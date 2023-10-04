Російська ППО "з високою ймовірністю" збила власний СУ-35 над Токмаком, - британська розвідка
За інформацією британської розвідки, 28 вересня російські сили протиповітряної оборони "з високою ймовірністю" збили один з власних багатоцільових бойових літаків СУ-35 поблизу окупованого Токмака на Запоріжжі.
Про це йдеться у звіті Міноборони Великої Британії від 4 жовтня, інформує Цензор.НЕТ.
Розвідка Британії вважає, що втрата СУ-35 – непересічна подія, тому що це найпередовіша модель російських бойових літаків на озброєнні РФ і, ймовірно, лише 5-й випадок втрати такого літака.
Місце події є важливим, оскільки Токмак є добре укріпленим містом, в якому часто розміщуються російські штаби, що керують "однією з найбільш напружених ділянок лінії фронту".
"Ці штаби зазвичай захищені спеціальними системами протиповітряної оборони малої й середньої дальності. Їх майже точно тримають у стані дуже високої готовності, оскільки Україна продовжує завдавати ефективних ударів в глибині тилу (ворога - ред.) по подібних цілях", - зазначили у Міноборони Британії.
Нагадаємо, 29 вересня Цензор.НЕТ повідомляв про те, що окупанти збили свій літак СУ-35 над Токмаком.
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Англійська розвідка лише зараз роздуплилася.
З обраного, 2 мирова, Північна Африка
Десять років тому британці, можливо, і не знали, що є така країна, маю на увазі, пересічні британці....
Я у Лондоні з 2001, і коли приїхав, то довго пояснював багатьом, що Україна не є росія....
До речі маю багаторічний досвід спілкування із китайцями. Був у КНР. Так от китайці чітко відрізняють Україну та українців, добре знають за незалежність, до України ставилися дружелюбно, переїжджали до України жити з прицілом рухатися далі на Захід
Цікаво чим саме кацапи збили су-35, адже рашисти з усіх дзюрок свистіли та рекламували, що цей анало-говнет тазік із крилами невразливий для всіх систем ппо
Саме це й роблять часто
Але щось про класичні збиття останнім часом взагалі не чутно. Або кацапи застосовують авіацію у нашій зоні недосяжності, або в нас обмежились можливості ураження.
Гарних врожаїв нашим північним сусідам.