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Новий міністр оборони Британії Шеппс налаштований на розширення допомоги Україні, - Порошенко

порошенко

Петро Порошенко під час Конференції Консервативної партії Великої Британії провів низку зустрічей та переговорів із британськими урядовцями і політиками.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Відбулися дуже важливі зустрічі з ключовими посадовцями, які визначають оборонну і міжнародну політику британського уряду. Це і міністр закордонних справ, великий друг України пан Клеверлі, і новий міністр оборони Грант Шеппс, який щойно повернувся з Києва і рішуче налаштований продовжити справу Бена Воллеса щодо розширення спектру допомоги", – розповів Порошенко.

"Ми твердо переконані, що буде розширена підготовка військовослужбовців Збройних Сил України, буде запроваджений обмін бойовим досвідом, будуть застосовані позиції підготовки протиповітряної оборони. І головне – Велика Британія рішуче налаштована негайно розпочати тренування пілотів F16, щоб прискорити застосування винищувачів, які вкрай потрібні для панування в повітрі і для забезпечення наступу України. Я був дуже радий почути це від міністра оборони", –  сказав лідер "ЄС".

"Окрема довга і ґрунтовна розмова з міністром по закупівлі озброєнь, з лідерами, з головою Консервативної партії Великої Британії, з керівником групи дружби Британії та України. Ми мали тут більше 15 зустрічей, які дозволили нам твердо бути переконаними, що Британія є і буде одним із лідерів підтримки в світі", – зазначив політик.

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"Зараз ми вирушаємо до Брюсселя. Тут ми наголошували: перемога буде неможлива без того, щоб Україна не отримала запрошення і не вступила в НАТО. Ця підтримка нам буде потрібна і в Брюсселі в штаб-квартирі НАТО, і на засіданні Парламентської Асамблеї НАТО, яка цього року буде відбуватися в Копенгагені", – нагадав Порошенко.

"Наш меседж – не бійтеся Росію, не бійтеся російської поразки і не бійтеся української перемоги. А головне – не бійтеся, щоб Україна стала членом НАТО. Це єдиний шлях забезпечення сталої безпеки на континенті", – резюмував Порошенко.

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Топ коментарі
+25
Наснаги та вдачі ПП!
Прохання - не зупинятися!
Слава Україні!
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04.10.2023 17:34
+20
У бидла конченого забув спитати, куди йому летіти, ага.
Дерьмаковську маравонь дивись, не відволікайся, кончене, поки Люди виправлять то шо ти наголо сувало в 2019...
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04.10.2023 17:38
+20
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04.10.2023 17:44
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Слава Україні!
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04.10.2023 17:34 Відповісти
"Україну можуть представляти лише ЗЄлєнський, шмишаль, степанчук та кулеба. Інші - туристи..."
данілофф с утра


Петро Олексійовичу, як Вам не соромно було проводити зустрічі з британськими урядовцями та політиками на їх з'їзді в одному бікіні 👙? 😂😂😂😂😂

Дібіли ЗЄльоні, пля !!!! 👿
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04.10.2023 17:44 Відповісти
Героям слава ‼️
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04.10.2023 19:01 Відповісти
А ти чого приплівся?. Це всі західні СМІ розповіли.
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04.10.2023 17:34 Відповісти
Піар діло тонке навчання.
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04.10.2023 17:35 Відповісти
Трололячить тонкая штука, подоляшавка. Тебя неделю или две учили?
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04.10.2023 17:40 Відповісти
Я, сам вчу. Дурень.
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04.10.2023 17:44 Відповісти
Не обучилься белесой жидкостью себе же на трусы, рашодрочик.
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04.10.2023 17:46 Відповісти
та краще б ти орфографію вчив, шоб коми не тикти куди не треба
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04.10.2023 18:02 Відповісти
що в сересере навчили, трієчником був.
Двійки не ставили піонерам.
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04.10.2023 18:13 Відповісти
в сересере були різні учні.

були такі, яким інтелект дозволяв вивчити елементарні правила, а були такі, шо буквар за гаражами зкурили, а потім тут вилазять і чомусь всіх намагаються вчити.

як казав Класик ********** " а сам читає по складам і голосно пердить в компаньї дам"
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04.10.2023 18:29 Відповісти
Мені нічого не заважало закінчити з "бронзовим" виш.
Учись студент.
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04.10.2023 18:31 Відповісти
Київський.
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04.10.2023 18:32 Відповісти
і якого кольору в тебе диплом ?

бронзового ?

в метро купив ?
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04.10.2023 18:43 Відповісти
Синього. Ти, дебіл.
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04.10.2023 18:44 Відповісти
а шо ж ти написав, шо він у тебе бронзовий ?

