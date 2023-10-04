У боях за Україну загинув музикант гурту "КораЛЛі", пластун з Івано-Франківська Андрій Чепіль

На Запорізькому напрямку поблизу села Роботине 28 червня загинув музикант-саксофоніст та військовий з Івано-Франківська Андрій Чепіль.

Про це повідомили на Facebook-сторінці організації "Пласт - український скаутинг", інформує Цензор.НЕТ.

У 2001 року разом зі старшим братом Віталієм і молодшим Орестом долучився до скаутської організації "Пласт". Був новаком рою "Бобренята" з гнізда "Лісові бешкетники". Згодом - юнак гуртка "Саламандери" 79 куреня імені Липинського.

"У курінному проводі був фотографом. Учасник курінного табору "ЕНД-1". Активіст багатьох пластових подій, вишколів, мандрівок, акцій. Активно пластував орієнтовно до 2008 року, проте згодом на запрошення організації завжди долучався до пластових подій", - згадують в організації.

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Проходив строкову службу у військовому оркестрі почесної варти при президентському полку. Після повномасштабного російського вторгнення в березні 2022 р. мобілізований до війська. Спершу брав участь у бойових діях на Харківщині, біля Ізюма, та Куп’янська, як кулеметник в одному з підрозділів ЗСУ. Згодом з власної ініціативи був переведений до 47-ої окремої механізованої бригади "Маґура". Брав участь у спеціалізованих військових навчаннях у Німеччині, де здобував навики роботи на бойовій машині "Бредлі". Був головним сержантом взводу, командиром бойової машини, та виконував обов’язки командира взводу.

Про загибель Андрія Чепіля стало відомо 4 жовтня.