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ФІФА допустила збірні Росії з футболу до 17 років на міжнародні змагання в нейтральному статусі

fifa

Рада міжнародної федерації футболу (ФІФА) допустила збірні Росії з футболу до 17 років на міжнародні змагання в нейтральному статусі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У повідомленні наголошується, що після рішення виконавчого комітету УЄФА допустити російські юнацькі збірні (до 17 років) до змагань, "Рада ФІФА затвердила поширення цього рішення на чемпіонат світу серед юнаків до 17 років і чемпіонат світу серед дівчат до 17 років, для яких змагання УЄФА є кваліфікаційним етапом".

"Отже, знімається дискваліфікація команд із Росії, які беруть участь у цих турнірах. Вони зможуть брати участь у турнірах лише під назвою "Російський футбольний союз", а не "Росія", без національного прапора, державного гімну, у формі без національних кольорів, а лише в нейтральних кольорах", - зазначили у ФІФА.

При цьому уточнюється, що рада ФІФА знову засудила незаконну війну Росії в Україні й також підтвердила, що "інші рішення, ухвалені 28 лютого 2022 року, залишаються чинними до завершення конфлікту".

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Раніше рішення про допуск збірних до 17 років ухвалив Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА). Російські футболісти до 17 років зможуть узяти участь у кваліфікації чемпіонату Європи з футболу в цій віковій категорії, яка відбуватиметься найближчими тижнями. Проте вони не зможуть виступати в національній формі країни, а також використовувати прапор або гімн РФ.

Нагадуємо, ФІФА заборонила всім російським футбольним збірним брати участь у міжнародних змаганнях після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 2022 року.

