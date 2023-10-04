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Польща (8255) катування (580) смерть (6708) українці (2507)

Смерть українця Никифоренка в польському витверезнику: опубліковано відео катувань поліції. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

До українця Дмитра Никифоренка, який два роки тому помер у витверезнику Вроцлава, були застосовані тортури з боку поліції Польщі.

Про це свідчить відео, яке опублікувало польське видання Onet, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Дмитро Никифоренко, родом з Вінницької області, працював у Польщі на будівництві. 30 липня 2021 року він повертався з барбекю разом з колегами, на якому усі випивали, і Дмитро також був п’яним.

Смерть українця Никифоренка в польському витверезнику: опубліковано відео катувань поліції 01

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Пізніше перевірка показала, що в його крові було 1,5 проміле алкоголю. Як підкреслює видання, всупереч першим повідомленням поліції, в його тілі не знайшли наркотиків або стимуляторів.

Дмитро повертався додому автобусом, де жодного разу не поводився агресивно. Всупереч пізнішим заявам поліції, він нікого не принижував, не поводився гучно чи непристойно, а у якийсь момент просто заснув.

Поліція наполягала, що Дмитро був агресивним і нібито намагався завдати собі шкоди, вдарившись головою об вікно. Утім, підкреслює видання, насправді нічого подібного в автобусі зафіксовано не було. Коли автобус прибув на кінцеву та водій не зміг розбудити пасажира, до Дмитра викликали швидку, а згодом і поліцію, яка забрала його до витверезника.

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О 22:27 Дмитра зняла камера, встановлена перед входом до Вроцлавського центру допомоги особам у стані алкогольного сп'яніння. Кілька років тому міська влада передала приміщення Асоціації взаємодопомоги імені кардинала Стефана Вишинського після того, як через недбалість персоналу там заживо згоріла п'яна жінка, прив'язана пасками до ліжка.

Смерть українця Никифоренка в польському витверезнику: опубліковано відео катувань поліції 02

Дмитра заводили у приміщення у наручниках із незрозумілих причин. Кадри, зняті через кілька хвилин, і свідчення поліцейських доводять, що перед самим виходом з машини проти нього застосували сльозогінний газ. На обличчі Дмитра було видно свіжі сліди.

Також читайте: "Кадирівець" Агмерзоєв катував військовополонених та вимагав гроші у їхніх рідних після окупації Мелітопольського району, - СБУ

Видання наводить також висновок для суду молодшого інспектора поліції у відставці Томаша Мацуги, який той зробив на основі аналізу запису з камер спостереження.

Згідно із записом, силу до Дмитра почали застосовувати о 22:41, а о 23:06 медики вже почали проводити реанімаційні заходи, які не допомогли врятувати чоловіка.

Смерть українця Никифоренка в польському витверезнику: опубліковано відео катувань поліції 03

Згідно з висновком Мацуги, на кадрах видно, як о 22:41 Дмитра за руки і за ноги четверо людей занесли у кімнату та поклали на ліжко. З того часу його постійно утримували працівники витверезника і поліцейські, тиснули на нього табельним кийком, притискали до ліжка і завдавали ударів. На відео чітко видно, що Дмитро був знерухомленим. У якийсь момент один з поліцейських сів на спину лежачого.

Смерть українця Никифоренка в польському витверезнику: опубліковано відео катувань поліції 04

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Приблизно о 22:57 його вже не тримали, він нерухомо лежав на ліжку, присутні - троє поліцейських, два чоловіки і три жінки - стояли і спостерігали за лежачим Дмитром. Розв’язавши ноги та перевіривши його стан здоров’я, чоловіка поклали на підлогу та почали надавати першу допомогу. За кілька хвилин безуспішні зусилля продовжили медики.

Смерть Никифоренка намагалися замовчувати. Рідним українця повідомили лише, що він помер під час втручання поліції через припинення серцебиття.

