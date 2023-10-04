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Конгрес США (1202) допомога (7871) Маркарова (485) Маккарті (13)

Палата представників США не зможе ухвалювати нові закони, зокрема про підтримку України, до обрання нового спікера, - посол Маркарова

сша,сенат,конгрес

У США через відставку спікера Палати представників Кевіна Маккарті зупинилося схвалення нових законів. Без розгляду залишиться і допомога Україні до обрання нового спікера.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова у своєму коментарі щодо безпрецедентної відставки спікера.

Вона зазначила, що зупиниться саме голосування, але інша робота триватиме, зокрема в комітетах.

Також Палата представників планує повернутися до роботи не раніше наступного вівторка, а до того триватимуть дискусії щодо можливих кандидатів.

"Багато імен вже активно обговорюють – від традиційно в таких випадках лідера більшості Скаліза (Стів Скаліз - ред.), який є наступним у партійній ієрархії після спікера", – уточнила Маркарова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зміна генерала Міллі на Брауна не має вплинути на підтримку України від США, - посол Маркарова

Також можуть бути інші кандидати, яких оберуть у ході обговорення.

"Можу тільки сказати, що з переважною більшістю імен, які звучать, та їхніми командами у нас побудовано гарний конструктивний діалог", – зазначила Маркарова, додавши, що українські дипломати продовжують роботу з Конгресом на всіх рівнях.

Нагадаємо, члени Палати представників США проголосували за усунення Кевіна Маккарті з посади спікера нижньої палати Конгресу. Тимчасовим спікером Палати призначено Патріка МакГенрі.

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Топ коментарі
+15
Молодець посол Маркарова. Окрім констатування того, що для України політична ситуація в США це повна дупа, на етом ії полномочія всьо.
Зате вона ресторан власний в Америці тепер має. Оце результат ії "діяльності" єдиний успішний.
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04.10.2023 14:16
+9
Маркарова может после этой новости увольняться
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04.10.2023 14:10
+7
Мы знаем. Только не все знают, что центр проблемы - зеленский и его окружение. Демократы преднамеренно все сделали, чтобы сославшись на этот простой факт не давать денег, и в то же время оценить ситуацию с происходящим здесь, точнее в жОПэ.
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04.10.2023 14:21
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04.10.2023 14:08 Відповісти
А розпуск палати представників через її недієздатність - Конституція США не передбачає?
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04.10.2023 14:08 Відповісти
Враховуючи деструктивний вплив трампівської пропаганди, результати гіпотетичних перевиборів можуть бути для нас ще гіршими.
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04.10.2023 14:11 Відповісти
до виборів має пройти деякий час.
Олег Пономарь з цього приводу зазначає:
"https://www.ponomaroleg.com/vnutripoliticheskie-batalii-v-kongresse-spiker-situacziya-i-sleduyushhie-shagi/ республиканцы сбросили Маккарти и демократы им в этом помогли. Если брать широко, то демократы за год до выборов выпячивают всю разрушительную и неконструктивную силу республиканской партии - когда трампизм идет ко дну вместе с Трампом, нужно искать остров стабильности, голосуйте за демократов. Такая тактика, по мнению демократов, позволит сохранить Белый Дом и вернуть себе Палату представителей ".

і окремо:
"https://www.ponomaroleg.com/vnutripoliticheskie-batalii-v-kongresse-spiker-situacziya-i-sleduyushhie-shagi/ Если бы демократы были уверены, что следующий спикер будет хуже Маккарти, стали бы они помогать его валить? Значит есть надежда (и информация), что новый спикер будет лучше ".

