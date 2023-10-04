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В окупованому Токмаку загарбники закрили "адмінустанови" та евакуювали родини. Панікують через ЗСУ, - Федоров

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У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області російські загарбники інтенсивно евакують свої родини. 4 жовтня вони закрили ринок, магазини та "адміністративні установи".

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора ввечері оголосили, що сьогодні не працюватимуть "адмінустанови", магазини, ринок. До чого б не готувалися, але ворогу точно недобре", - написав він.

За словами Федорова, декілька тижнів тому, окупанти почали вивозити органи "влади". А декілька днів тому російські офіцери стали інтенсивно евакуювати свої родини.

"Тепер перейшли до закладів "освіти": вивозять школи, училище, технікум", - констатував міський голова. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На окупованих територіях Запорізької області запрацювали фейкові суди, - мер Федоров

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Кари, московітам-убивцям та їх ждунам зкацапленим, страшної кари!
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04.10.2023 10:05 Відповісти
Навєрна шота случілась...
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04.10.2023 10:12 Відповісти
Нікакой панікі)Просто забирайтеся разом з ісконнарускім насєлєнієм.
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04.10.2023 10:20 Відповісти
А унизу, що Токмак це їх фортеця. Мда, інформація перевірена і актуальна.
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04.10.2023 10:21 Відповісти
так ніякого протиріччя. Вони готують Токмак як фронтове місто. Евакуація адміністративних закладів, і підготовка до оборони. хоч і тварюки вони, та ж вже не дурні
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04.10.2023 10:48 Відповісти
Я хотіла про угорський уряд таке написати,що придурок ще ті,а хватило розуму до Євросоюзу дійти, поки Україна президентів по приколу вибирала. Ворога не можна недооцінювати,тим паче цивільному меру на відстані
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04.10.2023 11:13 Відповісти
Кацапи сподівались що буде стіл переговорів і переговори будуть на їхню користь тому і привезли свої сім'ї до України
Але зрозуміли що переговори не можуть відбутися на умовах кацапів тому почали потроху збирати речі
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04.10.2023 10:40 Відповісти
ЗСУ вже близько. Бійтеся курви!
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04.10.2023 11:01 Відповісти
 
 