******* не знаючи ?
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04.10.2023 18:56 Відповісти
Не дотянув до червоного. Ондана завалила. ****. так би був "червоний".
Тому що потім мені сказали. я, западенець.
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04.10.2023 19:02 Відповісти
та хрєн з ним, як ти ідентифікував свою корочку, як бронзову ?

по яких критеріях ?

чому не серебро і не мідь ?
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04.10.2023 19:10 Відповісти
Я, не причому. Міжнародні організації на умовах анонімності.
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04.10.2023 19:14 Відповісти
Мозги є? Ти москаль?
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04.10.2023 19:16 Відповісти
По аватаре навчання влучне.
Не требе мене тролити.
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04.10.2023 19:17 Відповісти
Це головне, що вас турбує?
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04.10.2023 17:37 Відповісти
Так. Під бурхливою імітацією розкрадаються гроші.
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04.10.2023 17:43 Відповісти
Під чию бурхливу імітуцію, хто розкрадає гроші?
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04.10.2023 18:04 Відповісти
ким розкрадаються ? Порошенком ?
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04.10.2023 18:26 Відповісти
На це питання має дати відповідь прокуратура. І до самого гуманного в світі суду.
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04.10.2023 18:29 Відповісти
судячи з твого коменту, ти вже маєш відповідь від прокуратури.

чи ти просто перднув в калюжу ?
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04.10.2023 18:45 Відповісти
Відповіді є. Всього не має. Бо пенсіонер не взяточник.
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04.10.2023 18:46 Відповісти
Знаєте, як називається ваша робота на ЦН?
"Накидач лайна на вентилятор".
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04.10.2023 19:17 Відповісти
ЦН абсолют не я.
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04.10.2023 19:18 Відповісти
Підтвердять. Буся? Ти мені копійку хоть заплатив? Плати, поді, я, підтримаю конкретно.
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04.10.2023 19:20 Відповісти
та хто ж тупому буде платити за тупі коменти ? ))
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04.10.2023 20:00 Відповісти
У бидла конченого забув спитати, куди йому летіти, ага.
Дерьмаковську маравонь дивись, не відволікайся, кончене, поки Люди виправлять то шо ти наголо сувало в 2019...
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04.10.2023 17:38 Відповісти
Так не треба було свинарчукам в корито підсипати
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04.10.2023 17:41 Відповісти
Просто суперкоманду привів Зеленський. Накрав, звільнився, поїхав за кордон, давай наступного.
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04.10.2023 17:49 Відповісти
Бидло себе не назве бидлом, а іншого.
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04.10.2023 17:41 Відповісти
особливо якшо бидло закінчило виш з бронзовим дипломом )))))))))))
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04.10.2023 18:46 Відповісти
Я поки що вмирати не збираюсь. "Следи за собой, будь осторожен".
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04.10.2023 18:48 Відповісти
Бидло не рахують по штуках, по вазі. Ти скільки? Чекай. Ванга прийде.
Сам напросився. САНА. В ПУТЬ.
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04.10.2023 18:50 Відповісти
мало того, шо ти тупий, так ти ще й бухарь )))))
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04.10.2023 18:54 Відповісти
Вот это про зеледента Вы правильно написали, зачет!!!
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04.10.2023 17:42 Відповісти
Звідки ви такі беретесь?
"Відбулися дуже важливі зустрічі з ключовими посадовцями, які визначають оборонну і міжнародну політику британського уряду. Це і міністр закордонних справ, великий друг України пан Клеверлі, і новий міністр оборони Грант Шеппс, який щойно повернувся з Києва і рішуче налаштований продовжити справу Бена Воллеса щодо розширення спектру допомоги", - розповів ПорошенкоДжерело:
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04.10.2023 17:42 Відповісти
Звідти де й Ви,),Шановна Чайка,,),
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04.10.2023 17:45 Відповісти
Він не чув,,,),,,
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04.10.2023 17:43 Відповісти
Поскольку МИД и Кулеба (по словам Майи Санду)- тряпки, а всей внешней политикой Украины руководит ху#ловский агент Дерьмак, любые прямые контакты оппозиции с представителями США, Британии и другими цивилизованными странами приветствуются.
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04.10.2023 17:34 Відповісти
Да, Майя Санду вагомий аргумент в оцінці нашого мзс, цитуй її і надалі
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04.10.2023 17:37 Відповісти
...коли вибираеш некомпетентного довбойоба - все обов'язково рано чи пізно летить в піхву...

