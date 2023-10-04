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Гітлер (67) путін (23323) Маккарті (13)

Багато дій, які робить Путін, дуже схожі на дії Гітлера, - ексспікер Палати представників США Маккарті

маккарті

Ексспікер Палати представників США Кевін Маккарті після своєї відставки порівняв російського диктатора Володимира Путіна з Адольфом Гітлером.

Про це він повідомив під час брифінгу після голосування, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.Новини.

Маккартні зазначив, що підтримує передачу озброєнь Україні.

"Це означає не надсилання їм грошей, а озброєння. Мене справді непокоїть довгострокова перспектива", - сказав ексспікер Палати представників США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна не отримає якийсь великий пакет, якщо кордон США не буде в безпеці, - спікер Палати представників Конгресу США Маккарті

Він також додав, що те, що відбувається зараз нагадує 1930-і роки

"Багато дій, які робить Путін, дуже схожі на дії Гітлера. Але зараз ми маємо щось ще гірше, ніж те, що сталося в 1930-ті роки", — заявив політик.

Нагадаємо, члени Палати представників США проголосували за усунення Кевіна Маккарті з посади спікера нижньої палати Конгресу. Тимчасовим спікером Палати призначено Патріка МакГенрі.

Автор: 
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Топ коментарі
+9
Але зараз ми маємо щось ще гірше, ніж те, що сталося в 1930-ті роки
По-перше, є ЯЗ, якою Захід сциться. По-друге, Захід виявився повністю неготовим до потоку солодкої дезінформації, яку майстерно використовує росія для руйнування демократій по всьому світу.
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04.10.2023 13:31
+7
їх всіх, трампістів, напевно, потрібно позбавити влади, щоб вони почали дивитись на реальний світ незатрампитими очима...
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04.10.2023 13:35
+5
Але у валізку Алоїзич не гидив.
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04.10.2023 13:25
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Два фюрера
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04.10.2023 13:25 Відповісти
три фюрера - дибіл йоська сталін (джугашвілі) натий самий диктатор !!! червоний комунізм такох антилюдська, нацистька ідеологія ...
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04.10.2023 14:04 Відповісти
Але у валізку Алоїзич не гидив.
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04.10.2023 13:25 Відповісти
це невідомо достеменно. точно відомо що в нього ЯЗ не було.
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04.10.2023 13:28 Відповісти
Та ти шо?
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04.10.2023 13:25 Відповісти
цікаво, шо трампісти змовилися із своїми ворогами демами і турнули цього Маккарті. але навіщо це демам? вони свого спікера всеодно не пропхнуть. який профіт? погрузити палату в ступор? шоби що? чи внести розкол між трампістами і рештою респів?
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04.10.2023 13:26 Відповісти
Ще дізнаємось, що скажуть Маск і Орбан, коли стануть "екс"
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04.10.2023 13:26 Відповісти
Маск - бізнесмен; і нині його прокасапськість - кредо на все життя, бо там бабло. А Орбан промовчить... як меркель.
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04.10.2023 14:07 Відповісти
у одного був бункер волфшанце, а у другого ********** ))
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04.10.2023 13:28 Відповісти
Але зараз ми маємо щось ще гірше, ніж те, що сталося в 1930-ті роки
По-перше, є ЯЗ, якою Захід сциться. По-друге, Захід виявився повністю неготовим до потоку солодкої дезінформації, яку майстерно використовує росія для руйнування демократій по всьому світу.
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04.10.2023 13:31 Відповісти
Не те щоб дії путіну були схожі на дії гітлера (а чому не на дії сталіна або чингіс-хана?).
Просто всі "великі та незмінні вожді", які починають розширювати свою імперію за рахунок сусідів, діють однотипно
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04.10.2023 13:35 Відповісти
тому-що гітлер - світовий жупел, а сраліну виписали індульгенцію за всі його злочини.
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04.10.2023 13:38 Відповісти
На сьогодні в Росії 110 пам'ятників сталіну, з них 95 відкрили при путіні, хоча він багато разів повторював, що поважає сталіна як "ефективного менеджера", але засуджує його злочини проти людини.
Щоправда, як він розрізняє два ці поняття, я не розумію. Усі досягнення сталіна у економіці було отримано за рахунок злочинів проти людини.
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04.10.2023 13:47 Відповісти
дії путіну схожі на дії гітлера = 99%

