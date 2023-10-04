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Україна і Швеція домовилися розпочати переговори щодо укладення угоди про безпекові гарантії

швеція

Міністри закордонних справ України та Швеції Дмитро Кулеба і Тобіас Біллстрьом домовилися розпочати переговори щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки у розвиток Вільнюської декларації G7.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це глава української дипломатії Дмитро Кулеба повідомив у соцмережі Х (колишній твіттер).

"Під час нашої розмови Тобіас Більстрем і я домовилися розпочати переговори про укладення двосторонньої українсько-шведської угоди про безпекові гарантії відповідно до Вільнюської декларації G7", - написав Кулеба.

Очільник МЗС також поінформував, що під час розмови обговорювалися питання європейської інтеграції України.

"Ми разом працюємо над тим, щоб відкрити переговори про вступ України до ЄС цього року", - підсумував Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швеція може виділити близько $30 млн на кредитні гарантії для компаній, що торгують з Україною

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Топ коментарі
+2
Шапіто...
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04.10.2023 18:36
+1
Ну наконец то.Как же раньше Щвеция без гарантий от Украины существовала?
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04.10.2023 18:27
+1
Ще раз. 24 канал пропагандона китая показує?
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04.10.2023 18:37
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Ну наконец то.Как же раньше Щвеция без гарантий от Украины существовала?
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04.10.2023 18:27 Відповісти
Це добре. Що за куйня по Українському вчити китайський "язик".
24 канал накуй.
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04.10.2023 18:36 Відповісти
Шапіто...
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04.10.2023 18:36 Відповісти
Ще раз. 24 канал пропагандона китая показує?
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04.10.2023 18:37 Відповісти
СБУ? Це не вмішування в політику нашої держави? Через ЗМІ?
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04.10.2023 18:39 Відповісти
Топить парашу. А китай, так. Скоть.
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04.10.2023 18:40 Відповісти
Розпил грошей.
Україна і Швеція домовилися розпочати переговори щодо укладення угоди про безпекові гарантії
Швеція то був ворог? І укладають.
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04.10.2023 18:42 Відповісти
Бгг, цікаво.. США надають гарантії Швеції, Швеція надає гарантії Україні . З кожною новиною я молодшаю ще на 10 років
Памʼятаєте як ото було в молодших класах? За мене вписується Вся, за Васю вписується Пєтя, за Пєтю вписується всім відомий ******* Стьопа, гроза района (младшекласної його частини, бо тим, хто постарше, на того підара плювати). І коли на мене хтось наїзжає, то я з гордістю розказую про весь цей ланцюжок. А потім, звісно, отримую звіздюлєй
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04.10.2023 18:44 Відповісти
Дух Карла ХІІ почав рулити...
Зєлє нє панять, шо за чувак...
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04.10.2023 18:57 Відповісти
Ага, ''будапештські гарантії'' маємо в ділі.
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04.10.2023 19:06 Відповісти
Яке марення ! Шведи подумають що тут усі такі тупі !
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04.10.2023 19:14 Відповісти
Носяться Зельониє з цими деклараціями як дурні з дверима. Бо нема що показати. Вступ до НАТО не виходить. Мусять виконувати умови для членства. А робити нічого не збираються. От для лохів і колекціонують обіцянки допомагати, якщо Кацапія нападе. Так вже напала. І допомагають.
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04.10.2023 20:51 Відповісти
Жодного слова про безпекові гарантії України! Гм. Може про гарантії ЄС. Типу Україна не нападатиме на ЄС після перемоги над рашкою!
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04.10.2023 22:09 Відповісти
 
 