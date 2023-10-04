Новий міністр оборони Британії Шеппс налаштований на розширення допомоги Україні, - Порошенко
Петро Порошенко під час Конференції Консервативної партії Великої Британії провів низку зустрічей та переговорів із британськими урядовцями і політиками.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Відбулися дуже важливі зустрічі з ключовими посадовцями, які визначають оборонну і міжнародну політику британського уряду. Це і міністр закордонних справ, великий друг України пан Клеверлі, і новий міністр оборони Грант Шеппс, який щойно повернувся з Києва і рішуче налаштований продовжити справу Бена Воллеса щодо розширення спектру допомоги", – розповів Порошенко.
"Ми твердо переконані, що буде розширена підготовка військовослужбовців Збройних Сил України, буде запроваджений обмін бойовим досвідом, будуть застосовані позиції підготовки протиповітряної оборони. І головне – Велика Британія рішуче налаштована негайно розпочати тренування пілотів F16, щоб прискорити застосування винищувачів, які вкрай потрібні для панування в повітрі і для забезпечення наступу України. Я був дуже радий почути це від міністра оборони", – сказав лідер "ЄС".
"Окрема довга і ґрунтовна розмова з міністром по закупівлі озброєнь, з лідерами, з головою Консервативної партії Великої Британії, з керівником групи дружби Британії та України. Ми мали тут більше 15 зустрічей, які дозволили нам твердо бути переконаними, що Британія є і буде одним із лідерів підтримки в світі", – зазначив політик.
"Зараз ми вирушаємо до Брюсселя. Тут ми наголошували: перемога буде неможлива без того, щоб Україна не отримала запрошення і не вступила в НАТО. Ця підтримка нам буде потрібна і в Брюсселі в штаб-квартирі НАТО, і на засіданні Парламентської Асамблеї НАТО, яка цього року буде відбуватися в Копенгагені", – нагадав Порошенко.
"Наш меседж – не бійтеся Росію, не бійтеся російської поразки і не бійтеся української перемоги. А головне – не бійтеся, щоб Україна стала членом НАТО. Це єдиний шлях забезпечення сталої безпеки на континенті", – резюмував Порошенко.
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данілофф с утра
Петро Олексійовичу, як Вам не соромно було проводити зустрічі з британськими урядовцями та політиками на їх з'їзді в одному бікіні 👙? 😂😂😂😂😂
Дібіли ЗЄльоні, пля !!!! 👿
Двійки не ставили піонерам.
були такі, яким інтелект дозволяв вивчити елементарні правила, а були такі, шо буквар за гаражами зкурили, а потім тут вилазять і чомусь всіх намагаються вчити.
як казав Класик ********** " а сам читає по складам і голосно пердить в компаньї дам"
Учись студент.
бронзового ?
в метро купив ?
******* не знаючи ?
Тому що потім мені сказали. я, западенець.
по яких критеріях ?
чому не серебро і не мідь ?
Не требе мене тролити.
чи ти просто перднув в калюжу ?
"Накидач лайна на вентилятор".
Дерьмаковську маравонь дивись, не відволікайся, кончене, поки Люди виправлять то шо ти наголо сувало в 2019...
Сам напросився. САНА. В ПУТЬ.
"Відбулися дуже важливі зустрічі з ключовими посадовцями, які визначають оборонну і міжнародну політику британського уряду. Це і міністр закордонних справ, великий друг України пан Клеверлі, і новий міністр оборони Грант Шеппс, який щойно повернувся з Києва і рішуче налаштований продовжити справу Бена Воллеса щодо розширення спектру допомоги", - розповів ПорошенкоДжерело:
Хоча то же не в захваті.
Порівняй - сивочолий і зелезадий.
Ось поїхав би він в Лондон, зіграв би пуем кантату в Кафедральному соборі Кантербері, показав би сраку всі посміялись би й дали б зброю та гроші.
А так поки ті політики роздупляцця...
Це Порошенко робить шоколад та продає.
А на показі голої сраки, при тому шо вже і сраки то старі - багато не заробиш.
Після візитів Порошенко,на відміну від зелезадого завжди щось приїжджає!
Зеля бігом туди,поки не спізнився! Потім у відосіку про перемогу відзвітуєш!
Заразом і ремонт помешканя у середмісті Лондона подивишся!