856 дітей евакуювали з населених пунктів Донецької, Запорізької та Харківської областей

З квітня у межах примусової евакуації з деяких населених пунктів Донецької, Харківської та Запорізької областей у зв’язку з безпековою ситуацією переміщено 856 дітей

Про це повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, у межах трьох примусових евакуацій із 34 населених пунктів Донеччини до безпечних регіонів евакуйовано 524 дитини із супроводжуючими. Відповідні заходи проводяться з квітня поточного року.

На Харківщині цьогоріч вже було проведено дві обов’язкові евакуації у примусовий спосіб дітей з їхніми батьками. Таким чином у квітні-травні із 17 населених пунктів Куп’янського району було евакуйовано 79 дітей.

Крім того, у липні-серпні з міста Вовчанськ та 9 сіл Вовчанської міської територіальної громади Чугуївського району було переміщено 194 дитини.

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У серпні-вересні з селища міського типу Степногірськ Василівського району та 4 населених пунктів Пологівського району Запорізької області було евакуйовано 59 дітей із супроводжуючими особами.