Смерть українця Никифоренка в польському витверезнику: опубліковано відео катувань поліції 05

Внутрішнє поліцейське провадження, відсторонення та звільнення зі служби поліцейських, які брали участь у тортурах, відбулися лише після публікації матеріалу у виданні Wyborcza.

Дивіться: Російські військові катують на допиті полоненого українського воїна. ВIДЕО 18+

У березні цього року обвинувальний акт проти восьми осіб дійшов до суду. Прокуратура звинуватила трьох поліцейських і двох працівників витверезника у знущаннях над українцем і побитті його до смерті.

Четвертого співробітника поліції звинувачують у ненаданні допомоги Дмитру: за версією слідства, він спостерігав за тим, як того катують, і нічого не зробив, щоб протидіяти ситуації.

Жінці-медику, яка працювала в центрі і не змогла запобігти насильству над Дмитром, своєю чергою інкримінують вбивство через необережність.

Ще двоє обвинувачених також є співробітницями витверезника, які нібито брали участь у приховуванні інциденту.

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Топ коментарі
+34
Очевидно, що "хтось" старанно вбиває між Україною і Польщею клин. Цікаво, хто б то міг бути, ге?
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04.10.2023 12:07
+28
Цікаво, чому це все спливає саме зараз?
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04.10.2023 12:05
+25
Два роки відео було десь "загубленим", а тут, коли тільки-тільки почала спадати піна "зернової війни" - опа, знайшлось. Збіг?
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04.10.2023 12:06
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Під час останнього засідання батько Дмитра заявив, що він мав двох синів і обидвох втратив. Одного вбили в Польщі, а другого - "забрала" Росія (старший син Роман пішов на фронт і зник безвісти).

https://www.rbc.ua/rus/styler/dmitra-dushili-bili-i-rizali-vrotslavi-politseyski-1696412539.html
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04.10.2023 13:29 Відповісти
сумно((
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04.10.2023 14:17 Відповісти
Який жах! Бідний батько..😌
Дякую за посилання)
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05.10.2023 02:55 Відповісти
В цій ситуації винні дві сторони,як потерпівший так і поліція.
Потерпівший чинив опір на протязі 20 хвилин - для чого? Алкоголь -ось причина!
За кордоном,непокора вимогам поліції тяжкий вчинок.
Як наслідок - загинула людина. І Польща притягує до відповідальності поліцейських та медиків.
В Україні наприклад застрелили дитину на дитячій площадці...і ніхто не сидить!
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04.10.2023 13:30 Відповісти
Поліція наполягала, що Дмитро був агресивним. Однак моніторинг автобусів, який документує всю поїздку, цього не фіксує.
Чоловіка доставили у витверезник в наручниках. Запис відеокамер і свідчення міліції доводять, що його отруїли газом безпосередньо перед тим, як вийти з поліцейської машини - свіжі сліди цього видно на обличчі Дмитра.

Одразу після прибуття на місце всі камери, які поліцейські носять на тілі, вимкнули, щоб не записувати подальші події. Протягом наступного десятка хвилин над Дмитром знущалися семеро осіб: поліцейські та працівники витверезника. Його били руками, ногами, душили і тиснули кийками. А коли він переставав рухатися, намагалися вдавати, що він під кайфом.

