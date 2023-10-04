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Данілов (1259) Зеленський (22416)

Україну за кордоном може представляти Зеленський, Шмигаль, Стефанчук та Кулеба. Решта - це туристи, - Данілов

данілов

Україну за кордоном можуть представляти президент, прем’єр, голова парламенту та очільник МЗС. Виступи інших громадян України не означають, що вони представляють країну.

Про це в інтерв'ю Ukrlife заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами,  якщо людина є громадянином України та виступає за кордоном, то це не означає, що вона представляє країну.

"Представляти Україну може президент, голова Верховної Ради, прем'єр-міністр України та міністр закордонних справ. Решта - це туристи. З ними можна спілкуватися, але це не представники українського народу", - пояснив секретар РНБО.

"У нас там є група в смугастих купальниках, які їздять на всякі кейси другої-третьої ланки, так вони всім відомі. Якщо вони перетинатимуть межу дозволеного, то все буде інакше", - додав він.

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Топ коментарі
+43
Єрмак є туристом, якщо зважати на слова Данилова, а ОПа є туристичною агенцією.....
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04.10.2023 11:14
+42
То якого милого д'єрмака скрізь возять?
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04.10.2023 11:06
+29
То з кацами їздили домовлятися туристи, яких очолював Арахамія?...
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04.10.2023 11:12
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смугастий ще Даніло зелений...
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04.10.2023 11:05 Відповісти
Чергова дешева спроба відволікти увагу українців срачем від
повного провалу підтримки України за кордоном.

названа даніловим бригада клоунів обгадила спротив українців! 👿
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04.10.2023 11:42 Відповісти
Данилов, ПНХ. Бандюк 90-х ! Вашу ******** кодлоШАПИТО , скоро погонят дальше Януковича!
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04.10.2023 14:36 Відповісти
ЦЕ ВІН ДЄРЬМАКА ТУРИСТОМ НАЗВАВ ?!!!!
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04.10.2023 11:43 Відповісти
данілофу треба щось крякнути, аби відволікти увагу від реальних проблем - відома ЗЄтехнологія ОПи

а ви там срач влаштовуйте....
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04.10.2023 11:52 Відповісти
а ще за дЄрмака він забув
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04.10.2023 12:01 Відповісти
То якого милого д'єрмака скрізь возять?
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04.10.2023 11:06 Відповісти
Єрмак є туристом, якщо зважати на слова Данилова, а ОПа є туристичною агенцією.....
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04.10.2023 11:14 Відповісти
Турист з правом "рєшать вопроси"? Ну, це як "туристи *****" на "рєхвєрєндумах" (а пізніше на штурмах ОДА).
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04.10.2023 11:20 Відповісти
Швидше ескорт - агенція...
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04.10.2023 14:29 Відповісти
мені ще згадалося ім`я арахамії...

який "формував" українську санкційну політику з Великою Британією, відмазуючи руZZкіх Злодіїв на кшталт абрамовичів та фрідманів....
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04.10.2023 11:28 Відповісти
"Барин говорит: желаю представлять, будто я в Древнем Риме!" (с)
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04.10.2023 11:07 Відповісти
"я Каллігула и лечу своего коня в сенате. ОПе презика, ну работаю по приобретенной специальности и диплому.... 😂
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04.10.2023 11:47 Відповісти
А що сталося, а стався чорний вересень президента Зеленського, котрий плавно перетікає в чорний жовтень.
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04.10.2023 11:09 Відповісти
...і світить ЗЄлі чорна безодня майбутнього 😕
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04.10.2023 11:49 Відповісти
А те що Козирь постійно плентається за Боневтіком у всіх закордонних поїздках - «ета другоє» ?
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04.10.2023 11:09 Відповісти
це "непомітний" суфлер....
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04.10.2023 11:29 Відповісти
А Порошенко, бо він тільки днями мав ряд корисних зустрічей, для Перемоги України
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04.10.2023 11:10 Відповісти
Та вони ПП бояться більше, ніж тих тигрів у відомій комедії
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04.10.2023 11:18 Відповісти
Скинула на шат Порошенко цей анонс. Чекаю на обговорення. Дякую секретарю Порошенко, відповідає ввічливо і завжди.
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04.10.2023 11:21 Відповісти
Стара школа. А ПП сам @уйло страшенно боїться
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04.10.2023 11:25 Відповісти
ЗЄжлобота.
Як завжди клацають пальцями, відволікаючи увагу від реальних проблем катастрофічно падіння підтримки України через ЗЄлєнського.

