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Новини Окуповані території - Крим і Донбас Війна
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Спецпризначенці ГУР МО десантувалися в окупованому Криму, відбувся бій, є втрати з обох боків, - Юсов (оновлено). ВIДЕО

Воїни спецпідрозділу ГУР МО висадилися на території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

"Спецпризначенці "Стугни" та "Братства" у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України десантувались на території Кримського півострова та нанесли вогневе ураження московським окупантам!

Крим буде українським!" - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Росіянам бракує ППО, вони змушені перекидати його з Далекого Сходу, - ГУР МО

Представник ГУР МОУ Андрій Юсов у коментарі УП уточнив, що після виконання завдання, завдавши втрат ворогу, група спецпризначенців відійшла, хоча – теж із певними втратами.

"Відбувся бій із російськими окупантами, є багато загиблих та поранених із особового складу загарбників. На жаль, є втрати серед українських захисників, які все ж не співмірні з російськими. Триває спецоперація, спрямована на деокупацію Криму. Звертаємось до всіх мешканців півострова із закликом чекати та всіляко допомагати Силам оборони в поверненні українських територій", - зазначив Юсов.

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Топ коментарі
+71
Що тут можна коментувати, окрім вдячності і захоплення нашими воінами.
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04.10.2023 14:09
+57
Операции все масштабней. Вопреки всем палкам в колеса от политиков, предателей и полезных дурней, ВСУ неуклонно прогрессируют.
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04.10.2023 14:08
+34
Не важно, какую отмазку придумают московиты. ВСУ уже регулярно высаживаются в Крыму, а значит бавовны будет больше.
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04.10.2023 14:17
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кошмарить надо по любому -главное -без больших потерь
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04.10.2023 16:27 Відповісти
Цей піар не зрозумілий.
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04.10.2023 16:34 Відповісти
Щоб так об1сратисся...Цю тупу "операц1ю"напевно "розробляв"сам Хрипатий Наполеон Боневтик...
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05.10.2023 06:11 Відповісти
Подоляцкий бот брюс-борюс (рег1страц1я 04 жовтня 2023 року), "розв1дка боем"- мы що,вже на Крим завтра наступаем?..
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05.10.2023 06:29 Відповісти
довбні зелені!!спецуру кладуть ні за ***...підари
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04.10.2023 16:46 Відповісти
Солдат хоч елітний хоч простий ЗАВЖДИ ризикує життям. Це його чи її завдання ризикувати життям заради високої мети. А дарма чи не дарма їх використовують судити ми не можемо, бо не знаємо всього.
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04.10.2023 17:29 Відповісти
Так, але кількість спецназу обмежена і навчати їх потрібно досить довго. І далеко не кожного візьмуть
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04.10.2023 17:35 Відповісти
это провал, чистая показуха
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04.10.2023 17:21 Відповісти
нема даних скільки каців знищили, тому передчасно таке писати, мабуть
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05.10.2023 11:51 Відповісти
Дуже надіюся, що недаремні жертви.
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04.10.2023 17:27 Відповісти
Ну і навіщо просто так спецназ витрачати? Щоб кілька кацапів у Криму постріляти та ролик зняти? Вони мають посилатися для якогось конкретного завдання - захопити об'єкт якийсь, генерала якогось привести або диверсію зробити такого масштабу, щоб тиждень про неї говорили. А так...
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04.10.2023 17:33 Відповісти
З часом все дізнаємося. Дарма спецназівців не шлють у такі рейди.
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04.10.2023 17:40 Відповісти
Навіть в Україні дарма спецпризначенців не шлють.
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04.10.2023 17:41 Відповісти
Все не так просто. Наши тg каналы пишут шо не обошлось без потерь. Рус.каналы забрехались- пишут шо уничтожили 13 "диверсантов".
Канал АSTRA показал видео з "пленным"( Любас А.-рядовой, 81г.р.) который говорит шо их было всего 16. Задача была: "установить пропор.."