О 22.57 серце молодика зупинилось. Правоохоронці викликали бригаду швидкої допомоги забрати тіло і змусили їх засвідчити, що він помер дорогою до лікарні.
https://www.rbc.ua/rus/styler/dmitra-dushili-bili-i-rizali-vrotslavi-politseyski-1696412539.html
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04.10.2023 13:46 Відповісти
А поліція теж дуже "розумна" вести діалоги з пяними,
зачинили б у кімнаті з кушеткою, проспався б та й виписали б штраф!
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04.10.2023 13:54 Відповісти
Братні відносини між нашими народами. В одному відео.
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04.10.2023 13:37 Відповісти
Краще бути тверезим - довше проживеш
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04.10.2023 13:39 Відповісти
Який наіф
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04.10.2023 15:06 Відповісти
Багато бухаєш ?
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04.10.2023 20:49 Відповісти
в мене стійке відчуття, що всі ці інциденти (з українською ракетою, з "катуванням українця у витверезнику") стають відомими не просто так. Цими новинами керують. Хтось ну дуже хоче нас посварити з поляками. Навіть "не здогадуюся" хто саме цього хоче. Оно вже і кацапські вуха повилазили, співають тут про "вбивство за національною ознакою", хоча жодного слова за "національну ознаку" я не побачила. В польщі до мільона українців зараз перебувають, то де ж "катування" та "вбивства за національною ознакою" всіх тих українців??
Ботоферма працює.
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04.10.2023 13:46 Відповісти
Заяви прем'єра Моравецького про припинення будь-якого імпорту з України, про припинення допомоги українським біженцям, про "невдячність" українців теж кацапи робили? Чи може це просто особистості польської курви? Може ще і за це вбивство їм подякувати, не надякувались ще?
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04.10.2023 13:54 Відповісти
в мене дещо інше ставлення до цієї країни. Коли моя племінниця з маленьким сином та її мамою на самому початку війни тікали з країни, їхали у Польщу, а звідти у Литву, то на вокзалі біля потягу їх зустрічали поляки, пропонували зупинитися в них, пхали їм габургери та іншу їжу у рюкзаки та сумки. Тому, в мене немає ненависті до поляків. В кожного свій досвід. І я точно не хочу сварится з цією країною.
І чого ви тат сидете тоді? Тож "польські курви".
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04.10.2023 14:15 Відповісти
Є поляки - а є польські політики, бо це так зручно - в Польщі проблеми але політики починають " українці погані згадайте Волинь Бандеру - а особливо упороті політики шей можуть заявити шо немає ніякого Львова є Лемберг і він наш".
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04.10.2023 14:42 Відповісти
тут згодна на 100 відсотків. Але ще є і звичайні українці та українські політики. Але посварити намагаються саме простих українців та поляків, щоб вивести цю справу на внутрішньо національний рівень свідомості. Принаймні така тенденція відслідковується, інакше навіщо закладати на форумах, де спілкуються пересічні, такі наративи!
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04.10.2023 15:26 Відповісти
60% "простых поляков" против помощи Украине. Это все, что надо знать про этих гондонов. А помогали - бо пересрали. Думали, что они следующие.
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05.10.2023 01:19 Відповісти
Власноруч рахували, чи в методичці прочитали?
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05.10.2023 09:31 Відповісти
статистику читаем. Или вас гугл забанил? Статья была на цензоре.
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06.10.2023 00:22 Відповісти
Справді? Ну то може посилання дасте?
P.S. Не уявляю собі як Google може "забаніти". Ви з технологіями не дружні Або пишете з власного досвіду, бо з оркостану. Там дійсно американські компанії перестали надавати сервіси, в тому числі і Google.
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14.10.2023 12:51 Відповісти
для тупых. Это был сарказм.
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14.10.2023 18:07 Відповісти
