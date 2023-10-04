Смерть українця Никифоренка в польському витверезнику: опубліковано відео катувань поліції. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
До українця Дмитра Никифоренка, який два роки тому помер у витверезнику Вроцлава, були застосовані тортури з боку поліції Польщі.
Про це свідчить відео, яке опублікувало польське видання Onet, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Дмитро Никифоренко, родом з Вінницької області, працював у Польщі на будівництві. 30 липня 2021 року він повертався з барбекю разом з колегами, на якому усі випивали, і Дмитро також був п’яним.
Пізніше перевірка показала, що в його крові було 1,5 проміле алкоголю. Як підкреслює видання, всупереч першим повідомленням поліції, в його тілі не знайшли наркотиків або стимуляторів.
Дмитро повертався додому автобусом, де жодного разу не поводився агресивно. Всупереч пізнішим заявам поліції, він нікого не принижував, не поводився гучно чи непристойно, а у якийсь момент просто заснув.
Поліція наполягала, що Дмитро був агресивним і нібито намагався завдати собі шкоди, вдарившись головою об вікно. Утім, підкреслює видання, насправді нічого подібного в автобусі зафіксовано не було. Коли автобус прибув на кінцеву та водій не зміг розбудити пасажира, до Дмитра викликали швидку, а згодом і поліцію, яка забрала його до витверезника.
О 22:27 Дмитра зняла камера, встановлена перед входом до Вроцлавського центру допомоги особам у стані алкогольного сп'яніння. Кілька років тому міська влада передала приміщення Асоціації взаємодопомоги імені кардинала Стефана Вишинського після того, як через недбалість персоналу там заживо згоріла п'яна жінка, прив'язана пасками до ліжка.
Дмитра заводили у приміщення у наручниках із незрозумілих причин. Кадри, зняті через кілька хвилин, і свідчення поліцейських доводять, що перед самим виходом з машини проти нього застосували сльозогінний газ. На обличчі Дмитра було видно свіжі сліди.
Видання наводить також висновок для суду молодшого інспектора поліції у відставці Томаша Мацуги, який той зробив на основі аналізу запису з камер спостереження.
Згідно із записом, силу до Дмитра почали застосовувати о 22:41, а о 23:06 медики вже почали проводити реанімаційні заходи, які не допомогли врятувати чоловіка.
Згідно з висновком Мацуги, на кадрах видно, як о 22:41 Дмитра за руки і за ноги четверо людей занесли у кімнату та поклали на ліжко. З того часу його постійно утримували працівники витверезника і поліцейські, тиснули на нього табельним кийком, притискали до ліжка і завдавали ударів. На відео чітко видно, що Дмитро був знерухомленим. У якийсь момент один з поліцейських сів на спину лежачого.
Приблизно о 22:57 його вже не тримали, він нерухомо лежав на ліжку, присутні - троє поліцейських, два чоловіки і три жінки - стояли і спостерігали за лежачим Дмитром. Розв’язавши ноги та перевіривши його стан здоров’я, чоловіка поклали на підлогу та почали надавати першу допомогу. За кілька хвилин безуспішні зусилля продовжили медики.
Смерть Никифоренка намагалися замовчувати. Рідним українця повідомили лише, що він помер під час втручання поліції через припинення серцебиття.
Внутрішнє поліцейське провадження, відсторонення та звільнення зі служби поліцейських, які брали участь у тортурах, відбулися лише після публікації матеріалу у виданні Wyborcza.
У березні цього року обвинувальний акт проти восьми осіб дійшов до суду. Прокуратура звинуватила трьох поліцейських і двох працівників витверезника у знущаннях над українцем і побитті його до смерті.
Четвертого співробітника поліції звинувачують у ненаданні допомоги Дмитру: за версією слідства, він спостерігав за тим, як того катують, і нічого не зробив, щоб протидіяти ситуації.
Жінці-медику, яка працювала в центрі і не змогла запобігти насильству над Дмитром, своєю чергою інкримінують вбивство через необережність.
Ще двоє обвинувачених також є співробітницями витверезника, які нібито брали участь у приховуванні інциденту.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.rbc.ua/rus/styler/dmitra-dushili-bili-i-rizali-vrotslavi-politseyski-1696412539.html
Дякую за посилання)
Потерпівший чинив опір на протязі 20 хвилин - для чого? Алкоголь -ось причина!
За кордоном,непокора вимогам поліції тяжкий вчинок.
Як наслідок - загинула людина. І Польща притягує до відповідальності поліцейських та медиків.
В Україні наприклад застрелили дитину на дитячій площадці...і ніхто не сидить!
Чоловіка доставили у витверезник в наручниках. Запис відеокамер і свідчення міліції доводять, що його отруїли газом безпосередньо перед тим, як вийти з поліцейської машини - свіжі сліди цього видно на обличчі Дмитра.
Одразу після прибуття на місце всі камери, які поліцейські носять на тілі, вимкнули, щоб не записувати подальші події. Протягом наступного десятка хвилин над Дмитром знущалися семеро осіб: поліцейські та працівники витверезника. Його били руками, ногами, душили і тиснули кийками. А коли він переставав рухатися, намагалися вдавати, що він під кайфом.
О 22.57 серце молодика зупинилось. Правоохоронці викликали бригаду швидкої допомоги забрати тіло і змусили їх засвідчити, що він помер дорогою до лікарні.
https://www.rbc.ua/rus/styler/dmitra-dushili-bili-i-rizali-vrotslavi-politseyski-1696412539.html
зачинили б у кімнаті з кушеткою, проспався б та й виписали б штраф!
Ботоферма працює.
І чого ви тат сидете тоді? Тож "польські курви".
P.S. Не уявляю собі як Google може "забаніти". Ви з технологіями не дружні Або пишете з власного досвіду, бо з оркостану. Там дійсно американські компанії перестали надавати сервіси, в тому числі і Google.
Ни Балтия, ни Финляндия до такого не опустились.
разницу чувствуем? чи дивні в вас погляди??
кацап -завше кацап
польський рагуль - завше польський рагуль
дяка Богові: щось є незмінного в цьому світі
Зброї в нас теж навіть без ядерної було більш ніж досить для захисту.
Я все ж таки схиляюсь про байдужість нашого посольства/відомства. А якщо нашим то не бентежить, то поляків і взагалі.
Таке трапляється час від часу, не принципово чи Польщі чи над Іраном.
це все, що треба знати про "братній народ"
Что вынуждало его "вырываться"...яне знаю..., возможно на фоне объяснения ему было плохо и он хотел изменить положение своего тела...
Но так или иначе - издевательств над ним не было!
Скотский народец.
Сподіваюсь на справедливий суд над цими виродками!
"его пытаются зафикисировать пять здоровых мужиков и с большим трудом"..- Ну и убить за одно, да ладно, чего уж там!!
Доброго дня!
Шавновна пані Ольго, дуже Вас прошу підписати мою фотографію з Дімою на початку статті так, як це подано у першоджерелі.
Onet
Dmytro Nikiforenko z kuzynką Julią Stetsiurą na krótko przed śmiercią
Буду Вам дуже вдячна!
З повагою,
Юля Стецюра