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04.10.2023 14:23 Відповісти
Я сподіваюсь, що все йде за планом прихильників України у Конгресі та Сенаті і фінал буде за ними та нами. А до опусів цього Пономаря ставлюсь скептично, після його фантазій про "план Анаконда".
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04.10.2023 14:31 Відповісти
Маркарова может после этой новости увольняться
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04.10.2023 14:10 Відповісти
Если честно, пофигу на эту возню. В США постоянно какая-то конетель перед выборами. Только на внешнюю политику она мало влияет. Языками ля-ляля, иксперды тра-ля-ля, а США как взяли курс, так его и придерживаются. Не припомню ни одного случая, когда США радикально что-то поменяли после таких неопределенностей.
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04.10.2023 14:13 Відповісти
Молодець посол Маркарова. Окрім констатування того, що для України політична ситуація в США це повна дупа, на етом ії полномочія всьо.
Зате вона ресторан власний в Америці тепер має. Оце результат ії "діяльності" єдиний успішний.
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04.10.2023 14:16 Відповісти
ого, это наверное ноу-хау очередное. хотя, нет, лекалы кацапстана. там тоже повар и в Африку летал и на Москву ходил в свободное время. незаменимые люди (казались).
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04.10.2023 16:43 Відповісти
На ресторан вона з чоловіком крала, коли працювала в банківській системі.
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04.10.2023 18:11 Відповісти

Звільнення Кевіна Маккарті, з посади спікера Палати представників конгресу США напряму зачіпає інтереси України, бо фактично відстрочує до обрання нового спікера, голосування законопроекту про допомогу Україні винесеного в окреме голосування.
І тут виникає цікаве питання - у що грає Джо, підтримавши зняття Маккарті голосами демократів (8 голосів), заблокувавши виділення монетарної (не військової) допомоги Україні?

Відповідь проста - Байден затримує монетарну фінансову допомогу до тих пір поки не буде впевнений, що його контролюючі органи в Україні контролюють фінансові потоки оперативно і повністю.
Хроніка
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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04.10.2023 14:20 Відповісти
Мы знаем. Только не все знают, что центр проблемы - зеленский и его окружение. Демократы преднамеренно все сделали, чтобы сославшись на этот простой факт не давать денег, и в то же время оценить ситуацию с происходящим здесь, точнее в жОПэ.
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04.10.2023 14:21 Відповісти
Агент кгб Трамп ("Козирний туз") робить свою брудну роботу відсмокруючи у куйла.
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04.10.2023 14:22 Відповісти
Перед цим Байден "благополучно" знищив закон про Ленд Лізу
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04.10.2023 14:24 Відповісти
А дехто говорив,що Маркарова,як посол(послиця) України в США ,дасть новий імпульс у відносинах двох країн? І що ми бачимо в ітогє? Повний звіздєц та навіть більше...
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04.10.2023 14:26 Відповісти
Маркарова не дипломат, а злодійка. Вона з чоловіком фахівці по банкам.
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04.10.2023 18:09 Відповісти
не переживайте ,на следующей недели во вторник изберут
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04.10.2023 14:30 Відповісти
в среду
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04.10.2023 14:53 Відповісти
Кулібін писдів, що все ОК
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04.10.2023 14:34 Відповісти
Йому за це Єрмак наші гроші платить.
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04.10.2023 18:07 Відповісти
лендліз закінчився 1 жовтня - Україна нічого не просила

Є новий закон про військовий бюджет, і там один з пунктів подовження лендлізу ще на 1 рік
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/2670

Sec. 1224 extends through FY2024 the authority of the President to lend or lease defense articles to Ukraine and other Eastern European countries impacted by Russia's invasion of Ukraine.

закон ще на стадії опрацювання...

як не дивно, що перший лендліз, так і продовження від республіканців
Sponsor:https://www.congress.gov/member/mike-rogers/R000575 Rep. Rogers, Mike D.
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04.10.2023 15:19 Відповісти
Это тебе удивительно, а людям которые слушают и республиканцев и Трампа в целом - не удивительно.

В принципе это доказывает тот факт, что люди ведутся на желтушные заголовки СМИ, а не узнают информацию целиком.

