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наука (360) Нобелівська премія (90) хімія (126)

Нобелівську премію з хімії цьогоріч присудили за відкриття та розробку квантових точок

нобель

Лауреатами Нобелівської премії з хімії стали вчені Мунгі Бавенді, Луї Брус та Олексій Єкімов.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт Нобелівського комітету.

"Нобелівська премія з хімії 2023 року присуджується за відкриття та розробку квантових точок - наночастинок, настільки крихітних, що їхній розмір визначає їхні властивості. Ці частинки мають унікальні властивості і тепер поширюють своє світло з екранів телевізорів та світлодіодних ламп. Вони каталізують хімічні реакції, а їхнє прозоре світло може освітлювати пухлинні тканини для хірурга", - повідомили в комітеті.

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Лауреати премії - американці Мунгі Бавенді з Массачусетського технологічного інституту та Луїс Брус із Колумбійського університету, а також росіянин Олексій Єкімов з Nanocrystals Technology Inc.

В Нобелівському комітеті розповіли, що на початку 1980-х років фізику Олексію Єкімову вдалося створити в кольоровому склі квантові ефекти, залежні від розміру частинок. Колір походив від наночастинок хлориду міді.

Кілька років потому Луї Брус був першим вченим у світі, який довів, що квантові ефекти залежать від розміру частинок, що вільно плавають у рідині.

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А у 1993 році Мунгі Бавенді здійснив революцію в хімічному виробництві квантових точок, що дозволило створити майже ідеальні частинки.

Тепер квантові точки освітлюють комп'ютерні монітори та телевізійні екрани на основі технології QLED. Їх також використовують біохіміки та лікарі.

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Топ коментарі
+10
Нобелівську премію треба тому, хто винайде антикацапін.
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04.10.2023 14:16
+6
Since 1999, Ekimov has been the Chief Scientist at Nanocrystals Technology Inc., USA (С)
так шо він скоріш за все вже 25 років як не кацап.
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04.10.2023 14:17
+6
Он уже давно изобретен и свободно продается в разных фасовках. От 5.56 и далее.
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04.10.2023 14:22
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Ну от, а казали, що росіяни можуть тільки бухати
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04.10.2023 14:15 Відповісти
Since 1999, Ekimov has been the Chief Scientist at Nanocrystals Technology Inc., USA (С)
так шо він скоріш за все вже 25 років як не кацап.
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04.10.2023 14:17 Відповісти
В Нобелівському комітеті розповіли, що на початку 1980-х років фізику Олексію Єкімову вдалося створити в кольоровому склі квантові ефекти Джерело:
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04.10.2023 15:29 Відповісти
Нобелівську премію треба тому, хто винайде антикацапін.
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04.10.2023 14:16 Відповісти
Он уже давно изобретен и свободно продается в разных фасовках. От 5.56 и далее.
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04.10.2023 14:22 Відповісти
Винайшли,, ще з незапам'ятних часів, але на жаль, вакцини від Зла, ще не придумали,), Хіба що--ЗСУ!, -- Ось кому Нобеля треба вручати,),
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04.10.2023 14:25 Відповісти
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04.10.2023 14:51 Відповісти
Отрута проти щурів доступна до вільного і необмеженого застосування.
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04.10.2023 15:17 Відповісти
Наука давно в тупике. В книжках 80-х в 2023-м году люди покоряли другие планеты. Наивные не представляли что в 60-е люди слетали на Луну в первый и последний раз. Дело не только в космосе, а в любой отрасли.
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04.10.2023 14:22 Відповісти
Ось шо трапляється коли створюєш собі кумира - я про любителя показувати язика якщо що ( про Єнштейна і його теорію).
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04.10.2023 14:50 Відповісти
Премия кацапу за открытие в 80-х вообще смешно.
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04.10.2023 14:52 Відповісти
А у 1993 році Мунгі Бавенді здійснив революцію в хімічному виробництві квантових точок Джерело:
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04.10.2023 15:30 Відповісти
А почему ты иронизируешь о несбывшихся космических прогнозах для человечества и не упоминаешь совершенно невероятный и никем не предсказанный качественный скачок в электронике и информатике?
Всемирный Интернет, телефон в кармане и телевизоры 20 мм толщиной в 80-х кто-то представлял?
Не в том дело, что прогресс прекратился, а в том, что он идет совсем не так, как предсказывают.
А вот почему так, я не знаю. Случайность, объективные законы или умелая и направляющая рука...
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04.10.2023 15:07 Відповісти
или умелая и направляющая рука... Все вирішує бабло, шо інвестоване в попередні технології. Поки старі технології прибуткові, нові зачекають(тихенько шліфуються)
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04.10.2023 16:25 Відповісти
это разве что у нас и на кацапстане, потому что - зачем быдлу наука и промышленность. зато почему-то индусы уже тоже на Луне, у китайцев личная станция, американцы-европейцы массовый спутниковый интернет, не говоря уже о всяких расшифровках генома \ вирусах-антивирусах, новых материалах, искусственном интеллекте и т.д. и т.п.
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04.10.2023 16:57 Відповісти
Так квант часточка світла. Як можна винайти те що давно існує?
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04.10.2023 14:24 Відповісти
*facepalm* наука - це не твоє
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04.10.2023 14:28 Відповісти
Бувало, що Нобелівська премія видавалася за відкриття 50-річчної давності.
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04.10.2023 14:42 Відповісти
А на рисунке - три бухарика из-под оарька.
Эта шнобелевская премия дискредитировала себя как и оон.
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04.10.2023 16:27 Відповісти
А Рєзнікову за яйця і куртки нє? Це ж крута квантова хімія - при перетині кордону літня куртка стає пуховиком, труси перетворюються в лижний комбєз.
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04.10.2023 19:16 Відповісти
 
 