Справа загибелі українця Никифоренка у Вроцлаві - на особливому контролі, - посол Зварич
Справа загибелі в липні 2021 році у Вроцлаві українця Дмитра Никифоренка від початку перебуває на особливому контролі українських консульських установ.
Про це заявив посол України в Польщі Василь Зварич, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Справа від самого початку перебуває на особливому контролі наших консульських установ. На даний час триває судовий розгляд справи, і ми переконані, що ця трагедія буде всебічно і об’єктивно розглянута у правовому полі, а всі винні будуть справедливо покарані", - зазначив дипломат.
Він зауважив, що у лютому 2023 року Окружною прокуратурою міста Щецін завершено слідство та передано обвинувальні акти до Окружного суду у Вроцлаві.
"Найближче судове засідання, на якому буде розглянуто відеоматеріали справи, планується на 6 жовтня. Представники Генерального консульства України у Вроцлаві будуть присутні на цьому засіданні", - констатував Зварич.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 вересня польські ЗМІ оприлюднили відео з камер відеомоніторингу медвитверезника у Вроцлаві. На них видно, як поліцейські та представники установи катували українця, в результаті чого він помер.
Будь ласка, зачекайте...
Те, що поляки час від часу впадають у свої стародавні великопольські комплекси, намагаючись зверхньо вказувати що і як нам робити - це таки є, і тут нам треба наполегливо відстоювати свої національні інтереси, включно зі своїм поглядом на історичні події, але отак огульно казати "Їм треба дати п..." - це вже впадання в крайності. У кінцевому рахунку - всі країни в Європі і світі мають сусідів, і у всіх були, є, і залишаться в майбутньому претензії, але важливо навчитись відкидати зверхність, пихатисть, і менторську позицію, і вибудовувати рівноправні стосунки.
Причому вчитись цьому треба і нам, і полякам. В кінці кінців географію не обдуриш, і ліпше сусідів мати в друзях, ніж ставати з ними на ножі!
Саме у Польщі найбільший військовий Західний хаб для потреб ЗСУ, який працює надійно та безперервно, незважаючи на фортелі та заяви як наших так і польських діячів.
Також полякам треба дякувати у цій справі із вбивством нашого співвітчизника - за те, що встановили, розкрили, притягують до відповідальності та я вірю, що справедливо засудять винуватих у цій смерті польських поліцейських та медиків
А таких поліцейських, які на відео, вистачає і у нас, і в інших країнах, прикладів безліч. Уся Польща не винувата у тому, що вони натворили, але Польща намагається розібратися та встановити істину, за що їй респект.
У цему « конфлікті» сторчать вуха Кремля,
тому українська дипломатич повинна діяти вміло, ефективно та обережно.
То що, треба все під килимок, як завжди?
це трапилось два роки тому.
то, коли ця справа на контролі?