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Справа загибелі українця Никифоренка у Вроцлаві - на особливому контролі, - посол Зварич

зварич,василь

Справа загибелі в липні 2021 році у Вроцлаві українця Дмитра Никифоренка від початку перебуває на особливому контролі українських консульських установ.

Про це заявив посол України в Польщі Василь Зварич, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Справа від самого початку перебуває на особливому контролі наших консульських установ. На даний час триває судовий розгляд справи, і ми переконані, що ця трагедія буде всебічно і об’єктивно розглянута у правовому полі, а всі винні будуть справедливо покарані", - зазначив дипломат.

Дивіться: Смерть українця Никифоренка в польському витверезнику: опубліковано відео катувань поліції. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Він зауважив, що у лютому 2023 року Окружною прокуратурою міста Щецін завершено слідство та передано обвинувальні акти до Окружного суду у Вроцлаві.

"Найближче судове засідання, на якому буде розглянуто відеоматеріали справи, планується на 6 жовтня. Представники Генерального консульства України у Вроцлаві будуть присутні на цьому засіданні", - констатував Зварич.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 вересня польські ЗМІ оприлюднили відео з камер відеомоніторингу медвитверезника у Вроцлаві. На них видно, як поліцейські та представники установи катували українця, в результаті чого він помер.

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Топ коментарі
+6
Я бим не був таким категоричним.

Те, що поляки час від часу впадають у свої стародавні великопольські комплекси, намагаючись зверхньо вказувати що і як нам робити - це таки є, і тут нам треба наполегливо відстоювати свої національні інтереси, включно зі своїм поглядом на історичні події, але отак огульно казати "Їм треба дати п..." - це вже впадання в крайності. У кінцевому рахунку - всі країни в Європі і світі мають сусідів, і у всіх були, є, і залишаться в майбутньому претензії, але важливо навчитись відкидати зверхність, пихатисть, і менторську позицію, і вибудовувати рівноправні стосунки.

Причому вчитись цьому треба і нам, і полякам. В кінці кінців географію не обдуриш, і ліпше сусідів мати в друзях, ніж ставати з ними на ножі!
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04.10.2023 15:10
+6
Польщі та полякам необхідно постійно дякувати за усе, що вони зробили, роблять та зроблять для України та українців. Без допомоги саме Польщі у перші тижні повномасштабної війни Україна взагалі би не вистояла - бронетехніка, БК, амуніція, медицина, харчі, одяг, відкритий кордон для українських біженців, польські лікарі-волонтери на своїх авто на фронті, які рятували тисячі наших поранених Воїнів, за що і я їм особисто вдячний, та багато ще чого.
Саме у Польщі найбільший військовий Західний хаб для потреб ЗСУ, який працює надійно та безперервно, незважаючи на фортелі та заяви як наших так і польських діячів.
Також полякам треба дякувати у цій справі із вбивством нашого співвітчизника - за те, що встановили, розкрили, притягують до відповідальності та я вірю, що справедливо засудять винуватих у цій смерті польських поліцейських та медиків
А таких поліцейських, які на відео, вистачає і у нас, і в інших країнах, прикладів безліч. Уся Польща не винувата у тому, що вони натворили, але Польща намагається розібратися та встановити істину, за що їй респект.
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04.10.2023 15:22
+4
Зараз потрібен розум. Щоб Україна зберегла дружні стосунки с польським народом та зберегла свою гідність.

У цему « конфлікті» сторчать вуха Кремля,

тому українська дипломатич повинна діяти вміло, ефективно та обережно.
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04.10.2023 15:07
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Я бим не був таким категоричним.

Те, що поляки час від часу впадають у свої стародавні великопольські комплекси, намагаючись зверхньо вказувати що і як нам робити - це таки є, і тут нам треба наполегливо відстоювати свої національні інтереси, включно зі своїм поглядом на історичні події, але отак огульно казати "Їм треба дати п..." - це вже впадання в крайності. У кінцевому рахунку - всі країни в Європі і світі мають сусідів, і у всіх були, є, і залишаться в майбутньому претензії, але важливо навчитись відкидати зверхність, пихатисть, і менторську позицію, і вибудовувати рівноправні стосунки.