Зі всіх сторін за кордоном реально катастрофа.... 😕
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04.10.2023 11:34 Відповісти
Мій син працює на Мерседес. Що це писати не потрібно відносно кількості працівників. Якщо на початку війни це була тотальна підтримка України, то сьогодні мають сумніви відносно уряду зе. Нажаль, Нажаль.
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04.10.2023 11:57 Відповісти
довго ви там про ЗЕклоуна думали!
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04.10.2023 13:19 Відповісти
Якщо по великому рахунку, то за кордоном прислуховуються до Порошенка. Туристи якраз усі решту перечислені - їх уже ніхто не слухає, уникає зустрічей і не вірить.
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04.10.2023 11:11 Відповісти
То з кацами їздили домовлятися туристи, яких очолював Арахамія?...
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04.10.2023 11:12 Відповісти
Рєзніков, Подоляк, Умєров у смугастих купальниках ?
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04.10.2023 11:15 Відповісти
А Зеленська?....
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04.10.2023 11:17 Відповісти
Ні Це туристка А от за купальник не скажу. Чув тіко за скумбрію
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04.10.2023 11:19 Відповісти
Жовтий полосатик))
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04.10.2023 11:29 Відповісти
.... в бікіні 👙, вишиває 🤔
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04.10.2023 11:36 Відповісти
Причому жовті смуги чередуються з чорними.
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04.10.2023 11:38 Відповісти
Скумбрія пляжная, одним словом😂
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04.10.2023 13:20 Відповісти
А що Зеленська? Вона "сімейні гроші" вкрадені і намародьорені янелохом по офшорам никає!
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04.10.2023 11:39 Відповісти
корегувальниця ?
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04.10.2023 14:21 Відповісти
Ще ти Данілов забув Колю Мітбола, він наблатикався гарно представляти/підставляти Україну закордоном. У нас таких туристів 99% в раді і 80% у Кабміні. Лампа дріца гоп ца ца!!! Все чьотко пацани!
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04.10.2023 11:13 Відповісти
А таран, венедіктова, мінетокоуч (як її там?)... це теж туристи за наші гроші?
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04.10.2023 11:13 Відповісти
"зоотехнік смугастий" - одна штука.
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04.10.2023 11:14 Відповісти
Этот ветеринар на Пороха и Гончаренко намекает. Зелёная недовласть их не выпускает. По факту уже видим одни провалы в дипломатии. Сейчас надо кровь из носа общаться в США с республиканцами, ездить в отдельные штаты доносить грамотно до местных избирателей войну против Украины, а зелёные фсбшные предатели все делают наоборот
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04.10.2023 11:15 Відповісти
тобто, Єрмак - турист?!))
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04.10.2023 11:16 Відповісти
А як же парламентаризм? А чому не парламентські делегації? За...бав цей фарбований перевертень...
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04.10.2023 11:16 Відповісти
Агроном в чорному відмиває ЗЄліні поганяла: «турист»- це одне з перших його клікух, присвоєне за те що Янєлох дуже любив їздити в закордонні відрядження, але толку від того було зеро.
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04.10.2023 11:17 Відповісти
Я колись пройшла догляд машини за 5 хвилин, бо слово ТУРИСТ українською назвала ВОЛОЦЮГА.
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04.10.2023 11:23 Відповісти
А йермак??? Чому цей турист сидить всюди в першому ряду поруч із президентом?
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04.10.2023 11:20 Відповісти
І тут Єрмак образився, що його туристом обізвали
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04.10.2023 11:21 Відповісти
