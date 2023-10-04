Спецпризначенці ГУР МО десантувалися в окупованому Криму, відбувся бій, є втрати з обох боків, - Юсов (оновлено). ВIДЕО

Воїни спецпідрозділу ГУР МО висадилися на території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

"Спецпризначенці "Стугни" та "Братства" у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України десантувались на території Кримського півострова та нанесли вогневе ураження московським окупантам!

Крим буде українським!" - йдеться в повідомленні.

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Представник ГУР МОУ Андрій Юсов у коментарі УП уточнив, що після виконання завдання, завдавши втрат ворогу, група спецпризначенців відійшла, хоча – теж із певними втратами.

"Відбувся бій із російськими окупантами, є багато загиблих та поранених із особового складу загарбників. На жаль, є втрати серед українських захисників, які все ж не співмірні з російськими. Триває спецоперація, спрямована на деокупацію Криму. Звертаємось до всіх мешканців півострова із закликом чекати та всіляко допомагати Силам оборони в поверненні українських територій", - зазначив Юсов.