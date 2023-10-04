Багато дій, які робить Путін, дуже схожі на дії Гітлера, - ексспікер Палати представників США Маккарті
Ексспікер Палати представників США Кевін Маккарті після своєї відставки порівняв російського диктатора Володимира Путіна з Адольфом Гітлером.
Про це він повідомив під час брифінгу після голосування, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.Новини.
Маккартні зазначив, що підтримує передачу озброєнь Україні.
"Це означає не надсилання їм грошей, а озброєння. Мене справді непокоїть довгострокова перспектива", - сказав ексспікер Палати представників США.
Він також додав, що те, що відбувається зараз нагадує 1930-і роки
"Багато дій, які робить Путін, дуже схожі на дії Гітлера. Але зараз ми маємо щось ще гірше, ніж те, що сталося в 1930-ті роки", — заявив політик.
Нагадаємо, члени Палати представників США проголосували за усунення Кевіна Маккарті з посади спікера нижньої палати Конгресу. Тимчасовим спікером Палати призначено Патріка МакГенрі.
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По-перше, є ЯЗ, якою Захід сциться. По-друге, Захід виявився повністю неготовим до потоку солодкої дезінформації, яку майстерно використовує росія для руйнування демократій по всьому світу.
Просто всі "великі та незмінні вожді", які починають розширювати свою імперію за рахунок сусідів, діють однотипно
Щоправда, як він розрізняє два ці поняття, я не розумію. Усі досягнення сталіна у економіці було отримано за рахунок злочинів проти людини.
Усе, крім Голокосту, хуьло повторив
Сподіваюсь, США вже відпрацювали сценарій "холодної допомоги" UK зразка 1940÷41 і далі буде нормальний лендліз.
Чи чекають на новий ПерлХарбор?
Буде, обов'язково буде. Але років через 10÷15. Цей термін вам Україна вже подарувала.
Радість схожа на радість, вода схожа на воду, київський торт схожий на київський торт, вбивця та окупант схожий на вбивцю та окупанта. Єдрить там розумники сидять. Я думав це логіка 4-5 річної дитини, а це представники *сильних світу цього*.