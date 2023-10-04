Офіційні переговори про вступ України до ЄС планують почати у грудні, - глава МЗС Естонії Цахкна
Європейський Союз планує офіційно оголосити про початок переговорів про вступ України у грудні цього року.
Це підтвердив "Суспільному" міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, інформує Цензор.НЕТ.
"Велике питання - це те, що ми маємо почати переговорний процес, офіційний переговорний процес з Україною щодо вступу до Європейського Союзу наприкінці цього року. Це дуже конкретний, дуже точний процес, який триває", - сказав він.
Нагадаємо, про те, що ЄС готується розпочати переговори про вступ України до грудня спершу повідомило Politico з посиланням на неназваних дипломатів.
Раніше повідомлялося, що ЄС та Україна у грудні проведуть засідання Ради асоціації.
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Владимир Сухов e5dee246
показати весь коментар04.10.2023 11:35 Відповісти Мені подобається 1
Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар04.10.2023 11:35 Відповісти Мені подобається 0
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