багато хто "пересрав", країни Балтії наприклад, усі три. Фінляндія. То що - всі "гондони"? Тому, що піклуються про безпеку своїх країн? Дивні в вас погляди.
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05.10.2023 11:38 Відповісти
сраная польша в отличии от стран балтии и финляндии, после того как пришла в себя с перепугу, моментально нам начала ставить палки в колеса, сравнивать с утопленником, зерно и т.п.
Ни Балтия, ни Финляндия до такого не опустились.
разницу чувствуем? чи дивні в вас погляди??
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06.10.2023 00:21 Відповісти
"немає ніякого Львова є Лемберг і він наш"... німці?!!
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04.10.2023 16:13 Відповісти
Да кстати, в рашке сейчас больше всех украинских беженцев. Ни одного упоминания за два года. А про Польшу все время, в основном негатива.
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04.10.2023 14:01 Відповісти
це тобі по тєліку соловйоб сказав?
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04.10.2023 15:02 Відповісти
Світ починався з дикуна, тобто ЗВІРА(Адам та звірі) - Еви ще не існує. Потім БОГ через час створює Еву, - це як перша модель Форда, та десь серединна(не остання), бо Адаму було ***** на дерева, що росли в саду БОГА(мізки тваринні). Що було не ***** Еві? - Стати "на шару" богинею. БОГ сказав ***, - йди повчись та пов,***** в світі добра і зла, добре вчитимешся можливо й станеш, але й по сьогодні Еви прагнуть шари. Потім був Ной, що молив БОГА спасти його, і якби він не вийняв руки з сраки та не будував ковчег, то отримав би каюк. Але він ПОСЛУХАВ БОГА=ПОВІРИВ БОГА(*****, а "не в БОГА"), НОВИЙ СВІТ(СКОТИНИ ЩО ТЯВКАЄ) ЗАКІНЧИВСЯ БІЛЯ СТІНИ ТЯВКАННЯ, період часу розвитку "скотина" від Ноя до СТІНИ НОЯ(ПЛАЧУ). Далі новий період, зветься ЛЮДИНА, тобто ті, хто працею рук та розуму почали здобувати подібність БОГУ, з цього часу йде відбір РАЮ. Чому так? Так тому, що на початку книги Буття БОГ говорить що РАЙ треба обробляти, щоб він залишався РАЄМ, дикому Адаму це не по плечу і не по ***, ХТО НЕ ВІРИТЬ ЇДЕ В ДЖУНГЛІ ТА ДИВИТЬСЯ ДИКИХ АДАМІВ, частина яких мешкає і в цьому світі. Чому? Бо всепрощення дикуну в розвинутому світі дає тільки одне - продовжувати бути дикуном, ЗАКОН ЖЕ БОГА требує виконання ДЕСЯТИ ЗАПОВІДЕЙ при праці руками та розумом. ТЕ, ЩО ЗВЕТЬСЯ СЬОГОДНІ ЯК ЗВІР ТА СКОТИНА Є ХВІСТ ЦИВІЛІЗАЦІЇ(Ева така). Тому в Одкровенні Іоанна сказано, що Ангел, що сходить з неба поставить ноги, одну на морі, іншу на суші, і змінить хвіст Еви(відрубає) поставивши її на ноги. Наразі Ангел давно вже виконав це дійство, тобто відділив людей що РАЮ(закон) від тих, що "молитвою=ниттям=на шару" прагнули в нього війти, змінивши одежу земну на небесну Ангел відведе їх до НОВОЇ ЗЕМЛІ - РАЮ, що має НОВИЙ ЗАКОН ОДЕЖ ТА СТОЛІВ. Тобто ті, хто здобув знання про цей світ, підтримує БОГА як БАТЬКА, ТА ВИКОНУЄ БАТЬКІВСТВО СВІТУ його залишать. Ті ж хто "шарово"(чужою працею) будуть перевдягнені в Адамові шкури (пещерне воскресіння) та почнеть вчитись спочатку. Не вірите? Щиро, щиріше сказати й не зможу: - МЕНІ *****, бо як ви дбали про РУКИ БОГА, так подбають і про вас. АРХ М
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04.10.2023 13:49 Відповісти
Коля,в лікарні інтернет провели?
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07.06.2024 00:10 Відповісти
Рішення щодо поліцейських прийматиме суд. Щодо мети наративу - питання: чому НІМЕЦЬКИЙ ПОРТАЛ (Onet) розміщує тему 2-річної давності саме перед виборами?
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04.10.2023 14:02 Відповісти
тому, що вибори. Сподіваюсь уся ця рашистська мишина метушня скоро закінчиться.
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04.10.2023 14:16 Відповісти
Поки що Німеччина хоче скинути нинішній уряд і замінити його німецькими маріонетками. Можна собі уявити ефект - Шольц помножений на два. Саботування поставок зброї через аеропорт Жешув, вимоги «негайного миру» та чергове "перезавантаження" з Росією. Путін назвав Туска "нашою людиною у Варшаві"
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04.10.2023 16:02 Відповісти
ага: вибори-кольори