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04.10.2023 22:07 Відповісти
Якщо це і справді полонений, то він іншого і не скаже. Хто у нормальному розумі буде казати в такому положенні справжню ціль рейду?
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04.10.2023 22:29 Відповісти
РАДНАЯ ГОВЕНЬ *****:
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04.10.2023 17:34 Відповісти
Це те Братство що вiд Корчинського?
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04.10.2023 17:46 Відповісти
Саме так. Його люди не вперше там діють.
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04.10.2023 20:59 Відповісти
Интересно всё же было бы понять цели таких операций. Они очень рискованы для наших военных, а вот что хотели достичь - из таких сообщений не очень понятно. Не для того же рисковать своими лучшими людьми чтобы замочить несколько кацапчиков? Для этого лучше ракеты подходят...
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04.10.2023 17:59 Відповісти
Для чого жертви висококласних і дорогих штучних спеціалістів? До кримської операції ще далеко, що за виєбони непотрібні? Таке враження що пацанів відправляється заради шоу.
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04.10.2023 18:06 Відповісти
Може було якесь особливе завдання, про яке не кажуть.
А без цього дійсно виглядає, як шоу
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04.10.2023 18:20 Відповісти
Як і на Зміїному заради зеленого піару загинуло стільки захисників. Все через законну безкарність та безвідповідальність за втрату особового складу, відсутність т.з. розбору польотів після кожних провалів, втрат і навіть по факту державної зради
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05.10.2023 11:27 Відповісти
"Таке враження що пацанів відправляється заради шоу." Це не враження, це і є безглузде шоу. Крім підстави написати статейку, яка потужна Укр армія причин послати загін практично на смерть НЕМАЄ! Чому дронами не атакуєте?? Чому ніде не пишуть, скільки гробів везуть з Запорізького напряму?
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04.10.2023 20:40 Відповісти
Все просто як небо над головою. Контрнаступ захлинувся. Потрібна їжа для піарщиків. Якби був сенс давно би написали - знищено 100 танків орків. А так - життя спецури в обмін на піар.
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04.10.2023 21:47 Відповісти
Спецпризначенці ГУР МО десантувалися в окупованому Криму, відбувся бій, є втрати з обох боків, - Юсов (оновлено). ВIДЕО Джерело:
Вони що там в фудбола грають, чи в бокса обмінюючися ударами - зважаючи що людських ресурсів в РФ 1 до 5 то командирам, а особливо політикам, до речі яки самі собі скасували мобілізацію потрібно продумувати 5 ходів на перед, щоб берегти кожне життя військовослужбовця, а не піаритися на крові, тому що скоро ні кому буде обороняти Україну але-ж у деяких політиків є десятки і сотні мільонів долларів тому їм за себе по великому рахунку нічого турбуватися.
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04.10.2023 19:27 Відповісти
Понти за для рейтингу ціною життів.
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04.10.2023 19:27 Відповісти
звідки така впевненість що це "понти"?
Завдання було і хлопці його виконали. Пояснювати деталі ніхто не буде.
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04.10.2023 21:30 Відповісти
Якщо диверсійні група вступила в ближній бій,то значить її викрито і завдання провалено.
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04.10.2023 21:50 Відповісти
Буданов стайл? Кацапи з ранку шаленіють від щастя від результатів цієї "операції". І який в неї сенс міг би бути хоча б теоретично?
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04.10.2023 20:17 Відповісти
Буданов своїм піаром понад все вляпався в лайно по вуха.
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04.10.2023 20:40 Відповісти
Це люди Дмитра Корчинського вкотре там діють. А ви й досі згадуйте ті фотки з дугіном, ківой та заклики проти НАТО, коли те нато разом з росією роззброювали Україну....
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04.10.2023 20:57 Відповісти
а справжній полковник Червінський при цьому сидить за кілька ям на аеродромі
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04.10.2023 20:58 Відповісти
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04.10.2023 21:16 Відповісти
Полковник і активіст розказав все! У Вілково можуть бути проблеми...
