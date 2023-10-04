Нобелівську премію з хімії цьогоріч присудили за відкриття та розробку квантових точок
Лауреатами Нобелівської премії з хімії стали вчені Мунгі Бавенді, Луї Брус та Олексій Єкімов.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт Нобелівського комітету.
"Нобелівська премія з хімії 2023 року присуджується за відкриття та розробку квантових точок - наночастинок, настільки крихітних, що їхній розмір визначає їхні властивості. Ці частинки мають унікальні властивості і тепер поширюють своє світло з екранів телевізорів та світлодіодних ламп. Вони каталізують хімічні реакції, а їхнє прозоре світло може освітлювати пухлинні тканини для хірурга", - повідомили в комітеті.
Лауреати премії - американці Мунгі Бавенді з Массачусетського технологічного інституту та Луїс Брус із Колумбійського університету, а також росіянин Олексій Єкімов з Nanocrystals Technology Inc.
В Нобелівському комітеті розповіли, що на початку 1980-х років фізику Олексію Єкімову вдалося створити в кольоровому склі квантові ефекти, залежні від розміру частинок. Колір походив від наночастинок хлориду міді.
Кілька років потому Луї Брус був першим вченим у світі, який довів, що квантові ефекти залежать від розміру частинок, що вільно плавають у рідині.
А у 1993 році Мунгі Бавенді здійснив революцію в хімічному виробництві квантових точок, що дозволило створити майже ідеальні частинки.
Тепер квантові точки освітлюють комп'ютерні монітори та телевізійні екрани на основі технології QLED. Їх також використовують біохіміки та лікарі.
Будь ласка, зачекайте...
так шо він скоріш за все вже 25 років як не кацап.
Всемирный Интернет, телефон в кармане и телевизоры 20 мм толщиной в 80-х кто-то представлял?
Не в том дело, что прогресс прекратился, а в том, что он идет совсем не так, как предсказывают.
А вот почему так, я не знаю. Случайность, объективные законы или умелая и направляющая рука...
быдлунаука и промышленность. зато почему-то индусы уже тоже на Луне, у китайцев личная станция, американцы-европейцы массовый спутниковый интернет, не говоря уже о всяких расшифровках генома \ вирусах-антивирусах, новых материалах, искусственном интеллекте и т.д. и т.п.
Эта шнобелевская премия дискредитировала себя как и оон.