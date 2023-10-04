УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10704 відвідувача онлайн
Новини
11 663 125
Портнов (330) Бутусов Юрій (3479) Цензор.НЕТ (136) Юрій Віннічук (446) Ольга Прокопишина (180)

Портнов подав до суду на журналістів і головного редактора Цензор.НЕТ за визначення "колаборант та зрадник" на його адресу: вимагає 58,5 тис. грн. ДОКУМЕНТ

портнов

Ексзаступник голови Адміністрації президента-втікача Януковича Андрій Портнов подав до суду на головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова та журналістів видання - Юрія Віннічука та Ольгу Прокопишин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

25 серпня 2023 на сайті "Бізнес.Цензор" було опубліковано інтерв'ю з головою НАЗК Олександром Новіковим. У позовній заяві стверджується, що там нібито було поширено недостовірну інформацію про Андрія Портнова.

Так, журналісти поставили Новікову питання: "Як ви працюєте з персональними санкціями проти росіян, проти їх поплічників, колаборантів? Зараз дуже багато публічних персон, до яких в принципі не були застосовані санкції, вони можуть заходити у Верховну Раду, можуть спокійно жити в Україні. Навіть позиватись в українських судах, як наприклад колаборант та зрадник Портнов?".

Позивач стверджує, що інформація про те, що Портнов є колаборантом та зрадником "порочить честь, гідність і ділову репутацію" Портнова.

Портнов просить визнати інформацію недостовірною і зобов'язати авторів матеріалу Юрія Віннічука та Ольгу Прокопишин, а також головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова спростувати її.

Також суд просять стягнути на користь Портнова 3 220, 80 грн витрат на судовий збір, 49 тис. грн витрат на правничу допомогу, а також 6,3 тис. грн витрат на адвоката. Загалом - 58 520, 80 грн.

Нагадаємо, з 27 серпня до 5 жовтня 2018 року Портнов керував проросійським телеканалом NewsOne.

Проєкт UkraineWorld від Internews Ukraine у дослідженні 2020 року зазначив, що Портнов активно намагався дискредитувати Революцію Гідності та проєвропейські реформи в Україні, а також просувати антизахідні програми, залучаючи до цього інтернет-ботів.

У березні 2022 року журналісти встановили, що родина Портнова володіє нерухомістю у Москві спільно з друзями очільника російського МЗС Сергія Лаврова.

У липні 2022 року стало відомо, що Портнов залишив територію України. ЗМІ також повідомили, що його син Ігор також виїхав з України за підробленими документами.

В лютому 2018 року СБУ в АР Крим, що базувалось на той момент у Херсоні, відкрило кримінальне провадження проти Андрія Портнова за статтею 111 КК України "Державна зрада". Підставою для відкриття справи став запис телефонної розмови, між радником президента РФ Сєргєєм Глазьєвим та "Владіміром Андрєєвічєм", якого в ході кримінальної справи прокурори не змогли ідентифікувати, втім голос на запису ніби дуже подібний на голос Володимира Константинова, колабораціоніста, який на момент анексії Криму очолював Верховну Раду АР Крим, був членом Партії регіонів. Розмова була записана українською розвідкою напочатку окупації Криму, 1 березня 2014 року. Під час бесіди Сєргєй Глазьєв говорить, що Верховна Рада АРК має прийняти постанову, що підготував Андрій Портнов для того, щоб "було зрозуміло, що не вся Україна прямо-таки хоче підписувати угоду об асоціації з Євросоюзом".

В Єдиному держреєстрі судових рішень міститься кілька ухвал по цій справі ще за 2018 рік. За ними, ніби а парламентом АРК Криму була проголосована "постанова Портнова", "яку в подальшому прийняла Верховна Рада Автономної Республіки Крим на виправдання та прикриття тимчасової окупації території України Автономної Республіки Крим та м. Севастополя".

Проте подальша доля кримінального провадження невідома. Як і невідомо на якій підставі справа була закрита – Андрій Портнов додав до свого позову проти журналістів довідки від Нацполіції та СБУ, Офісу генерального прокурора, датовані червнем – серпнем цього року, що проти нього жодного провадження не ведеться.

Андрій Портнов перебуває під санкціями Сполучених Штатів Америки, його звинувачують у торгівлі впливом на українські суди. Згідно із повідомленням, оприлюдненим на сайті мінфіну США, Андрій Портнов відзначився тим, що "розвинув широкі зв'язки в українській системі правосуддя та правоохоронних органах через хабарі".

