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Кабмін вже зараз має розпочати підготовку конкурсу з обрання голови НАЗК, - Transparency International

назк

Кабінету Міністрів варто вже зараз визначити склад Конкурсної комісії та запустити конкурс з обрання голови НАЗК!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Transparency International Ukraine.

"Мандат повноважень Олександра Новікова завершиться у січні 2024 року і на другий термін, згідно з законом, він не може піти. Зволікання з формуванням комісії може зірвати строки, передбачені законодавством. А це, своєю чергою, загрожує потенційним призначенням тимчасово виконуючого обов’язки керівника, що згубно впливатиме на незалежність інституції", - застерігають в організації.

Також зазначається, що конкурсна комісія має бути сформована не пізніше ніж за два місяці до завершення строку повноважень голови НАЗК.

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"У нашому випадку - не пізніше середини листопада 2023 року. За нашими даними, міжнародні партнери уже подали свої кандидатури членів конкурсної комісії", - зазначають у Transparency International.

Також наголошується, що до складу Конкурсної комісії з відбору на посаду Голови НАЗК має входити:
▪️ 3 особи, визначені Кабміном;
▪️ 3 особи, визначені урядом на підставі пропозицій донорів, які протягом останніх двох років надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання і протидії корупції.

"Закликаємо Кабінет Міністрів на відкритому засіданні якнайшвидше визначити членів нової Конкурсної комісії + перелік кандидатів, які зможуть замінити їх у разі дострокового припинення повноважень. І членами такої Конкурсної комісії мають бути тільки особи, які мають справді бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, а також досвід діяльності у сфері запобігання та протидії корупції", - резюмували в організації. 

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Конкурс "Сподобайся дєрьмаку з татаровим".
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04.10.2023 10:28 Відповісти
Донори, які надавали технічну допомогу Україні - США, Велика Британія, Німеччина, інші Західні партнери.
Ото цікаво подивитися, які пропозиції цих донорів щодо членів комісії врахує уряд
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04.10.2023 10:41 Відповісти
Скатертью дорога Всіх хто був раніше працював у поліціїї взагалі потрібно люструвати, вони там всі замазані та покривають один одного
Цей Новіков був прокурором у справі шахрая-забудовника Войцехоаського, а потім пішов на підвищення став очільником НАЗК. До нього як до прокурора зверталися потерпілі які сплатили кошти та залиштится без квартир, але він не допоміг Зрештою Войцеховського відпустили, а людидо сьогоднішнього дня так і залишилися без квартир
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04.10.2023 10:42 Відповісти
 
 