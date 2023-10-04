УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11696 відвідувачів онлайн
Новини
880 7
Чехія (1561) Євросоюз (12770) допомога і підтримка (1117) Павел Петр (135)

ЄС має ухвалити необхідні рішення про гарантії безпеки Україні для перемоги у війні, - президент Чехії Павел

павел,петр

Президент Чехії Петр Павел закликав Європарламент надати Україні гарантії безпеки для перемоги у боротьбі з російською агресією.

Про це він заявив під час виступу на засіданні Європарламенту в Страсбурзі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я звертають до вас – підтримайте Україну. Якщо вона впаде – це буде наша найбільша помилка, і вона буде дуже дорого нам коштувати. Україна має перемогти й ми маємо знову показати світу наші принципи. Моя надія на те, що Україна здобуде мир, і зовсім скоро, і що ми приймемо усі потрібні рішення, які допоможуть добитись гарантій безпеки та миру для неї в світі", - наголосив лідер Чеської Республіки. 

За його словами, РФ має програти у війні проти України та повернути захоплені нею території.

"Мир ніколи не буде можливим, доки ми знаходимо пояснення і пробачаємо дії агресора. Якщо він отримує пробачення раз, він завжди йде далі", - зазначив Павел.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Не можна допустити перемоги Росії у війні проти України, - президент Чехії Павел

Президент Чехії також прокоментував вивезення дітей з України до Росії, порівнявши такі дії з нацистським режимом Гітлера щодо чехословацьких дітей.

Павел також закликав до ухвалення сміливих рішень до кінця року щодо розширення ЄС, оскільки це допоможе створити більш об'єднану та активну Європу, якою можна буде пишатися.

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Європейський парламент більшістю голосів ухвалив резолюцію про визнання російської федерації державою-спонсором тероризму,
але цього замало для дикої орди московітів , бо їх можна привести
до тями , тільки силою 😠
показати весь коментар
04.10.2023 15:08 Відповісти
Надати гарантії? Та як два пальці "ап асфальт"!
А от виконувати...
показати весь коментар
04.10.2023 15:25 Відповісти
Колись чехи та словаки були разом, як?
показати весь коментар
04.10.2023 15:46 Відповісти
і чим ці гарантії відрізнятимуться від гарантій за Будапештським меморандумом?
показати весь коментар
04.10.2023 15:50 Відповісти
Можна скільки завгодно проголошувати гасла на підтримку перемоги України. Але ця перемога може бути здобута ТІЛЬКИ на полі бою. І є лише чотири фактори цієї перемоги:
1. Фізична наявність солдатів (згадуємо про всі проблеми мобілізації в Україні)
2. Навчання/підготовка солдатів
3. Професійне планування та командування
4. Наявність необхідного озброєння та ***********.
І якщо перші 3 пункти залежать лише від України, то п.4 - це лише "Захід". А ВПК Заходу… оптимізму не надає. Ось вам і всі гасла.
показати весь коментар
04.10.2023 17:07 Відповісти
Які гарантії може надати ЄС Україні , котрий заполонила рашистська агентура .??Навіть гарантії від США І АНГЛІЇ при ядерному"кидалові" України ,виявилися великим "наіпаловим" українського народу.
показати весь коментар
04.10.2023 17:13 Відповісти
 
 