Усе, крім Голокосту, хуьло повторив
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04.10.2023 14:28 Відповісти
їх всіх, трампістів, напевно, потрібно позбавити влади, щоб вони почали дивитись на реальний світ незатрампитими очима...
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04.10.2023 13:35 Відповісти
Он не "трампист", просто оказался слабым политиком, который не смог постоять за свои реальные, вполне здравые, убеждения и лег под подонков и популистов.
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04.10.2023 14:07 Відповісти
Кожному Гітлеру свій Сралін, і наша небрита пародія на Сраліна зі своєю Ставкою зараз поводиться як і його папєрєднік.
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04.10.2023 13:40 Відповісти
Ліліпутін відпрацьовував в Україні гітлерівський сценарій "братського аншлюза", що добре показав себе у 30ті в Австрії та Чехословаччині. В Білорусії проканало, а ось в Україні "чтойто пашло нетак"
Сподіваюсь, США вже відпрацювали сценарій "холодної допомоги" UK зразка 1940÷41 і далі буде нормальний лендліз.
Чи чекають на новий ПерлХарбор?
Буде, обов'язково буде. Але років через 10÷15. Цей термін вам Україна вже подарувала.
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04.10.2023 13:43 Відповісти
на минуточку это самый тот поц у которого не было вемени на выступление президента Украины...не помогло
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04.10.2023 13:44 Відповісти
Не будете допомагати українцям бити рашистів, будете самі з українцями і кацапами воювати десь біля Рейну. Так в історії не раз було. Наївно думаєте якщо здасте Україну рашисти не знайдуть роботу мільйонам вояк.
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04.10.2023 13:55 Відповісти
Це він так намагається виправдатись?
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04.10.2023 13:57 Відповісти
Бо якщо одна людина вчинить вбивство, то вона дійсно буде вести себе як вбивця. Якщо один диктатор-людожер створює геноцид та окупацію, до звичайно він буде схожий на будь-якого диктатора-людожера, що коїть геноцид так окупацію. О це так новина!

Радість схожа на радість, вода схожа на воду, київський торт схожий на київський торт, вбивця та окупант схожий на вбивцю та окупанта. Єдрить там розумники сидять. Я думав це логіка 4-5 річної дитини, а це представники *сильних світу цього*.
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04.10.2023 13:58 Відповісти
Ну по перше, Путін не Алоїзич, він той, хто "сочинил каламбур", - чувачок в клітчатому піджаку - Коров,єв, А ПОМЕШКАННЯ ЗВІДКИ З,ЯВИВСЯ - ПЛЕМЯ ТАКЕ ІСНУЄ в джунглях Південної Америки, зветься короваї. Про це сказали пророки світу, останній з них Распутін вказав, що в Росію звідти зайшло троє царьків(Ленін, Сталін, Путін - закон називає призвіща в часі). Всьому є початок і всьому є кінець, але про кінець Путіна Настрадамус написав так: -"Варварская империя через треть(третий Путин) узурпирована, большая часть его крови обречена на смерть. Старческой смертью от него поражена четверть из-за страха, чтобы кровь кровью не была погублена". Так же он указал на то, что смерть его не будет природной. Ну а над всеми "путинцами" мира стоит ЗАКОН ПОДОБИЯ. АРХ М
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04.10.2023 14:07 Відповісти
Незалежно від країни кожний екс-посадовець одразу виявляється палким **********...
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04.10.2023 14:08 Відповісти
https://t.me/hyevuy_dnepr/60472 Спецпризначенці ГУР України десантувались на території Кримського півострова та нанесли вогневе ураження окупантам.
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04.10.2023 14:12 Відповісти
Наостанок: - в світі всі житниці(елеватори) мають потолок, тобто ви не можете засипати в них більше зерна, аніж на кількість на яку вони збудовані. Так і з ЖИТНИЦЯМИ АНГЕЛІВ БОГА(ПІРАМІДИ ХУ-ФУ, ХАФРИ ТА МЕН-К-АУРА=ЧЕЛОВЕК-ДУША-СИЯНИЕ). Про третю запис: "Я построил это сияние твое чтоби ВЗОЙТИ......". Теж саме й з ступенчатими пірамідами світу, що є СТОЛИ СВІТУ, на них можна покласти скільки скільки вони здатні вмістити. Що ще, відбір РАЮ ВІДЕТЬСЯ ВІД СТОЛІВ СВІТУ. Правило "золотої середини" пам,ятаєте? Ну тоді з низом та верхом СТОЛУ впораєтесь самі. АРХ М
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04.10.2023 14:19 Відповісти
Та ти шо та ти шо - про шо це я а згадався "та ти шо та ти шо".
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04.10.2023 14:59 Відповісти
Прозріли? Як неочікувано
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04.10.2023 16:53 Відповісти
поздно пить Боржоми когда почки отвалились..
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04.10.2023 17:03 Відповісти
він свідомо повторює дії Гітлера, слідкує його принципам, публічно висловлює незначно адаптовані цитати Гітлера.
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04.10.2023 17:09 Відповісти
Не смійте навіть порівнювати - ***** до Рейхсканцлера Адольфа Гітлера - як до неба рачки. Під керівництвом А.Гітлера і НСДАП Німеччина менш як за 6 років відродила зруйновану економіку і господарку до передового світового рівня, вийшла з-під залежності світового (читай єврейського) ссудного капіталу,довела до досконалості систему управління і адміністрування держави і господарки, відродила Збройні сили (Вермахт, Люфтваффе, Крігсмаріне) до рівня найдосконаліших і найефективніших у світі за всі часи, ліквідувала безробіття, дитячу бездоглядність, злочинність, неграмотність, цілу низку захворювань... Що зробило х-ло?
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04.10.2023 19:14 Відповісти
 
 