Розтрата коштів на системі оповіщення: директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Ткачук отримав нову підозру

Директору департаменту муніципальної безпеки КМДА Роману Ткачуку повідомили про нову підозру. Йому інкримінують розтрату коштів, виділених на встановлення систем оповіщення в одному з районів столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Київська міська прокуратура.

Згідно з матеріалами слідства, Ткачук у червні 2022 року уклав договір із приватним товариством про капітальний ремонт (модернізацію) територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення (ТАСЦО) в Деснянському районі м. Києва. На таку модернізацію було виділено майже 10 млн гривень бюджетних коштів.

ТАСЦО - це комплексна інфраструктура, розроблена для швидкого та ефективного оповіщення громадян у разі надзвичайних ситуацій, небезпеки або кризових ситуацій, що можуть виникнути на території міста, у тому числі, повітряних тривог.

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У подальшому директор Департаменту, діючи в інтересах службових осіб підрядної організації, підписав акти приймання виконаних робіт, до яких були внесені відомості із завищеними цінами на використані матеріали та обладнання.

Незаконні дії Ткачука призвели до зайвого перерахування бюджетних коштів у сумі майже чверть мільйона гривень, що підтверджується висновком експертизи.

Наразі тривають експертизи щодо інших матеріалів та обладнання, які встановлювалися під час капітального ремонту систем оповіщення. Також буде надана правова оцінка діям службових осіб підрядної організації.

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Нагадаємо, Роман Ткачук також проходить у справі про загибель людей перед укриттям. Його підозрюють у службовій недбалості з тяжкими наслідками. 13 вересня Київський апеляційний суд відсторонив його від посади. Також Ткачука, заарештованого через закрите укриття, підозрюють у розтраті бюджетних коштів.