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Офіційні переговори про вступ України до ЄС планують почати у грудні, - глава МЗС Естонії Цахкна

єс

Європейський Союз планує офіційно оголосити про початок переговорів про вступ України у грудні цього року.

Це підтвердив "Суспільному" міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, інформує Цензор.НЕТ.

"Велике питання - це те, що ми маємо почати переговорний процес, офіційний переговорний процес з Україною щодо вступу до Європейського Союзу наприкінці цього року. Це дуже конкретний, дуже точний процес, який триває", - сказав він.

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Нагадаємо, про те, що ЄС готується розпочати переговори про вступ України до грудня спершу повідомило Politico з посиланням на неназваних дипломатів. 

Раніше повідомлялося, що ЄС та Україна у грудні проведуть засідання Ради асоціації.

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Але під час каденції Зеленського нас туди не приймуть !
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04.10.2023 11:35 Відповісти
Хоть би до цього часу, з Оману приїхали НАРЕШТІ оті інвестори, про яких так розповідали особи з квартального уряду!
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04.10.2023 11:35 Відповісти
 
 