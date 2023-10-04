Міжнародний Червоний Хрест вимагає звільнити очільника ЧХ Білорусі Шевцова за викрадення українських дітей

Міжнародний Червоний Хрест закликає відсторонити голову Білоруського Червоного Хреста Дмитра Шевцова, який викликав міжнародне обурення, вихваляючись тим, як активно вивозив українських дітей з окупованих Росією територій України до Білорусі.

Про це повідомляє Independent, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що правління Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця заявило в середу, що дало білоруському представництву час до 30 листопада, щоб звільнити Дмитра Шевцова. Якщо цього не буде зроблено, рекомендуватиме всім філіям припинити нові партнерські відносини та фінансування білоруського представництва, яке буде призупинено в глобальній організації.

Внутрішнє розслідування МФОКК і КП виявило, що Білоруський Червоний Хрест заявив, що Шевцов "був визнаний єдино відповідальним за звинувачення у депортації дітей". Також було встановило, що за переміщення дітей з окупованих Росією частин України відповідала інша організація, а Білоруський Червоний Хрест був залучений лише в межах Білорусі. Не вказано про яку саме організацію йдеться.

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"Репортаж, показаний у липні державним телеканалом "Білорусь 1", показав, як Шевцов відвідав окуповане Росією українське місто Лисичанськ у Луганській області. У кадрі він заявляє, що його організація брала активну участь у перевезенні українських дітей до Білорусі з метою "оздоровлення", і каже, що Білоруський Червоний Хрест "брав у цьому активну участь"", - йдеться у матеріалі.

У червні білоруський опозиційний активіст Павло Латушка заявив, що надав Міжнародному кримінальному суду інформацію, яка нібито детально описує примусове переміщення 2100 українських дітей з щонайменше 15 окупованих Росією українських міст до Білорусі зі згоди Лукашенка.

Білоруська влада підтвердила, що прийняла понад 1 000 дітей віком від 6 до 15 років з підконтрольних Росії частин України з метою "оздоровлення". Перша група з 350 дітей прибула у квітні, як повідомили офіційні особи, не надавши інших подробиць.

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Раніше Міжнародний Червоний Хрест заявляв, що не знав про поїздку генерального секретаря білоруського Червоного Христа Дмитра Шевцова на окуповані території України та не був проінформований щодо дій процедури вивезення дітей України на територію Білорусі й Росії.