Никакой Трамп (и республиканцы) не пропутинский, учитывая что он делал в Сирии.

Трампец в своих интервью говорил, что "я бы усадил этих двоих за стол переговоров, если бы Украина нарушила договор - то мы бы прекратили их поддержку, а если бы Россия - то дали бы украинцам столько и такого оружия, чтобы они смогли уничтожить Россию".

Просто республиканцы более дальновидны.
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04.10.2023 15:57 Відповісти
Я к тому - что из-за Трампа, всех республиканцев "поливают грязью"

Если разобраться, то сначала был подписан лендлиз.
А потом только через пару недель, уговорили республиканцев что транши будут лучше.
Естественно лучше, так как голосуют пакетом, а в пакете кроме траншей Украине - еще деньги для своих избирателей.
Т.е. используют помощь Украине - для решения своих политических целей.

Сейчас сняли спикера, т.к. помогли демократы
И теперь говорят, что помощь Украине будет получить затруднительно, если вообще возможно.
Снятого спикера, чтобы назначть там около 15 попыток было и сколько это заняло времени.

Сейчас вообще непонятно, за сколько раз смогут хоть когото назначить,
при раскладе
222 мандата республиканцев, против 213 у демократов
при этом около 8 республиканцев ярые сторонники Трампа
в итоге ни у кого нет большинства, а эти 8 помогают в своих интересах
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04.10.2023 16:08 Відповісти
неудивительно
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04.10.2023 22:56 Відповісти
о так! посадити двох євреїв (зеленського і пукіна-шаломова) за стіл переговорів про долю України?
СЕРЙОЗНО??? план - "надійний", як швейцарський годинник.
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05.10.2023 06:46 Відповісти
Шаломов прізвище бувшого зятя х*йла. І рожа у нього типова мокшанська, вузькі світлі очі навкосяк кути задерті до скронь.
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05.10.2023 08:32 Відповісти
Да.
Я понимаю ваши хотелочки, но мы живем в реальном мире, где

1) РФия большая страна, что в свою очередь чревато тем что

а) военным путем ее не победить, потому что военный путь подразумевает перенос боевых действий на ее территорию, взятие ее столицы и обезглавливание ее руководства, все как с нацистской Германией;
б) у нее много ресурсов, а значит есть бабло на продолжительную войну;
в) у нее много населения, которое с одной стороны нищее, а с другой озлобленное на нас, на нату, на запад, ну короче вы поняли, а значит в принципе готовое к продолжительным военным действиям, и сосанию ... ну в общем жрать лебеду готово ради великой идеи. Все как и у нас, да, только в бОльшем количестве.

2) У РФии достаточно союзников и сочувствующих. Туфту про резолюции и прочие обеспокоенности в ООН можно вешать школьникам, а мы-то понимаем что не по словам, а по поступкам, и если на словах ты поддерживаешь территориальную целостность Украины, а на деле пихаешь РФии оружие, микросхемы да автозапчасти - то ты рашкин союзник, а не украинский

3) РФия весьма интегрирована в мировую экономику, как бы ни мечтали влажно украинские поцреоты. Поэтому никто не собирается ни уничтожать ее, ни блокировать, ни делать что-то другое. Щелкнуть по носу - да. Заставить распотрошить склады с оружием (об украинскую территорию разумеется) - да. Но не более того. Вы для начала почитайте сколько США закупило у РФ урана в этом году

4) Европа страдает от этой войны. У них бабло. США же просто мыслит на годы вперед (в отличие от нас, которым хочется здесь и сейчас, ну не знаю, поругаться с РБ в 2020-м, или с Польшей в 2023) - и понимает что с РФ в целом и Путиным в частности они сумеют договориться, ибо русские от американцев отличаются не сильно: так же само бухают, трахаются, работают 8 часов в день, загорают на пляже и тд, а вот с ВинниПухом договориться будет сложнее, и им нужен противовес который примет на себя китайский удар так, как мы приняли российский.

