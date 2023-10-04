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суд (11502) Суми (746) Лисенко Олександр (25) запобіжний захід (452)

Суд залишив мера Сум Лисенка під вартою до 2 грудня 2023 року з можливістю застави у розмірі 3 млн грн

лисенко,суми

Суд обрав запобіжний захід міському голові Сум Олександру Лисенку – тримання під вартою на два місяці із можливістю застави у три мільйона гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент Суспільного із зали суду.

"Суд обрав запобіжний захід міському голові Сум Лисенку – тримання під вартою на два місяці із можливістю застави у три мільйони гривень", - повідомляє  кореспондент.

Також читайте: САП проситиме арешту мера Сум Лисенка з можливістю внесення 10 мільйонів гривень застави

Нагадаємо, 2 жовтня СБУ затримала мера Сум Олександра Лисенка й очільника Департаменту інфраструктури міськради "на гарячому" - в момент одержання частини хабаря, а саме 1,4 млн гривень. Загалом цього року мер вже отримав 2,1 млн гривень хабаря.

Як з'ясували правоохоронці, що посадовці вимагали неправомірну вигоду за вирішення питання про встановлення виконавчим комітетом Сумської міської ради для юридичної особи нового економічно обґрунтованого тарифу на поводження з побутовими відходами та нестворення штучних перешкод у здійсненні господарської діяльності підприємством.

НАБУ і САП повідомили міському голові Сум та директору Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради про підозру в одержанні неправомірної вигоди у сумі 2,13 млн грн.

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Топ коментарі
+4
у ЄС семимільними кроками:
Фірма "Електроспец Плюс" виграла тендер вартістю 3,2 млн на розроблення проектно-кошторисної документації для МВС. За дивним співпадінням, ця фірма належить 63-річній Олені Корнієнко, яка є матір'ю віце-спікера ВР О.Корнієнка
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04.10.2023 20:51
+2
Самоврядування буде як у мордорі, тільки з іншою назвою
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04.10.2023 20:52
+2
Для него 3 лимона, как пенсионеру 3 тысячи.....
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04.10.2023 20:52
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у ЄС семимільними кроками:
Фірма "Електроспец Плюс" виграла тендер вартістю 3,2 млн на розроблення проектно-кошторисної документації для МВС. За дивним співпадінням, ця фірма належить 63-річній Олені Корнієнко, яка є матір'ю віце-спікера ВР О.Корнієнка
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04.10.2023 20:51 Відповісти
Самоврядування буде як у мордорі, тільки з іншою назвою
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04.10.2023 20:52 Відповісти
Для него 3 лимона, как пенсионеру 3 тысячи.....
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04.10.2023 20:52 Відповісти
Де ще ЗЕлені просрали місцеві вибори?

Чекайте ще арештів.
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04.10.2023 20:53 Відповісти
За "дивеим" збігом обставин 3 міских мера, які були не підконтрольні слугам, вже не керують містами, а ось халуї процвітають
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04.10.2023 20:56 Відповісти
На "харошем счету " в ОПі сєй мер.
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04.10.2023 20:55 Відповісти
На якому "счету" ОПа?
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04.10.2023 20:58 Відповісти
Застава - это размер его следующей взятки. Замкнутый круг.
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04.10.2023 21:24 Відповісти
Піде сакральною жертвою в боротьбі з корупцією.
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04.10.2023 21:32 Відповісти
ну правильно!
призначать більше, не буде чим башляти...
логічно ж, ****!
не буде сидіти...
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04.10.2023 21:51 Відповісти
Юлькин прихвостень
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04.10.2023 23:41 Відповісти
Здогадайтесь хто буде буде керувати сумами-один з слуг.Ось так під виглядом борьби з корупцією узурпується влада.Шось подібне відбувалось у рашці у 90х.Тоді там теж обирали мерів на виборах,а потім силовікі (фсб) устраівалі "маскі-шоу) с затриманням корупціонера.
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05.10.2023 05:29 Відповісти
 
 