Україну за кордоном може представляти Зеленський, Шмигаль, Стефанчук та Кулеба. Решта - це туристи, - Данілов
Україну за кордоном можуть представляти президент, прем’єр, голова парламенту та очільник МЗС. Виступи інших громадян України не означають, що вони представляють країну.
Про це в інтерв'ю Ukrlife заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, якщо людина є громадянином України та виступає за кордоном, то це не означає, що вона представляє країну.
"Представляти Україну може президент, голова Верховної Ради, прем'єр-міністр України та міністр закордонних справ. Решта - це туристи. З ними можна спілкуватися, але це не представники українського народу", - пояснив секретар РНБО.
"У нас там є група в смугастих купальниках, які їздять на всякі кейси другої-третьої ланки, так вони всім відомі. Якщо вони перетинатимуть межу дозволеного, то все буде інакше", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
повного провалу підтримки України за кордоном.
названа даніловим бригада клоунів обгадила спротив українців! 👿
а ви там срач влаштовуйте....
який "формував" українську санкційну політику з Великою Британією, відмазуючи руZZкіх Злодіїв на кшталт абрамовичів та фрідманів....
сенате.ОПе презика, ну работаю по приобретенной специальности и диплому.... 😂
Як завжди клацають пальцями, відволікаючи увагу від реальних проблем катастрофічно падіння підтримки України через ЗЄлєнського.
Зі всіх сторін за кордоном реально катастрофа.... 😕
А агрохімії, єрмаки, тищенки.....?
А взагалі Данілов в курсі, що він знаходиться не в Росії з одноосібною президенською владою, а в Україні, котра є парламентсько-президентською державою? Чи він сплутав реальність з серіалом Слуга Народу, де Голобородько був царем?
1 ст. 107 Конституції України РНБО України є «координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при Президенті України». Таким чином, її правовий ...
Конституцію, треба вчити і знати, тим хто, якось на посадах ОПИНИВСЯ!!
Незнання ЗАКОНІВ, не звільняє від ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ осіб, що займають посади у державних структурах!
Дивна річ, спочатку НАГАДИЛИ національним інтересам України, а тепер розповідають Українцям і Світу, як це вийшло ПОГАНО для України!!
Клімакс це природньо !! На усе, свій час!
Беріть шинель, призначенці зелі, і на передову РЕАЛЬНО ЗАХИЩАТИ Україну, а не переховуватися на заброньованих ПОСАДАХ!
Цей поц квартальний навіть дупля не ріже про справжній парламентаризм та значення опозиції в цивілізованому, демократичному світі. Воно ж жлобом було - ним і залишилось.
А наявність опозициї і відношення влади до неї і є тим маркером, по якому судять нас в ЄС! А ви ж, бидлота з Привозу, начеб-то зібрались вступати в ЄС! Ні?
Ну, а те, що цей бугай виліз зараз - це очікувано, бо так, як відверто просрав ЗЕбуїн ВСІ свої зарубіжні поїздки - це ще пошукати треба.
Ну, а Порошенко(сбитый лётчик ?) ще раз доводить - хто в країні справжній державник і...справжній президент. Ось від цього ЗЕбидлоту так і ковбасить, бо вони ж...абсолютне НІЩО, сміття, що випадковим сквозняком знесло до купи.
"П'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко візьме участь у Конференції британської Консервативної партії в Манчестері, яка зібрала керівництво Великої Британії, включаючи Премʼєр-міністра Ріші Сунака та членів Уряду, а також міжнародних партнерів партії.
На полях форуму заплановано багато контактів, під час яких Петро Порошенко зосередиться на зміцненні проукраїнської глобальної коаліції, посиленні британської політичної, військової та гуманітарної підтримки України, прискоренні постачання в ЗСУ новітнього озброєння, а також просуванні перспективи запрошення нашої держави приєднатись до Вашингтонського договору НАТО.
В рамках візиту до Великої Британії Петро Порошенко також відвідає військові підприємства і склади з метою постачання техніки для Збройних сил України."
