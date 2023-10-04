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СБУ уразила новітній російський комплекс ППО С-400 "Тріумф" на Бєлгородщині. ВIДЕО

СБУ уразила комплекс ППО С-400 "Тріумф" на Бєлгородщині. Ціна такого комплексу - 1,2 млрд дол. США

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на викладених росіянами відео чути близько 20 вибухів в місці розташування "Тріумфа" та його РЛС. У цей час в сусідніх населених пунктах зникло світло.

Це вже другий комплекс "Тріумф", який СБУ "забавовнила" за останній місяць. Перший було уражено в Євпаторії 14 вересня.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБУ та ВМС біля Євпаторії знищили російську ППО "Тріумф" вартістю $1,2 млрд, - джерела. ВIДЕО

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Топ коментарі
+36
Дуже інформативне відео.
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04.10.2023 12:51
+25
Файно, файно.
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04.10.2023 12:51
+24
Якшо дивитися вікіпєдію то в них багато чого є. І надзвукові крилаті ракети, і ракети на атомному движку, і не маючі аналогів в світі танки і літаки.
А по факту знімають комплеси ППО зі стратегічних аеродромів, бо Мацкву і диряву лінію фронту прикрити нема чим.
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04.10.2023 13:03
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Файно, файно.
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04.10.2023 12:51 Відповісти
Красотища. Особенно на видео понравилось, как С-400 разлетается на куски и грохот, аж уши заложило...
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04.10.2023 15:56 Відповісти
Дуже інформативне відео.
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04.10.2023 12:51 Відповісти
росіяне знимали 🥴
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04.10.2023 13:14 Відповісти
Та да... Краще б нічого...
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04.10.2023 14:23 Відповісти
салют БНР
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04.10.2023 12:51 Відповісти
это классно, но на 2022 у них было 60 дивизионов ( вики) с-400, Украина получила всего 3и дивизиона Пэтриот.
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04.10.2023 12:54 Відповісти
и 18 к танков на бумаге)
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04.10.2023 13:03 Відповісти
А зачем тогда рашка гаубицы Д-44 40х годов использует?
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04.10.2023 13:39 Відповісти
Всех самоходок 152, 203, 240 подчеркиваю всех было произведено окло 4500 штук сколько реально у них осталось никто не знает даже они, Чернык говорит что всех пушек (всех калибров и годов ) у них остолось максимум 5к следующим летом будет видно уже точно.
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04.10.2023 14:01 Відповісти
Якшо дивитися вікіпєдію то в них багато чого є. І надзвукові крилаті ракети, і ракети на атомному движку, і не маючі аналогів в світі танки і літаки.
А по факту знімають комплеси ППО зі стратегічних аеродромів, бо Мацкву і диряву лінію фронту прикрити нема чим.
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04.10.2023 13:03 Відповісти
у тебя есть доступ к базе ЦРУ ? Тогда поделись, у меня только Вики, а если нет тогда не умничай.
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04.10.2023 13:06 Відповісти
если в викки написать в Украине 50 дивизионов с400 что ты подумаешь? кто викки пишет? та хоть ты пиши)
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04.10.2023 19:41 Відповісти
а якщо сидіти та пердіти в диван, то в підарів взагалі нічого нема, а якщо сходити у штурма чи побувати на нулі, то все виглядає інакше! задовбали ви суки тупі! кацапи це серйозний ворог, але перемога буде за Україною, але не завдяки таким дебілам як ти!
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05.10.2023 03:34 Відповісти
Угадай: Кто пишет статьи на Вики?
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04.10.2023 14:19 Відповісти
60 для найбільшого болота у світі - не так вже й багато
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04.10.2023 21:36 Відповісти
Перепрошую - а звідки взялась інформація, що "СБУ уразила новітній російський комплекс..."? Де посилання на офіційне першоджерело?

