системи розпізнавання - стрілець б"є "по-зрячому"
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04.10.2023 09:58 Відповісти
Подякував
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04.10.2023 09:59 Відповісти
А у вас звідки інфа шо саме Іглою збивали ?
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04.10.2023 10:09 Відповісти
А хто сказав, що цей літак збили "іглою"?
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04.10.2023 10:57 Відповісти
Хто хто - Яр написав такшо всі питання до нього.
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04.10.2023 10:59 Відповісти
Яр написав лише про те, що "У "Ігли" немає системи розпізнавання".
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04.10.2023 11:01 Відповісти
Зрозуміло - а чого він це написав , а напевно просто шоб написати - і нічого більшого.
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04.10.2023 11:10 Відповісти
Насправді саме в "Ігли" є - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BB%D0%B0_(%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81) пруф тут
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04.10.2023 11:11 Відповісти
В пусковой механизм был встроен блок целеуказания «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F свой-чужой » 1Л14, обеспечивающий автоблокировку пуска ЗУР по дружеской цели. 1Л14, при разрешающей способности по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%82_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F) азимуту 20°-30°, обеспечивал опознавание целей с достоверностью не менее 0,9, что практически исключало пуски ЗУР по своим объектам. Однако, из-за большой ширины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 диаграммы направленности https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0 антенны (до 30° по азимуту и до 70° по углу места), а также из-за наличия задних лепестков этой диаграммы, 1Л14 мог сработать от своего самолёта, пролетающего вблизи ПЗРК, и заблокировать пуск ракеты по противнику. С целью поражения установленной цели противника стрелок мог отключить блокировку пуска.
Саме це й роблять часто
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04.10.2023 11:30 Відповісти
Так тримати!

Але щось про класичні збиття останнім часом взагалі не чутно. Або кацапи застосовують авіацію у нашій зоні недосяжності, або в нас обмежились можливості ураження.
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04.10.2023 09:51 Відповісти
Кацапи застосовують авіацію поза зоною досяжності, інакше КАБи б летіли на Дніпро та Запоріжжя. Але судячи по зведенням з району Роботина, мають бути на днях щє збиті Ка-52, бо їх знов кинули на підтримку тікаючих з-під Роботиного русаків.
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04.10.2023 10:36 Відповісти
Ще один? Чи це про той, що в п'ятницю?
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04.10.2023 09:56 Відповісти
Су-35 - це добре пофарбований Су-27, тому валиться без проблем.
Гарних врожаїв нашим північним сусідам.
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04.10.2023 09:59 Відповісти
Если бы его не сбили сами то его бы сбили пилоты НАТО.
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04.10.2023 10:00 Відповісти
Сбили свои - совсем не обидно.
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04.10.2023 10:10 Відповісти
Ночью в воинскую часть Брянской области залетел беспилотник
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04.10.2023 10:23 Відповісти
Британские ученные говорят он сам упал
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04.10.2023 10:25 Відповісти
Ну й х.. з ним
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04.10.2023 11:03 Відповісти
Британская разведка: "русня скорее всего напала на Украину 24 февраля 2022года."
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04.10.2023 11:40 Відповісти
30-го
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04.10.2023 15:07 Відповісти
Вот не читают британские разведчики "Цензор", не читают!
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04.10.2023 12:27 Відповісти
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04.10.2023 15:06 Відповісти
 
 