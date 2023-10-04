Суд залишив мера Сум Лисенка під вартою до 2 грудня 2023 року з можливістю застави у розмірі 3 млн грн

Суд обрав запобіжний захід міському голові Сум Олександру Лисенку – тримання під вартою на два місяці із можливістю застави у три мільйона гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент Суспільного із зали суду.

"Суд обрав запобіжний захід міському голові Сум Лисенку – тримання під вартою на два місяці із можливістю застави у три мільйони гривень", - повідомляє кореспондент.

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Нагадаємо, 2 жовтня СБУ затримала мера Сум Олександра Лисенка й очільника Департаменту інфраструктури міськради "на гарячому" - в момент одержання частини хабаря, а саме 1,4 млн гривень. Загалом цього року мер вже отримав 2,1 млн гривень хабаря.

Як з'ясували правоохоронці, що посадовці вимагали неправомірну вигоду за вирішення питання про встановлення виконавчим комітетом Сумської міської ради для юридичної особи нового економічно обґрунтованого тарифу на поводження з побутовими відходами та нестворення штучних перешкод у здійсненні господарської діяльності підприємством.

НАБУ і САП повідомили міському голові Сум та директору Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради про підозру в одержанні неправомірної вигоди у сумі 2,13 млн грн.