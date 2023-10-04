СБУ уразила новітній російський комплекс ППО С-400 "Тріумф" на Бєлгородщині. ВIДЕО
СБУ уразила комплекс ППО С-400 "Тріумф" на Бєлгородщині. Ціна такого комплексу - 1,2 млрд дол. США
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на викладених росіянами відео чути близько 20 вибухів в місці розташування "Тріумфа" та його РЛС. У цей час в сусідніх населених пунктах зникло світло.
Це вже другий комплекс "Тріумф", який СБУ "забавовнила" за останній місяць. Перший було уражено в Євпаторії 14 вересня.
Топ коментарі
+36 Александр Иванов 29ff5b68
показати весь коментар04.10.2023 12:51
+25 Юрий 60e2549a
показати весь коментар04.10.2023 12:51
+24 Зэлэный_Змий
показати весь коментар04.10.2023 13:03
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Будь ласка, зачекайте...
А по факту знімають комплеси ППО зі стратегічних аеродромів, бо Мацкву і диряву лінію фронту прикрити нема чим.
Не можно ж таким вважати якійсь ТГ-канал, хай навіть і Українській.
Скоріш за все новина розрахована на внутрішнього споживача, щоб відвести увагу від реального становища справ.
Все керівництво як брехало, так і продовжує брехати.
Всі прекрасно пам"ятають -
1. У 2023 звільнимо Крим.
2.Весняний наступ.
3. Літній наступ і т.д.....
Список можна продовжувати.....А скільки всяких експертів і анал і тиків розвелось, але ні один з них чомусь не сказав - українці, вас обманюють....
Політика - це мистецтво пристосовуватися до обставин і отримувати користь з усього, навіть з того , що вам неприйнятне.
лічний.Я вже колись писав свої міркування по цій темі. А зараз мій допис є сарказмомна цю публічність.
А з болота понабігало отих СРАТЬєхав з усіляких питань…
Відчутно їх зачепило, залік!
Смерть московитам ***** та їх агентам-ждунам!