Не можно ж таким вважати якійсь ТГ-канал, хай навіть і Українській.
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04.10.2023 12:59 Відповісти
До речі ні одне серйозне ЗМІ не повідомляє цієї новини.
Скоріш за все новина розрахована на внутрішнього споживача, щоб відвести увагу від реального становища справ.
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04.10.2023 13:20 Відповісти
Це наслідки балабольства Буданова з командуючім рос.флотом. Тепер нам дуже не вірять
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04.10.2023 13:35 Відповісти
Чому тільки Буданова ? Все вище керівництво держави балаболи і злодії.
Все керівництво як брехало, так і продовжує брехати.
Всі прекрасно пам"ятають -
1. У 2023 звільнимо Крим.
2.Весняний наступ.
3. Літній наступ і т.д.....
Список можна продовжувати.....А скільки всяких експертів і анал і тиків розвелось, але ні один з них чомусь не сказав - українці, вас обманюють....
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04.10.2023 13:40 Відповісти
Ніколи стільки не брешуть, як під час війни, після полювання і до виборів.

Політика - це мистецтво пристосовуватися до обставин і отримувати користь з усього, навіть з того , що вам неприйнятне.
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04.10.2023 14:11 Відповісти
У YouTube ця новина є, а можна й почекати що скажуть інші ЗМІ, але є ті що це роблять першими: https://www.youtube.com/watch?v=GCAyNkgjmXE На території Білгородської народної республіки розгромлено 3 комплекси ППО С 400
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04.10.2023 14:54 Відповісти
А на ЮТУБі хто подає цю новину ? Телемарафон ? Піонтковський, Арестович , Фейгін ?
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04.10.2023 20:19 Відповісти
по вашей ссылке новость месячной давности без ссылок на какие-то источники и с совершенно бессмысленным слайд-шоу вместо видео
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04.10.2023 23:14 Відповісти
де ви дебіли вилупляєтесь?
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05.10.2023 03:41 Відповісти
перелік "СЕРйозних" ЗМІ, додайте будь - ласка
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04.10.2023 20:12 Відповісти
BBC CNN Блумберг ....
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04.10.2023 20:16 Відповісти
нічого вартого довіри. далі.
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04.10.2023 21:30 Відповісти
Радіосвобода. Німецька хвиля.
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04.10.2023 20:17 Відповісти
нічого вартого довіри. далі.
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04.10.2023 21:31 Відповісти
Російське мін.оборони це сказало в новині, що вони збили сто-пяцсот наших безпілотників. Вчиться читати між рядків
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04.10.2023 13:37 Відповісти
Рівень нашої журналістики))
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04.10.2023 14:03 Відповісти
Тобто ВИ все вже вирішили і ВСІ повинні із цим погодитись?! А може хоч трошки почекаєте задля перевірки, бо є фейкі, а є новина яку публікує хтось першим а інші вже потім після перевірки та підтвердження. То й не поспішайте, бо швидко можна й у дурні пошитися!
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04.10.2023 14:57 Відповісти
Боюсь що журналістики, принаймі української, вже немає
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04.10.2023 15:51 Відповісти
сюди б підійшла музика...Materia Primoris: The X-Files Theme
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04.10.2023 13:01 Відповісти
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04.10.2023 13:10 Відповісти
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04.10.2023 13:11 Відповісти
Тепер цю «вундервафлю» жодна країна не купить.
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04.10.2023 13:20 Відповісти
Супер новина!
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04.10.2023 13:31 Відповісти
чем паразили ?
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04.10.2023 13:34 Відповісти
Язиком будангі.
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04.10.2023 13:58 Відповісти
Я теж не дуже люблю коли керівництво країни чи спецслужби занадто публічне і занадто ******** давати інтерв'ю а то й у соцмережах щось публікувати, АЛЕ по перше - Буданов то ГУР а не СБУ, а по друге - він часто помилявся у прогнозах, але за фактом події казав те що дійсно відбулось!!!
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04.10.2023 15:33 Відповісти
На мій погляд занадто начГУР пуб
лічний.Я вже колись писав свої міркування по цій темі. А зараз мій допис є сарказмомна цю публічність.
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04.10.2023 19:43 Відповісти