кацап -завше кацап

польський рагуль - завше польський рагуль

дяка Богові: щось є незмінного в цьому світі
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04.10.2023 16:39 Відповісти
А баран завжди баран...
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04.10.2023 16:44 Відповісти
тут тільки один баран із польським прапорцем, проте дуже креативний і галасливий)
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04.10.2023 16:47 Відповісти
тут тільки один кацапський баран з українським прапором (бо пише з Севастополя) , проте не дуже креативний
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04.10.2023 16:57 Відповісти
вишкребку, пишу зі Львова, де таких, як ось ти, добре пам'ятають - і завше радо вітатимуть, коли завітаєш до нас
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04.10.2023 17:02 Відповісти
А я пишу з Хрещатика і не збираюся відвідувати Севастополь (мої ракети швидше)
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04.10.2023 17:50 Відповісти
Для немцев PiS как заноза в заднице.
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04.10.2023 15:01 Відповісти
Ще один недорізаний...
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04.10.2023 19:37 Відповісти
А взагалі 300% винні ми самі.Незалежність отримали фактично разом,потенціал економічний в України був набагато більший,треба щоб поляки до нас на роботу їздилиа не ми до їх.А в що ми перетворилися,самі бачимо.
Зброї в нас теж навіть без ядерної було більш ніж досить для захисту.
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04.10.2023 14:25 Відповісти
Для початку непогано було б ознайомитись з тим, скільки ЄС вгатив грошей, щоб відновити польську економіку після "реформ Бальцеровича" і згадати, що польська економіка до цих пір є ДОТАЦІЙНОЮ, себто, не здатна, навіть, утримувати саму себе.
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04.10.2023 15:29 Відповісти
це очевидна дурниця
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04.10.2023 16:08 Відповісти
Вчи матчастину.
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04.10.2023 16:10 Відповісти
Вчи ікебану
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04.10.2023 16:24 Відповісти
Давня справа, вже на початку того випадку польські ресурси писали про не відповідність інформації. Не маю уявлення як це так довго висіло?!
Я все ж таки схиляюсь про байдужість нашого посольства/відомства. А якщо нашим то не бентежить, то поляків і взагалі.
Таке трапляється час від часу, не принципово чи Польщі чи над Іраном.
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04.10.2023 14:31 Відповісти
Кажете, що він поводив себе чемно та тихо, а на відео він буянить. Виглядає все наступним чином: заробітчанин буханув за кордоном, його десь зловили за знаходження у громадському місці в стані алкогольного сп'яніння, запропонували здати тест на алкоголь, розуміючи, що тест покаже факт вживання, а можливо він ще й працював нелегально, що також буде вкрито, хлопець почав чинити опір, аб уникнути депортації і обламу його заробітчанства. Це ніяким чином не виправдовує непрофесіоналізму співробітників поліції, які очевидно перевищили свої повноваження і не змогли належним чином впоратися з буйним, а також не виправдовує халатності лікарів. Вони однозначно мають сидіти! Але я б також на міці редакції Цензор Нет перевірив би авторку статті на можливий факт співробітництва зі спецслужбами рф. Якимось дивним співпадінням стаття виходить саме зараз, коли є певні тертя у відносинах між Україною та Польшею та потрібна максимальна консолідація у протидії агресії рф. Подія сталась 2 роки тому, злочинці встановлені і покарані, але Ольга знов піднімає цю тему. Що ще знайдете у далекому минулому, "волинську різанну"?
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04.10.2023 14:49 Відповісти
Який ще " хлопець почав чинити опір " ..? Та він був бухим добре , це просто вбивці , поліція і співробітники познущались над ним . І не відомо як вплив факт його українського походження . Співчуття батькам ..
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04.10.2023 15:34 Відповісти
подивіться відео уважно: там ще й кілька самиць скаче

це все, що треба знати про "братній народ"
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04.10.2023 16:35 Відповісти
Цікаво зараз, коли поляки почали бикувати проти України через експорт нашого зерна, читати тут коментарі.
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04.10.2023 17:33 Відповісти
Пшецькі ********.
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04.10.2023 18:53 Відповісти
Я не УВИДЕЛ пыток! Я увидел, что группа людей пытается УДЕРЖАТЬ человека..., который вырывается ...

