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Велика Британія (5334) військові навчання (2758) Гарріс Мартін (14)

До кінця року Велика Британія підготує понад 30 тис. українських воїнів, - посол Гарріс

велика,британія

Навчання українських захисників у Великій Британії триватимуть і наступного року.

Про це заявив посол Великої Британії Мартін Гарріс в інтерв'ю Суспільному, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, до цих 30 тисяч входять військові різних спеціальностей, зокрема й пілоти. 

"Перші пілоти приїхали на навчання до Великобританії місяць тому. Зараз тренування в процесі. І це на фоні дуже великої програми тренування українських військових у Великобританії. Ще до повномасштабного вторгнення ми мали дуже потужну програму. Думаю, що понад 20 тисяч солдатів були в програмі Operation Orbital до повномасштабного вторгнення. А зараз це ще більше. До кінця поточного року ми плануємо завершити курс навчання для понад 30 тисяч українських солдатів", - зазначив посол.

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Водночас, зауважив Гарріс, і самі британці навчаються від українських бійців.

"Я сам відвідав тренування у Великій Британії, до призначення на посаду посла в Україні. І для мене це було дуже цікаво, тому що там я спілкувався з людьми та вони сказали, що вони дуже багато навчаються. Це британські солдати сказали. Що вони отримали дуже корисний досвід від українських військових. І я думаю, що це свідчить про те, що зараз ми маємо дуже потужне партнерство між нашими військовими", - додав він.

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04.10.2023 15:21 Відповісти
в мене кума також готували в Британії на оператора машини Дінго. А приїхав назад відразу поїхав під Бахмут гранатометником. З лютого цього року вважається безвісті зниклим.
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04.10.2023 16:19 Відповісти
Мій племінник в даний час проходить навчання в ВБ. Навчання має дуже щільний графік. Вільного часу немає зовсім.
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04.10.2023 17:35 Відповісти
В Британії на озброєнні відсутній Дінго
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04.10.2023 16:52 Відповісти
і що далі? Уніх на озброєнні і калашів і CV 90 немає, но це значить що там не можуть іноземні спеціалісти проводити навчання. І ще у Британіі немає на озброєнні ф 16 не має, і як тоді вона входе в коаліцію яка навчає наших пілотів на цю модель?
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04.10.2023 18:53 Відповісти
"Це британські солдати сказали. Що вони отримали дуже корисний досвід від українських військових."
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Який саме був цінний досвід "дедовщина" чи "стройова підготовка" ?
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04.10.2023 22:24 Відповісти
ох ти і ********, пздц.
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05.10.2023 01:51 Відповісти
наприклад застосування дронів, такого раніше ніхто не робив. А ще в наших воїнів неоціненний досвіт війни саме з рососейцями чого у бритів немає.
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05.10.2023 11:19 Відповісти
 
 