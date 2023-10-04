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ФІФА розглядає можливість скасування повної заборони на участь РФ у міжнародних змаганнях

футбол,футболист,гол,договорняк

ФІФА розглядає можливість послаблення санкцій проти Росії, щоб дозволити їй повернутися до міжнародних змагань.

Про це повідомляє Sky News, передає Цензор.НЕТ.

Можливість зняття заборони з Росії з’явилася у ФІФА після рішення УЄФА допустити збірні РФ (U-17) до матчів на міжнародній арені. Остаточне рішення може бути ухвалене сьогодні, 4 жовтня, на засіданні Ради ФІФА.

Як зазначається, заборона для Росії діє з початку повномасштабного вторгнення в Україну, що, за словами ФІФА, є "повною солідарністю з усіма людьми, які постраждали в Україні".

Нагадаємо, УЄФА дозволив російським командам до 17 років виступати на міжнародних змаганнях. В УАФ зазначили, що Україна відмовляється брати участь у турнірах УЄФА разом із росіянами.

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Усі матчі команд проводитимуться без прапора, гімну, національної ігрової форми та не на території Росії. Дискваліфікація інших російських збірних залишається чинною.

Румунія, Англія, Польща, Латвія, Литва, Швеція, Данія, Фінляндія, Ірландія, Норвегія, Румунія публічно виступили проти матчів із Росією.

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Топ коментарі
+13
я розумію, бабло - це дуже вагомий аргумент, а верхівка ФІФА завжди була замазана в корупційних скандалах.
але тоді ви будете грати з расією, але без Англії, Польщі, Латвії, Литви, Швеції, Данії, Фінляндії, Ірландії, Норвегії та Румунії. На що ваша фіфа тоді перетвориться?
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04.10.2023 16:50
+11
Підараси
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04.10.2023 16:50
+9
Що, суки продажні, байстрюків своїх годувати нема чим, чим на курвів не вистачає?
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04.10.2023 17:13
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та *** там...не скасують...
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04.10.2023 16:47 Відповісти
Підараси
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04.10.2023 16:50 Відповісти
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04.10.2023 17:06 Відповісти
я розумію, бабло - це дуже вагомий аргумент, а верхівка ФІФА завжди була замазана в корупційних скандалах.
але тоді ви будете грати з расією, але без Англії, Польщі, Латвії, Литви, Швеції, Данії, Фінляндії, Ірландії, Норвегії та Румунії. На що ваша фіфа тоді перетвориться?
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04.10.2023 16:50 Відповісти
буде "два фіфа"
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04.10.2023 16:55 Відповісти
це ще не весь перелік, які відмовилися визнавати рішення УЄФА про допуск касапів до змагань. Згодом буде більше. От з неділі починається перерва в нацчемпіонатах на матчі збірних - і там будуть проведені свої виконкоми нацфедерацій... Будуть нові відказники.
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04.10.2023 17:19 Відповісти
не факт
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05.10.2023 00:39 Відповісти
вже втомились від війни?
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04.10.2023 16:50 Відповісти
Канали пробили, рашистські гроші на офшорні рахунки фіфавських функціонерів надійшли.
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04.10.2023 16:52 Відповісти
Треба встановлювати з'язки з спортивни огранізаціями країн партнерів і виходить зі спільною заявою що ніяких росіянців ні футболі ні в іншому спорті бути не має, нехай роблять "дружествнниє игрьі" з КНДР, Венесуелоу, Кубою, Ерітреріяю, й іншими утопіями, вони вже так робили, це не були для них в новинку.
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04.10.2023 16:53 Відповісти
ФІФА на мило.
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04.10.2023 16:54 Відповісти
интересно, сосут по любви, или за деньги? хотя...., какая разница.... главное - сосут....
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04.10.2023 16:57 Відповісти
Не правильно поставлено питання. Спочатку гроші, а потім кохання. Або навпаки.
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04.10.2023 17:05 Відповісти
Це галіма непослідовність.
РФ з якої причина заборонили брати участь у змаганнях? Цієї причини вже немає чи як?? То я якого дива скасування, якщо причина нікуди не зникла??
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04.10.2023 16:57 Відповісти
Убивство московитами ЛЮДЕЙ, не важливо для отого ФІФА, гроші з московії важливіше!!! А так, вони ПАЛІТІКАЙ НЕ ЦІКАВЛЯТЬСЯ, тільки грошима на КРОВІ!
Суркіси можуть підтвердити!
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04.10.2023 16:58 Відповісти
Убивство московитами ЛЮДЕЙ, не важливо не тільки фіфа а і, ні для ООН .ні ОБСЄ ні Червоного хреста...та ін міжнародних організацій...їм насрати--кожен за себе і освоювання організаціями бабла.
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04.10.2023 17:06 Відповісти
ФІФА прогнило на грошах параші.
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04.10.2023 17:08 Відповісти
Що, суки продажні, байстрюків своїх годувати нема чим, чим на курвів не вистачає?
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04.10.2023 17:13 Відповісти
збідніли, сиротінушки. Дві доріжки кокаїну замість трьох доводиться мастирити...
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04.10.2023 17:21 Відповісти
хто "дівчинку" годуе той їі і танцюе. це також і ООН стосуеться
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04.10.2023 17:15 Відповісти
Кончені.
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04.10.2023 17:17 Відповісти
Який сенс дивитися той футбол - шоб кричати які футболісти криві при цьому сам крикун і близько на полі не зробить те шо роблять футболісти ( футболісти то може і криві - але завдяки крикунам не бідні люди). Вже якшо так подобається футбол - то включіть ФІФУ на компі чи консолі, і там вже покажете чого ви варті.
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04.10.2023 17:17 Відповісти
Та фіфа - то давно відома шльондра. Там ніяких принципів, в т.ч. спортивних. Саме бабло.
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04.10.2023 17:19 Відповісти
Членососи продажні.
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04.10.2023 17:36 Відповісти
А кто будет платить за разрушенную, футбольную инфраструктуру Украины? За разбомбленные стадионы и тренировочные центры? Посмотрите во что кацапы превратили Донбасс-Арену?

