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5 268 98
робот (96) Федоров Михайло (849)

Український бойовий робот "Лють" вже використовується на фронті в експериментальному форматі, - Федоров

робот,лють

Наразі є передсерійне виробництво українського бойового робота "Лють", який вже використовується на фронті в експериментальному форматі. Ціна за одного робота - близько 10 тисяч доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів віцепрем’єр з інновацій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у коментарі УНН.

"Вже є, можна сказати, передсерійне виробництво, вже є зразки, які використовуються на фронті, які в експериментальному форматі. Далі залежить від потреб Сил оборони", - зазначив він. 

За словами Федорова, є деякі експериментальні підрозділи, які використовують роботизовані технології.  Після успішного тестування бойового робота на полі бою вони будуть робити вже запит на потрібну кількість, яка буде організаційна структура застосування.

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Він уточнив, що тільки тоді будуть контракти з відповідними виробниками. 

Водночас Федоров не сказав, в яких масштабах планується виробництво робота "Лють".

"Питання в тому, на яких ділянках фронту це можна використовувати, є багато нюансів. Для цього ми спеціально створили декілька експериментальних підрозділів прямо в бригадах, які воюють для того, щоб тестувати й умовно писати нову доктрину застосування, щоб прогнозувати закупівлі", - додав міністр.

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Топ коментарі
+11
Це не робот взагалі. Ну от на хрєна нести хєрню?!
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04.10.2023 15:55
+11
Цікаво...
Міністр цифровізації/колишній шахрай будує для війська дрони на коліщатках.
І це ще сніг не випав, щоб спробувати, як він буде пересуватись...
Кацапи будують заводи з випуску дронів-камікадзе, а цей-тачанку експериментальну зробив...
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04.10.2023 16:02
+11
А що в твоєму розумінні є робот? Типу, термінатора-гуманоїда?
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04.10.2023 16:03
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Це не робот взагалі. Ну от на хрєна нести хєрню?!
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04.10.2023 15:55 Відповісти
А що в твоєму розумінні є робот? Типу, термінатора-гуманоїда?
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04.10.2023 16:03 Відповісти
В моєму розумінні це автоматична реакція датчиків на якийсь фактор. Тут дистанційне керування.
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04.10.2023 17:13 Відповісти
Загалом, робот то механічний пристрій, що виконує якусь роботу замість людини. В даному випадку він має знищувати кацапів. А яким чином він керується, то вже деталі. Тут головне, що людина сидить в захищеному місці.
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04.10.2023 17:18 Відповісти
Ну тоді це дистанційний маніпулятор.
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04.10.2023 17:29 Відповісти
Та називай, як хочеш. Головне, щоб ту мерзоту винищував.
До речі:
Ро́бот (від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 чеськ. robota) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 автоматичний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9 пристрій , що призначений для виконання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F виробничих та інших операцій, які зазвичай виконувались безпосередньо людиною. Для опису автоматичних пристроїв дія яких не має зовнішньої схожості з діями людини, переважно використовується термін https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0) «автомат» .
Робот може безпосередньо виконувати команди оператора, може працювати за заздалегідь складеною https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0 програмою або дотримуватись набору загальних вказівок з використанням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F технології https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82 штучного інтелекту .
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04.10.2023 17:36 Відповісти
Штучний інтелект у даному разі - це Фьодоров?
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04.10.2023 18:18 Відповісти
Ро́бот (від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 чеськ. robota) - АВТОМАТИЧНИЙ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9 пристрій
Роботами можуть називатися як фізичні пристрої, так і комп'ютені програми, також звані https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0) ботами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82#cite_note-2 [2] . Зазвичай до характеристик роботів зараховуються: керованість електронною програмою; обробка даних або фізичних подразників у електронному вигляді, що зумовлює певну реакцію робота; автономність; здатність до маніпуляцій фізичними об'єктами чи процесами; імітація діяльності людей або тварин; виконання певного завдання краще за людину (швидше, точніше, продуктивніше); виконання замість людини небажаної роботиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82#cite_note-3 [3] .

А у тому вигляді, як розумієш ти - роботом можна назвати будь-яку радіокеровану іграшку.

