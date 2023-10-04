МЗС: У ДТП в Італії загинули 4 українців, ще 4 - зазнали поранення

МЗС уточнило, що внаслідок ДТП з туристичним автобусом в Італії у вівторок, 3 жовтня, загинули 4 українців, ще 4 зазнали поранення, їм надається медична допомога.

Про це у коментарі ЄП повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в Італії завершили ідентифікацію осіб, постраждалих у ДТП.

4 українців, які зазнали поранення, отримують медичну допомогу в лікарнях Местре, Тревізо та Падуї. Загроз їхньому життю немає.

Українські консули надають українцям консульську допомогу, тримають на контролі їхнє лікування та контактують із рідними.

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Раніше МЗС повідомляло, що серед загиблих у ДТП з туристичним автобусом поблизу італійського міста Венеція є п’ятеро українців.

Нагадаємо 3 жовтня близько 20:00 у Венеції автобус з’їхав зі шляхопроводу, пробив огорожу й упав поблизу залізничної станції із висоти 10 м та спалахнув. Щонайменше 21 людина загинула і 15 зазнали поранень.