В окупованому Токмаку загарбники закрили "адмінустанови" та евакуювали родини. Панікують через ЗСУ, - Федоров
У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області російські загарбники інтенсивно евакують свої родини. 4 жовтня вони закрили ринок, магазини та "адміністративні установи".
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора ввечері оголосили, що сьогодні не працюватимуть "адмінустанови", магазини, ринок. До чого б не готувалися, але ворогу точно недобре", - написав він.
За словами Федорова, декілька тижнів тому, окупанти почали вивозити органи "влади". А декілька днів тому російські офіцери стали інтенсивно евакуювати свої родини.
"Тепер перейшли до закладів "освіти": вивозять школи, училище, технікум", - констатував міський голова.
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Але зрозуміли що переговори не можуть відбутися на умовах кацапів тому почали потроху збирати речі