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КМДА (2331) розтрата (249) підозра (690)

Розтрата коштів на системі оповіщення: директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Ткачук отримав нову підозру

роман,ткачук

Директору департаменту муніципальної безпеки КМДА Роману Ткачуку повідомили про нову підозру. Йому інкримінують розтрату коштів, виділених на встановлення систем оповіщення в одному з районів столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі  Київська міська прокуратура.

Згідно з матеріалами слідства, Ткачук у червні 2022 року уклав договір із приватним товариством про капітальний ремонт (модернізацію) територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення (ТАСЦО) в Деснянському районі м. Києва. На таку модернізацію було виділено  майже 10 млн гривень бюджетних коштів.

ТАСЦО - це комплексна інфраструктура, розроблена для швидкого та ефективного оповіщення громадян у разі надзвичайних ситуацій, небезпеки або кризових ситуацій, що можуть виникнути на території міста, у тому числі, повітряних тривог.

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У подальшому директор Департаменту, діючи в інтересах службових осіб підрядної організації, підписав акти приймання виконаних робіт, до яких були внесені відомості із завищеними цінами на використані матеріали та обладнання.

Незаконні дії Ткачука призвели до зайвого перерахування бюджетних коштів у сумі майже чверть мільйона гривень, що підтверджується висновком експертизи.

Наразі тривають експертизи щодо інших матеріалів та обладнання, які встановлювалися під час капітального ремонту систем оповіщення. Також буде надана правова оцінка діям службових осіб підрядної організації.

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Нагадаємо, Роман Ткачук також проходить у справі про загибель людей перед укриттям. Його підозрюють у службовій недбалості з тяжкими наслідками. 13 вересня Київський апеляційний суд відсторонив його від посади. Також Ткачука, заарештованого через закрите укриття, підозрюють у розтраті бюджетних коштів.

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Топ коментарі
+6
Куди не кинь, кругом крадуть безбожно. Ну шо за нарід? І у владу вибирають то комуняк то зеків то клованів...
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04.10.2023 18:56
+6
Хм , підозра за защені ціни! А де підозра за завищені ціни -яйка по 17,яблука по 52,соляра по 80? Де підозра різникову???? Чи ''ета другоє"?!
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04.10.2023 18:59
+3
- "клептоманія - це хвороба", сказав лікар,
- "хвороба, хвороба!" заволали клептомани.
і пішли собі далі по своїх клептоманських справах...
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04.10.2023 19:21
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"Панімаєш, мужик, очєнь бабкі нужни!" (с)
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04.10.2023 18:54 Відповісти
Куди не кинь, кругом крадуть безбожно. Ну шо за нарід? І у владу вибирають то комуняк то зеків то клованів...
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04.10.2023 18:56 Відповісти
Працюють Хлопці, і Це--Добре,
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04.10.2023 18:56 Відповісти
Хм , підозра за защені ціни! А де підозра за завищені ціни -яйка по 17,яблука по 52,соляра по 80? Де підозра різникову???? Чи ''ета другоє"?!
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04.10.2023 18:59 Відповісти
А витрати на ''єврейську'' систему оповіщення це не розтрата?
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04.10.2023 19:01 Відповісти
Рожок шоффара ета другоє)
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04.10.2023 19:09 Відповісти
Роман Ткачук.
Місце народження
Україна. Донецька обл., м. Харцизьк.

Громадянство України з 24 серпня 1991 року
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04.10.2023 19:02 Відповісти
Хто завгодно - тільки не головні корупціонери у ОПЗЄ.
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04.10.2023 19:08 Відповісти
Было 5.10 не украл бы
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04.10.2023 19:13 Відповісти
Сказали жеж - 45 днiв без скандалiв. Клептомани грьобанi
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04.10.2023 19:14 Відповісти
- "клептоманія - це хвороба", сказав лікар,
- "хвороба, хвороба!" заволали клептомани.
і пішли собі далі по своїх клептоманських справах...
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04.10.2023 19:21 Відповісти
Зелені піадара...СИ, БУДЬТЕ ви ВСІ ПРОКЛЯТІ до 10го коліна ,всі !!!
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04.10.2023 20:13 Відповісти
ой кмда кмда, ой виталька
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04.10.2023 20:16 Відповісти
Договір на 10 млн, завищення цін на 250 тис? Смішно. Тупо знайшли цапа відбувайла щоб прикрити призначених Зеленським чиновників рда. Ця країна котиться в прірву, причому в усіх сенсах
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05.10.2023 04:17 Відповісти
 
 