Греція пропонує свої порти в Егейському морі для експорту українського зерна

Грецькі порти у Салоніках та Александруполісі можуть стати ще одним альтернативним маршрутом для експорту українського зерна.

Про це повідомляє Kathimerini, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Греція бере участь у переговорах у Брюсселі, так само як і Великобританія, яка відіграє важливу роль у процесі ухвалення рішень щодо України.

Розроблений план передбачає транспортування частини українського зерна залізницею через Румунію і Болгарію до грецьких портів у Салоніках і Александруполісі.

Таким чином значну роль у подальшому перевезенні зерна відіграватимуть грецькі комерційні судна.

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Водночас проблемою у цьому плані залишається обмежена пропускна здатність залізничної мережі на півночі Греції. Однак "зелене світло" для українського експорту через Грецію одночасно могло б стати поштовхом для розбудови та модернізації залізничних гілок у цьому районі, зокрема на лінії від Александруполіса до Орменіо, що на кордоні з Болгарією.

Існують альтернативні грецькому плану маршрути через Балтійське та Адріатичне моря.