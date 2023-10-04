Через ворожі обстріли знеструмлено 421 населений пункт у 7 областях України, - Міненерго

Через російські області залишається без світла частина споживачів у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській і Чернігівській областях.

Про це повідомили у Міненерго, інформує Цензор.НЕТ.

"Через обстріли залишається без світла частина споживачів у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація", - йдеться у повідомленні.

Крім того, 3 жовтня вимикалася повітряна лінія 110 кВ, яка з’єднує Вінницьку та Житомирську області. Без світла тимчасово залишалися близько 10 тисяч споживачів. Також зафіксовано порушення руху потягів. Пізніше усіх споживачів було заживлено.

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Також 3 жовтня на одній із ТЕС вийшов із ремонту енергоблок, який додав до енергосистеми додаткові 200 МВт потужності. Водночас у денні години застосовувалися обмеження виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії загальною потужністю 661 МВт.

Наразі генерація повністю покриває потреби споживачів.

Енергетики продовжують готувати енергосистему до опалювального сезону, який буде відбуватися в умовах російських атак. Триває масштабна ремонтна кампанія на об’єктах генерації – теплової, гідро- та атомної.

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Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу склав 1 114,00 МВт-год. Експорт до Словаччини та Молдови склав 937,00 МВт-год.