Ти знаєш різницю між автоматичним та автоматизованим?
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04.10.2023 18:10 Відповісти
Ти посилаєшся на Вікіпедію. І, о диво, там ж, в тій ж статті, ще є таке:
Робот може безпосередньо виконувати команди оператора, може працювати за заздалегідь складеною https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0 програмою або дотримуватись набору загальних вказівок з використанням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F технології https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82 штучного інтелекту .
Ще раз, якщо не дійшло, Робот від слова Робота, тобто, пристрій, що виконує РОБОТУ замість людини. Все! Решта то лиш деталі. Та хоч санчатами його назви, лиш би кацапів винищував. Для чого та дурна суперечка?
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04.10.2023 18:21 Відповісти
О диво, ти ігноруєш основне у визначенні робота - автоматичність (не автоматизованість) роботи.
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04.10.2023 18:26 Відповісти
Команди оператора можуть виконувати і граблі. То граблі - це робот?
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04.10.2023 18:27 Відповісти
Без оператора нікого і нічого це винищувати не буде. Само по собі воно некероване та мертве залізо.
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04.10.2023 18:28 Відповісти
Так , саме по собо воно " мертве залізо" , але це мертве залізо дозволяє вести вогонь по ворогові військовому із укритття і залишитися при цьому живим . Питання - що важливіше - назва "робот" чи "мертве залізо " чи життя солдата ? ((
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04.10.2023 19:46 Відповісти
Головне не пиляти гроші з голосними заявами на тому, що вже давно зроблено краще та воює.

