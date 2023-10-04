Унаслідок обстрілу Херсону пошкоджено високовольтні лінії електропередач, мікрорайон Корабел буде тимчасово знеструмлено
Унаслідок ворожих обстрілів у Херсоні пошкоджено високовольтні лінії електропередач.
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.
"Шановні жителі мікрорайону Корабел! Звертаємо вашу увагу, що унаслідок ворожих обстрілів пошкоджені високовольтні лінії електропередач. У зв’язку з ремонтом вказаних електромереж тимчасово буде припинена подача електроенергії сьогодні з 16:00 до 18:00", - йдеться у повідомленні.
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Павел Орехов c16ceb45
показати весь коментар04.10.2023 15:18 Відповісти Мені подобається 1
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Fedor Fedorov bd4348cc
показати весь коментар04.10.2023 16:15 Відповісти Мені подобається 0
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