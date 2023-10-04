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хабар (4641) застава (654) Суми (746) Лисенко Олександр (25)

САП проситиме арешту мера Сум Лисенка з можливістю внесення 10 мільйонів гривень застави

сбу,лисенко,олександр

Спеціалізована антикорупційна прокуратура підготувала клопотання про обрання затриманому на хабарі меру Сум Олександру Лисенку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 10 млн гривень застави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у коментарі Укрінформу заступник керівника САП Андрій Синюк.

"САП клопотатиме про арешт мера міста Суми з можливістю внесення 10 млн гривень застави", - сказав він.

Крім того, прокурор проситиме в суді обрати запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення 5 млн гривень застави і для очільника Департаменту інфраструктури Сумської міськради, додав Синюк.

Також читайте: Меру Сум Лисенку, який затриманий на хабарі в 2,13 млн грн, повідомлено про підозру, - НАБУ

Нагадаємо, 2 жовтня СБУ затримала мера Сум Олександра Лисенка й очільника Департаменту інфраструктури міськради "на гарячому" - в момент одержання частини хабаря, а саме 1,4 млн гривень. Загалом цього року мер вже отримав 2,1 млн гривень хабаря.

Як з'ясували правоохоронці, що посадовці вимагали неправомірну вигоду за вирішення питання про встановлення виконавчим комітетом Сумської міської ради для юридичної особи нового економічно обґрунтованого тарифу на поводження з побутовими відходами та нестворення штучних перешкод у здійсненні господарської діяльності підприємством.

НАБУ і САП повідомили міському голові Сум та директору Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради про підозру в одержанні неправомірної вигоди у сумі 2,13 млн грн.

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тю, для лисого 10 млн грн жодної проблеми не складе. думаю він і 10 млн американських грн потягне.
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04.10.2023 14:33 Відповісти
Кто его знает - там недавно Юлька приезжала, вероятно, дань собирала. После этого повысили тарифы на проезд. Однопартийцы ху...вы.
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04.10.2023 15:19 Відповісти
якщо до арешту ,тулять можливість 10 млн , це корупція чистої води
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04.10.2023 14:35 Відповісти
 
 