Все по скрєпах партії ригіона. Коли ригоанали сиділи при владі, кожен раз як один з них відкривав свого смердючого рота на публіці, я відчував шалений сором за те, що нормальні люди бачать такого дебіла і думають, що така є Україна. Зараз відбувається те ж саме 1 в 1.
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04.10.2023 11:24 Відповісти
Зараз гірше. Ці "новиє літса" під якими виявилися старі ригоанальні сраки, вже навчилися на помилках кодла януковоща і владу зі своїх ратиць не випустять.
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04.10.2023 13:46 Відповісти
Ніфіга вони не навчилися. Колись народ добила Врадіївка і нахабна заява януковоща про відміну курсу на інтеграцію в Європу і заміну його на курс на інтеграцію в жопу мразії. А тепер ******* довели країну до війни і масштабували події врадіївки на всю країну. Не думав що я таке скажу, але порівняно з зеленими дегенератами навіть проффесори партії ригіона виглядають не так і погано - але лише в порівнянні, звісно. Нормальна людина мала б інстинктивно триматися подалі і від тих, і від інших, бо аксіома Ескобара...
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04.10.2023 13:59 Відповісти
ха, а це мабуть камінь в бік Арестовича. ) він ж на днях був Талліні на якомусь форумі із "харошими рюске".
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04.10.2023 11:24 Відповісти
Ні. Це їх ковбасить від Порошенка, який зараз в Європі. Має прийняти участь в Конференції британської Консервативної партії в Манчестері, яка зібрала керівництво Великої Британії, включаючи Премʼєр-міністра Ріші Сунака та членів Уряду, а також міжнародних партнерів партії.
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04.10.2023 11:35 Відповісти
А як же місіс "скумбрія - 2021"? Яка турагенція її відправляє по всьому світу?
А агрохімії, єрмаки, тищенки.....?
А взагалі Данілов в курсі, що він знаходиться не в Росії з одноосібною президенською владою, а в Україні, котра є парламентсько-президентською державою? Чи він сплутав реальність з серіалом Слуга Народу, де Голобородько був царем?
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04.10.2023 11:25 Відповісти
Це тільки ЗАРАЗ ДІЙШЛО до секретаря
1 ст. 107 Конституції України РНБО України є «координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при Президенті України». Таким чином, її правовий ...
Конституцію, треба вчити і знати, тим хто, якось на посадах ОПИНИВСЯ!!
Незнання ЗАКОНІВ, не звільняє від ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ осіб, що займають посади у державних структурах!
Дивна річ, спочатку НАГАДИЛИ національним інтересам України, а тепер розповідають Українцям і Світу, як це вийшло ПОГАНО для України!!
Клімакс це природньо !! На усе, свій час!
Беріть шинель, призначенці зелі, і на передову РЕАЛЬНО ЗАХИЩАТИ Україну, а не переховуватися на заброньованих ПОСАДАХ!
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04.10.2023 11:29 Відповісти
А ось і перша відверта реакція ЗЕрмаків на успішні перемовини Порошенко за кордоном. І...нічого не очікуваного від завхозів кварталу.
Цей поц квартальний навіть дупля не ріже про справжній парламентаризм та значення опозиції в цивілізованому, демократичному світі. Воно ж жлобом було - ним і залишилось.
А наявність опозициї і відношення влади до неї і є тим маркером, по якому судять нас в ЄС! А ви ж, бидлота з Привозу, начеб-то зібрались вступати в ЄС! Ні?
Ну, а те, що цей бугай виліз зараз - це очікувано, бо так, як відверто просрав ЗЕбуїн ВСІ свої зарубіжні поїздки - це ще пошукати треба.
Ну, а Порошенко(сбитый лётчик ?) ще раз доводить - хто в країні справжній державник і...справжній президент. Ось від цього ЗЕбидлоту так і ковбасить, бо вони ж...абсолютне НІЩО, сміття, що випадковим сквозняком знесло до купи.
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04.10.2023 11:30 Відповісти
Скотний двір ОПи та їхнього ветеринара Данилова ковбасить від того, що інших українських політиків поважають за кордоном.

