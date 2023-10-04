Кабмін вже зараз має розпочати підготовку конкурсу з обрання голови НАЗК, - Transparency International

Кабінету Міністрів варто вже зараз визначити склад Конкурсної комісії та запустити конкурс з обрання голови НАЗК!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Transparency International Ukraine.

"Мандат повноважень Олександра Новікова завершиться у січні 2024 року і на другий термін, згідно з законом, він не може піти. Зволікання з формуванням комісії може зірвати строки, передбачені законодавством. А це, своєю чергою, загрожує потенційним призначенням тимчасово виконуючого обов’язки керівника, що згубно впливатиме на незалежність інституції", - застерігають в організації.

Також зазначається, що конкурсна комісія має бути сформована не пізніше ніж за два місяці до завершення строку повноважень голови НАЗК.

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"У нашому випадку - не пізніше середини листопада 2023 року. За нашими даними, міжнародні партнери уже подали свої кандидатури членів конкурсної комісії", - зазначають у Transparency International.

Також наголошується, що до складу Конкурсної комісії з відбору на посаду Голови НАЗК має входити:

▪️ 3 особи, визначені Кабміном;

▪️ 3 особи, визначені урядом на підставі пропозицій донорів, які протягом останніх двох років надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання і протидії корупції.

"Закликаємо Кабінет Міністрів на відкритому засіданні якнайшвидше визначити членів нової Конкурсної комісії + перелік кандидатів, які зможуть замінити їх у разі дострокового припинення повноважень. І членами такої Конкурсної комісії мають бути тільки особи, які мають справді бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, а також досвід діяльності у сфері запобігання та протидії корупції", - резюмували в організації.

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