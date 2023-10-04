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Азербайджан (837) Алієв (146) Зеленський (22416)

Говорили про актуальні виклики та формати взаємодії, - Зеленський провів перемовини з Алієвим

зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Провів телефонну розмову з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим і подякував йому за значну гуманітарну допомогу, яку Азербайджан надає Україні, зокрема в енергетичному секторі з наближенням зими.

Підтвердили нашу відданість принципам суверенітету й територіальної цілісності держав.

Також обговорили регіональну безпеку, актуальні виклики та формати взаємодії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Азербайджану Алієв пропонує розширити склад Радбезу ООН за рахунок ісламських держав і руху неприєднання

Автор: 
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Топ коментарі
+12
випитував секрет, як протриматись у президентах двадцять років.
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04.10.2023 18:25
+5
Кращеб промовчав !
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04.10.2023 18:22
+5
Алієв більше телефонувати не буде, бо зрозумів трагічну помилку українського народу...
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04.10.2023 18:29
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Кращеб промовчав !
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04.10.2023 18:22 Відповісти
Перешо?
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04.10.2023 18:23 Відповісти
Теперка заживьом!
)))
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04.10.2023 18:24 Відповісти
випитував секрет, як протриматись у президентах двадцять років.
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04.10.2023 18:25 Відповісти
И рецепт шашлыков, которыми Азербайджан освободил бывший карабах.
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04.10.2023 19:05 Відповісти
Алієв більше телефонувати не буде, бо зрозумів трагічну помилку українського народу...
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04.10.2023 18:29 Відповісти
Він телефонує усім, чий номер телефону може знайти. А судячи по виразу обличчя Алієва, він взагалі не зрозумів, хто йому зателефонував.
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04.10.2023 18:32 Відповісти
👍
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04.10.2023 19:11 Відповісти
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04.10.2023 19:16 Відповісти
Знову про армянів куйню казали???
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04.10.2023 18:32 Відповісти
Обговорювали питання - по чём в Одессе рубероид?
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04.10.2023 18:33 Відповісти
Бубачька побрився і одягнув костюм? Чи нахрена виставлять фото десятилітньої давнини.
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04.10.2023 18:34 Відповісти
хоч би зуйню яку не змолов - тут же діалог, тобто питання-відповідь і ніякого суфлера, тривожно якось...
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04.10.2023 18:37 Відповісти
Как это ни цинично, но Украина полезна Азербайджану только для дальнейшего ослабления кацапии. Я думаю, что Алиев не имеет ничего против продолжения этой войны. При этом сам Алиев - младший партнёр турецкого *****, и сам ничего не решает. Звонок боневтика в никуда
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04.10.2023 19:02 Відповісти
1. Этого мало?
2. Все знают, что Азербайджан партнер Турции. Но почему то все забывают, что он еще и партнер Израиля.
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04.10.2023 21:05 Відповісти
На каком языке разговор был, интересно
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04.10.2023 19:09 Відповісти
Зправа фото президента , а зліва що це за підарок ?
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04.10.2023 19:24 Відповісти
Може другий фронт..??
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04.10.2023 19:32 Відповісти
З цією нікчемою ще хтось щось "обговорює"?
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05.10.2023 09:26 Відповісти
 
 