1) готує пропозиції щодо перспективного і поточного планування діяльності Ради національної безпеки і оборони України;2) подає на розгляд Президента України проекти актів Президента України про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України, в тому числі стосовно пропозицій і рекомендацій по реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики у сфері національної безпеки і оборони;3) організовує роботу, пов'язану з підготовкою та проведенням засідань Ради національної безпеки і оборони України та контролем за виконанням прийнятих нею рішень;4) інформує Президента України та членів Ради національної безпеки і оборони України про хід виконання рішень Ради;5) координує діяльність робочих та консультативних органів Ради національної безпеки і оборони України;6) за дорученням Голови Ради національної безпеки і оборони України представляє позицію Ради національної безпеки і оборони України у Верховній Раді України, у відносинах з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, з політичними партіями і громадськими організаціями та засобами масової інформації, з міжнародними організаціями.7) подає на затвердження Голові Ради національної безпеки та оборони України Положення про апарат Ради національної безпеки і оборони України, його структуру та штатну чисельність;8) здійснює у період між засіданнями Ради національної безпеки і оборони України координацію і контроль за виконанням центральними та місцевими органами виконавчої влади, правоохоронними органами, військовими формуваннями рішень Ради національної безпеки і оборони України, введених в дію указами Президента України;9) організовує роботу Ставки Верховного Головнокомандувача у разі її утворення;10) бере участь у розгляді пропозицій щодо кандидатур на посади в органах державної влади, діяльність яких пов'язана з питаннями національної безпеки і оборони України і які призначаються на посаду Президентом України або за погодженням із Президентом України; вносить на розгляд Президента України пропозиції щодо призначення і звільнення керівництва військових формувань, правоохоронних органів у межах повноважень Президента України;11) подає пропозиції Президенту України щодо призначення заступників Секретаря Ради національної безпеки і оборони України та розподілу обов'язків між ними;12) вносить на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо проекту Закону України про Державний бюджет України по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони.
Згідно з Указом https://www.wikidata.uk-ua.nina.az/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.html Президента України № 275/2010 від https://www.wikidata.uk-ua.nina.az/26_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE.html 26 лютого https://www.wikidata.uk-ua.nina.az/2010.html 2010 року «Про утворення Національного антикорупційного комітету» Секретар Ради національної безпеки і оборони України є також виконавчим секретарем https://www.wikidata.uk-ua.nina.az/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.html Національного антикорупційного комітету при https://www.wikidata.uk-ua.nina.az/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.html Президентові України .
Прибрати від нього регента - все одно, що вибити табуретку з-під людини на ешафоті.
"Ми з Єрмаком прийшли разом і підемо разом" навіть не обмовка по Фройду:
Козир - це голка в яйці Буратіна, як у Кощія.
Без нього він не знатиме, що робити всередині країни і як вести себе зовні.
Плюс куратори не дозволять.
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4. Полномочия на ведение переговоров и подписание международных договоров Украины предоставляются:
а) в отношении договоров, заключаемых от имени Украины,Президентом Украины;
б) в отношении договоров, заключаемых от имени Правительства Украины,- Правительством Украины или по его поручению - Министерством иностранных дел Украины;
в) в отношении договоров межведомственного характера соответствующим министерством или другим центральным органом государственной исполнительной власти совместно с Министерством иностранных дел Украины.
"...але це не представники українського народу" Джерело:
У цього індивідуума мізки взагалі є?
Чи це чергова підміна понять? Представниками народу України є ті, хто народом обраний, а саме Президент і народні депутати ВРУ (в тому числі і Спікер). А Шмигаль з Кулебою призначенці. Тому вони не можуть представляти народ України, як і усілякі дєрьмаки-татарови-данілови. Прем'єр та очильник МЗС можуть бути лише представляти Україну, але ж ніяк не народ України. І як вони те роблять (з огляду на міжнародні скандали) видно усім.
Підписував договори?
Арахамія, ваш чувак
Брехню у ЄС наговорив?
Що Абрамович наш герой,
Життя для українців спас,
І щоб не був для них ізгой,
Зняв з нього санкції за нас?
Малограмотный ветеринар запрещает украинцам представлять Украину
До такой ***** даже янукович не додумался.