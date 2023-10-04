Вилучення у громад військового ПДФО призведе до зменшення допомоги ЗСУ на мільярди гривень, - Черненко
Завтра Верховна Рада планує проголосувати за зміни до Бюджетного кодексу, які передбачають вилучення військового ПДФО з місцевих бюджетів. Ці гроші планується передати Міністерству стратегічної промисловості та Держспецзв’язку без жодних зобов’язань витрачати їх на ЗСУ та без інструментів контролю.
Про це повідомив народний депутат VIII скликання, ексголова Комітету виборців України Олександр Черненко, інформує Цензор.НЕТ.
"Завтра нардепи планують забрати у всіх громад гроші захисників та віддати "своїм" чиновникам. Саме про це йдеться в законопроєкті 10037, яким центральна влада планує забрати у міст, містечок, громад по всій країні так званий "військовий ПДФО". Щоб віддати двом чиновничим структурам. Перша – це Міністерство стратегічної промисловості (50%), друга - Держспецзв’язок (50%). Хочуть забрати в громад та передати цим міністерствам без зазначення цільового використання для ЗСУ, без програм розвитку виробництва, без жодних зобов’язань для військових підрозділів; без інструментів контролю за використанням цих коштів. Ну, тобто, просто віддати чиновникам", - заявив Черненко.
Він зазначив, що сьогодні місцеві громади в середньому 45% військового ПДФО направляють на безпеку та оборону. Якщо в них ці гроші відберуть, вони не зможуть допомагати військовим так, як раніше. Йдеться про суму в 29 млрд грн. у 2024 році.
"Цей "військовий ПДФО" сьогодні працює як резервний фонд для ЗСУ. Із загального бюджетного "котла" держава фінансує армію. А військовий ПДФО громад – це швидка передача дронів, авто, спорядження. Поки держава оформить замовлення, поки доставить на передову… громади в цьому плані набагато оперативніші. Також ці гроші йдуть на програми підтримки сімей захисників, які сьогодні на фронті", - наголосив експерт.
За словами Черненка, якщо ці гроші потраплять в "загальний котел", військові їх не побачать.
"Всі місцеві бюджети прозорі та підзвітні громаді. Куди ж підуть гроші військових, які заберуть у громад, не знає ніхто. Але думаю, всі здогадуються. І це точно не "передок". А, скоріше, гарно вгодований печерський тил. Це розуміють в громадах. Це розуміють "слуги народу", серед яких деякі сміливі нардепи, як, наприклад, Чорноморов, вже почали критикувати владу за бажання заграбастати кошти громад. Це розуміють голови військових адміністрацій. Той же очільник Львівської ОВА Козицький знає, що за такі заяви йому прилетить з Офісу Президента, але чітко та прямо заявляє, які згубні наслідки для армії та громади матиме. Це розуміє суспільство. Це розуміють і ініціатори такого рішення. Але гроші їм важливіше військових. Це ж не вони гинуть…" - резюмував Черненко.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.youtube.com/watch?v=Pd9oY1VC0aQ
Так, згідно затвердженого Київрадою бюджет столиці України на 2023 рік мав таку структуру витрат:
"Основним напрямом фінансування є сфера освіти - на неї виділили 23 млрд грн. Це - 35% від усіх видатків міського бюджету.
На транспорт та дорожнє господарство в кошторисі Києва запланували 12,4 млрд грн або 19% бюджету міста.
На соціальний захист - 6,5 млрд грн (10%),
охорону здоров'я - 6,1 млрд грн (9%),
ЖКГ - 5 млрд грн (8% ),
культуру і мистецтво - 1,4 млрд грн (2%),
фізичну культуру і спорт - 1,2 млрд грн (2%).".
Джерело - https://kyivcity.gov.ua/news/vitaliy_klichko_kivrada_ukhvalila_byudzhet_stolitsi_na_2023_rik/ тут .
Виходить, що на потреби оборони видатки Києва - 0%?
Зрозуміло, що це на буде подобатися місцевим владам, які із початком війни почали отримувати доходи, що перевищували довоєнні у півтора-два рази!
У мерів очі полізли на лоба і терміново запрацювала схема- щось на ЗСУ, щоб не гавкали, а більшість на роздуті кошториси по стадіонам, бруківкам, барабанам, овочерізкам.
Хера, пани, нацарювали по 100 рулів, досить. У країні війна.
2 крім зменьшення допомоги ЗСУ, ще й впаде в сумі сам пдфо.
3 а зеленим пох...й! єрмак скахав, зе підпише....
Не знаю хто правий, але в мене дійсно є сумнів...
наёобманював !
Вирішити це можна просто. Засновується окремий фонд, кількість співробітників - ТРИ людини. На нього спрямовується ПДФО військових. Офіційні закупки, щоденні звіти онлайн.
Вкрасти/перенаправити складно, тому так не зроблять.
"Основним напрямом фінансування є сфера освіти - на неї виділили 23 млрд грн. Це - 35% від усіх видатків міського бюджету.
На транспорт та дорожнє господарство в кошторисі Києва запланували 12,4 млрд грн або 19% бюджету міста.
На соціальний захист - 6,5 млрд грн (10%),
охорону здоров'я - 6,1 млрд грн (9%),
ЖКГ - 5 млрд грн (8% ),
культуру і мистецтво - 1,4 млрд грн (2%),
фізичну культуру і спорт - 1,2 млрд грн (2%).".
І це по всі регіонах, кладуть бруківку, ремонтують фонтани, будують бібліотеки і т.д. Так от покажи мені в цьому списку, де є фінансування ЗСУ?
А це по Тернополю з сайту міської влади:
"За рахунок отриманих коштів профінансовано заклади освіти - на 343 646,5 тис. грн, охорони здоров'я - на 21 667,0 тис. грн, культури - на 8 639,7 тис. грн, соціального захисту - на 44 127,5 тис. грн, на утримання житлово-комунального господарства - на 54 574,9 тис. грн, фізичну культуру і спорт - на 19 353,1 тис. грн"
Я тут чомусь небачу витрати коштів на потреби ЗСУ, а ви? І це при тому, що всі ви в школах ремонтуєте класи своїм дітям, скидуєтесь на нові штори, платите за обіди та нові книжки, водите на гуртки за гроші, наймаєте репетиторів і ще встигаєте донатити на ЗСУ (ЗА ЦЕ ВАМ ВСІМ ВЕЛИКА ПОДЯКА). Так чому місцеві бюджети донатять не на ЗСУ?