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04.10.2023 14:10 Відповісти
"Ціна такого комлексу....", ну й що? Гроші для мордору аж ніяк не проблема. "Санкції" не дадуть збрехати. Успішність операції міряється не грошами.
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04.10.2023 14:23 Відповісти
Але чомусь саме грошима багацько рашистів вимірювали вартість знищення дешевих БПЛА у разі використання зенітних ракет. Тож з чого це ТАКИЙ пост в тебе "Богдан Сварга"?! Та й зрозуміти що новий подібний комплекс чи знищену його частину не так вже легко замінити бо подібні системи не тільки багато коштують, а й потребують електроніку західного виробництво котра під санкціями і часу, бо не місяць-два потрібно на виробництво нового!!!
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04.10.2023 14:39 Відповісти
Так про те й мова, що справа не в грошах, а в можливостях. Можливості вимірюються далеко не тільки грошима. А наголос робиться тільки на них. На решту аргументів редактор взагалі не звертає уваги. Щодо першого речення, то подібне вимірювання доцільне саме у випадку витрачання дорогого ********** на дешеву ціль.
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04.10.2023 15:04 Відповісти
Не буду сперечатися але якщо Ви набили добряче пику своєму ворогу та ще й при цьому він позбувся чогось не тільки важливого а й цінного, то Вам це принесе додаткове задоволення, тому не треба саме до цього чиплятися, бо це як приємний бонус.
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04.10.2023 15:28 Відповісти
А на мисі Тарханкут що було уражено ще до удару біля Євпаторії?! https://apostrophe.ua/ua/news/society/2023-08-23/v-gur-raskryili-detali-bavovnyi-na-myise-tarhankut-v-kryimu-vzryiv-popal-na-video/303331 У середу, 23 серпня, біля села Оленівка на мисі Тарханкут в Криму стався вибух, який знищив російську зенітно-ракетну систему великого та середнього радіуса дії С-400 "Тріумф".
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04.10.2023 14:35 Відповісти
От і виходить що не менше трьох, а не двох установок С-400 зазнали ураження!
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04.10.2023 14:41 Відповісти
может и больше, ведь каждый дивизион состоит из нескольких пусковых установок, радаров, пунктов управления и тд
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04.10.2023 23:18 Відповісти
Помню когда ордынцы поставили первый комплекс С-400 на боевое дежурство,то лапотные генералы в грудь себя кулаком били обещая что даже мышь летучая теперь мимо не пролетит,аналогов нет.
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04.10.2023 15:24 Відповісти
Надо название триумф , заменить на фиаско !
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04.10.2023 16:09 Відповісти
А от пішла ця інфа й в інших джерелах: https://war.obozrevatel.com/sbu-porazila-kompleks-pvo-s-400-triumf-stoimostyu-1-2-mlrd-v-belgorodskoj-oblasti-detali-operatsii-video.htm?_gl=1*sqolrz*_ga*MTYzOTQ3NzgzOC4xNjkyMjcxNzc2*_ga_JBX3X27G7H*MTY5NjQyNTIxNi41OS4wLjE2OTY0MjUyMTYuNjAuMC4w&_ga=2.174824426.93797862.1696312922-1639477838.1692271776 СБУ поразила комплекс ПВО С-400 "Триумф" стоимостью $1,2 млрд в Белгородской области: детали операции. Видео
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04.10.2023 16:17 Відповісти
То що, це "фейк" чи відповідає дійсності?! Може ті хто поспішив спростовувати цю інформацію визнають що вони рашисти або колаборанти й приймуть щурячого яду???!!!
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04.10.2023 16:19 Відповісти
Захисникам України, РЕСПЕКТ!!!
А з болота понабігало отих СРАТЬєхав з усіляких питань…
Відчутно їх зачепило, залік!
Смерть московитам ***** та їх агентам-ждунам!
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04.10.2023 16:51 Відповісти
Супер, супер!
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04.10.2023 17:40 Відповісти
дуже добре, і не за місяць а за три тижні...
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04.10.2023 19:24 Відповісти
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04.10.2023 19:45 Відповісти
Шо тріумф капут це добре, але навіть з ліхтариком я на відео той капут не розгледів.
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04.10.2023 21:03 Відповісти
Такими відосами скормлюють бариголісімуса України. Боневтік.
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04.10.2023 21:44 Відповісти
Комплекс,це багато одиниць техніки.А на відео,робота ппо.Є відео,де панцері знищувались,тори,буки і тд.Там гарантовано видно,що знищено.
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04.10.2023 21:52 Відповісти
НЕОБХОДИМО ПУТИНА СЕМЬЮ ЗАБОВОВНИТЬ ШОБ ОН РАЗВОВНЯЛСЯ !)
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05.01.2024 16:14 Відповісти
 
 