Говорили про актуальні виклики та формати взаємодії, - Зеленський провів перемовини з Алієвим
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Зеленського.
У повідомленні зазначається: "Провів телефонну розмову з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим і подякував йому за значну гуманітарну допомогу, яку Азербайджан надає Україні, зокрема в енергетичному секторі з наближенням зими.
Підтвердили нашу відданість принципам суверенітету й територіальної цілісності держав.
Також обговорили регіональну безпеку, актуальні виклики та формати взаємодії".
Топ коментарі
+12 Urs
показати весь коментар04.10.2023 18:25
+5 Владимир Сухов e5dee246
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+5 Oresta Bartka
показати весь коментар04.10.2023 18:29
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2. Все знают, что Азербайджан партнер Турции. Но почему то все забывают, что он еще и партнер Израиля.