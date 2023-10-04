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Наступного року Україна спільно з британською компанією розпочне працювати над виробництвом гаубиць, - Камишін

камишін

Україна вже наступного року розпочинатиме спільне виробництво гаубиць з британською компанією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін заявив в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Ми починаємо працювати над виробництвом гаубиць із британською компанією, це буде ліцензійне виробництво і воно почнеться наступного року", - повідомив Камишін.

Також міністр додав, що Україна вже працює над спільним підприємством із німецькою компанією, а турецька компанія почала будувати завод.

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Топ коментарі
+9
Настурного року має бути новий Верховний головнокомандувач, а цей за своїх 5 років правління і безмежної влади для війська в Україні нічого так і не зробив. Одні відоси, але хто на що вчився, хто що вміє. Нарід 73% у 2019 році було мабуть видніше, чи найшло якесь помутніння після кіно про Голобородько?
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04.10.2023 19:55
+6
Ще один зелений камиш прошелестів про майбутнє. Спочатку зроби!
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04.10.2023 19:56
+4


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Регистрация: 04.10.2023

І де ти забарився, словоблуд?
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04.10.2023 20:13
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Меня читают: 0

Я читаю: 0

Регистрация: 04.10.2023

І де ти забарився, словоблуд?
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04.10.2023 20:13 Відповісти
Йолопе, ти думаєш це велика таємниця?? Скажу тобі більше - мене вже і банили сьогодні три рази..
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04.10.2023 20:17 Відповісти
А ти з наполегливістю ідіота залишаєшся і не йдеш!
Ну хіба ти не ідіот?!
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04.10.2023 20:20 Відповісти
Це твоя доля ходити, а моя - напрямок таким позначати..
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04.10.2023 20:23 Відповісти
17 років паращенки намагаються, але все у них як завжди - ніяк..
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04.10.2023 20:25 Відповісти
три рази на три доби?
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04.10.2023 20:32 Відповісти
та кажи вже що сім разів на три доби за дві години, щоб уже смішно було. У нас майже пів-країни стендаперів *******.
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04.10.2023 21:20 Відповісти
Дурило, було що і сім разів за день.. змінюєш аккаунт і iр-адресу і усі парашенки лікуються тут десятиріччями.. тільки не кажи нікому..)
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04.10.2023 21:26 Відповісти
ни ти не відволікайся на не цільові відповіді, тобі ще сьогодні треба встигнути з десяток акаунтів зареєструвати, бо начальник ферми премію не випише.
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04.10.2023 21:37 Відповісти
Непорозуміння, я цілий день на роботі.. і працююю поваром і кожен хто хоче знає де я навіть мешкаю.. а тобі аби ляпнути..
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04.10.2023 21:47 Відповісти
І я твоїх ******* начальників виховав, а ти мені щось постиш-пистиш.. гарного вечора..
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04.10.2023 21:55 Відповісти
ну ти будь обережним, бо повар - небезпечна професія, особливо у твоїй Твєрі.
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04.10.2023 22:04 Відповісти
а шо, від правди у тебе так палає?
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04.10.2023 22:10 Відповісти
так, це відомо: "паржать" - ваше всьо.
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04.10.2023 22:17 Відповісти
повар, а ти в "Маринаді" працюєш? чи в "Какаду"?
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04.10.2023 22:42 Відповісти
Настурного року має бути новий Верховний головнокомандувач, а цей за своїх 5 років правління і безмежної влади для війська в Україні нічого так і не зробив. Одні відоси, але хто на що вчився, хто що вміє. Нарід 73% у 2019 році було мабуть видніше, чи найшло якесь помутніння після кіно про Голобородько?
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04.10.2023 19:55 Відповісти
а що, після тридцяти років тотального розкрадання України, особливо перед цією війною і після початку війни вона в наступному році ще житиме???? без літаків, без снарядів, з автоматами 5,45 на передовій, без ******** далекобійних артсистем виживе???? все це припинено постачати Україні через корупцію. Рік попереджають партнери: зупиніть корупцію, бо ЗБРОЇ не буде!!! А пофігу все.От давайте краще дулі всім показувати. Польщі, Прибалтам, Британії.....