Загугли "Мисливець".
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04.10.2023 19:50 Відповісти
Навіть не намагатимуся щось гуглити , просто факт наведу : є такий пан Чмут , який як тільки міг , так і паскудив Нептуна і Богдану , що зробив Нептун і яка тепер Богдана думаю що гуглити потреби немає , а не будемо власної зброї виготовляти - хрін нам їхню даватимуть , то ж більше власної , різної і класної !
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04.10.2023 20:16 Відповісти
Бо ти зелений дебіл.
Мисливець воює на фронті вже 3 роки.
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04.10.2023 20:18 Відповісти
Приємно познайомитися з ********* недорізаним , та спецом у роботах (( Де і з мисливцем воюєш , бо там вже трьох моїх рідних каліками поробило не бачив , ні тебе , ні мисливця ? ((
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04.10.2023 20:58 Відповісти
Екскаватор і бульдозер теж може безпосередньо виконувати команди оператора
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04.10.2023 18:34 Відповісти
Ти зможеш виконати роботу бульдозера за той самий час , що її виконує бульдозер чи ні ? Може бульдозер все ж має деякі переваги перед людиною , хоч нею і керується ? Тоді може не потрібно створювати проблеми - механічний пристрій ця установка чи робот , а просто використовувати її для знищення кацапів , зберігаюти життя бійцю що цією "штукою " керуватиме ? Чи все ж таки потрібно довести що це не робот (( і від цього стане легше ?
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04.10.2023 19:43 Відповісти
А тобі полегшало? Якщо уважно почитаєш комюніке і коменти, то може зрозумієш, що проблема не в тому чим кацапів кобзонити, а проблема в компетентності міністрів, які не мають поняття чим робот відрізняється від маніпулятора, тим більше, коли це міністр цифрової трансформації. Тобі нема різниці між яйцем і кілограмом? Для тебе нормально, що некомпетентні люди в уряді?
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04.10.2023 20:56 Відповісти
так нащо ж ти цю владу некомпетентну до влади привів ?
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04.10.2023 21:02 Відповісти
Ти ще й козел, своє паскудство на інших спихуєш.
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04.10.2023 22:34 Відповісти
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04.10.2023 22:37 Відповісти
Так хто ж , ідіоте , як не ти "сдєлал " вмєстє із зеленими жабами , а тепер диви яким патріотом замазався (( прилип до патріотизму як лайно до колеса , не відшкребеш
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04.10.2023 23:26 Відповісти
В теории да - робот.
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04.10.2023 16:22 Відповісти
Якби він був автономним і керувався програмою та датчиками, то це був би робот.
А так це радіокерований пристрій.
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04.10.2023 18:11 Відповісти
Нести хєрню в народ - місія 95 кварталу!
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04.10.2023 16:34 Відповісти
ти що, дурний, чи "Трансформерів" передивився? навіть маніпулятор за типом "рука", який використовується на заводах - це вже робот.
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04.10.2023 16:54 Відповісти
Це ти так всім хочеш сказати що "розумний"?
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04.10.2023 17:16 Відповісти
Та хоч маніпулятор типу "прутень". Справа не у вигляді, а у тому чим/ким він керується.
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04.10.2023 18:16 Відповісти
Маніпулятор яким керує людина це маніпулятор А маніпулятор запрограмований, яким управляє комп'ютер і працює без зовнішнього керування це робот. Автокран чи екскаватор ви теж відносите до роботів?
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04.10.2023 18:32 Відповісти
Уважаємый таваріщь НБ! Тут головне те, що ця штукенція буде мочити орків! А не те, як його назвати... Які ж Ви ,чужинці, занудні. Шляк кобіту трафляє...
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04.10.2023 18:11 Відповісти
Не знаю як Вас, а мене дратує коли у нас "зелені" мавпують "аналоговнєтних кацапів". Кішку потрібно називати кішкою, а дистанційний маніпулятор дистанційним маніпулятором. Ми як були так і залишаємось відсталою країною з технологіями позавчорашнього дня. Це примітивна розробка "на коліні". Так, вона корисна, але назвати оце пафосно "роботом" може тільки зелений недоумок.
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04.10.2023 18:20 Відповісти
Чувак, ти коло нього стояв? Ти бачив, що воно вміє? Чи ти хотів, щоб в статті було описано все-все-все?
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04.10.2023 18:26 Відповісти
Читав на на різних сайтах. Ніхто на щось "особливе" навіть не натякнув.
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04.10.2023 18:28 Відповісти
А що, на різних(!) сайтах вже друкують державні таємниці?
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04.10.2023 18:31 Відповісти
Правильно: це дистанційно керований самохідний кулемет. Роботом його назвали, щоб звучало футуристично і клікбейтно
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04.10.2023 19:15 Відповісти
тривалість життя на полі бою - 5 хв (супероптимістичний прогноз).
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04.10.2023 15:59 Відповісти
Яка тривалість життя на полі бою простого солдата під мінометним обстрілом - думаю що оптимізму іще менше ; сніг , дощ , мороз , ніч - оператор у бліндажі , а дистанційний кулемет на сторожі . невидимий для тепловізора ворожого снайпера - це додає оптимізму , чи коли сам не на фронті то якось по барабану ?
Коли у молодості вчили танк , то дуже грамотні викладачі розповідали теж там щось про хвилини його існування на полі бою , як показує війна - не завжди все так песимістично , а чим ця річ гірша за танк ?
P.S. У нас донедавна міністром оборони був один очкарик , який вважав мавіка весільним дроном , як виявилося , ці "весільні дрони" кацапів нищать не гірше САУ ((
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04.10.2023 19:59 Відповісти
Якщо це не відволікає гроші від більш життєздатних проектів, я згоден з вами.
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04.10.2023 21:32 Відповісти
Із двох зол вибирають менше зло (( Якщо обирати між бездарно просрати два мільярди доларів на купівлю неіснуючої зброї чи витратити їх на придбання 200 тис отаких кулеметів , то я б обрав останнє , у нас не повсюдно наступальні дії , а для позиційної боротьби думаю що саме те
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04.10.2023 21:43 Відповісти
робот Федор 2.0
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04.10.2023 16:01 Відповісти
Фьодор - це хоч і кострубатий, але реально робот, який робе автономно.
Ця тачанка без оператора - мертве залізо.
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04.10.2023 18:19 Відповісти
У тебе хоч прапор і український , але хід думок як у кацапського фьодора (( І ради Бога , не починай про дату реєстрації , бо твоя з 2014 року тільки додає впевненості що з того часу за кацапню і топиш !
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04.10.2023 20:02 Відповісти
Цікаво...
Міністр цифровізації/колишній шахрай будує для війська дрони на коліщатках.
І це ще сніг не випав, щоб спробувати, як він буде пересуватись...
Кацапи будують заводи з випуску дронів-камікадзе, а цей-тачанку експериментальну зробив...
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04.10.2023 16:02 Відповісти
І що тобі відповіло зеркало?
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04.10.2023 16:27 Відповісти
Зміни нік. Бо "Враг рода человеческого 666" - це кацап.
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04.10.2023 18:15 Відповісти
А чому колишній?
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04.10.2023 19:37 Відповісти
Цікаво як це чудо техніки буде прицілюватись в горизонтальній площині?Мабуть колесами бо поворотної турелі там не передбачено.Точність буде неймовірна)
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04.10.2023 19:41 Відповісти
На якому напрямкові з покемоном проти кацапів воюєш ? (( Як турель , не підводить ?
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04.10.2023 20:05 Відповісти
А ти з якого бліндажа строчиш свої висери?
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04.10.2023 22:24 Відповісти
Я за тобою у загороджувальному загонові , щоб ти вже куди виїхав , то назад не повернувся , бо ненароком почнеш в Україні порядки наводити , спец по турелях ((
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04.10.2023 23:22 Відповісти
Турель це повротна башта,і на цьому зеленому суперроботі її нема,як і в тебе розуму.
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05.10.2023 10:49 Відповісти
Спец по турелях ! У тебе проблеми іще більші, не те що розуму немає - мізки у черепній коробці відсутні , а життєві функії твого мішка лайна підтримує звивина між половинок сідниці , але така смердюча , що аж через інтернет тягне ((
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05.10.2023 17:40 Відповісти
Зрозумів що ти кретин.
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05.10.2023 19:33 Відповісти
У тебе немає чим розуміти , саме тому до тебе не доходить зміст написаного , ідіоте ((
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05.10.2023 20:05 Відповісти
нюанс один з "лютим пі..ецом"-ФЕДОРОВ ніяк найух не піде
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04.10.2023 16:02 Відповісти
А название то какое - робот. Романтика!!
Єто не робот, єто моторизированная тележка с дистанционнім управлением.
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04.10.2023 16:06 Відповісти
Американцы аналогичные девайсы тоже роботами почему то называют.
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04.10.2023 16:14 Відповісти
бо там "автопілот" і супутникова навігація...
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04.10.2023 16:24 Відповісти
А ще ідентифікація цілі "свій-чужий", типу цілі (жива-мертва. рухома-стаціонарна) і автоматичний вибір режиму та засобу ураження + робота в автономному режимі з поверненням на базу по мірі виснаження батарей.
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04.10.2023 18:33 Відповісти
Буде оця "тєлєжка", ******* ------------- кацапів, аж тирса буде сипаться,, і такі да,), "с дистанционнІм управлєниєм.",),),
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04.10.2023 16:15 Відповісти
З мертвим оператором нікого вона ******* не буде.
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04.10.2023 18:21 Відповісти
поживем - побачим, і я так розумію, що тут!, краще обісрати ВСЕ! , що неробиться, алеж можно колись,, потім,, і самім обісратися,,, і Таке вже було,(,
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04.10.2023 18:47 Відповісти
Тут головне, що такі "роботи" вже років 5, як є на фронті.

