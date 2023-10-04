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Новини
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Україна (5686) Євросоюз (12770)

Україна після вступу до Європейського Союзу може отримати 186 млрд євро протягом 7 років, - Financial Times

єс,євросоюз

Вступ України до ЄС надасть Києву право отримати приблизно 186 мільярдів євро протягом семи років.

Про це пише Financial Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як зазначає видання, розрахунки генерального секретаріату ради, органу, який представляє уряду 27 держав-членів блоку, свідчать, що з появою дев'яти нових членів бюджет ЄС збільшиться на 21% до 1,47 трлн євро.

Згідно з чинними правилами ЄС, Україна отримає право на отримання 96,5 млрд євро в рамках Єдиної сільськогосподарської політики ЄС (САР) протягом семи років.

Україна також матиме право на отримання 61 млрд євро з фондів об'єднання ЄС, які використовуються на покращення інфраструктури у найбідніших країнах-членах ЄС. За оцінками Financial Times, із дев'ятьма новими державами-членами Чехія, Естонія, Литва, Словенія, Кіпр та Мальта втратить права на таке фінансування.

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Вплив України на режим сільськогосподарських субсидій ЄС буде найбільшим. Україна стане найбільшим одержувачем допомоги від блоку на 41,1 млн га сільськогосподарських площ, що використовуються, відтіснивши Францію на друге місце. Це означає, що виплати існуючим одержувачам зменшаться на 20% на гектар сільськогосподарської землі.

Фінансова вартість вступу всіх дев'яти членів (Україна, Молдова, Грузія та шість держав Західних Балкан) у бюджеті становитиме 257 млрд євро. Побічні ефекти для чинних країн-членів ЄС включатимуть скорочення субсидій фермерам приблизно на 20%.

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Топ коментарі
+7
Ох ця морквинка попереду......
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04.10.2023 10:37
+5
Без подолання корупції нам не допоможе і трильйон євро.
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04.10.2023 10:50
+3
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04.10.2023 10:46
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Ох ця морквинка попереду......
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04.10.2023 10:37 Відповісти
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04.10.2023 10:46 Відповісти
Без подолання корупції нам не допоможе і трильйон євро.
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04.10.2023 10:50 Відповісти
знову морквиною потрясли перед носом.
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04.10.2023 10:51 Відповісти
Оце вони даремно про таку суму сказали. Зелена сарана тепер руками, ногами, зубами, та іншими частинами, триматиметься за владу, щоб дістатись до такої годівниці.
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04.10.2023 10:55 Відповісти
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04.10.2023 10:55 Відповісти
Да не буде Україна в ЄС. Не слід людям дурити голову. Україні треба брати приклад із Швейцарії, яка дуже тісно інтегрована у ЄС, але не є його членом. Скоро те саме буде і з Великою Британією.
І Росія може припинити перед всім світом обсиратись, і тоді в російсько-українських відносинах настануть нові часи. Бо Путін - не вічний. А щоб далі вести цю імперіалістичну війну, то тувінець Шойгу має пояснити росіянам, заради чого керівництво РФ розпочало масове вбивство слов'ян, і ким він збирається далі заселяти слов'янські землі?
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04.10.2023 10:56 Відповісти
Альо !! Слов*янські землі заселені ! Навіть фінські і угорські землі заселені. Малозаселені туди, до Уралу і далі на Схід.
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04.10.2023 18:21 Відповісти
Залишилася дрібниця - вступити у ЄС
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04.10.2023 11:00 Відповісти
а можна ці мільярди відразу потратити на будівництво........
нєєє, не доріг а. ТЮРЕМ для корупціонерів ?
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04.10.2023 11:13 Відповісти
Жартуєте ?? Перед війною намагалися продати 7 штук, якщо не помиляюсь. Одну наче встигли.
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04.10.2023 18:19 Відповісти
27 миллиардов евро в год! Сказочная лафа. За это стоило бороться. Жаль что придется отнять деньги у балтийских друзей.
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04.10.2023 11:46 Відповісти
у сенсі ? А вони нічого від ЄС не отримували і не отримують ??
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04.10.2023 18:18 Відповісти
Буде вам і дудка,
Буде і свисток!
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04.10.2023 11:56 Відповісти
Але є проблема - в Україні для цього повинна бути притомна влада, а не збіговисько зєрмаків.
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04.10.2023 12:41 Відповісти
піля такої інфи зелень і ломакою з влади не ********.
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04.10.2023 18:16 Відповісти
Дивно. В разі. Не в разі. А при вступі України до ЄС. Так буде і ще більше. https://www.ft.com/content/a8834254-b8f9-4385-b043-04c2a7cd54c8 Financial Times не в курсі.
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04.10.2023 18:16 Відповісти
С...ка ... суцільні приниження ... А що Україна дасть ЄС ?? Постійно будемо ходити у бідних родичах ??
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04.10.2023 18:17 Відповісти
 
 