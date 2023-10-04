Україна і Швеція домовилися розпочати переговори щодо укладення угоди про безпекові гарантії
Міністри закордонних справ України та Швеції Дмитро Кулеба і Тобіас Біллстрьом домовилися розпочати переговори щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки у розвиток Вільнюської декларації G7.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це глава української дипломатії Дмитро Кулеба повідомив у соцмережі Х (колишній твіттер).
"Під час нашої розмови Тобіас Більстрем і я домовилися розпочати переговори про укладення двосторонньої українсько-шведської угоди про безпекові гарантії відповідно до Вільнюської декларації G7", - написав Кулеба.
Очільник МЗС також поінформував, що під час розмови обговорювалися питання європейської інтеграції України.
"Ми разом працюємо над тим, щоб відкрити переговори про вступ України до ЄС цього року", - підсумував Кулеба.
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24 канал накуй.
Україна і Швеція домовилися розпочати переговори щодо укладення угоди про безпекові гарантії
Швеція то був ворог? І укладають.
Памʼятаєте як ото було в молодших класах? За мене вписується Вся, за Васю вписується Пєтя, за Пєтю вписується всім відомий ******* Стьопа, гроза района (младшекласної його частини, бо тим, хто постарше, на того підара плювати). І коли на мене хтось наїзжає, то я з гордістю розказую про весь цей ланцюжок. А потім, звісно, отримую звіздюлєй
Зєлє нє панять, шо за чувак...