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Топ коментарі
+14
сукі, по всіх фронтах програє українська діпломатія - прикро дивитися...
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04.10.2023 19:57
+13
Ага в нейтральних кольорах вони перестануть бути рашистами! А рада ФІФА проходила часом не під рашистськими прапопрами?
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04.10.2023 19:59
+10
грошики газпромуму вирішують.
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04.10.2023 20:05
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сукі, по всіх фронтах програє українська діпломатія - прикро дивитися...
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04.10.2023 19:57 Відповісти
А українська дипломатія тут при чому? Якщо ці ідіоти не зрозуміли,за півтора роки війни хто такі кацапи,то тут сам господь бог їм нічого не докаже. До них би дійшло тільки в тому випадку коли б на голови їхніх дітей падали крилаті ракети.
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04.10.2023 20:02 Відповісти
для того і діпломатія - спілкуватися, доказувати, підтвержувати фактами,
що цього робити не можна чи там навпаки треба.
не будеш стукати? - ніхто і ніколи тобі не відкриє.
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04.10.2023 20:05 Відповісти
"що цього робити не можна чи там навпаки треба." --- хто тобі сказав,що ніхто цього не робить? То що ти собі так вирішив не говорить,що це правда. При тому,що до цього забороняли і доказів ніяких приводити більше не треба було,був факт,росіяни агрессори, їх спортсменам немає місця на міжнародних змаганнях як мінімум до закінчення війни і виведення військ з території України. І тепер через півтори року чомусь уже дозволяють, то получається що їм треба стукати в їх двері кожен день і пояснювати одне і те ж? А може просто ФІФА це контора в котру влили купу кацапських коштів і там доказуй не доказуй,вони спочатку просто для вигляду забороняли,а тепер дозволяють. Хто такий Джанні Інфантіно напевно не треба розказувати. Це кацапська проститутка якщо ви не знали
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04.10.2023 20:10 Відповісти
Є відео і не одне де ракети прилітають по нашим містам - це не доказ війни? Якшо людині після цих кадрів не ясно шо йде війна то тут не дипломати потрібні - а потрібні психіатри .
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04.10.2023 20:31 Відповісти
вертайся та вперед чуваче
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04.10.2023 20:35 Відповісти
як тобі 63 і ти будеш командиром відділення у мене - можу,
бо хочу бачити молодшого за себе командира відділення.
зелені диванні "окопникі" 24х7 на сайті нікуди не подівались....
а ви кажете вибори...
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04.10.2023 20:42 Відповісти
Прапор руснявй постав-а то не скрєпно
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04.10.2023 21:22 Відповісти
завжди якась зелена подоляцька, чи кацапська нікчема намалюється.
це так, в пространство....
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04.10.2023 21:32 Відповісти
В Америці в ТРО Нью-Йорка служиш ?Чи маскаль під прикриттям нєскрепного амеріцького прапора пишеш?
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04.10.2023 21:40 Відповісти
соромно визнати свій зелений піздоватізм-вибір? - розумію...
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04.10.2023 21:49 Відповісти
пдюс ібуча солідарність...
а гралиб орки з іраном, китаєм і з кндр, як би "партнери" були чесні
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04.10.2023 21:54 Відповісти
Ага в нейтральних кольорах вони перестануть бути рашистами! А рада ФІФА проходила часом не під рашистськими прапопрами?
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04.10.2023 19:59 Відповісти
П
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04.10.2023 20:02 Відповісти
І
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04.10.2023 23:47 Відповісти
грошики газпромуму вирішують.
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04.10.2023 20:05 Відповісти
тренерські штаби теж будуть складаться з осіб до 17 років?
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04.10.2023 20:12 Відповісти
Нейтралія вперьод!
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04.10.2023 20:17 Відповісти
Нехай із простреленою ногою тоді бігають..
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04.10.2023 20:19 Відповісти
Так товарообіг Заходу з рашею б'є всі рекорди! Пекельні санкції, ****...
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04.10.2023 20:23 Відповісти
Одно слово ПАСКУДИ.
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04.10.2023 20:24 Відповісти
Це звичайна корупційна структура, яку цікавить виключно бабло і їй байдуже до всього іншого - з цим все зрозуміло. А от що зрозуміти важче, так це бажання чималої кількості людей марнувати час та гроші спостерігаючи, як 22 мільйонери в трусах ганяють за м'ячем отримуючи величезні гроші ні за що. В чому сенс, якщо ти ні на що не можеш вплинути? Як так подобається ця гра - краще грати в неї особисто з такими ж любителями - це і підтримка власної фізичної форми і можливість впливати на результат.
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04.10.2023 20:30 Відповісти
Мож навіть ФІФУ на компі чи консолі запустити - якшо влом бігати або здоровя не дозволяє бігати самому. Навіть компютерна гра дозволить зайнятися спортом - для голови і пальців але спортом на відміну від тупого споглядання телевізора.
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04.10.2023 20:35 Відповісти
Можна і так, адже на консолі гравець сам впливає на результат, а не є пасивним спостерігачем. Єдиний мінус, що скоріше за все, продаючи такі ігри Sony, Microsoft, Nintendo та видавці на ПК сплачують з кожної копії певний відсоток ФІФА даючи заробити цій корупційній структурі.
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04.10.2023 20:42 Відповісти
Звісно сплачують - але один раз сплатив і маєш цілий чемпіонат ( так там є мутні схеми з додатковим контентом - але давайте винесемо це питання за дужки ). Але навіть на компі запускати спортсимулятори я не став би ( і не роблю це ) - ліпше в якусь РПГ пограти навіть 20 річної давності ніж спортсимулятори .
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04.10.2023 20:53 Відповісти
Для некоторых бабло не пахнет. Даже если его вынули из придорожного сортира
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04.10.2023 20:31 Відповісти
тепер потрібно зчиняти тиск на офіційних спонсорів фіфа про розрив контрактів. нехай залишаються без бабла, зате з кацапами.
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04.10.2023 20:33 Відповісти
Что роблять гроши!
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04.10.2023 20:34 Відповісти
И эти люди будут тыкать Украине за коррупцию?!
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04.10.2023 20:36 Відповісти
УЕФА не правительственная организация, значит коррупция к ним не применима, так как это исключительная прирогатива госчиновников
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04.10.2023 20:40 Відповісти
Я особисто проти білого прапора. Хай вигадають їм прапор накшталт нацистського і допустять змагатися з тими ж терористами, що підтримають мордор
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04.10.2023 20:38 Відповісти
Наши дети на костылях, значит и эти должны быть допущены исключительно на костылях, в том виде, что их диды и папы с нашими детьми сделали
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04.10.2023 20:39 Відповісти
"......а лише в нейтральних кольорах", - зазначили у ФІФА.
це в яких, в какашечних?
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04.10.2023 20:49 Відповісти
ніякої паніки, це якщо пройдуть кваліфікацію, у разі підтвердження бойкотів, а ми сподіваємось що ще більше країн долучаться то юнопид..ам нічого світить, фіфа і уєфа "притягнули" своїми тупими рішеннями війну у футбол, нажаль
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04.10.2023 20:49 Відповісти
Черговий доказ того яке корупційне болото ці фіфа і УЄФА, хоча це не новина
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04.10.2023 20:50 Відповісти
Англия уже отказалась игоать с ними,еще 3-4 страны высокого уровня и все вернется на круги своя.Я прекрасно помню,что ФИФА пошло на запрет не добровольно,так и сейчас получится.
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04.10.2023 20:56 Відповісти
То что санкции будут снимать было понятно с лета. Никаких новых санкций не будет, а те что есть будут уменьшаться. Разве что Россия снова что-то сотворит, но в состоянии текущих пострелушек ничего ожидать не стоит.
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04.10.2023 21:04 Відповісти
Методичка? Может есть что-то, на основе чего такие скрепные выводы?
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04.10.2023 21:20 Відповісти
Ось ти себе і продав кацапський козлотроль. рОсія пишеться з маленької букви. І не рОсія , а мордор. Здрисни звідси назавжди
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04.10.2023 21:34 Відповісти
Иди смотри марафон. Там одни победы.
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04.10.2023 21:53 Відповісти
Ламайте їм ноги...
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04.10.2023 21:49 Відповісти
Гроші правлять світом.
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04.10.2023 23:37 Відповісти
спитати в них а що робити українським дітям яких кацапи викрали і вивезли хто зна куди

європа всім каже боротися з корупцією а самі тільки і ждуть хабаря, який назвуть спонсорство чи як інакше
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05.10.2023 01:02 Відповісти
Виродки!
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05.10.2023 07:12 Відповісти
Интересно, будет на кого делать ставочки, потому что в основном смотрела только наши команды, а сейчас и интерес пропал, но надеюсь, что Most Bet https://mostbet-casino-uz.org/ быстро введет новые игры, уже реально жду того, чтобы позвать друзей, купить вкусняшек и посмотреть матч вечерком
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19.02.2024 13:57 Відповісти
 
 