Також читайте: Портнов подав до суду на ЦПК через матеріал, у якому його називають проросійським політиком

Портнов подав до суду на журналістів і головного редактора Цензор.НЕТ за визначення колаборант та зрадник на його адресу: вимагає 58,5 тис. грн 01
Портнов подав до суду на журналістів і головного редактора Цензор.НЕТ за визначення колаборант та зрадник на його адресу: вимагає 58,5 тис. грн 02
Портнов подав до суду на журналістів і головного редактора Цензор.НЕТ за визначення колаборант та зрадник на його адресу: вимагає 58,5 тис. грн 03
Портнов подав до суду на журналістів і головного редактора Цензор.НЕТ за визначення колаборант та зрадник на його адресу: вимагає 58,5 тис. грн 04

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+58
Коли вже повісять цього кислобздійного підараса?
показати весь коментар
04.10.2023 10:43
+40
Він під парасолькою ОПи, а Бутусов ні ...
показати весь коментар
04.10.2023 10:52
+37
От падло. Ще й на Дарниці
Подав до суду... А цей кацапський гандон часом не бажає разом із синулею призовного віку повернутися до України та відвідати Дарницький ТЦК?! Від Дарницького суду там недалеко буде.
Гандон рашистський!
показати весь коментар
04.10.2023 10:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Яке відношення до українського суду має міжнародний комерційний арбітраж? Це окремий порядок вирішення спорів між господарюючими суб'єктами
показати весь коментар
05.10.2023 10:48 Відповісти
Портно́в (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 27 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/1973 1973 , Ворошиловград, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 УРСР , нині https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA Луганськ , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна )

У 2005-2010 роках КЕРУВАВ ЮРИДИЧНИМ ДЕПАРТАМЕНТОМ ПЕРЕДВИБОРЧОГО ШТАБУ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 ЮЛІЇ ТИМОШЕНКО .

З 2 квітня 2010 до кінця лютого 2014 - керівник Головного управління з питань судоустрою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Адміністрації Президента України та заступник (з 24 січня 2014 перший заступник) глави Адміністрації Януковича

Під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD Євромайдану був дотичний до прийняття https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8_16_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F «законів 16 січня» . Одразу після Євромайдану, у 20-х числах лютого 2014 року виїхав з України. У 2014-2015 роках перебував під санкціями в ЄС.

Жив у Росії, потім переїхав до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C Відня
показати весь коментар
04.10.2023 17:15 Відповісти
У 2018 РОЦІ СЛІДЧІ ОРГАНИ УКРАЇНИ

ПОЧАЛИ РОЗСЛІДУВАННЯ

ПРИЧЕТНОСТІ ПОРТНОВА ДО https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%94%D1%8E_(2014) АНЕКСІЇ КРИМУ ,

СБУ ПОРУШИЛО СПРАВУ ЗА СТАТТЕЮ «ДЕРЖАВНА ЗРАДА».



Цікаво де зараз справа???
Чи нинішня влада наказада її знищити?
показати весь коментар
04.10.2023 17:17 Відповісти
У січні 2018 року, під час засідання Оболонського суду у справі про держзраду екс-президента Віктора Януковича, прокурорами було оприлюднено телефонну розмову між радником президента РФ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D1%94%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сергієм Глазьєвим і якимось «Володимиром Андрійовичем», записану українською розвідкою 1 березня 2014 року.

У розмові Глазьєв повідомляє співрозмовнику, що Верховна Рада АРК має ухвалити якусь постанову, підготовану Портновим.
показати весь коментар
04.10.2023 17:22 Відповісти
3 лютого 2018 року Прокуратура Криму почала перевірку щодо причетності Портнова до окупації та анексії Криму
26 березня 2018 року стало відомо, що

проти Андрія Портнова СБУ розпочала кримінальне провадження

за статтею 111 Кримінального кодексу - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 державна зрада .
показати весь коментар
04.10.2023 17:24 Відповісти


https://lb.ua/news/2018/03/26/393575_sbu_nachala_proizvodstvo_protiv.html
показати весь коментар
04.10.2023 17:26 Відповісти
19 січня 2009 року за дорученням прем'єр-міністра Юлії Тимошенко (після «російсько-української газової війни») були https://www.unian.ua/politics/504090-gazovi-ugodi-yak-timoshenko-privyazala-do-sebe-putina.html підписані так звані «газові угоди» з Росією

Це час, коли Андрій Портнов є керівником юридичної служби БЮТ і більшість юридичних документів готується під його наглядом.

