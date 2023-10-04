ФІФА розглядає можливість скасування повної заборони на участь РФ у міжнародних змаганнях
ФІФА розглядає можливість послаблення санкцій проти Росії, щоб дозволити їй повернутися до міжнародних змагань.
Про це повідомляє Sky News, передає Цензор.НЕТ.
Можливість зняття заборони з Росії з’явилася у ФІФА після рішення УЄФА допустити збірні РФ (U-17) до матчів на міжнародній арені. Остаточне рішення може бути ухвалене сьогодні, 4 жовтня, на засіданні Ради ФІФА.
Як зазначається, заборона для Росії діє з початку повномасштабного вторгнення в Україну, що, за словами ФІФА, є "повною солідарністю з усіма людьми, які постраждали в Україні".
Нагадаємо, УЄФА дозволив російським командам до 17 років виступати на міжнародних змаганнях. В УАФ зазначили, що Україна відмовляється брати участь у турнірах УЄФА разом із росіянами.
Усі матчі команд проводитимуться без прапора, гімну, національної ігрової форми та не на території Росії. Дискваліфікація інших російських збірних залишається чинною.
Румунія, Англія, Польща, Латвія, Литва, Швеція, Данія, Фінляндія, Ірландія, Норвегія, Румунія публічно виступили проти матчів із Росією.
Будь ласка, зачекайте...
але тоді ви будете грати з расією, але без Англії, Польщі, Латвії, Литви, Швеції, Данії, Фінляндії, Ірландії, Норвегії та Румунії. На що ваша фіфа тоді перетвориться?
РФ з якої причина заборонили брати участь у змаганнях? Цієї причини вже немає чи як?? То я якого дива скасування, якщо причина нікуди не зникла??
Суркіси можуть підтвердити!
Это прямое нарушение принципов FAIR PLAY(честной игры), которую много лет пропагандирует сама ФИФА. Когда одна страна намеренно уничтожает футбол другой за счет оккупации ее територии вместе с футбольными клубами(крымские команды), занимается уничтожением ее спортивной инфраструктуры
Ps. Это не столько ФИФА ****(хотя понятно, что коррумпированная организации) , сколько наше УАФ - mudaki, не умеют защищать страну перед ФИФой и, Уефой...выставлять весомые и правомерные претензии к кацапам...
================
І без кацапських гравців. Тоді згоден
відсутність прапора, гімну і кац форми не відміняє присутнiсть на полі 11ти свинособак-людожерів.
шевченко, ребров, суркісня!
дуже попросить, - от дуже, повернутися Блохіна - як він щє дасть свою згоду...
Понятно, что кацапам проще занести бабульос этой ФИФЕ, чем уплатить весь этот ущерб нанесенный украинскому футболу....
Поэтому здесь Украине нужно давить не только на ФИФА и УЕФА, а доносить эту позицию к национальным федерациям....
чи занесли вам грошей і ви суки заскавучали!?