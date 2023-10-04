Український бойовий робот "Лють" вже використовується на фронті в експериментальному форматі, - Федоров
Наразі є передсерійне виробництво українського бойового робота "Лють", який вже використовується на фронті в експериментальному форматі. Ціна за одного робота - близько 10 тисяч доларів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів віцепрем’єр з інновацій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у коментарі УНН.
"Вже є, можна сказати, передсерійне виробництво, вже є зразки, які використовуються на фронті, які в експериментальному форматі. Далі залежить від потреб Сил оборони", - зазначив він.
За словами Федорова, є деякі експериментальні підрозділи, які використовують роботизовані технології. Після успішного тестування бойового робота на полі бою вони будуть робити вже запит на потрібну кількість, яка буде організаційна структура застосування.
Він уточнив, що тільки тоді будуть контракти з відповідними виробниками.
Водночас Федоров не сказав, в яких масштабах планується виробництво робота "Лють".
"Питання в тому, на яких ділянках фронту це можна використовувати, є багато нюансів. Для цього ми спеціально створили декілька експериментальних підрозділів прямо в бригадах, які воюють для того, щоб тестувати й умовно писати нову доктрину застосування, щоб прогнозувати закупівлі", - додав міністр.
Будь ласка, зачекайте...
До речі:
Ро́бот (від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 чеськ. robota) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 автоматичний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9 пристрій , що призначений для виконання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F виробничих та інших операцій, які зазвичай виконувались безпосередньо людиною. Для опису автоматичних пристроїв дія яких не має зовнішньої схожості з діями людини, переважно використовується термін https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0) «автомат» .
Робот може безпосередньо виконувати команди оператора, може працювати за заздалегідь складеною https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0 програмою або дотримуватись набору загальних вказівок з використанням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F технології https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82 штучного інтелекту .
Роботами можуть називатися як фізичні пристрої, так і комп'ютені програми, також звані https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0) ботами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82#cite_note-2 [2] . Зазвичай до характеристик роботів зараховуються: керованість електронною програмою; обробка даних або фізичних подразників у електронному вигляді, що зумовлює певну реакцію робота; автономність; здатність до маніпуляцій фізичними об'єктами чи процесами; імітація діяльності людей або тварин; виконання певного завдання краще за людину (швидше, точніше, продуктивніше); виконання замість людини небажаної роботиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82#cite_note-3 [3] .
А у тому вигляді, як розумієш ти - роботом можна назвати будь-яку радіокеровану іграшку.
Ти знаєш різницю між автоматичним та автоматизованим?
Робот може безпосередньо виконувати команди оператора, може працювати за заздалегідь складеною https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0 програмою або дотримуватись набору загальних вказівок з використанням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F технології https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82 штучного інтелекту .
Ще раз, якщо не дійшло, Робот від слова Робота, тобто, пристрій, що виконує РОБОТУ замість людини. Все! Решта то лиш деталі. Та хоч санчатами його назви, лиш би кацапів винищував. Для чого та дурна суперечка?
Загугли "Мисливець".
Мисливець воює на фронті вже 3 роки.
А так це радіокерований пристрій.
Коли у молодості вчили танк , то дуже грамотні викладачі розповідали теж там щось про хвилини його існування на полі бою , як показує війна - не завжди все так песимістично , а чим ця річ гірша за танк ?
P.S. У нас донедавна міністром оборони був один очкарик , який вважав мавіка весільним дроном , як виявилося , ці "весільні дрони" кацапів нищать не гірше САУ ((
Ця тачанка без оператора - мертве залізо.
Міністр цифровізації/колишній шахрай будує для війська дрони на коліщатках.
І це ще сніг не випав, щоб спробувати, як він буде пересуватись...
Кацапи будують заводи з випуску дронів-камікадзе, а цей-тачанку експериментальну зробив...
Єто не робот, єто моторизированная тележка с дистанционнім управлением.
Ніяке'ий це не виназід і не ноухау, а убога реалізація концепції, яка вже давно була реалізована дешевше та краще.
Тому иупе ********* бабла на кострубатій тачанці називають роботом, та кажуть, що це вперше.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Gladiator_Tactical_Unmanned_Ground_Vehicle
Есть и другие.
Не робот, а роботизована система.
Зрадойоби можуть іти *****, такі проекти розробляють в багатьох країнах.
Максимум $ 2k ціна, а ще вісім тисяч баксів вкрали, масово, особисто гнида Федоров...
звичайно можна було б зробити марсохід з кулеметом, який би більш-менш прийнятно міг би долати перешкоди на рельєфі та не втрачав би ціль під час стрільби, але така штука коштувала б занадто дорого навіть при серійному виробництві,
а це схоже на якусь аферу
і порівняння некоректе,
як літали і літають "мопеди" усі бачили, а як практично працює ця коляска з дулом не бачив ніхто, навіть не в бойових умовах, а хоч би на демонстрації можливостей виробу