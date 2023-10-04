Наступного року Україна спільно з британською компанією розпочне працювати над виробництвом гаубиць, - Камишін
Україна вже наступного року розпочинатиме спільне виробництво гаубиць з британською компанією.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін заявив в інтерв'ю "Голосу Америки".
"Ми починаємо працювати над виробництвом гаубиць із британською компанією, це буде ліцензійне виробництво і воно почнеться наступного року", - повідомив Камишін.
Також міністр додав, що Україна вже працює над спільним підприємством із німецькою компанією, а турецька компанія почала будувати завод.
Топ коментарі
+9 Анатолий К 65c6a92d
показати весь коментар04.10.2023 19:55
+6 Погрібний Олександр
показати весь коментар04.10.2023 19:56
+4 vigo
показати весь коментар04.10.2023 20:13
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Меня читают: 0
Я читаю: 0
Регистрация: 04.10.2023
І де ти забарився, словоблуд?
Ну хіба ти не ідіот?!
Головне не подарунок, головна увага