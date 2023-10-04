Україну за кордоном може представляти Зеленський, Шмигаль, Стефанчук та Кулеба. Решта - це туристи, - Данілов

Україну за кордоном можуть представляти президент, прем’єр, голова парламенту та очільник МЗС. Виступи інших громадян України не означають, що вони представляють країну.

Про це в інтерв'ю Ukrlife заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, якщо людина є громадянином України та виступає за кордоном, то це не означає, що вона представляє країну.

"Представляти Україну може президент, голова Верховної Ради, прем'єр-міністр України та міністр закордонних справ. Решта - це туристи. З ними можна спілкуватися, але це не представники українського народу", - пояснив секретар РНБО.

"У нас там є група в смугастих купальниках, які їздять на всякі кейси другої-третьої ланки, так вони всім відомі. Якщо вони перетинатимуть межу дозволеного, то все буде інакше", - додав він.

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