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04.10.2023 17:46 Відповісти
Ты до Санду дорасти сперва, дятел. По сравнению с Дерьмаком и его любителями даже последний баран в республике Молдова светоч ума и кладезь знаний.
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04.10.2023 17:49 Відповісти
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04.10.2023 17:53 Відповісти
Это он туфлёй Дерьмака играет? А раньше хоть играл своим инструментом.
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04.10.2023 17:57 Відповісти
Так британці ж усе вишкребли з озброєння для нас, чим же вони допоможуть?
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04.10.2023 17:34 Відповісти
Дивись в корінь. Грошами.
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04.10.2023 17:36 Відповісти
О, це ти правильно написав - грошами, а не грошима. Відчуваєш різницю?
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04.10.2023 17:38 Відповісти
Цікаво, а що було б, якщо б гроші, за які в літаку зеленського оновлювали розважальну систему, відправити на дрони, а на розважальну систему оголосити мегазбір?
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04.10.2023 17:55 Відповісти
ти випадково не в Трускавці зі слугами народу лік.без проводив?
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04.10.2023 18:19 Відповісти
Ні. З ними мені не по шляху. Хлях би їх трафив.
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04.10.2023 18:20 Відповісти
Порошенко + Зеленський = Порошенко.
Хоча то же не в захваті.
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04.10.2023 18:23 Відповісти
а хто ж ваш політичний лідер?
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04.10.2023 18:26 Відповісти
Бог.
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04.10.2023 18:27 Відповісти
І всі Заповіді Бога.
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04.10.2023 18:28 Відповісти
ну тоді тут тобі не місце на цьому сайтові.
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04.10.2023 19:54 Відповісти
лях би їх трафив.
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04.10.2023 18:24 Відповісти
а дехто на собачому поводку з Америки, за крадіжки...😂
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04.10.2023 17:46 Відповісти
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04.10.2023 17:44 Відповісти
По твоїй реєстрації чудово видно, хто є ботяра.
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04.10.2023 17:59 Відповісти
Не звертайте уваги. "Чоколадка" пишуть тільки боти. Ну методичка у них така!
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04.10.2023 18:13 Відповісти
блд, ну ти їблан смішний)))
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04.10.2023 18:11 Відповісти
Краще чоколадка,ніж ригачка від відосика пісюніста!
Порівняй - сивочолий і зелезадий.
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04.10.2023 21:26 Відповісти
Кловун воно звісно краще чим професіональний політик.
Ось поїхав би він в Лондон, зіграв би пуем кантату в Кафедральному соборі Кантербері, показав би сраку всі посміялись би й дали б зброю та гроші.
А так поки ті політики роздупляцця...
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04.10.2023 17:55 Відповісти
Уявіть, Зеленський програє вибори і допомагає ЗСУ та українцям, як Порошенко, уявили, не уявляється, правда?
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04.10.2023 17:57 Відповісти
Чому, уявити що завгодно можна, а от з реальністю велика проблема, на жаль...
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04.10.2023 18:01 Відповісти
Не, ну як він свої останні, з Лондона, отримані від Бені направить на підтримку ЗСУ? Може, ще й квартири продати, чи вілли? А де жити?
Це Порошенко робить шоколад та продає.
А на показі голої сраки, при тому шо вже і сраки то старі - багато не заробиш.
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04.10.2023 18:07 Відповісти
Вот єтат Парашєнка - апять піаріцца!
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04.10.2023 18:11 Відповісти
В Британії іноземні політики оточили Порошенка, та намагаються його заарештувати, як того вимагають Богуцька і Прокопишин

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04.10.2023 18:11 Відповісти
Це приблизно те саме, як завершу війну за два тижні і покращення життя вже сьогодні..
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04.10.2023 18:17 Відповісти
сьогодні зарегився? А який логін мав ще три дні тому?
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04.10.2023 19:53 Відповісти
Я вже сьогодні три "помав"... бо правду не спинити..
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04.10.2023 19:57 Відповісти
А жде там кримчанка крим нгяш?. Суку ліквідував Буданов в країнах 4-го рейху?
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04.10.2023 18:24 Відповісти
Я теж мрію колись в Лондоні побувати. Вже 700 гривень відклав.
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04.10.2023 19:20 Відповісти
Прогавив момент коли слуг набирали! За бюджетні кошти поїздив,якщо як дресований щур, правильну кнопку давити.
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04.10.2023 21:36 Відповісти
Щось у найближчій час приїде від UK!
Після візитів Порошенко,на відміну від зелезадого завжди щось приїжджає!
Зеля бігом туди,поки не спізнився! Потім у відосіку про перемогу відзвітуєш!
Заразом і ремонт помешканя у середмісті Лондона подивишся!
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04.10.2023 21:33 Відповісти
Нарешті. Веди нас від перемоги до перемоги, Великий Вождь і Вчитель.
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05.10.2023 03:06 Відповісти
 
 