МЗС: У ДТП в Італії загинули 4 українців, ще 4 - зазнали поранення
МЗС уточнило, що внаслідок ДТП з туристичним автобусом в Італії у вівторок, 3 жовтня, загинули 4 українців, ще 4 зазнали поранення, їм надається медична допомога.
Про це у коментарі ЄП повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, в Італії завершили ідентифікацію осіб, постраждалих у ДТП.
4 українців, які зазнали поранення, отримують медичну допомогу в лікарнях Местре, Тревізо та Падуї. Загроз їхньому життю немає.
Українські консули надають українцям консульську допомогу, тримають на контролі їхнє лікування та контактують із рідними.
Раніше МЗС повідомляло, що серед загиблих у ДТП з туристичним автобусом поблизу італійського міста Венеція є п’ятеро українців.
Нагадаємо 3 жовтня близько 20:00 у Венеції автобус з’їхав зі шляхопроводу, пробив огорожу й упав поблизу залізничної станції із висоти 10 м та спалахнув. Щонайменше 21 людина загинула і 15 зазнали поранень.
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Автобус не був туристичний, а автобус йшов по маршруту.
Як стверджують місцеві змі він був електричний і спалахнули саме акумулятори, коли автобус зачепив лінію струму, бо під шляхопроводом розміщений електрифіковані колії вокзалу.