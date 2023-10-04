Четвертий енергоблок Запорізької АЕС росіяни перевели у стан "гарячий зупин", - Енергоатом

Також російські загарбники, за інформацією МАГАТЕ, виводять з "гарячого" стану в "холодний" енергоблок №6.

Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом", інформує Цензор.НЕТ.

"Перебування російських військових, зброї та важкої техніки на майданчику Запорізької АЕС, а також недотримання вимог ліцензій Держатомрегулювання веде до неминучої деградації обладнання та систем станції, важливих для безпеки. Це може призвести не лише до зростання кількості відмов обладнання, а й спровокувати виникнення радіаційної аварії", – наголосив президент "Енергоатома" Петро Котін.

Наголошується, що відповідно до вимог ліцензій Держатомрегулювання щодо експлуатації енергоблоків ЗАЕС, всі енергоблоки станції мають перебувати виключно у стані "холодний зупин". Переведення енергоблоків у більш небезпечний стан "гарячий зупин" – заборонено. Це пов'язано із відсутністю своєчасного та якісного технічного обслуговування та необхідних поточних ремонтів обладнання протягом всього часу окупації станції.

В Енергоатомі нагадали, що дії окупантів вже призвели до низки аварійних ситуацій. Зокрема, на енергоблоці №4 внаслідок його розігріву відбулось протікання радіоактивного теплоносія (води) з першого до другого контуру, що є порушенням одного з бар’єрів на шляху розповсюдження радіоактивного забруднення.

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Аналогічна ситуація сталась і під час спроби загарбників "розігріти" енергоблок №6. Крім того, його переведення в "гарячий" стан спричинило значне збільшення кількості рідких радіоактивних відходів на майданчику, що несе потенційну шкоду для персоналу, населення та навколишнього середовища.