До того ж, повідомляли, про те, що саме

ПОРТНОВ І ВІКТОР МЕДВЕДЧУК

ОСОБИСТО БУЛИ ПРИСУТНІМИ ПІД ЧАС ПІДПИСАННЯ

ГАЗОВИХ УГОД ІЗ РОСІЄЮ.
показати весь коментар
04.10.2023 17:35 Відповісти
Ну а ми потім дивуємось, чому проблеми з допомогою від США.
Воїни будуть гинути без військової допомоги, поки мразота портнов замість того, щоб валятися в канаві, разом з Блазневим радником татаровим, хайло своє роззявляє.
показати весь коментар
04.10.2023 17:51 Відповісти
А чи можна йому поставити умову - або ти, пацюк, прибуваєш на суд (по твоїм позовам) в Україну, або ( у разі твого неприбуття) судове засідання не проводиться, а твої позови рвуться та викидаються в очко типу сортір на дворі? Ось і подивимось який це портнов і чого він коштує….
показати весь коментар
04.10.2023 18:01 Відповісти
А де саме в публікації журналістів сказано, що саме Андрій Володимирович Портнов - колаборант і зрадник? Там згадується тільки якийсь "портнов" і усе... А якщо нешановний Андрій Володимирович Портнов то сприйняв стосовно своєї персони - то його особиста проблема - як-то кажуть: "на здодієві - і будьоновка палає...", а позов той, нешановний Андрій Володимирович Портнов, може запхати собі в дупу.
показати весь коментар
04.10.2023 18:02 Відповісти
Зеленський своїх не кидає.
показати весь коментар
04.10.2023 18:08 Відповісти
Порткова запросив Богдан, їх троє Андріїв було при Віті Ростовському. Один (за ТК ВЧК голова так званого політичного офісу, щойно впав у кому в гниловодську). Портков визначав стратегію, Богдан був диригентом а посилювали вплив Смірнов з Татаровим. Першим, хто був знятий за невиконання хотєлок Хрипатого був директор ДБР. Портков був автором закону про олігархів, його виконання доручили старшому товаришу Порткова по Луганську Данілову (зараз якось осиротів). Але Богдан спалився на Одеському припортовому, коли хотів призначити свого земляка тузом на завод. А потім Хрипатий вимушено взяв паузу, і КААЛІЦІЯ Андріїв потихеньку розмокталась. "Ділова репутація Порткова" повністю охоплюється реплікою Фокса при допиті в МУРі - ножичков на всєх мусорков у нас хватіт. А Юрій повинен таки тримати форумчан в курсі цього судового процесу.
показати весь коментар
04.10.2023 19:13 Відповісти
Все правильно, але не Хрипатий, а Гнусявий!
показати весь коментар
05.10.2023 09:32 Відповісти
58 500 **** йому в сраку.
показати весь коментар
04.10.2023 21:12 Відповісти
Хай на мене теж подасть, юо скажу, що він підараст і вилупок рашистський.
показати весь коментар
04.10.2023 22:20 Відповісти
Вы знаете, а ведь действительно , когда кто то коллаборант и предатель - это ОЧЕНЬ "порочит честь, достоинство и деловую репутацию"... Только не пойму, причем тут журналисты?! Не они же предатели и коллаборанты...
показати весь коментар
04.10.2023 22:28 Відповісти
Эта ничтожная дрянь Портнов живет в Украине, жрет украинский хлеб и срет на всех и ведёт себя вызывающе только потому что власть , если так можно назвать кучку татаровых, Ермаков и сотен им подобных, потому что эти проходимцы позволяют Портнову на всехнасрать
показати весь коментар
04.10.2023 22:37 Відповісти
Ну, зараз не в Україні - втік до своїх кремлівських господарів...
показати весь коментар
05.10.2023 09:33 Відповісти
Подає, падлюка позов, бо впевнений ,що має важелі (компромати) на багатьох персон судової гілки влади. Ось над цим і є чим працювати антикорупційним структурам. А нам, суспільству є за чим слідкувати. Цей маскальський холуй партнов ще не дуже старий. Встигне відпочити на україньських нарах.
показати весь коментар
04.10.2023 22:47 Відповісти
І чому він досі дихає?
показати весь коментар
04.10.2023 23:10 Відповісти
этот нааезд портнова считаю серьзной угрозой
показати весь коментар
04.10.2023 23:19 Відповісти
Панове!
А ви помітили, що кадри московсько-єврейської мафії ( яка керує Україною після 1991 року) СПОКІЙНО ховаються або в рашці, або в Ізраілі?
І звідти в українські суди або чи інші державні органи звертаються, як ДО СВОЇХ!
"САФФПАДЄНІЄ?"
показати весь коментар
05.10.2023 07:09 Відповісти
Коли в голові немає тями, приходять до влади Портнови, Єрмаки, Колоб.ядські, Ахметчикі і ви зрозуміли, а якщо ні - мордовія вам ненька.
показати весь коментар
05.10.2023 08:01 Відповісти
а он шутник, почище зеленского не удивлюсь, если и фамилия судьи окажется вовк.
показати весь коментар
05.10.2023 08:23 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 