Что вынуждало его "вырываться"...яне знаю..., возможно на фоне объяснения ему было плохо и он хотел изменить положение своего тела...

Но так или иначе - издевательств над ним не было!
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04.10.2023 22:25 Відповісти
Це все, що треба знати про пшеків і про їхню надмінну пихатість. Це не клин між стосунки, це вони такі є. Я особисто знайомий з булінгом з їх сторони. Тому не пропущу можливості натовкти пику таким завзятим. Де б ти не приїхав, всюди знайдеться пшек який буде казати "чого пшиєхав опцокрайовець." Дружити з ними, себе не поважати.
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04.10.2023 22:56 Відповісти
Ну у мене теж негативний досвід був із ними, але був і позитивний, люди різні скрізь.
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05.10.2023 01:07 Відповісти
А що це таке "опцокрайовець"? Що це означає?
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05.10.2023 03:31 Відповісти
Заробітчанин
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05.10.2023 05:29 Відповісти
Іноземець,дослівно,з чужого краю
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07.06.2024 00:13 Відповісти
ну это вам не блм. На золотой гроб несколько миллиардов паны поляки не хотят ему собрать? параллели те же вообще-то.
Скотский народец.
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05.10.2023 01:22 Відповісти
Не знаю, як за весь народец.. Але ці поліцаї і медперсонал поводили себе жахливо! І скоїли злочин. Вони вбили людину, яку перед цим катували.
Сподіваюсь на справедливий суд над цими виродками!
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05.10.2023 03:39 Відповісти
на видео пьяный вырывается и сильно. его пытаются зафикисировать пять здоровых мужиков и с большим трудом. Помню, лет 30 назад, когда в дурку ещё брали алкашей с такими было много проблем. Они буйные и бывают сильные. Два санитара и наряд полиции с трудом справляется. Какова причина смерти - не указано.
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05.10.2023 02:55 Відповісти
"пьяный вырывается и сильно" - а, ну да, за это надо его бить!

"его пытаются зафикисировать пять здоровых мужиков и с большим трудом"..- Ну и убить за одно, да ладно, чего уж там!!
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05.10.2023 03:35 Відповісти
Вы работали с психбольными, или буйными алкашами? Я работал. На видео ударов нет. Полицейский стоя его взял за шею, второй сделал подсечку. На койке держали всемером. Он очень брыкался и буянил. Могли, конечно сильно где-то надавить. Плюс алкоголь. Нужно знать причину смерти.
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05.10.2023 06:21 Відповісти
Поверьте, скрутить буйнопомешанного - это тяжелая и рискованная задачка.
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05.10.2023 06:23 Відповісти
Black Lives Matter як політтехнологія. Сорос лізе у Польщу.
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05.10.2023 12:51 Відповісти
Звернення до авторки статті

Доброго дня!

Шавновна пані Ольго, дуже Вас прошу підписати мою фотографію з Дімою на початку статті так, як це подано у першоджерелі.

Onet
Dmytro Nikiforenko z kuzynką Julią Stetsiurą na krótko przed śmiercią

Буду Вам дуже вдячна!

З повагою,
Юля Стецюра
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05.10.2023 16:01 Відповісти
Просто виродки, надіюсь вони несуть відповідальність за скоєне. Таким не місце у суспільстві взагалі. Мразі!
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06.10.2023 15:23 Відповісти
Підори,подивися відео Затримання то там вбивств
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07.06.2024 07:30 Відповісти
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