ФІФА розглядає можливість скасування повної заборони на участь РФ у міжнародних змаганнях

ФІФА розглядає можливість послаблення санкцій проти Росії, щоб дозволити їй повернутися до міжнародних змагань.

Про це повідомляє Sky News, передає Цензор.НЕТ.

Можливість зняття заборони з Росії з’явилася у ФІФА після рішення УЄФА допустити збірні РФ (U-17) до матчів на міжнародній арені. Остаточне рішення може бути ухвалене сьогодні, 4 жовтня, на засіданні Ради ФІФА.

Як зазначається, заборона для Росії діє з початку повномасштабного вторгнення в Україну, що, за словами ФІФА, є "повною солідарністю з усіма людьми, які постраждали в Україні".

Нагадаємо, УЄФА дозволив російським командам до 17 років виступати на міжнародних змаганнях. В УАФ зазначили, що Україна відмовляється брати участь у турнірах УЄФА разом із росіянами.

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Усі матчі команд проводитимуться без прапора, гімну, національної ігрової форми та не на території Росії. Дискваліфікація інших російських збірних залишається чинною.

Румунія, Англія, Польща, Латвія, Литва, Швеція, Данія, Фінляндія, Ірландія, Норвегія, Румунія публічно виступили проти матчів із Росією.