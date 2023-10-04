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СБУ (12507) УПЦ МП (1197) колабораціонізм (1120)

З початку вторгнення викрито понад 60 кліриків УПЦ МП, які працювали на РФ, продавали зброю та дитячу порнографію, - СБУ

упц,мп

Служба безпеки веде системну боротьбу з підривною діяльністю російських спецслужб та криміналітету в релігійному середовищі України. З початку повномасштабної агресії РФ за матеріалами СБУ розпочато 68 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ (МП), з яких 14 - митрополити церкви.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, серед викритих злочинів - 20 фактів держзради, колабораціонізму та пособництва країні-агресору.

Крім того, правоохоронці розслідують 18 проваджень щодо публічної агітації до релігійної ненависті, а також продажу вогнепальної зброї та поширення дитячої порнографії.

За даними СБУ, у результаті оперативних та слідчих дій 26 фігурантам-представникам УПЦ (МП) повідомлено про підозру, а ще 19 зловмисників уже отримали судові вироки.

Завдяки цьому двох засуджених кліриків-колаборантів вдалося обміняти на українських воїнів, які перебували в полоні у рашистів.

Також читайте: Священник УПЦ МП торгував російською зброєю на Херсонщині. Його затримала СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Зокрема, мова йде про настоятеля Свято-Тихвинського храму Сєвєродонецької єпархії УПЦ (МП), який у квітні 2022 року "здавав" російським окупантам учасників руху опору на території громади. За "наводкою" колаборанта в рясі загарбники викрадали потерпілих та ув’язнювали їх у застінках російських катівень.

Завдяки доказовій базі СБУ суд призначив йому 12 років тюрми. У подальшому його, разом з полоненими російськими військовими, вдалося обміняти на 63 українських захисників", - йдеться у повідомленні.

Також співробітники СБУ затримали клірика Горлівської єпархії УПЦ (МП), який після захоплення Лиману організував збори мешканців громади для "обрання" керівництва місцевої окупаційної адміністрації.

За матеріалами СБУ, він отримав 7 років позбавлення волі, а потім його обміняли на українських захисників, які потрапили в полон рашистів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексдиякон УПЦ МП на Одещині за $4,5 тис. допомагав ухилянтам виїхати за кордон, - СБУ. ФОТОрепортаж

Крім того, до 5 років тюрми засуджено керуючого Тульчинською єпархією УПЦ (МП) на Вінниччині. Зловмисник пропагував збройну агресію РФ серед прихожан та виправдовував тимчасову окупацію частини території України.

Разом з цим, за ініціативою Служби безпеки припинено громадянство України 19 представникам УПЦ (МП), які мають російські паспорти та поширювали прокремлівські наративи про війну в Україні. Серед них - митрополити з Київської, Дніпропетровської та Одеської областей, а також з тимчасово окупованого Криму.

Також за матеріалами СБУ заборонено в’їзд в Україну понад 177 клірикам РПЦ, у тому числі колишньому митрополиту Роменському і Буринському УПЦ (МП) у Сумській області.

Читайте: Митрополита однієї з Вінницьких єпархій УПЦ МП, який виправдовував повномасштабне вторгнення РФ, засуджено до 5 років в’язниці, - СБУ. ФОТО

За викритими фактами тривають комплексні заходи для встановлення всіх осіб, причетних до підривної діяльності в релігійному середовищі України в умовах війни.

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Топ коментарі
+10
А голосів в Раді за заборону кацапської церкви все ще немає...
А що, #тамнівсєплахіє...
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04.10.2023 16:52
+7
От що ще отій довбаній зеленій владі потрібно щоб заборонити отой кацапський сатанат по всій Україні?!!! Ото 73% робіть висновки чиї вони ''слуги'' і кому вони служать!
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04.10.2023 17:12
+5
тюю...
а у коливана нема голосів в раді, для заборони московських попів.
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04.10.2023 16:56
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Поважаю СБУ. Але: "З початку повномасштабної агресії РФ за матеріалами СБУ розпочато 68 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ (МП), з яких 14 - митрополити церкви".
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04.10.2023 16:46 Відповісти
за наркотики нічого не сзазали, ми у безпеці
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04.10.2023 16:49 Відповісти
гітлер ще фальшиві фунти над Британією розкидав.
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04.10.2023 16:52 Відповісти
А голосів в Раді за заборону кацапської церкви все ще немає...
А що, #тамнівсєплахіє...
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04.10.2023 16:52 Відповісти
тюю...
а у коливана нема голосів в раді, для заборони московських попів.
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04.10.2023 16:56 Відповісти
От що ще отій довбаній зеленій владі потрібно щоб заборонити отой кацапський сатанат по всій Україні?!!! Ото 73% робіть висновки чиї вони ''слуги'' і кому вони служать!
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04.10.2023 17:12 Відповісти
А як же рейтинг? Там же майже всі їх виборці ...
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04.10.2023 17:41 Відповісти
Кожний кацапський піп лютий ворог України.
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04.10.2023 17:32 Відповісти
Досить гладити по поверхні, копайте глибше, там 95% таких ...
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04.10.2023 17:40 Відповісти
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04.10.2023 18:35 Відповісти
Церква педофілів займалася дитячою порнографією!
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04.10.2023 18:43 Відповісти
А Володя Мародерський ніяк не бажає заборонити цю злочинну церкву-секту - ворога України. В його монобільшості немає голосів і це багато чого говорить про цю монобільшість і його офіс, який укомплектовний виключно антимайданівцями і визначає, на чиєму вони боці. Виходить, що не на українському.
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04.10.2023 18:48 Відповісти
вот вам и УПЦ московского патриархата - черти в рясах, с бесами прихожанами. ну, а чего еще можно было от них ожидать, как известно, яблоко от яблони недалеко падает...
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04.10.2023 22:25 Відповісти
 
 