"П'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко візьме участь у Конференції британської Консервативної партії в Манчестері, яка зібрала керівництво Великої Британії, включаючи Премʼєр-міністра Ріші Сунака та членів Уряду, а також міжнародних партнерів партії.

На полях форуму заплановано багато контактів, під час яких Петро Порошенко зосередиться на зміцненні проукраїнської глобальної коаліції, посиленні британської політичної, військової та гуманітарної підтримки України, прискоренні постачання в ЗСУ новітнього озброєння, а також просуванні перспективи запрошення нашої держави приєднатись до Вашингтонського договору НАТО.

В рамках візиту до Великої Британії Петро Порошенко також відвідає військові підприємства і склади з метою постачання техніки для Збройних сил України."
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04.10.2023 11:33 Відповісти
Учора наразі було обговорення цієї теми на форумі Пана Порошенко. Долучайтесь. Багато корисної інформації
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04.10.2023 12:00 Відповісти
Згідно Закону України, секретар РНБОУ:
1) готує пропозиції щодо перспективного і поточного планування діяльності Ради національної безпеки і оборони України;2) подає на розгляд Президента України проекти актів Президента України про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України, в тому числі стосовно пропозицій і рекомендацій по реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики у сфері національної безпеки і оборони;3) організовує роботу, пов'язану з підготовкою та проведенням засідань Ради національної безпеки і оборони України та контролем за виконанням прийнятих нею рішень;4) інформує Президента України та членів Ради національної безпеки і оборони України про хід виконання рішень Ради;5) координує діяльність робочих та консультативних органів Ради національної безпеки і оборони України;6) за дорученням Голови Ради національної безпеки і оборони України представляє позицію Ради національної безпеки і оборони України у Верховній Раді України, у відносинах з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, з політичними партіями і громадськими організаціями та засобами масової інформації, з міжнародними організаціями.7) подає на затвердження Голові Ради національної безпеки та оборони України Положення про апарат Ради національної безпеки і оборони України, його структуру та штатну чисельність;8) здійснює у період між засіданнями Ради національної безпеки і оборони України координацію і контроль за виконанням центральними та місцевими органами виконавчої влади, правоохоронними органами, військовими формуваннями рішень Ради національної безпеки і оборони України, введених в дію указами Президента України;9) організовує роботу Ставки Верховного Головнокомандувача у разі її утворення;10) бере участь у розгляді пропозицій щодо кандидатур на посади в органах державної влади, діяльність яких пов'язана з питаннями національної безпеки і оборони України і які призначаються на посаду Президентом України або за погодженням із Президентом України; вносить на розгляд Президента України пропозиції щодо призначення і звільнення керівництва військових формувань, правоохоронних органів у межах повноважень Президента України;11) подає пропозиції Президенту України щодо призначення заступників Секретаря Ради національної безпеки і оборони України та розподілу обов'язків між ними;12) вносить на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо проекту Закону України про Державний бюджет України по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони.

Згідно з Указом https://www.wikidata.uk-ua.nina.az/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.html Президента України № 275/2010 від https://www.wikidata.uk-ua.nina.az/26_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE.html 26 лютого https://www.wikidata.uk-ua.nina.az/2010.html 2010 року «Про утворення Національного антикорупційного комітету» Секретар Ради національної безпеки і оборони України є також виконавчим секретарем https://www.wikidata.uk-ua.nina.az/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.html Національного антикорупційного комітету при https://www.wikidata.uk-ua.nina.az/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.html Президентові України .
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04.10.2023 11:33 Відповісти
Це не Влада держави а клоуни,крім красти гроші громадян,вона більш нічого не хоче робити
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04.10.2023 11:34 Відповісти
Єрмак - турист?
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04.10.2023 11:34 Відповісти
Гірше. Обслуга. В тому числі і туристів.
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04.10.2023 11:44 Відповісти
Та зрозуміло у чий город цей каміньчик. Особливо після прийьому у королівстві Швеція.
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04.10.2023 11:40 Відповісти
" Зеленський тримається за Єрмака, як теля за ціцьку.
Прибрати від нього регента - все одно, що вибити табуретку з-під людини на ешафоті.
"Ми з Єрмаком прийшли разом і підемо разом" навіть не обмовка по Фройду:

Козир - це голка в яйці Буратіна, як у Кощія.
Без нього він не знатиме, що робити всередині країни і як вести себе зовні.