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04.10.2023 20:26 Відповісти
Я не заперечую, що до 2014 року проводилося розкрадання в Україні і знищення армії, але з 2014 і по 2019 роки армія відновилася, хоча казна була пустою. Ми стали сильними і посчали клаптиками відвойовувати свою територію, насищуючи війська танками, БТР, навіть ракетами "Непттун", "Вільха м", приступили до розбобки "Сапсан-Грім 2". Розробили і обкатали нову САУ"Богдана", але у 2019 році всі ці досягнення прочали нищитися, а накопичені гроші використовуватися на "Велике крадівництво", де можна було добре вкрасти. До влади повернулися антимайданівці, які до 2014 року знищували Україну. Так, що не всі 30 років все розкрадалося, було рівно 5 років, коли все відновлювалося, але брехня перемогла здоровий глузд, так 73%?
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05.10.2023 08:02 Відповісти
Ти вже давай казачоку про спільне виробництво з турками "Байрактарів " заспівай,а вже потім про гаубиці збританцями.Після словесного "зеленого поносу" в бік англійского міністра оборони, Україна ,разом з Англією ,хіба що гаубиці для магазинів дитячих іграшок запустить.
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04.10.2023 20:30 Відповісти
Ви дійсно в це вірете?,
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04.10.2023 20:40 Відповісти
Ще один зелений камиш прошелестів про майбутнє. Спочатку зроби!
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04.10.2023 19:56 Відповісти
Если только в следующем году начнет производство гаубиц, то война в 2024 однозначно не закончится. Причем так размыто сказано " в следующем году". Это и ноябрь может быть.....
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04.10.2023 20:10 Відповісти
Ця війна може і за десять років не закінчитися.
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04.10.2023 20:22 Відповісти
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04.10.2023 20:12 Відповісти
Як був в УЗ під час війни корисним ідіотом, переховуючись у Львові, так і залишився їм в якості міністра не існуючого міністерства. Як завжди,, його хайп біжить попереду паровозу. За час його каденції в якості гореміністра поки жодного реального результату.
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04.10.2023 20:13 Відповісти
Одному мені здається, що «працювати над спільним виробництвом» і «спільно виробляти» це дещо різні речі?
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04.10.2023 20:15 Відповісти
Це той "камишін", предки якого, зросійщені, змінили прізвище на мокшанський лад з "Очеретяний"? ) Був один такий знайомий Камишов, всі родичі Очеретяні, лиш він "Камишов" з савєцької армії свого часу прийшов)))
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04.10.2023 20:24 Відповісти
Українцям так само і про "канєц епохі бєднасті" красиво брехали і про "міліард дерев" і про айфони для є-бабусь... Все це виявилось суцільною брехнею ,преЗЕдента та його офісних лицедіїв. Коли з"являться на фронті гаубиці спільного українсько-британського виробництва, от тоді й порадіємо. Бо "слугам офісу преЗЕдента" вірити, себе не поважати - вони брешуть, як дишать.
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04.10.2023 20:26 Відповісти
А ''Богдани'' хто заважав усі роки виготовляти? Асфальти були важливіші!
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04.10.2023 20:28 Відповісти
Який сенс у виробництві гаубиць, САУ і т.п., якщо не так давно представники влади заявляли, що ми не можемо налагодити виробництво *********** через відсутність певних компонентів, а іноземні партнери не здатні повністю перекрити наші потреби в снарядах навіть для тих систем, що вже використовуються? Гармати без снарядів це лише дорогий металобрухт.
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04.10.2023 20:34 Відповісти
Та я в следующем году с женой в Антарктиду двину на старости лет посмотреть на пингвинов. А то потом уже через два года на третий врядли сможем. У меня такое впечатление по анонсам всяких заявлений, планов. обещания наших и не наших но с Запада и США---24год будет для нас всех взлет на Марс и обратно и опять ещё дальше потом! Успеть бы везде---так широк диапазон грядущих свершений и результатов.
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04.10.2023 20:42 Відповісти

Головне не подарунок, головна увага
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04.10.2023 21:03 Відповісти
От коли почнуть, тоді і пи.здіть!
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04.10.2023 23:03 Відповісти
начать производить должны были еще вчера
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05.10.2023 05:39 Відповісти
 
 