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05.10.2023 09:48 Відповісти
як це правда то на буя ці понти? це що шоу-95 чи військова операція?
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04.10.2023 21:17 Відповісти
Так бездумно тринькати людські ресурси, особливо цінних військових з досвідом і мотивацією для таких ризикованих операцій(але при тому абсолютно безглуздих), а потім коли їх задіяних у бойових діях лишиться лише мізерний процент, то ці йододефіцитні командувачі і лідори об'являть, що треба мобілізувати ще більше, візьмуться вже за молодь.
Не мотивовані і воюють в 5 разів гірше, і казки про перемогу можна буде лише засунути в дупу, якщо основна маса війська буде наловлена по вулицям, така армія не перемагає.
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04.10.2023 21:21 Відповісти
Смысл есть. Во-первых, подобные операции оттянут часть войск РФ на охрану береговой линии с фронта или других важных позиций. Во-вторых, можно уничтожить или захватить нечто важное. В-третьих поднять дух украинцев и ВСУ.
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04.10.2023 21:44 Відповісти
Плюс разведка боем, подготовка к наступлению. Наступать можно с разных позиций, нужно выбрать правильные.
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04.10.2023 21:46 Відповісти
Наступати в Криму? А може спочатку взяти Токмак, або хоч Новодонецьке?
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04.10.2023 21:51 Відповісти
Может и по россии стрелять не надо, пока до границы не дошли?
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05.10.2023 11:52 Відповісти
а де біла щільність військ ********* ??
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05.10.2023 11:54 Відповісти
Маячня повна.Заради протидії десятку диверсантів ніхто не буде знімати з фронту бригади,це робота для спецпідрозділів.Про інше і казати нічого-зараз для знищення мостів та інших об'єктів використовують високоточну зброю.
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04.10.2023 21:58 Відповісти
Почему десяток, а не 10000. Откуда они знают, сколько их будет в следующий раз?
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05.10.2023 11:51 Відповісти
Ага, особливо загибеллю та взяттям в полон наших найкращих воїнів дух підніметься...
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05.10.2023 09:01 Відповісти
Да, лучше их в бомбоубежище спрятать и не выпускать наверх.. Чтобы украинские войны воевали??? Да вы что.
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05.10.2023 11:49 Відповісти
Если это лучшие войны и нормально спланированная операция, то очевидно продуман их возврат домой после нее.
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05.10.2023 11:53 Відповісти
Схоже не мені одному здається що це все довбана клоунада від паяца буданова і фсбешної гниди єрмака, дуже хочу помилятись і там був якийсь військовий інтерес і мета. Раніше ці гниди вже захоплювали зміїний і розігрували клоунаду що втратили Листчанськ і ледь не знищили іноземний легіон.
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04.10.2023 21:47 Відповісти
Так,цей бездумний піар (якщо вони не мають відношення до знищення С-400) вже потрібно закінчувати. Якщо в 2022 русня нас недооцінювала і відгрібала, то 2023 все навпаки. Все йде к тому , що завдяки тому що політіка важніше війскової доцільності цей рік ми програємо. Поки ще не нокаутом, а по очках. А в 2024 реально може бути нокаут
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04.10.2023 21:58 Відповісти
Вже можна побачити як єрмак і його медіаширма знищують міжнародну підтримку і саботубть фінансування армії, цікаво 72% ідіотів щось підозрюють чи ще ні...
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05.10.2023 00:58 Відповісти
А задайте собі питання для цього цей завідомо явно ризикований рейд?? Десь біля 200 км від свого берега. Щоб досягти чого?? Тому вважаю цю операцію АВАНТЮРНОЮ!! Дуже схоже на Піар-акцію!! Чого досягли крім втрат добре підготовлених воїнів?? Я ще розумів би якби такі операції проводились на ЛІВОМУ березі Дніпра з ціллю ліквідації артилерії що обстрілює Херсон!! А тут??
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05.10.2023 07:45 Відповісти
куда то высадились,какие то лодки,боя нет.урапатриотам покатит
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28.11.2023 18:52 Відповісти
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