Причому вчитись цьому треба і нам, і полякам. В кінці кінців географію не обдуриш, і ліпше сусідів мати в друзях, ніж ставати з ними на ножі!
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04.10.2023 15:10 Відповісти
Польщі та полякам необхідно постійно дякувати за усе, що вони зробили, роблять та зроблять для України та українців. Без допомоги саме Польщі у перші тижні повномасштабної війни Україна взагалі би не вистояла - бронетехніка, БК, амуніція, медицина, харчі, одяг, відкритий кордон для українських біженців, польські лікарі-волонтери на своїх авто на фронті, які рятували тисячі наших поранених Воїнів, за що і я їм особисто вдячний, та багато ще чого.
Саме у Польщі найбільший військовий Західний хаб для потреб ЗСУ, який працює надійно та безперервно, незважаючи на фортелі та заяви як наших так і польських діячів.
Також полякам треба дякувати у цій справі із вбивством нашого співвітчизника - за те, що встановили, розкрили, притягують до відповідальності та я вірю, що справедливо засудять винуватих у цій смерті польських поліцейських та медиків
А таких поліцейських, які на відео, вистачає і у нас, і в інших країнах, прикладів безліч. Уся Польща не винувата у тому, що вони натворили, але Польща намагається розібратися та встановити істину, за що їй респект.
показати весь коментар
04.10.2023 15:22 Відповісти
Зараз потрібен розум. Щоб Україна зберегла дружні стосунки с польським народом та зберегла свою гідність.

У цему « конфлікті» сторчать вуха Кремля,

тому українська дипломатич повинна діяти вміло, ефективно та обережно.
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04.10.2023 15:07 Відповісти
Ага. До сих пор зелёным барыгам было абсолютно наспать на этот случай, а сча "вдруг" вспомнили...
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04.10.2023 17:35 Відповісти
"Щоб Україна зберегла дружні стосунки с польським народом та зберегла свою гідність".

То що, треба все під килимок, як завжди?
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04.10.2023 17:48 Відповісти
а три года ты что контролировал?
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04.10.2023 15:14 Відповісти
Своё пищеварение.
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04.10.2023 15:23 Відповісти
Ві Ва-не читач,воно серунець на форумі."Справа з самого початку-2021року-на особливому контролі".Може тому так довго розглядали.Чомусь нема ніякої згадки про судово-медичну експертизу.По відео-зупинилось серце.Звичайно-"носити "на собі 5-6 охоронців по всьому відділку-дуже важко...
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04.10.2023 17:10 Відповісти
с зерождением тебя ! свежего подоляцкого высрали
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04.10.2023 20:03 Відповісти
Дурнику,віва-вибачився,втерся і далі плюй гівно на вентилятор...
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05.10.2023 09:44 Відповісти
Дебільна якась фраза совкова - на особистому контролі.
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04.10.2023 15:32 Відповісти
Бетаху% зна що,з граматикою погано,чи до читання на українській ще не дійшло?Не особистий-а по тексту посла,чи консула-на особливій увазі.Вчися,телепню...
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05.10.2023 09:42 Відповісти
Шо сказати хотів, дятел?
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05.10.2023 10:45 Відповісти
я, ****, дурію!
це трапилось два роки тому.
то, коли ця справа на контролі?
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04.10.2023 17:18 Відповісти
Головне, щоб не на контролі у "найвеличнішого". Бо як завжди закінчиться нічим.
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04.10.2023 17:51 Відповісти
У нас загиблі на Майдані теж на контролі у Татарова!
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04.10.2023 20:16 Відповісти
Ніяких знущань й катувань немає . Бачу як поліція намагалися втихомирити, як затриманий люто веде спротив . Потім йому стає погано, його реанімують, але марно. Задля чого роздмухувати конфлікт. Поліція могла б діяти й ліпше. Мені колись розказував, як його обробляли санітари у сов'єтськой психлікарні один кремезний чоловік, то в них виходило краще.
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04.10.2023 22:17 Відповісти
 
 