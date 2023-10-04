Портнов подав до суду на журналістів і головного редактора Цензор.НЕТ за визначення "колаборант та зрадник" на його адресу: вимагає 58,5 тис. грн. ДОКУМЕНТ

Ексзаступник голови Адміністрації президента-втікача Януковича Андрій Портнов подав до суду на головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова та журналістів видання - Юрія Віннічука та Ольгу Прокопишин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

25 серпня 2023 на сайті "Бізнес.Цензор" було опубліковано інтерв'ю з головою НАЗК Олександром Новіковим. У позовній заяві стверджується, що там нібито було поширено недостовірну інформацію про Андрія Портнова.

Так, журналісти поставили Новікову питання: "Як ви працюєте з персональними санкціями проти росіян, проти їх поплічників, колаборантів? Зараз дуже багато публічних персон, до яких в принципі не були застосовані санкції, вони можуть заходити у Верховну Раду, можуть спокійно жити в Україні. Навіть позиватись в українських судах, як наприклад колаборант та зрадник Портнов?".

Позивач стверджує, що інформація про те, що Портнов є колаборантом та зрадником "порочить честь, гідність і ділову репутацію" Портнова.

Портнов просить визнати інформацію недостовірною і зобов'язати авторів матеріалу Юрія Віннічука та Ольгу Прокопишин, а також головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова спростувати її.

Також суд просять стягнути на користь Портнова 3 220, 80 грн витрат на судовий збір, 49 тис. грн витрат на правничу допомогу, а також 6,3 тис. грн витрат на адвоката. Загалом - 58 520, 80 грн.

Нагадаємо, з 27 серпня до 5 жовтня 2018 року Портнов керував проросійським телеканалом NewsOne.

Проєкт UkraineWorld від Internews Ukraine у дослідженні 2020 року зазначив, що Портнов активно намагався дискредитувати Революцію Гідності та проєвропейські реформи в Україні, а також просувати антизахідні програми, залучаючи до цього інтернет-ботів.

У березні 2022 року журналісти встановили, що родина Портнова володіє нерухомістю у Москві спільно з друзями очільника російського МЗС Сергія Лаврова.

У липні 2022 року стало відомо, що Портнов залишив територію України. ЗМІ також повідомили, що його син Ігор також виїхав з України за підробленими документами.

В лютому 2018 року СБУ в АР Крим, що базувалось на той момент у Херсоні, відкрило кримінальне провадження проти Андрія Портнова за статтею 111 КК України "Державна зрада". Підставою для відкриття справи став запис телефонної розмови, між радником президента РФ Сєргєєм Глазьєвим та "Владіміром Андрєєвічєм", якого в ході кримінальної справи прокурори не змогли ідентифікувати, втім голос на запису ніби дуже подібний на голос Володимира Константинова, колабораціоніста, який на момент анексії Криму очолював Верховну Раду АР Крим, був членом Партії регіонів. Розмова була записана українською розвідкою напочатку окупації Криму, 1 березня 2014 року. Під час бесіди Сєргєй Глазьєв говорить, що Верховна Рада АРК має прийняти постанову, що підготував Андрій Портнов для того, щоб "було зрозуміло, що не вся Україна прямо-таки хоче підписувати угоду об асоціації з Євросоюзом".

В Єдиному держреєстрі судових рішень міститься кілька ухвал по цій справі ще за 2018 рік. За ними, ніби а парламентом АРК Криму була проголосована "постанова Портнова", "яку в подальшому прийняла Верховна Рада Автономної Республіки Крим на виправдання та прикриття тимчасової окупації території України Автономної Республіки Крим та м. Севастополя".

Проте подальша доля кримінального провадження невідома. Як і невідомо на якій підставі справа була закрита – Андрій Портнов додав до свого позову проти журналістів довідки від Нацполіції та СБУ, Офісу генерального прокурора, датовані червнем – серпнем цього року, що проти нього жодного провадження не ведеться.

Андрій Портнов перебуває під санкціями Сполучених Штатів Америки, його звинувачують у торгівлі впливом на українські суди. Згідно із повідомленням, оприлюдненим на сайті мінфіну США, Андрій Портнов відзначився тим, що "розвинув широкі зв'язки в українській системі правосуддя та правоохоронних органах через хабарі".

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