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обстріл (27076) Херсон (3193) електроенергія (6014)

Унаслідок обстрілу Херсону пошкоджено високовольтні лінії електропередач, мікрорайон Корабел буде тимчасово знеструмлено

електроенергія,електрика,світло,леп

Унаслідок ворожих обстрілів у Херсоні пошкоджено високовольтні лінії електропередач.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

"Шановні жителі мікрорайону Корабел! Звертаємо вашу увагу, що унаслідок ворожих обстрілів пошкоджені високовольтні лінії електропередач. У зв’язку з ремонтом вказаних електромереж тимчасово буде припинена подача електроенергії сьогодні з 16:00 до 18:00", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Наслідки обстрілу Дніпровського району Херсона російськими окупантами. ФОТОрепортаж

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Пора уже сделать ответный визит беспилотников к трансформаторным станциям Москвы,иначе их не попустит.
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04.10.2023 15:18 Відповісти
Не на часі. Зараз для херсонської зеленої влади головне - хокейний інвентар закупити...
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04.10.2023 16:15 Відповісти
 
 