Ніяке'ий це не виназід і не ноухау, а убога реалізація концепції, яка вже давно була реалізована дешевше та краще.

Тому иупе ********* бабла на кострубатій тачанці називають роботом, та кажуть, що це вперше.
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04.10.2023 19:12 Відповісти
вона лишень по грунтових дорогах чи асфальту має гасати? яка має бути маса та де центр тяжіння, аби не перевернутись на першому-ліпшому бугрі?...
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04.10.2023 16:09 Відповісти
Да, це мульярд дерев висадити, не менше. І задрати вартість забавки разів в 5
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04.10.2023 16:29 Відповісти
Краще щось заасфальтувати, плитку перекласти...
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04.10.2023 16:14 Відповісти
А що там коштує аж десять тисяч доларів? Хто просуває таке одоробло? Знову агрохімія?
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04.10.2023 16:15 Відповісти
В американців спитайте, їхні аналоги дорожчі.
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04.10.2023 16:25 Відповісти
ем, а можна якісь пруфи, лінки на американські аналоги? просто цікаво, чи там також такі одоробла
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04.10.2023 16:36 Відповісти
Gladiator TUGV
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Gladiator_Tactical_Unmanned_Ground_Vehicle

Есть и другие.
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04.10.2023 17:29 Відповісти
А ціна? до речі в цього є камера дення і нічна, але виглядає що все одно не прицільна Ну і в цього траки, тобто прохідність дещо вища
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04.10.2023 17:55 Відповісти
Випереджуючи з відповіддю - ось https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1352336532050529&set=a.977941046156748&type=3&ref=embed_post непогана тачанка Причому Федоров її також рекламував. Тут і прицільна камера, і краща прохіднісь, і захист на рівні, і радіокерування на 5-7 км
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04.10.2023 17:58 Відповісти
( Gladiator TUGV) була безпілотним транспортним засобом, розробленим Емілем Лієном Акре в 2005 році. Він був розроблений для підтримки Корпусом https://en.m.wikipedia.org/wiki/United_States_Marine_Corps морської піхоти Сполучених Штатів виконання місій з маневру корабля до об'єкта (STOM) за допомогою використання середньої потужності. роботизована система мінімізації ризиків і усунення загроз морським піхотинцям під час конфлікту https://en.m.wikipedia.org/wiki/Robotic .

