УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11651 відвідувач онлайн
Новини Окуповані території - Крим і Донбас
3 542 6
окупація (6532) ООН (3272)

В окупованих областях України РФ діє так само, як майже 10 років тому в Криму, - ООН

табори,фільтраційні,фільтрація

Російські загарбники діють на окупованих територіях так само, як і під час захоплення Криму.

Про це заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Під час презентації нової доповіді щодо ситуації з правами людини в Україні вона сказала: "Російська влада продовжує наполегливо консолідувати адміністративну систему на окупованих територіях, включаючи школи, інфраструктуру виборів, лікарні та суди, одночасно запроваджуючи російське законодавство на нещодавно окупованих територіях. Цей процес нагадує те, що відбулося в Криму майже десять років тому".

За словами Белль, методи РФ не залишають жителям окупованих територій жодної альтернативи, окрім отримання російських паспортів.

Зокрема, сказала вона, ті, хто не мав російських паспортів, зіткнулися з потенційною втратою роботи, а також обмеженим доступом до основних послуг, таких як медичне обслуговування, освіта та соціальні виплати. Крім того, вони піддавалися тривалим перевіркам та ризикам затримання на контрольно-пропускних пунктах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія у Криму відкрила центр "військово-патріотичного" виховання українських дітей, - Лубінець. ФОТО

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В окупованих областях України РФ діє так само, як майже 10 років тому в Криму

Дивно!
Чудасія та й годі!
показати весь коментар
04.10.2023 13:43 Відповісти
Це свідчить про відсутність організованого спротиву як 2014 так і в 2023. Щойно кишки кацапських паспортисток теліпатимуться на кущах паспортизація припиниться...
показати весь коментар
04.10.2023 13:46 Відповісти
Ну так террористы же
показати весь коментар
04.10.2023 13:47 Відповісти
Ну хотя бы осознавать начали. Хоть что-то родило это бесполезное ООН.
показати весь коментар
04.10.2023 13:48 Відповісти
Гітлерівці свого часу теж аусвайси роздавали. І де вони?
показати весь коментар
04.10.2023 14:06 Відповісти
кто мне скажет, что Буча - фейк?
Проф. Преображенский @prof_preobr https://twitter.com/prof_preobr/status/1709100670739943663 3 окт.
В Нижегородской области "вагнеровец" заживо сжёг свою сестру.
В Красноярском крае "вагнеровец" намеренно поджёг дом, где находились две женщины, они погибли.
В Липецке "вагнеровец" избил жену и её 4-летнюю дочь, девочка погибла.
Это новости ОДНОЙ последней недели.
----------------------------------------------------
и видос на десерт: https://twitter.com/i/status/1698345767323222416
показати весь коментар
04.10.2023 14:16 Відповісти
 
 