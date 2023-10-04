Новим коридором з чорноморських портів вже вийшло 10 суден, планують - 20, - ВМС ЗСУ

Наразі на вихід з українських портів курсують три судна.

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна–Укрінформ повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні у нас на вихід ідуть три судна з портів наших українських. Загалом на захід новим коридором маємо - 12, на вихід - 10. І треба додати ці три, які наразі виходять. Така ситуація", - наголосив Плетенчук.

Він також зазначив, що ситуація в Чорному та Азовському морях нині складна, але контрольована.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, попри блокаду 19 вересня із порту Чорноморськ вийшло судно Resilient Africa з українським зерном.

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