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Греція (595) зерно (3092) експорт (4380)

Греція пропонує свої порти в Егейському морі для експорту українського зерна

зерно

Грецькі порти у Салоніках та Александруполісі можуть стати ще одним альтернативним маршрутом для експорту українського зерна.

Про це повідомляє Kathimerini, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Греція бере участь у переговорах у Брюсселі, так само як і Великобританія, яка відіграє важливу роль у процесі ухвалення рішень щодо України.

Розроблений план передбачає транспортування частини українського зерна залізницею через Румунію і Болгарію до грецьких портів у Салоніках і Александруполісі.

Таким чином значну роль у подальшому перевезенні зерна відіграватимуть грецькі комерційні судна.

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Водночас проблемою у цьому плані залишається обмежена пропускна здатність залізничної мережі на півночі Греції. Однак "зелене світло" для українського експорту через Грецію одночасно могло б стати поштовхом для розбудови та модернізації залізничних гілок у цьому районі, зокрема на лінії від Александруполіса до Орменіо, що на кордоні з Болгарією.

Існують альтернативні грецькому плану маршрути через Балтійське та Адріатичне моря.

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Молодці , греки 🙁
Ефхарістополі ( дякую )
!!гецькою
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04.10.2023 15:26 Відповісти
ПАРАДОКС - сосут у Параши а наживаться хотят на зерне Украины.
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04.10.2023 15:49 Відповісти
А як довести до Греціі?
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04.10.2023 15:55 Відповісти
Залізницею, але хто ж за це платити буде? Мовчу про те, що фури треба гнати через кордон і навантажувати десь в Румунії, бо колія різної ширини, а наші й досі не можуть зробити хоча б один термінал з європейською колією для того, щоб візки не перекидати.
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04.10.2023 16:16 Відповісти
У Польщі ціни дешевші ніж в Україні, хоча зарплати значно вищі! Тобто гонимо за кордон свою продукцію за низькими цінами, а українцям продаємо по завищеним цінам, ото бізнесмени. А потім влада ще й незадоволена, що українці не планують повертатись!!!
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04.10.2023 18:31 Відповісти
Ж\д складова буде дуже велика !
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04.10.2023 19:20 Відповісти
 
 