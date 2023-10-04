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ВМС (1364) Чорне море (1620) зерновий коридор (581)

Новим коридором з чорноморських портів вже вийшло 10 суден, планують - 20, - ВМС ЗСУ

зерно,корабель

Наразі на вихід з українських портів курсують три судна.

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна–Укрінформ повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні у нас на вихід ідуть три судна з портів наших українських. Загалом на захід новим коридором маємо - 12, на вихід - 10. І треба додати ці три, які наразі виходять. Така ситуація", - наголосив Плетенчук.

Він також зазначив, що  ситуація в Чорному та Азовському морях нині складна, але контрольована.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, попри блокаду 19 вересня із порту Чорноморськ вийшло судно Resilient Africa з українським зерном.

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Яка війна - зернотрейдери рубають бабло, скуповуючи у фермерів зерно за безцінь...
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04.10.2023 14:25 Відповісти
Страдалець ти наш. Криваві мозолі натрудив обробляючи землю? Фермер же, мабуть, що так розпинаєшся.
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04.10.2023 20:02 Відповісти
Чучелло правильніше.... заробив 20 грн від подоляка)))))
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05.10.2023 11:06 Відповісти
 
 