Плюс куратори не дозволять.
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04.10.2023 11:43 Відповісти
Зе без Є нічого не второпає в жодному питанні -- ні в політиці, ані в економіці. У зе мізки заточені під актерство. Він більш нічогісінько сам не може.
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04.10.2023 15:18 Відповісти
Може треба заощадити кошти на "представниках",і замість тих 4 возити їх манекени для представництва і фотографуваня(бо фоткатись з пісюністом-мародером бажаня зникає),бо все одно толку нема,а шкода є.
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04.10.2023 11:47 Відповісти
Цей ветеринар не розуміє значення слова дипломат?
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04.10.2023 11:47 Відповісти
Данілов теж не читав Конституції. Бо знав би, що Верзовна Рада - представницький орган. І кожен депутат є представником Української держави в українського народу. В тому числі і у світі. А от міністр Кулеба може представляти Україну лише з дозволу Верховної Ради. Бо не є обраним на прямих виборах.
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04.10.2023 11:48 Відповісти
Днілов, ти ІДІОТ!!!! Депутати ВР, це хто??? Вониі є представники народу,і як що їх запрошують в країни заходу, то запрошують їх а не тебе чи кодлу з жОПи!!! а ти як завжди піздабол!!!!!
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04.10.2023 11:54 Відповісти
Цих "туристів" обрали виборці, тобто, представники НАРОДУ, і тепер опозиція (про яку явно натякає пан Данілов), не може представляти інтереси своїх виборців?
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04.10.2023 11:55 Відповісти
Тов. Данилов в силу своей малограмотности говорит ерунду. Что значит "представлять Украину"?
"

4. Полномочия на ведение переговоров и подписание международных договоров Украины предоставляются:

а) в отношении договоров, заключаемых от имени Украины,Президентом Украины;

б) в отношении договоров, заключаемых от имени Правительства Украины,- Правительством Украины или по его поручению - Министерством иностранных дел Украины;

в) в отношении договоров межведомственного характера соответствующим министерством или другим центральным органом государственной исполнительной власти совместно с Министерством иностранных дел Украины.
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04.10.2023 11:56 Відповісти
"Представляти Україну може..."
"...але це не представники українського народу" Джерело:

У цього індивідуума мізки взагалі є?
Чи це чергова підміна понять? Представниками народу України є ті, хто народом обраний, а саме Президент і народні депутати ВРУ (в тому числі і Спікер). А Шмигаль з Кулебою призначенці. Тому вони не можуть представляти народ України, як і усілякі дєрьмаки-татарови-данілови. Прем'єр та очильник МЗС можуть бути лише представляти Україну, але ж ніяк не народ України. І як вони те роблять (з огляду на міжнародні скандали) видно усім.
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04.10.2023 12:00 Відповісти
Это твои дети - турысты. А Порох делает работу.
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04.10.2023 12:00 Відповісти
Очередной раз спалил контору честно это все для плебса на который они ложили большой и толстый
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04.10.2023 12:06 Відповісти
Потрібно тільки уточнити різницю між державою і країною. А різниця насправді величезна, бо це різні речі.
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04.10.2023 12:22 Відповісти
Яким «правильним» став цей луганський браток. Базікалка. Був братком кримінальником а став РНБО України . Дива. Зелена влада це Янукович 2. А
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04.10.2023 12:46 Відповісти
Ці представники разом з даніловим ... ГАНЬБА НАЦІЇ !!!
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04.10.2023 15:33 Відповісти
А кого представляет Столар 10 месяцев в году в Монако или он турист? Пример - главный столичный ОПЗЖшник и один из проводников русского мира в столице (переименовались в Видновлення Украины) Столар, который является действующим депутатом ВР, проживает по 10 месяцев в году в Монако, а почему бы и нет? Стефанчук записки для выезда пишет по звонку Ермака, видно на лазурном берегу лучше, по этому Столар решил продать свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://www.olx.ua/d/obyavlenie/villa-klassa-lyuks-u-ozera-IDOXrgm.html?reason=observed_ad ), у них войны нету, у них тут заработок под крышеванием Ермака, который тоже хочет усадьбу на лазурном берегу, а потом они поедут домой, кто куда, кто в Москву, кто в Монако, кто в Израиль.
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04.10.2023 15:59 Відповісти
Якого біса там єрмак,
Підписував договори?
Арахамія, ваш чувак
Брехню у ЄС наговорив?
Що Абрамович наш герой,
Життя для українців спас,
І щоб не був для них ізгой,
Зняв з нього санкції за нас?
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04.10.2023 19:11 Відповісти
Нда, это уже ниже дна...
Малограмотный ветеринар запрещает украинцам представлять Украину
До такой ***** даже янукович не додумался.
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04.10.2023 20:52 Відповісти
Ото отримає звіздюлєй від завхоза. Може навіть ногами.
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04.10.2023 21:14 Відповісти
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05.10.2023 21:25 Відповісти
 
 