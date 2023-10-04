Спецпризначенці ГУР МО десантувалися в окупованому Криму, відбувся бій, є втрати з обох боків, - Юсов (оновлено). ВIДЕО
Воїни спецпідрозділу ГУР МО висадилися на території тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомила пресслужба ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.
"Спецпризначенці "Стугни" та "Братства" у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України десантувались на території Кримського півострова та нанесли вогневе ураження московським окупантам!
Крим буде українським!" - йдеться в повідомленні.
Представник ГУР МОУ Андрій Юсов у коментарі УП уточнив, що після виконання завдання, завдавши втрат ворогу, група спецпризначенців відійшла, хоча – теж із певними втратами.
"Відбувся бій із російськими окупантами, є багато загиблих та поранених із особового складу загарбників. На жаль, є втрати серед українських захисників, які все ж не співмірні з російськими. Триває спецоперація, спрямована на деокупацію Криму. Звертаємось до всіх мешканців півострова із закликом чекати та всіляко допомагати Силам оборони в поверненні українських територій", - зазначив Юсов.
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Канал АSTRA показал видео з "пленным"( Любас А.-рядовой, 81г.р.) который говорит шо их было всего 16. Задача была: "установить пропор.."
А без цього дійсно виглядає, як шоу
Вони що там в фудбола грають, чи в бокса обмінюючися ударами - зважаючи що людських ресурсів в РФ 1 до 5 то командирам, а особливо політикам, до речі яки самі собі скасували мобілізацію потрібно продумувати 5 ходів на перед, щоб берегти кожне життя військовослужбовця, а не піаритися на крові, тому що скоро ні кому буде обороняти Україну але-ж у деяких політиків є десятки і сотні мільонів долларів тому їм за себе по великому рахунку нічого турбуватися.
Завдання було і хлопці його виконали. Пояснювати деталі ніхто не буде.
Не мотивовані і воюють в 5 разів гірше, і казки про перемогу можна буде лише засунути в дупу, якщо основна маса війська буде наловлена по вулицям, така армія не перемагає.