Хочу обратить ваше внимание, что разрушение Украины и гибель украинцев - инкрементны, то есть на сегодня погибло больше чем на вчера, а на завтра погибнет больше чем на сегодня.

А раз противника не получается победить и даже выбить - то какой смысл в этой войне, если в ней гибнут украинцы и собственно сама Украина ? Если у вас отбирают дом, а вы открыли сопротивление и погибли - дом у вас все равно отберут, но при этом вы будете мертвы, ваш труп обписян, ваши родные оставшиеся в доме изнасилованы из мести, и в сухом остатке окажется что вы своим сопротивлением только сделали хуже. Хотя могли бы попробовать договориться и вам разрешили бы хотя бы вещи из дома забрать.

Я бы сам хотел чтобы Путин сдох по щелчку пальцев.
Но этого не будет. Поэтому за стол переговоров придется садиться рано или поздно. И чем позже - тем больше украинцев успеет умереть, а рюзкая нация больше накопит злости которую впоследствии будет вымещать на выживших.
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05.10.2023 08:54 Відповісти
Ця тяганина може продовжуватись дуже довго, таким чином блокуючи нам допомогу.
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04.10.2023 15:51 Відповісти
Ровно 60 лет назад - 4 ноября 1963 года - неизвестными лицами был застрелен президент США Джон Кеннеди, который, по мнению многих американцев, шел на значительные политические уступки лидеру СССР - авантюристу Никите Хрущеву. Трамп также не думает о США, реализует личные амбиции и представляет для нее, по моему личному мнению, значительно большую опасность .Его устранение с политической арены тем или иным способом - историческая неизбежность, так как тюрьмы он "не боится".Кроме того, Путин жаждет прихода Трампа во власть и делает все для достижения этой цели, связывая именно с ним свою победу над Украиной.Так что - посмотрим, что будет в ноябре 2023 года.
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04.10.2023 16:53 Відповісти
дипломатія найвищого рівню! браво дебіли
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04.10.2023 21:46 Відповісти
добре, що зеленському на пару з дєрмаком перестануть давати готівку!
а поставки зброї ПОТРІБНО ЗБІЛЬШИТИ!!!
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05.10.2023 06:43 Відповісти
https://t.me/Sharp_Ukraine/17648 Олег Шарп :
"Байден має намір у спеціальному зверненні пояснити американському народові та Конгресу, наскільки важливо продовжувати надавати Україні фінансову та безпекову допомогу. Промова Байдена буде спрямована на те, щоб переконатися, що обидві палати Конгресу дотримуються своєї обіцянки і проголосують за українське питання.
Мало того, Байден натякнув, що зможе знайти гроші для України, навіть якщо законодавці не затвердять асигнування на подальшу допомогу: «Ми можемо підтримати Україну наступним траншем, який нам потрібний. І є інші засоби, за допомогою яких ми зможемо знайти кошти на це. Але я не зараз вдаватимуся в подробиці».
Джейсон Скотт, оглядач NBC стверджує, що вірогідність того, що до кінця року позитивне рішення щодо допомоги Україні буде затверджене Конгресом, дуже висока - попри спротив радикального крила РП. Але він також зазначає, що у Білого Дома є "план В" на випадок, якщо із законодавцями "щось піде не так".
Я залишається спостерігати за подальшим перебігом подій. Проте, наскільки мені відомо, ні представники нашого Посольства у Вашингтоні, ні керівництво центрального апарату МЗС, ні клерки ОПУ, ні депутати ВР за останні місяці не провели жодної окремої зустрічі з жодним сенатором від республіканців для того, щоб схилити чашу терезів на нашу користь аргументованим чекфактінгом нагальних потреб України. Мабуть, не царська це справа - хай за нас все робить Джозеф Робінетт Байден".
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05.10.2023 12:36 Відповісти
 
 