Это прямое нарушение принципов FAIR PLAY(честной игры), которую много лет пропагандирует сама ФИФА. Когда одна страна намеренно уничтожает футбол другой за счет оккупации ее територии вместе с футбольными клубами(крымские команды), занимается уничтожением ее спортивной инфраструктуры

Ps. Это не столько ФИФА ****(хотя понятно, что коррумпированная организации) , сколько наше УАФ - mudaki, не умеют защищать страну перед ФИФой и, Уефой...выставлять весомые и правомерные претензии к кацапам...
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04.10.2023 17:37 Відповісти
Усі матчі команд проводитимуться без прапора, гімну, національної ігрової форми та не на території Росії. (c)
================
І без кацапських гравців. Тоді згоден
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04.10.2023 17:37 Відповісти
гнидство це все...
відсутність прапора, гімну і кац форми не відміняє присутнiсть на полі 11ти свинособак-людожерів.
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04.10.2023 17:45 Відповісти
с полной командой - гораздо больше
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05.10.2023 00:41 Відповісти
ну так - скамейка запасних... - талісмани команди!
шевченко, ребров, суркісня!
дуже попросить, - от дуже, повернутися Блохіна - як він щє дасть свою згоду...
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05.10.2023 00:49 Відповісти
1/8 фіналу чемпіоната міра? - це вам не суркісню смоктать....
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05.10.2023 00:52 Відповісти
Я так розумію - тепер прийдеться створювати нову футбольну, на 100 відсотків "гетеросексуальну" организацію...
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04.10.2023 17:46 Відповісти
Посмотрите, как Украина "падает" в клубной таблице коффициентов? Уже где-то 20-тая.... Это прямое следствие войны...Разбомбленные стадионы, тренировочные центры... Оккупированны большие территории вместе с клубами и клубной инфраструктурой.....

Понятно, что кацапам проще занести бабульос этой ФИФЕ, чем уплатить весь этот ущерб нанесенный украинскому футболу....
Поэтому здесь Украине нужно давить не только на ФИФА и УЕФА, а доносить эту позицию к национальным федерациям....
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04.10.2023 17:47 Відповісти
треба їх запитати а як мають приєднатися до змагань українські спортсмени які загинули через війну яку почала параша
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04.10.2023 18:16 Відповісти
Да, мутная скользкая УЕФА...а что вы хотите от ФИФА?
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04.10.2023 18:31 Відповісти
фіфа,а що вже кацапи перестали вбивати Українців,та вивели своє гидотне військо?
чи занесли вам грошей і ви суки заскавучали!?
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04.10.2023 22:33 Відповісти
 
 