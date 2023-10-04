СБУ уразила новітній російський комплекс ППО С-400 "Тріумф" на Бєлгородщині. ВIДЕО

СБУ уразила комплекс ППО С-400 "Тріумф" на Бєлгородщині. Ціна такого комплексу - 1,2 млрд дол. США

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на викладених росіянами відео чути близько 20 вибухів в місці розташування "Тріумфа" та його РЛС. У цей час в сусідніх населених пунктах зникло світло.

Це вже другий комплекс "Тріумф", який СБУ "забавовнила" за останній місяць. Перший було уражено в Євпаторії 14 вересня.

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