УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12022 відвідувача онлайн
Новини
3 413 12
Білорусь (7836) діти (4934) викрадення (803) Червоний Хрест (399)

Міжнародний Червоний Хрест вимагає звільнити очільника ЧХ Білорусі Шевцова за викрадення українських дітей

шевцов,білорусь,чх

Міжнародний Червоний Хрест закликає відсторонити голову Білоруського Червоного Хреста Дмитра Шевцова, який викликав міжнародне обурення, вихваляючись тим, як активно вивозив українських дітей з окупованих Росією територій України до Білорусі.

Про це повідомляє Independent, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що правління Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця заявило в середу, що дало білоруському представництву час до 30 листопада, щоб звільнити Дмитра Шевцова. Якщо цього не буде зроблено, рекомендуватиме всім філіям припинити нові партнерські відносини та фінансування білоруського представництва, яке буде призупинено в глобальній організації.

Внутрішнє розслідування МФОКК і КП виявило, що Білоруський Червоний Хрест заявив, що Шевцов "був визнаний єдино відповідальним за звинувачення у депортації дітей". Також було встановило, що за переміщення дітей з окупованих Росією частин України відповідала інша організація, а Білоруський Червоний Хрест був залучений лише в межах Білорусі. Не вказано про яку саме організацію йдеться. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Білоруський Червоний Хрест підтвердив, що допомагає РФ у викраденні українських дітей

"Репортаж, показаний у липні державним телеканалом "Білорусь 1", показав, як Шевцов відвідав окуповане Росією українське місто Лисичанськ у Луганській області. У кадрі він заявляє, що його організація брала активну участь у перевезенні українських дітей до Білорусі з метою "оздоровлення", і каже, що Білоруський Червоний Хрест "брав у цьому активну участь"", - йдеться у матеріалі. 

У червні білоруський опозиційний активіст Павло Латушка заявив, що надав Міжнародному кримінальному суду інформацію, яка нібито детально описує примусове переміщення 2100 українських дітей з щонайменше 15 окупованих Росією українських міст до Білорусі зі згоди Лукашенка.

Білоруська влада підтвердила, що прийняла понад 1 000 дітей віком від 6 до 15 років з підконтрольних Росії частин України з метою "оздоровлення". Перша група з 350 дітей прибула у квітні, як повідомили офіційні особи, не надавши інших подробиць.

Читайте також: Офіс Генпрокурора розслідує участь Білоруського Червоного Хреста у депортації українських дітей, - Костін

Раніше Міжнародний Червоний Хрест заявляв, що не знав про поїздку генерального секретаря білоруського Червоного Христа Дмитра Шевцова на окуповані території України та не був проінформований щодо дій процедури вивезення дітей України на територію Білорусі й Росії.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+11
Вимагають бо був розголос,а так Червоний Хрест то звичайна шараш контора,де мільядні кошти зникають як перший сніг
показати весь коментар
04.10.2023 17:25
+7
Я так розумію,за це саджають,а не звільняють.
показати весь коментар
04.10.2023 17:24
+5
Я переглядав пару відео - інтерв'ю з нашими бувшими полоненими. В них одна єдина думка про ЧХ - це філіал ФСБ і на питання журналіста , - Що ви хотіли передати представникам ЧХ? -
була однозначна відповідь - енергічний "ФАК" з двох рук.
показати весь коментар
04.10.2023 17:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я так розумію,за це саджають,а не звільняють.
показати весь коментар
04.10.2023 17:24 Відповісти
У Червоного Хреста немає повноваженнь саджати когось кудись.
показати весь коментар
04.10.2023 17:30 Відповісти
Вимагають бо був розголос,а так Червоний Хрест то звичайна шараш контора,де мільядні кошти зникають як перший сніг
показати весь коментар
04.10.2023 17:25 Відповісти
Я переглядав пару відео - інтерв'ю з нашими бувшими полоненими. В них одна єдина думка про ЧХ - це філіал ФСБ і на питання журналіста , - Що ви хотіли передати представникам ЧХ? -
була однозначна відповідь - енергічний "ФАК" з двох рук.
показати весь коментар
04.10.2023 17:30 Відповісти
Хто вимагає? Червоний гроб?
показати весь коментар
04.10.2023 17:27 Відповісти
ЧХ білорашки (так само як і рашки), це шась на зразок комітету з прав євреїв в третьому рейху...
показати весь коментар
04.10.2023 17:44 Відповісти
а чого звільнити???,,може виговор, імпотЄнти???((,
показати весь коментар
04.10.2023 18:03 Відповісти
До речі,не треба вірити в те.в що хчеться вірити. Більшість білорусів вороже налаштована щодо України і українців причому,навіть і т.з. змагари,тобто ті хто називає себе білорус. патріотами. Можете самі перевірити- є такий змагарскій сайт "Наша Ніва",можна почитати дописи і думки білорусів,особливо по темах де Україна вимагає накласти санкції на Білорусію або де критично говорить про Білорусію
показати весь коментар
04.10.2023 18:07 Відповісти
все як в Україні - за злочин звільнили з посади і все,

а те що за злочини мають посадити за грати то нє всьо так адназначна
показати весь коментар
04.10.2023 18:14 Відповісти
Як " швидко " ЧХ реагує!!!!!
показати весь коментар
04.10.2023 18:34 Відповісти
Оце і все ЧХ? На більше не спроможний? Особисто я зрозумів давно що це за контора ...
показати весь коментар
04.10.2023 19:12 Відповісти
Мене одного цікавить думка їхніх батьків і самих дітей, люди користувалися любою можливістю залишитися живими.
І якщо вони (ЧХ) врятували від війни наших дітей, тоді що, їх варто за це вбити?
а чим краща наша влада яка як ніхто посприяла таким подіям, давайте вже будемо відвертими до кінця.
Те що більшість гуманітарних світових організацій виявилися бездіяльними і безхребетними, це факт, але те що зараз відбувається у нас, нейде в жодне порівняння з тим що робить той же ЧХ.
показати весь коментар
04.10.2023 19:17 Відповісти
 
 