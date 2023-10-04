Портнов подав до суду на журналістів і головного редактора Цензор.НЕТ за визначення "колаборант та зрадник" на його адресу: вимагає 58,5 тис. грн. ДОКУМЕНТ
Ексзаступник голови Адміністрації президента-втікача Януковича Андрій Портнов подав до суду на головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова та журналістів видання - Юрія Віннічука та Ольгу Прокопишин.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
25 серпня 2023 на сайті "Бізнес.Цензор" було опубліковано інтерв'ю з головою НАЗК Олександром Новіковим. У позовній заяві стверджується, що там нібито було поширено недостовірну інформацію про Андрія Портнова.
Так, журналісти поставили Новікову питання: "Як ви працюєте з персональними санкціями проти росіян, проти їх поплічників, колаборантів? Зараз дуже багато публічних персон, до яких в принципі не були застосовані санкції, вони можуть заходити у Верховну Раду, можуть спокійно жити в Україні. Навіть позиватись в українських судах, як наприклад колаборант та зрадник Портнов?".
Позивач стверджує, що інформація про те, що Портнов є колаборантом та зрадником "порочить честь, гідність і ділову репутацію" Портнова.
Портнов просить визнати інформацію недостовірною і зобов'язати авторів матеріалу Юрія Віннічука та Ольгу Прокопишин, а також головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова спростувати її.
Також суд просять стягнути на користь Портнова 3 220, 80 грн витрат на судовий збір, 49 тис. грн витрат на правничу допомогу, а також 6,3 тис. грн витрат на адвоката. Загалом - 58 520, 80 грн.
Нагадаємо, з 27 серпня до 5 жовтня 2018 року Портнов керував проросійським телеканалом NewsOne.
Проєкт UkraineWorld від Internews Ukraine у дослідженні 2020 року зазначив, що Портнов активно намагався дискредитувати Революцію Гідності та проєвропейські реформи в Україні, а також просувати антизахідні програми, залучаючи до цього інтернет-ботів.
У березні 2022 року журналісти встановили, що родина Портнова володіє нерухомістю у Москві спільно з друзями очільника російського МЗС Сергія Лаврова.
У липні 2022 року стало відомо, що Портнов залишив територію України. ЗМІ також повідомили, що його син Ігор також виїхав з України за підробленими документами.
В лютому 2018 року СБУ в АР Крим, що базувалось на той момент у Херсоні, відкрило кримінальне провадження проти Андрія Портнова за статтею 111 КК України "Державна зрада". Підставою для відкриття справи став запис телефонної розмови, між радником президента РФ Сєргєєм Глазьєвим та "Владіміром Андрєєвічєм", якого в ході кримінальної справи прокурори не змогли ідентифікувати, втім голос на запису ніби дуже подібний на голос Володимира Константинова, колабораціоніста, який на момент анексії Криму очолював Верховну Раду АР Крим, був членом Партії регіонів. Розмова була записана українською розвідкою напочатку окупації Криму, 1 березня 2014 року. Під час бесіди Сєргєй Глазьєв говорить, що Верховна Рада АРК має прийняти постанову, що підготував Андрій Портнов для того, щоб "було зрозуміло, що не вся Україна прямо-таки хоче підписувати угоду об асоціації з Євросоюзом".
В Єдиному держреєстрі судових рішень міститься кілька ухвал по цій справі ще за 2018 рік. За ними, ніби а парламентом АРК Криму була проголосована "постанова Портнова", "яку в подальшому прийняла Верховна Рада Автономної Республіки Крим на виправдання та прикриття тимчасової окупації території України Автономної Республіки Крим та м. Севастополя".
Проте подальша доля кримінального провадження невідома. Як і невідомо на якій підставі справа була закрита – Андрій Портнов додав до свого позову проти журналістів довідки від Нацполіції та СБУ, Офісу генерального прокурора, датовані червнем – серпнем цього року, що проти нього жодного провадження не ведеться.
Андрій Портнов перебуває під санкціями Сполучених Штатів Америки, його звинувачують у торгівлі впливом на українські суди. Згідно із повідомленням, оприлюдненим на сайті мінфіну США, Андрій Портнов відзначився тим, що "розвинув широкі зв'язки в українській системі правосуддя та правоохоронних органах через хабарі".
Будь ласка, зачекайте...
У 2005-2010 роках КЕРУВАВ ЮРИДИЧНИМ ДЕПАРТАМЕНТОМ ПЕРЕДВИБОРЧОГО ШТАБУ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 ЮЛІЇ ТИМОШЕНКО .
З 2 квітня 2010 до кінця лютого 2014 - керівник Головного управління з питань судоустрою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Адміністрації Президента України та заступник (з 24 січня 2014 перший заступник) глави Адміністрації Януковича
Під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD Євромайдану був дотичний до прийняття https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8_16_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F «законів 16 січня» . Одразу після Євромайдану, у 20-х числах лютого 2014 року виїхав з України. У 2014-2015 роках перебував під санкціями в ЄС.
Жив у Росії, потім переїхав до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C Відня
ПОЧАЛИ РОЗСЛІДУВАННЯ
ПРИЧЕТНОСТІ ПОРТНОВА ДО https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%94%D1%8E_(2014) АНЕКСІЇ КРИМУ ,
СБУ ПОРУШИЛО СПРАВУ ЗА СТАТТЕЮ «ДЕРЖАВНА ЗРАДА».
Цікаво де зараз справа???
Чи нинішня влада наказада її знищити?
У розмові Глазьєв повідомляє співрозмовнику, що Верховна Рада АРК має ухвалити якусь постанову, підготовану Портновим.
26 березня 2018 року стало відомо, що
проти Андрія Портнова СБУ розпочала кримінальне провадження
за статтею 111 Кримінального кодексу - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 державна зрада .
https://lb.ua/news/2018/03/26/393575_sbu_nachala_proizvodstvo_protiv.html
Це час, коли Андрій Портнов є керівником юридичної служби БЮТ і більшість юридичних документів готується під його наглядом.
До того ж, повідомляли, про те, що саме
ПОРТНОВ І ВІКТОР МЕДВЕДЧУК
ОСОБИСТО БУЛИ ПРИСУТНІМИ ПІД ЧАС ПІДПИСАННЯ
ГАЗОВИХ УГОД ІЗ РОСІЄЮ.
Воїни будуть гинути без військової допомоги, поки мразота портнов замість того, щоб валятися в канаві, разом з Блазневим радником татаровим, хайло своє роззявляє.
А ви помітили, що кадри московсько-єврейської мафії ( яка керує Україною після 1991 року) СПОКІЙНО ховаються або в рашці, або в Ізраілі?
І звідти в українські суди або чи інші державні органи звертаються, як ДО СВОЇХ!
"САФФПАДЄНІЄ?"