Не робот, а роботизована система.
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04.10.2023 18:24 Відповісти
Значно краще з окопу таким управляти, чим голову висовувати під вогонь противника.
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04.10.2023 16:20 Відповісти
Дам Федорову добру пораду , гайки пофарбуй в червоний флюресцентний , так буде ведніше
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04.10.2023 16:23 Відповісти
Дуже підступний та ефективний робот-************, тихо підкатуе та точно влучае в амбразури бронебійно-запалювальними набоями, використовували під Попасна ще в 2019 році так що декілька тижнів кацапів небуло ні видно ні чутно.
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04.10.2023 16:24 Відповісти
Колись це називалось - телетанк.https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA

Зрадойоби можуть іти *****, такі проекти розробляють в багатьох країнах.
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04.10.2023 16:26 Відповісти
Воно повинно було бути в кожній роті, ще в 2015м.. А в нас всё прототипи...
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04.10.2023 16:31 Відповісти
Дитяча машинка на радіокеруванні з вмонтованим кулеметом і типа шматочком броні...
Максимум $ 2k ціна, а ще вісім тисяч баксів вкрали, масово, особисто гнида Федоров...
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04.10.2023 16:37 Відповісти
Да, так
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04.10.2023 17:54 Відповісти
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04.10.2023 18:13 Відповісти
сама концепція такого шайтан-драндалєта цілком дієздатна, але не в такому гавайському виконанні.
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04.10.2023 16:39 Відповісти
Так написано ж - експериментальний екземпляр
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04.10.2023 20:08 Відповісти
ні, навіть на картинці воно не виглядає життєздатним,
звичайно можна було б зробити марсохід з кулеметом, який би більш-менш прийнятно міг би долати перешкоди на рельєфі та не втрачав би ціль під час стрільби, але така штука коштувала б занадто дорого навіть при серійному виробництві,
а це схоже на якусь аферу
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04.10.2023 16:55 Відповісти
Рік тому на картинках іранські балалайки теж виглядали нежиттєздатними , а срачів щодо них на цензорі не перелічити було , навіть жінки підключалися розповідати "яке шахеди лайно і що їх десяток на рік виготовляють " (( Рік минув - як тобі "нежиттєздатні шахеди " ?
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04.10.2023 20:12 Відповісти
це ж не лише мої враження, а більшості користувачів,
і порівняння некоректе,
як літали і літають "мопеди" усі бачили, а як практично працює ця коляска з дулом не бачив ніхто, навіть не в бойових умовах, а хоч би на демонстрації можливостей виробу
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04.10.2023 20:19 Відповісти
"враження більшості користувачів" чого ? Кулемета ? Стрілецького модуля ? Чи цензора ????І саме головне - якщо ніхто з вас нічого не бачив окрім фото , як ви можете судити про його життєздатність та можливсті ? Іще раз про мопеди - рік тому їх теж ніхто не чув і не бачив , але "спеців " тут було не менше аніж зараз із цим кулеметом , тепер побачили - затихли . А що ж не так з експериментальним дистанційним кулеметом - "ваше враження" ? (( Так за моїм враженням на фронті у воїнів навіть аптечок людських і обмундирування не вистачає , не те що зброї і *********** , а за враженням ОПи і міноборони там всього по саму зав"язку ((
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04.10.2023 20:54 Відповісти
Використовуватись ВОНО, звичайно може, але я дуже здивуюсь, якщо ОЦЕ зможе хоч кудись влучити, зважаючи що в горизонтальный площині його наводити можно лише поворотом всієї конструкції колесами, та й камери для прицілювання я на цій шайтан-арбі не помітив.
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04.10.2023 18:04 Відповісти
Шапіто...
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04.10.2023 18:51 Відповісти
******* для такої херні стоить від 50до 100 баксів , ну ще кулемет 600-800 він може бути не обов*язково новий ,ну там шассі редуктора двигун та АБ на все провсе ще 800 баксів , це все можно дістати з разборок . Та це Ціни у розніцу блошинного ринку . Де ще 8200 баксов Зіна До речі в нас школяри кожен рік 8-10 шт таких збірають на Діплом
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04.10.2023 20:12 Відповісти
просто в вас не має авіаціі, F 16 шахеди сотьнями збіває .
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04.10.2023 20:15 Відповісти
Цей "робот" буде ефективний під час оборони як стаціонарна вогнева точка без коліс, під час наступу він просунеться до найближчої ямки, воронки, яружка і все...
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05.10.2023 20:49 Відповісти
 
 