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ЗСУ просунулися на відстань до 600 метрів поблизу Роботиного на Запоріжжі, - Сили оборони Таврійського напрямку

війна,зсу

Українські воїни продовжують закріплятися поблизу Роботиного, є просування на відстань від 100 до 600 метрів.

Про це заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми мали частковий успіх на захід від Роботиного. Там наші воїни завдають окупантам втрат у живій силі і техніці. Продовжують закріплюватися на займаних рубежах. На визначених напрямках ми просунулися від 100 до 600 метрів", - зазначив він.

Також Штупун розповів, що воїни продовжують тиск і на Мелітопольському напрямку. За останні три дні нашим захисникам удалося взяти в полон 25 окупантів.

"Але ворог не здається і намагається відновити втрачене положення. Зокрема, на захід від Вербового і на південний схід від Малої Токмачки. На штурм ворог кидає вже і еліту - десантні війська. Але зазнає втрат", - додав речник.

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